Встреча в аэропорту столицы Чеченской республики – города Грозного.

Групповой трансфер в 13:30.

Размещение в отелях на выбор после 14:00.

Отправление на пешеходную экскурсию, во время которой вы посетите Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова в городе Грозный, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, а также первому Президенту Чеченской Республики Ахмату Кадырову; сквер Журналистов, площадь Дружбы народов, проспект Путина, бульвар М. Эсамбаева, где познакомитесь с историей и архитектурой барского дома, который является наследием столицы Чечни.

Обед с национальными блюдами чеченской кухни.

Продолжение экскурсии с посещением мечети “Сердце Чечни”.

Мечеть представляет собой уникальное сооружение: наружные и внутренние стены мечети отделаны редчайшей горной породой — травертином, а интерьер мечети обильно декорирован белым мрамором, который добывают на острове Мармара в Мраморном море.

На прилегающей территории установлено несколько фонтанов, разбиты места для отдыха, аллеи.

Вы также увидите казачью церковь Архангела Михаила, заложенную в 1868 году, прогуляетесь по цветочному парку, а завершит программу посещение высотного комплекса «Грозный-Сити» с подъемом на панорамную площадку на 33 этаже, откуда открывается вид на город и окрестности.

Возвращение в гостиницу самостоятельно или на такси.