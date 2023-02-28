Две республики
За 5 дней путешествия Вы подниметесь по горному серпантину, оцените величие ландшафтов Чечни и красоту современного Грозного, погуляете по берегу озера Кезеной-Ам с прозрачной бирюзовой водой, посетите крепость Нарын-Кала, древнейшую на территории РФ Джума-мечеть и прогуляетесь по узким и очень колоритным улочкам Шахристана.
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Прибытие. Аргунское ущелье, экскурсия по Грозному
Прилет в Грозный.
Рекомендуемое время прибытия — до 13:00-13:30.
Едем в Аргунское ущелье, которое находится в самом сердце Чечни.
По дороге к нему остановимся у Чанты — Аргунского пресного источника и услышим народную легенду о верности друга.
Побываем на Нихалойских водопадах.
Самый высокий из них 25 метров, а всего их 12 штук.
А в самом ущелье увидим древние Ушкалойские башни-близнецы, расположенные прямо под отвесным склоном.
Обед в ресторане города — попробуем национальную вайнахскую кухню и главное национальное блюдо жижиг-галнаш (галушки с мясом), а также вкуснейшие лепешки с тыквой.
Экскурсия по Грозному: смотровая площадка высотного комплекса «Грозный Сити», Цветочный парк, православный храм Михаила Архангела.
Посещение знаменитой мечети «Сердце Чечни».
Мечеть является самой большой в Европе и может вместить до 10000 чел.
Переезд в Аргун.
Мечеть «Сердце матери».
Основной купол напоминает инопланетную летающую тарелку, затерявшуюся в космических просторах и случайно оказавшуюся на Земле.
Размещение в отеле «Тийналла».
Казеной-Ам, Шали
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Наш путь лежит к озеру Кезеной-Ам — жемчужине Кавказа, удивительному по красоте высокогорному озеру с кристально чистой водой.
Вы подниметесь по горному серпантину и оцените величие ландшафтов Чечни, погуляете по берегу озера Кезеной-Ам с прозрачной бирюзовой водой.
Услышите связанные с ним легенды, насладитесь его волшебным бирюзовым цветом.
По пути — село Харачой.
В центре села — памятник легендарному Чеченскому Робин Гуду — абреку Зелимхану Харачоевскому.
Рядом с памятником абреку Зелимхану находится родник — Девичья Коса, с которым связана очень красивая легенда о любви.
Прогуляемся по улочкам заброшенного древнего селения Хой, когда-то построенного прямо на краю обрыва, поднимемся на крышу боевой башни, оцените красоту Чеберлоевского каньона.
Обед в кафе из блюд национальной кухни.
Переезд в Шали и посещение восхитительной мечети «Гордость Мусульман» имени Пророка Мухаммада.
Переезд в Дагестан.
Размещение в отеле «Турист» / «Приморская».
Гуниб: Гимринский тоннель, Гимринская башня и Ирганайское водохранилище
Завтрак в отеле.
Сегодня вас ждёт путешествие в аварский аул Гуниб.
Через Гимринский тоннель — самый длинный автодорожный тоннель РФ (4303м), связавший 9 районов с равниной честью Дагестана вы окажитесь в волшебном мире каньонов и рек.
По пути сделаем остановки у Гимринской башни и Ирганайского водохранилища, узнаем об эпизодах Кавказской войны (1817-1864) и истории новейшего времени.
Поднимемся в Верхний Гуниб через ворота Шамиля, побываем на Царской поляне, узнаем кто из российских императоров бывал здесь, услышим рассказ о завершении Кавказской войны.
Прогуляемся по березовой роще, где растёт краснокнижная берёза Радде, названная так в честь российского натуралиста Густава Радде (1831-1903), который посещал и исследовал эти места.
Обед в кафе из блюд национальной кухни.
Обязательный объект для посещения — Гунибский краеведческий музей, находящийся в здании гарнизонной церкви, вы услышите историю аула, сможете сделать снимки в национальных костюмах.
После прогуляемся к мемориальному комплексу «Белые журавли» и узнаем историю его создания.
Со смотровой площадки у мемориала открываются чудесные виды на Кегерское плато и террасы над р. Кара-койсу.
Возвращение в отель.
Дербент: Лунь, крепость Нарын-Кала, Ханские и Девичьи бани
Завтрак в отеле.
Рано утром выезжаем в один из древних «живущих» городов не только в России, но и в мире — Дербент.
Но сначала нас ждет фотосессия на фоне легендарного Каспийского монстра — «Лунь».
Это самый большой в мире ракетоносец-экраноплан.
На берегу моря разыграем приз — настоящую папаху!
Далее — экскурсия по Дербенту, городу, дающему своим жителям двойную идентификацию, прежде всего они — дербентцы, а уж потом: азербайджанцы, персы, турки, армяне, таты, русские.
Во время экскурсии посетим крепость Нарын-Кала и прогуляемся по узким и очень колоритным улочкам Шахристана (магалам), посетим древнейшую на территории РФ Джума-мечеть (1-ая половина VIII века).
Во время экскурсии увидим Ханские и Девичьи бани, квартальные мечети: Минара, Килиса, Бала.
