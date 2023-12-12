Экскурсионный тур «Гамма-тур: Чечня за три дня» на 3 дня
дек
дек
дек
дек
дек
Что вас ожидает:
Описание
За три дня вы познакомитесь с современным Грозным, побываете на самом большом озере Северного Кавказа – Кезеной-Ам, углубитесь в историю Аргунского ущелья с его водопадами и башнями. А ещё у вас будет возможность попробовать национальную кухню региона!
Тур состоится от 2 участников. Максимальное количество участников – 6 человек.
Программа тура по дням
Встреча в аэропорту, Грозный и Шали
Встречаемся в аэропорту г. Грозный. Выбирайте рейсы с прилетом до 13 часов.
Наше путешествие начнем с обзорной экскурсии по городу Грозный. Это город-феникс, возрожденный из пепла уже такой далекой войны.
Крепость Грозную возвели в начале XIX века. Через 70 лет после основания крепости на общественные пожертвования построили церковь Архангела Михаила.
Храм, разрушенный войной, восстановили, здесь регулярно проходят службы. Напротив храма расположен комплекс высоток «Грозный-Сити». Со смотровой площадки одной из башен комплекса с высоты птичьего полета город виден как на ладони.
Духовное сердце Грозного – мечеть «Сердце Чечни». Мечеть издали напоминает хрупкий цветок, а вблизи восхищает величием архитектуры.
Обедаем с элементами национальной кухни.
В городе Шали мы посетим мечеть «Гордость Мусульман» – здание, имеющее купол высотой 43 метра и минареты высотой 63 метра.
Оно покрыто белоснежным мрамором с греческого острова Тасос, который ценится тем, что отражает свет и дарит прохладу в жару.
Восьмиметровая центральная люстра весом более двух с половиной тонн и 395 светильников украшены камнями Swarovski и золотом.
На площади 5 гектаров устроена парковая зона с 12 фонтанами. Здесь высажено около 2000 деревьев и настоящая долина роз.
Возвращаемся в Грозный и заселяемся в отель:Дона / Централ Сити Грозный / Арена Сити / Юнион / возможны другие отели аналогичного уровня.
Экскурсия на озеро Кезеной-Ам, село Хой
Завтракаем в отеле.
Сегодня нас ждет поездка на озеро Кезеной-Ам.
По пути заедем в древнее чеченское село Хой. Из современного Грозного вы попадаете в глубокую старину — в средневековое село Хой, отреставрированное в первозданном виде.
Вы увидите боевые и сторожевые башни (и даже заберетесь на одну из них!), сможете примерить папаху и бурку, полежите в низенькой сакле на поднарах, застеленных овечьей шкурой.
Озеро Кезеной-Ам — это самое крупное высокогорное озеро не только в Чеченской Республике, но и на всём Северном Кавказе!
Водоём появился в результате запруды долины двух малых рек — Харсум и Кауха. Обвал, который и наполнил водой долину, сошел с южного склона хребта Кашкерлам.
По предположению ученых причиной этого явления стало землетрясение. Озеро питают впадающие в него ручьи, а также выбивающие в самой котловине ключи. Максимальная ширина озера составляет 735 метров.
В летний период цвет воды на солнце имеет бирюзовый оттенок, который останется в памяти навсегда!
Пообедаем в кафе.
После чего нас будет ждать обратный путь в Грозный.
Аргунское ущелье и трансфер в аэропорт
Завтракаем в отеле, выселяемся с вещами.
Отправляемся на экскурсию по Аргунскому ущелью.
Аргунское ущелье тянется на двести километров в Грузию через лесистые Черные горы. Это культурный и природный памятник региона.
Эти горы помнят множество сражений и до сих пор хранят свидетельства раннего и позднего Средневековья. Тысячи башен, склепов, религиозных и крепостных сооружений разных времен находятся на территории Аргунского заповедника.
Прогуляемся до Нихалойских водопадов –это каскад, расположенный на правом притоке реки Чанти-Аргун, где можно увидеть и настоящих гигантов высотой до 32 м, и малюток высотой чуть больше человеческого роста (2 м). Водопадов насчитывается 12 штук.
Для удобства туристов по маршруту установлены ограждения и скамейки для отдыха, проложены тропинки.
Здесь просто фантастически красивая природа – высокие каменные стены, бегущая вниз вода, большое количество зелени. Эту красоту вы обязательно запечатлеете на фотографиях!
Знаменитые Ушкалойские башни – одна из главных древних достопримечательностей Чечни. Эти каменные красавицы стоят в самом узком месте знаменитого Аргунского ущелья. И они уже давно считаются настоящим символом чеченской истории.
Башни имеют три стены, скала выступает в качестве четвертой. Вход расположен на высоте 2,5 метра, попасть внутрь с земли крайне сложно. Они были возведены в XI-XII веках.
Интересно, что одна из башен была серьезно повреждена в 1944 году, вторая – во время обстрела уже в 2000 году. Обе башни были отреставрированы совсем недавно – летом 2011 года.
Обедаем в кафе.
Возвращаемся в Грозный, после чего отправимся в аэропорт: рекомендуемое время вылета – после 18 часов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Central City Hotel Grozny / Arena City / Dona Hotel / Union Grozny.
Варианты проживания
Central City Hotel Grozny
Отель Central City Grozny расположен в Грозном, в 6 км от стадиона «Акмат-Арена». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
В мини-гостинице работает круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро и билетная касса.
Все номера мини-гостиницы располагают гостиным уголком, сейфом и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В номерах отеля Central City Grozny установлен кондиционер и письменный стол.
Для гостей сервируется континентальный завтрак.
Arena City 4
Гостиница расположена в 5 минутах езды от аэропорта и центра города Грозный К услугам гостей бесплатный WiFi, массажный салон и частный сад.
Индивидуально оформленные номера гостиницы отеля «Арена Сити» оборудованы спутниковым телевидением, электрическим чайником и холодильником.
Каждый номер оснащен собственной ванной комнатой, в которой предоставляются банные халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Завтрак сервируется в просторном ресторане гостиницы, где подают блюда узбекской и азербайджанской кухни. В баре представлен широкий ассортимент напитков.
Dona Hotel
Располагается в самом центре города Грозный, всего в 2 минутах ходьбы от величественной мечети «Сердце Чечни», живописного парка, бизнес центра и основных достопримечательностей города.
К услугам гостей 12 номеров, круглосуточная стойка регистрации, информационная поддержка 24/7 и бесплатная парковка.
Union Grozny
Отель «Union Grozny» располагается в Грозном.
Отель предлагает свои гостям размещение в номерах различной категории, оборудованными всеми удобствами для хорошего отдыха.
В распоряжении постояльцев бесплатный wi-fi, кондиционер и круглосуточная стойка регистрации. Выдается постельное белье и полотенца.
Питание организовано по системе «шведский стол».
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из аэропорта / в аэропорт
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда
- Транспортное и экскурсионное сопровождение на маршруте
- Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гида-водителя
- Проживание: Central City Hotel Grozny / Arena City / Дона / Юнион (стоимость дана за одного человека при двухместном размещении), возможны другие отели аналогичного уровня
- Что не входит
- Билеты из вашего города до Грозного и обратно
- Входные билеты
- Индивидуальный трансфер
- Одноместное размещение – с доплатой, стоимость по запросу
- Место начала и завершения?
- Чеченская Республика, городской округ Грозный, аэропорт Грозный (Северный) имени А.А. Кадырова
- Что ещё важно знать о программе тура?
Очередность экскурсий может быть изменена. Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору