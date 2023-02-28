1 день

Прибытие. Аргунское ущелье, экскурсия по Грозному

Прилет в Грозный.

Рекомендуемое время прибытия — до 13:00-13:30.

Едем в Аргунское ущелье, которое находится в самом сердце Чечни.

По дороге к нему остановимся у Чанты — Аргунского пресного источника и услышим народную легенду о верности друга.

Побываем на Нихалойских водопадах.

Самый высокий из них 25 метров, а всего их 12 штук.

А в самом ущелье увидим древние Ушкалойские башни-близнецы, расположенные прямо под отвесным склоном.

Обед в ресторане города — попробуем национальную вайнахскую кухню и главное национальное блюдо жижиг-галнаш (галушки с мясом), а также вкуснейшие лепешки с тыквой.

Экскурсия по Грозному: смотровая площадка высотного комплекса «Грозный Сити», Цветочный парк, православный храм Михаила Архангела.

Посещение знаменитой мечети «Сердце Чечни».

Мечеть является самой большой в Европе и может вместить до 10000 чел.

Переезд в Аргун.

Мечеть «Сердце матери».

Основной купол напоминает инопланетную летающую тарелку, затерявшуюся в космических просторах и случайно оказавшуюся на Земле.

Размещение в отеле «Тийналла».