Пообедаем в гостеприимной семье, где на мастер-классе научимся танцевать знаменитую лезгинку и приготовим восточные сладости.
Прогуляемся по парку имени Низами Гянджеви и по улице Счастливых людей.
Посетим знаменитый дербентский рынок — настоящий рай для гурманов!
Возвращение в отель.
Отъезд. Сулакский каньон, форелевое хозяйство «Главрыба»
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Изумрудные воды Чиркейского водохранилища откроют вам завораживающие красоты его ущелий и каньонов во время прогулки на катере.
По пути к водохранилищу остановимся у Чиркейской ГЭС — самой мощной на Северном Кавказе.
Далее едем полюбоваться на одно из главных сокровищ Дагестана — Сулакский каньон.
Вид на каньон со смотровой площадки от посёлка энергетиков «Дубки» подарит вам незабываемые впечатления!
Обед на форелевом хозяйстве «Главрыба», попробуем местную форель, приготовленную на гриле и знаменитый шах-плов.
Отъезд в аэропорт Махачкалы.
Рекомендуемое время вылетов — после 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Двухместное
|Одноместное
|«Тийналла», «Турист» / «Приморская»
|38 900
|44 900
|Дополнительная ночь в Грозном до начала тура (за номер с завтраком)
|4 000
|3 500
|Дополнительная ночь в Махачкале по завершению тура (за номер с завтраком)
|4 000
|3 500
Ниже представлены возможные варианты размещения (возможна замена на аналогичные).
Варианты проживания
Тийналла
Отель находится в спокойном районе города Грозный. Для своих гостей он предоставляет комфортабельные условия размещения и широкий спектр услуг, таких как прачечная, тренажерный-зал, фитнес-центр, камера хранения багажа, спа и трансфер.
В светлых и просторных номерах имеются удобные двуспальные кровати или две раздельные. В ванных комнатах имеются полотенца. Комнаты оборудованы современной техникой.
Завтраки подаются сытные и вкусные. На обед и ужин по меню можно заказать блюда чеченской кухни.
Для проведения деловых переговоров, презентаций, тренингов и семинаров подойдет вместительный конференц-зал с современным оборудованием.
Ближайшие достопримечательности: церковь Михаила Архангела, Грозный Сити, мечеть Сердце Чечни, драматический театр им. Нурадилова. Расстояние до аэропорта Грозного составляет 14 км, до железнодорожного вокзала - 5 км.
Турист
Отель «Турист» расположен в Махачкале и уже не первый год привлекает большое количество постояльцев, которым нравится здесь высокий уровень обслуживания, а также спектр предоставляемых услуг. Для гостей имеется прачечная и парковка, а также круглосуточная стойка регистрации, на которой Вы всегда сможете уточнить нужную информацию.
Номерной фонд достаточно обширен, поэтому каждый сможет подобрать идеальный вариант для себя. Каждый из них имеет собственные удобства, поэтому дискомфорта в очередях испытать Вам не придется. Категории различны своим максимальным размещением, а также уровнем комфорта. Но несмотря на перечисленное, в каждом из номеров, по-домашнему уютно.
В баре Вы отведаете любимые закуски и напитки.
Поблизости находится центральная Джума-мечеть, стадион Динамо, памятник Расулу Гамзатову и драматический театр имени Горького. Расстояние до железнодорожного вокзала два с половиной километра.
Приморская
Гостиница «Приморская» расположена в Махачкале, в 200 метрах от пляжа Махачкалы. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, бар и сад. В этом 4-звездочном отеле работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер. Подключен бесплатный Wi-Fi. С балкона каждого номера открывается вид на море.
Во всех номерах установлен письменный стол. В каждом номере в распоряжении гостей собственная ванная комната с душем и халатами, а также телевизор с плоским экраном и кондиционер. В некоторых номерах гостиницы «Приморская» обустроена гостиная зона. Кроме того, в номерах установлен шкаф для одежды.
Гостям подают континентальный или халяльный завтрак.
В гостинице «Приморская» можно поиграть в бильярд.
Стадион «Анжи-Арена» находится в 8,5 км от отеля, а поселок Турали — в 2,9 км. Расстояние от гостиницы «Приморская» до международного аэропорта Уйташ составляет 21 км.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание
- Питание — полупансион:1 день — обед2 день — завтрак, обед3 день — завтрак, обед4 день — завтрак, обед5 день — завтрак, обед
- 1 день — обед
- 2 день — завтрак, обед
- 3 день — завтрак, обед
- 4 день — завтрак, обед
- 5 день — завтрак, обед
- Экскурсионное обслуживание по программе (вкл. входные платы и услуги гида)
- Транспортное обслуживание
- Прогулка на катере
- Мастер-класс
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Грозный и обратно из г. Махачкала
- Питание, не указанное в программе
- Индивидуальный трансфер аэропорт — отель или отель — аэропорт — 1 500 руб.
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Чеченская Республика, Грозный
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Может ли измениться программа?
- Из-за погодных условий возможна замена экскурсий на аналогичные или изменение порядка экскурсионных дней.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.