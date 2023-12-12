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Встреча в аэропорту, Грозный и Шали

Встречаемся в аэропорту г. Грозный. Выбирайте рейсы с прилетом до 13 часов.

Наше путешествие начнем с обзорной экскурсии по городу Грозный. Это город-феникс, возрожденный из пепла уже такой далекой войны.

Крепость Грозную возвели в начале XIX века. Через 70 лет после основания крепости на общественные пожертвования построили церковь Архангела Михаила.

Храм, разрушенный войной, восстановили, здесь регулярно проходят службы. Напротив храма расположен комплекс высоток «Грозный-Сити». Со смотровой площадки одной из башен комплекса с высоты птичьего полета город виден как на ладони.

Духовное сердце Грозного – мечеть «Сердце Чечни». Мечеть издали напоминает хрупкий цветок, а вблизи восхищает величием архитектуры.

Обедаем с элементами национальной кухни.

В городе Шали мы посетим мечеть «Гордость Мусульман» – здание, имеющее купол высотой 43 метра и минареты высотой 63 метра.

Оно покрыто белоснежным мрамором с греческого острова Тасос, который ценится тем, что отражает свет и дарит прохладу в жару.

Восьмиметровая центральная люстра весом более двух с половиной тонн и 395 светильников украшены камнями Swarovski и золотом.

На площади 5 гектаров устроена парковая зона с 12 фонтанами. Здесь высажено около 2000 деревьев и настоящая долина роз.

Возвращаемся в Грозный и заселяемся в отель:Дона / Централ Сити Грозный / Арена Сити / Юнион / возможны другие отели аналогичного уровня.