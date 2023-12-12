Гамма-тур: Чечня за три дня

Групповой тур в Грозном

Экскурсионный тур «Гамма-тур: Чечня за три дня» на 3 дня

Гамма-тур: Чечня за три дня
Гамма-тур: Чечня за три дня
Гамма-тур: Чечня за три дня
Гамма-тур: Чечня за три дня
Гамма-тур: Чечня за три дня
Гамма-тур: Чечня за три дня
Гамма-тур: Чечня за три дня
Гамма-тур: Чечня за три дня
Гамма-тур: Чечня за три дня
Гамма-тур: Чечня за три дня
Гамма-тур: Чечня за три дня
Гамма-тур: Чечня за три дня
Гамма-тур: Чечня за три дня
Гамма-тур: Чечня за три дня
Гамма-тур: Чечня за три дня
Гамма-тур: Чечня за три дня
Гамма-тур: Чечня за три дня
Гамма-тур: Чечня за три дня
Гамма-тур: Чечня за три дня
Гамма-тур: Чечня за три дня
Гамма-тур: Чечня за три дня
Ближайшие даты:
12
дек
15
дек
19
дек
22
дек
26
дек

Что вас ожидает:

Погружение в культуру
Погружение в культуру
Прогуляемся по столице республики, посетим местные святыни и попробуем блюда национальной кухни
Прикоснемся к древностям
Прикоснемся к древностям
Попадем в глубокую старину – в средневековое село Хой, увидим боевые башни и сможем примерить папаху и бурку
Первозданная природа
Первозданная природа
Полюбуемся панорамой самого крупного высокогорного озера на Северном Кавказе и услышим шум бурных водопадов

Описание

За три дня вы познакомитесь с современным Грозным, побываете на самом большом озере Северного Кавказа – Кезеной-Ам, углубитесь в историю Аргунского ущелья с его водопадами и башнями. А ещё у вас будет возможность попробовать национальную кухню региона!

Тур состоится от 2 участников. Максимальное количество участников – 6 человек.

Программа тура по дням

1 день

Встреча в аэропорту, Грозный и Шали

Встречаемся в аэропорту г. Грозный. Выбирайте рейсы с прилетом до 13 часов.

Наше путешествие начнем с обзорной экскурсии по городу Грозный. Это город-феникс, возрожденный из пепла уже такой далекой войны.

Крепость Грозную возвели в начале XIX века. Через 70 лет после основания крепости на общественные пожертвования построили церковь Архангела Михаила.

Храм, разрушенный войной, восстановили, здесь регулярно проходят службы. Напротив храма расположен комплекс высоток «Грозный-Сити». Со смотровой площадки одной из башен комплекса с высоты птичьего полета город виден как на ладони.

Духовное сердце Грозного – мечеть «Сердце Чечни». Мечеть издали напоминает хрупкий цветок, а вблизи восхищает величием архитектуры.

Обедаем с элементами национальной кухни.

В городе Шали мы посетим мечеть «Гордость Мусульман» – здание, имеющее купол высотой 43 метра и минареты высотой 63 метра.

Оно покрыто белоснежным мрамором с греческого острова Тасос, который ценится тем, что отражает свет и дарит прохладу в жару.

Восьмиметровая центральная люстра весом более двух с половиной тонн и 395 светильников украшены камнями Swarovski и золотом.

На площади 5 гектаров устроена парковая зона с 12 фонтанами. Здесь высажено около 2000 деревьев и настоящая долина роз.

Возвращаемся в Грозный и заселяемся в отель:Дона / Централ Сити Грозный / Арена Сити / Юнион / возможны другие отели аналогичного уровня.

Встреча в аэропорту, Грозный и ШалиВстреча в аэропорту, Грозный и ШалиВстреча в аэропорту, Грозный и ШалиВстреча в аэропорту, Грозный и ШалиВстреча в аэропорту, Грозный и ШалиВстреча в аэропорту, Грозный и ШалиВстреча в аэропорту, Грозный и ШалиВстреча в аэропорту, Грозный и ШалиВстреча в аэропорту, Грозный и ШалиВстреча в аэропорту, Грозный и ШалиВстреча в аэропорту, Грозный и ШалиВстреча в аэропорту, Грозный и ШалиВстреча в аэропорту, Грозный и ШалиВстреча в аэропорту, Грозный и ШалиВстреча в аэропорту, Грозный и ШалиВстреча в аэропорту, Грозный и ШалиВстреча в аэропорту, Грозный и ШалиВстреча в аэропорту, Грозный и ШалиВстреча в аэропорту, Грозный и ШалиВстреча в аэропорту, Грозный и ШалиВстреча в аэропорту, Грозный и ШалиВстреча в аэропорту, Грозный и ШалиВстреча в аэропорту, Грозный и Шали
2 день

Экскурсия на озеро Кезеной-Ам, село Хой

Завтракаем в отеле.

Сегодня нас ждет поездка на озеро Кезеной-Ам.

По пути заедем в древнее чеченское село Хой. Из современного Грозного вы попадаете в глубокую старину — в средневековое село Хой, отреставрированное в первозданном виде.

Вы увидите боевые и сторожевые башни (и даже заберетесь на одну из них!), сможете примерить папаху и бурку, полежите в низенькой сакле на поднарах, застеленных овечьей шкурой.

Озеро Кезеной-Ам — это самое крупное высокогорное озеро не только в Чеченской Республике, но и на всём Северном Кавказе!

Водоём появился в результате запруды долины двух малых рек — Харсум и Кауха. Обвал, который и наполнил водой долину, сошел с южного склона хребта Кашкерлам.

По предположению ученых причиной этого явления стало землетрясение. Озеро питают впадающие в него ручьи, а также выбивающие в самой котловине ключи. Максимальная ширина озера составляет 735 метров.

В летний период цвет воды на солнце имеет бирюзовый оттенок, который останется в памяти навсегда!

Пообедаем в кафе.

После чего нас будет ждать обратный путь в Грозный.

Экскурсия на озеро Кезеной-Ам, село ХойЭкскурсия на озеро Кезеной-Ам, село ХойЭкскурсия на озеро Кезеной-Ам, село ХойЭкскурсия на озеро Кезеной-Ам, село ХойЭкскурсия на озеро Кезеной-Ам, село ХойЭкскурсия на озеро Кезеной-Ам, село ХойЭкскурсия на озеро Кезеной-Ам, село ХойЭкскурсия на озеро Кезеной-Ам, село ХойЭкскурсия на озеро Кезеной-Ам, село ХойЭкскурсия на озеро Кезеной-Ам, село ХойЭкскурсия на озеро Кезеной-Ам, село ХойЭкскурсия на озеро Кезеной-Ам, село ХойЭкскурсия на озеро Кезеной-Ам, село ХойЭкскурсия на озеро Кезеной-Ам, село ХойЭкскурсия на озеро Кезеной-Ам, село ХойЭкскурсия на озеро Кезеной-Ам, село ХойЭкскурсия на озеро Кезеной-Ам, село ХойЭкскурсия на озеро Кезеной-Ам, село ХойЭкскурсия на озеро Кезеной-Ам, село ХойЭкскурсия на озеро Кезеной-Ам, село Хой
3 день

Аргунское ущелье и трансфер в аэропорт

Завтракаем в отеле, выселяемся с вещами.

Отправляемся на экскурсию по Аргунскому ущелью.

Аргунское ущелье тянется на двести километров в Грузию через лесистые Черные горы. Это культурный и природный памятник региона.

Эти горы помнят множество сражений и до сих пор хранят свидетельства раннего и позднего Средневековья. Тысячи башен, склепов, религиозных и крепостных сооружений разных времен находятся на территории Аргунского заповедника.

Прогуляемся до Нихалойских водопадов –это каскад, расположенный на правом притоке реки Чанти-Аргун, где можно увидеть и настоящих гигантов высотой до 32 м, и малюток высотой чуть больше человеческого роста (2 м). Водопадов насчитывается 12 штук.

Для удобства туристов по маршруту установлены ограждения и скамейки для отдыха, проложены тропинки.

