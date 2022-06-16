Чеченская Республика, несомненно, поразит вас своей статностью, гордостью и великолепием.
Преимущества этого путешествия:
Встреча в аэропорту столицы Чеченской республики – города Грозного.
Групповой трансфер в 13:30.
Размещение в отелях на выбор после 14:00.
Отправление на пешеходную экскурсию, во время которой вы посетите Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова в городе Грозный, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, а также первому Президенту Чеченской Республики Ахмату Кадырову; сквер Журналистов, площадь Дружбы народов, проспект Путина, бульвар М. Эсамбаева, где познакомитесь с историей и архитектурой барского дома, который является наследием столицы Чечни.
Обед с национальными блюдами чеченской кухни.
Продолжение экскурсии с посещением мечети “Сердце Чечни”.
Мечеть представляет собой уникальное сооружение: наружные и внутренние стены мечети отделаны редчайшей горной породой — травертином, а интерьер мечети обильно декорирован белым мрамором, который добывают на острове Мармара в Мраморном море.
На прилегающей территории установлено несколько фонтанов, разбиты места для отдыха, аллеи.
Вы также увидите казачью церковь Архангела Михаила, заложенную в 1868 году, прогуляетесь по цветочному парку, а завершит программу посещение высотного комплекса «Грозный-Сити» с подъемом на панорамную площадку на 33 этаже, откуда открывается вид на город и окрестности.
Возвращение в гостиницу самостоятельно или на такси.
Завтрак в отеле.
Встреча с местным гидом.
Сегодня вас ждет поездка к высокогорному озеру Кезеной-Ам.
По пути вы сделаете остановку в селении Ведено, где увидите стены крепости, которой более 200 лет.
Далее по асфальтированной дороге подниметесь около 24 километров к красивейшему перевалу Харами, находящемуся на высоте 2400 метров над уровнем моря.
После остановки на перевале, где от увиденных красот закружится голова, начнется спуск к озеру около 11 км.
Вы проедете аул Харачой – село незаурядное своим месторасположением и историей.
Через него с незапамятных времен проходит дорога, связывающая Чечню и Дагестан.
Аул очень живописен.
С этим местом связано легендарное имя Зелемхана Харачоевского – известного Абрека.
Обед в кафе у озера (самостоятельно).
Раскинувшееся среди горных степей и скал, озеро Кезеной-Ам поражает своей красотой.
Первое что бросается в глаза — это удивительный голубой цвет воды, который меняет свои оттенки в зависимости от погоды и времени суток.
Озеро расположено на высоте 1869 метров над уровнем моря.
Далее вас ждет небольшая экскурсия на руины древнего селения «Хой».
В городище Хой древнего общества Чеберлой вы подниметесь на шестиэтажную боевую башню, увидите петроглифы, надгробные камни, арочные строения, которые встречаются только в здешних местах общества Чеберлой.
В завершении дня вы посетите мечети Мечети «Сердце Матери» и «Гордость Мусульман», особенно красива их подсветка в вечернее время.
Мечеть имени Аймани Кадыровой в г.Аргун («Сердце Матери»), рассчитанная на 15 тысяч человек, была торжественно открыта в июне 2014 года.
Для удобства верующих проектировщики предусмотрели множество входных дверей – в общей сложности их 26.
Мечеть “Гордость Чечни” в городе Шали является одной из крупнейших в Европе мечетей «Гордость Мусульман».
Мечеть входит в состав комплекса "Шали-Сити".
Возвращение в отель.
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Вещи берем с собой.
Ваш путь будет проходить через Аргунское ущелье, и, проезжая по узкой извилистой дороге, вы можете насладиться удивительной красотой первозданной природы.
Посещение краеведческого музея имени Хусейна Исаева на территории замкового комплекса Пхакоч.
В самом узком месте Аргунского ущелья вы увидите Ушкалойские башни, расположенные на берегу реки и встроенные в выемку скалы.
Посещение Нихалойских водопадов, которые представляют собой каскад из нескольких водопадов.
Самый маленький из них имеет высоту 2 метра, самый высокий — 32 метра.
Обед самостоятельно.
Возвращение в Грозный, трансфер в аэропорт к рейсам после 20:00/16:55 в расписании с мая месяца по маршруту Грозный – Москва.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Отель /размещение
|место в двухместном номере
|одноместное размещение
|Доп. ночь в отеле, цена за двухместный номер
|Отель Городок 3* номер стандарт
|27 700
|31 600
|4 000
|Отель «Беркат 3*» номер стандарт
|28 600
|31 000
|4 000
|Отель «Тийналла 4*» номер стандарт
|30 000
|34 000
|4 500
Удобная одежда для пеших прогулок и отдыха по сезону, включая теплые вещи на случай прохладной погоды. Появляться на улицах в слишком открытой одежде не рекомендуется. Что касается посещения мечети, мужчинам лучше надевать брюки или штаны, рубашки (футболки) с длинными рукавами, женщинам - платье ниже колен, платки (при входе в мечети можно надеть специальные платья, которые находятся в общем пользовании).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Обязательно попробуйте Чеченские национальные блюда. Нохчийн чорп (чеченская шурпа), сискал (лепешки из кукурузной муки), Жжижиг-галнаш (Галушки с мясом), ахаргалнаш (галушки из кукурузной муки), хингалш, чепалгш, т1о-берам (творог со сметаной), хьонк (черемшу).
Перед входом в мечеть необходимо снять обувь, её можно положить в пакет и взять с собой или оставить на специально предусмотренных для этого полках. Для посещения мечети следует соответственным образом одеться. Мусульманам запрещено посещать мечеть в легкой одежде — рубашках с короткими рукавами или шортах. Женщина, проявляющая уважение к мусульманским обычаям, перед посещением мечети облачится в длинное одеяние, скрывающее руки и ноги, а на голову наденет платок. Одежда мусульманок всегда скромна — прозрачные, обтягивающие или слишком короткие одежды совершенно неуместны, так же, как и макияж и парфюмерия. Некоторые мечети имеют два входа — один для мужчин, другой для женщин. Нет ничего удивительного в том, что в мечети мужчины и женщины молятся раздельно. В зависимости от внутреннего архитектурного устройства мечети, женщинам предоставляется для совершения молитвы балкон или же определенное место в глубине мечети, отделенное от остального пространства ширмой. Мусульмане, совершающие омовение пять раз в день, весьма чувствительны к разным посторонним запахам!
От верующего всегда ожидается спокойное и уважительное поведение. Проявлением дурного воспитания считаются громкий разговор и все то, что может нарушить покой верующих, специально собравшихся на молитву. Соблюдение этих простых правил поможет избежать неприятностей.
Если вам нужна помощь, то попросите об этом любого прохожего. Вам постараются максимально помочь.
Не принято спрашивать о местонахождении туалета у представителей противоположного пола.
Девушки в Чечне не курят. Если вы неспособны сдержать свои вредные привычки, сделайте это в таком месте, где Вас никто не увидит.
Мужчинам курить можно. Но при появлении людей старшего возраста лучше тактично спрятать сигарету за спиной.
По спиртным напиткам также существуют ограничения.
Здороваться с чеченскими девушками за руку не принято. Ограничивайтесь словесным приветствием.
МТС, Мегафон, Билайн, Вайнах Телеком.