Здесь просто фантастически красивая природа – высокие каменные стены, бегущая вниз вода, большое количество зелени. Эту красоту вы обязательно запечатлеете на фотографиях!

Знаменитые Ушкалойские башни – одна из главных древних достопримечательностей Чечни. Эти каменные красавицы стоят в самом узком месте знаменитого Аргунского ущелья. И они уже давно считаются настоящим символом чеченской истории.

Башни имеют три стены, скала выступает в качестве четвертой. Вход расположен на высоте 2,5 метра, попасть внутрь с земли крайне сложно. Они были возведены в XI-XII веках.

Интересно, что одна из башен была серьезно повреждена в 1944 году, вторая – во время обстрела уже в 2000 году. Обе башни были отреставрированы совсем недавно – летом 2011 года.

Обедаем в кафе.

Возвращаемся в Грозный, после чего отправимся в аэропорт: рекомендуемое время вылета – после 18 часов.

Аргунское ущелье и трансфер в аэропортАргунское ущелье и трансфер в аэропортАргунское ущелье и трансфер в аэропортАргунское ущелье и трансфер в аэропортАргунское ущелье и трансфер в аэропортАргунское ущелье и трансфер в аэропортАргунское ущелье и трансфер в аэропорт

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Central City Hotel Grozny / Arena City / Dona Hotel / Union Grozny.

Варианты проживания

Central City Hotel Grozny

2 ночи

Отель Central City Grozny расположен в Грозном, в 6 км от стадиона «Акмат-Арена». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

В мини-гостинице работает круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро и билетная касса.

Все номера мини-гостиницы располагают гостиным уголком, сейфом и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В номерах отеля Central City Grozny установлен кондиционер и письменный стол.

Для гостей сервируется континентальный завтрак.

Central City Hotel GroznyCentral City Hotel GroznyCentral City Hotel GroznyCentral City Hotel Grozny

Arena City 4

2 ночи

Гостиница расположена в 5 минутах езды от аэропорта и центра города Грозный К услугам гостей бесплатный WiFi, массажный салон и частный сад.

Индивидуально оформленные номера гостиницы отеля «Арена Сити» оборудованы спутниковым телевидением, электрическим чайником и холодильником.

Каждый номер оснащен собственной ванной комнатой, в которой предоставляются банные халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Завтрак сервируется в просторном ресторане гостиницы, где подают блюда узбекской и азербайджанской кухни. В баре представлен широкий ассортимент напитков.

Arena City 4Arena City 4Arena City 4Arena City 4

Dona Hotel

2 ночи

Располагается в самом центре города Грозный, всего в 2 минутах ходьбы от величественной мечети «Сердце Чечни», живописного парка, бизнес центра и основных достопримечательностей города.

К услугам гостей 12 номеров, круглосуточная стойка регистрации, информационная поддержка 24/7 и бесплатная парковка.

Dona HotelDona HotelDona HotelDona HotelDona HotelDona HotelDona Hotel

Union Grozny

2 ночи

Отель «Union Grozny» располагается в Грозном.

Отель предлагает свои гостям размещение в номерах различной категории, оборудованными всеми удобствами для хорошего отдыха.

В распоряжении постояльцев бесплатный wi-fi, кондиционер и круглосуточная стойка регистрации. Выдается постельное белье и полотенца.

Питание организовано по системе «шведский стол».

Union GroznyUnion GroznyUnion GroznyUnion Grozny

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из аэропорта / в аэропорт
  • Питание: 2 завтрака, 3 обеда
  • Транспортное и экскурсионное сопровождение на маршруте
  • Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гида-водителя
  • Проживание: Central City Hotel Grozny / Arena City / Дона / Юнион (стоимость дана за одного человека при двухместном размещении), возможны другие отели аналогичного уровня
Что не входит
  • Билеты из вашего города до Грозного и обратно
  • Входные билеты
  • Индивидуальный трансфер
  • Одноместное размещение – с доплатой, стоимость по запросу
Место начала и завершения?
Чеченская Республика, городской округ Грозный, аэропорт Грозный (Северный) имени А.А. Кадырова
Что ещё важно знать о программе тура?

Очередность экскурсий может быть изменена. Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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