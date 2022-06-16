К сердцу Чечни. Экскурсионный тур

Экскурсионный тур «К сердцу Чечни. Экскурсионный тур» на 3 дня

5
3 отзыва
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
22
июл
26
авг
23
сен
21
окт
04
ноя
16
дек

Описание

Чеченская Республика, несомненно, поразит вас своей статностью, гордостью и великолепием. 

Преимущества этого путешествия:

  • лучшие достопримечательности региона – увидим ставшую визитной карточкой Грозного мечеть «Сердце Чечни», мечети «Гордость мусульман», а также посетим мечеть «Сердце Матери», выполненную в стиле хайтек, и посмотрим на столицу Чечни с высоты 33-го этажа.
  • знакомство с бытом и культурой – пообщаемся с местным народом, попробуем национальную еду и, наконец, полностью разрушим все мифы, окутывающие данный регион;
  • живописные виды – полюбуемся видами высокогорного озера Кезеной-Ам с его чистейшей водной гладью.

Программа тура по дням

1 день
Приезд. Грозный

Встреча в аэропорту столицы Чеченской республики – города Грозного.

Групповой трансфер в 13:30.

Размещение в отелях на выбор после 14:00.

Отправление на пешеходную экскурсию, во время которой вы посетите Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова в городе Грозный, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, а также первому Президенту Чеченской Республики Ахмату Кадырову; сквер Журналистов, площадь Дружбы народов, проспект Путина, бульвар М. Эсамбаева, где познакомитесь с историей и архитектурой барского дома, который является наследием столицы Чечни.

Обед с национальными блюдами чеченской кухни.

Продолжение экскурсии с посещением мечети “Сердце Чечни”.

Мечеть представляет собой уникальное сооружение: наружные и внутренние стены мечети отделаны редчайшей горной породой — травертином, а интерьер мечети обильно декорирован белым мрамором, который добывают на острове Мармара в Мраморном море.

На прилегающей территории установлено несколько фонтанов, разбиты места для отдыха, аллеи.

Вы также увидите казачью церковь Архангела Михаила, заложенную в 1868 году, прогуляетесь по цветочному парку, а завершит программу посещение высотного комплекса «Грозный-Сити» с подъемом на панорамную площадку на 33 этаже, откуда открывается вид на город и окрестности.

Возвращение в гостиницу самостоятельно или на такси.

Приезд. ГрозныйПриезд. ГрозныйПриезд. ГрозныйПриезд. Грозный
2 день
Экскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам, г.Аргун и Шали

Завтрак в отеле.

Встреча с местным гидом.

Сегодня вас ждет поездка к высокогорному озеру Кезеной-Ам.

По пути вы сделаете остановку в селении Ведено, где увидите стены крепости, которой более 200 лет.

Далее по асфальтированной дороге подниметесь около 24 километров к красивейшему перевалу Харами, находящемуся на высоте 2400 метров над уровнем моря.

После остановки на перевале, где от увиденных красот закружится голова, начнется спуск к озеру около 11 км.

Вы проедете аул Харачой – село незаурядное своим месторасположением и историей.

Через него с незапамятных времен проходит дорога, связывающая Чечню и Дагестан.

Аул очень живописен.

С этим местом связано легендарное имя Зелемхана Харачоевского – известного Абрека.

Обед в кафе у озера (самостоятельно).

Раскинувшееся среди горных степей и скал, озеро Кезеной-Ам поражает своей красотой.

Первое что бросается в глаза — это удивительный голубой цвет воды, который меняет свои оттенки в зависимости от погоды и времени суток.

Озеро расположено на высоте 1869 метров над уровнем моря.

Далее вас ждет небольшая экскурсия на руины древнего селения «Хой».

В городище Хой древнего общества Чеберлой вы подниметесь на шестиэтажную боевую башню, увидите петроглифы, надгробные камни, арочные строения, которые встречаются только в здешних местах общества Чеберлой.

В завершении дня вы посетите мечети Мечети «Сердце Матери» и «Гордость Мусульман», особенно красива их подсветка в вечернее время.

Мечеть имени Аймани Кадыровой в г.Аргун («Сердце Матери»), рассчитанная на 15 тысяч человек, была торжественно открыта в июне 2014 года.

Для удобства верующих проектировщики предусмотрели множество входных дверей – в общей сложности их 26.

Мечеть “Гордость Чечни” в городе Шали является одной из крупнейших в Европе мечетей «Гордость Мусульман».

Мечеть входит в состав комплекса "Шали-Сити".

Возвращение в отель.

Экскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам, г.Аргун и ШалиЭкскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам, г.Аргун и ШалиЭкскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам, г.Аргун и ШалиЭкскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам, г.Аргун и Шали
3 день
Аргунское ущелье. Отъезд

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Вещи берем с собой.

Ваш путь будет проходить через Аргунское ущелье, и, проезжая по узкой извилистой дороге, вы можете насладиться удивительной красотой первозданной природы.

Посещение краеведческого музея имени Хусейна Исаева на территории замкового комплекса Пхакоч.

В самом узком месте Аргунского ущелья вы увидите Ушкалойские башни, расположенные на берегу реки и встроенные в выемку скалы.

Посещение Нихалойских водопадов, которые представляют собой каскад из нескольких водопадов.

Самый маленький из них имеет высоту 2 метра, самый высокий — 32 метра.

Обед самостоятельно.

Возвращение в Грозный, трансфер в аэропорт к рейсам после 20:00/16:55 в расписании с мая месяца по маршруту Грозный – Москва.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Отель /размещениеместо в двухместном номереодноместное размещениеДоп. ночь в отеле, цена за двухместный номер
Отель Городок 3* номер стандарт27 70031 6004 000
Отель «Беркат 3*» номер стандарт28 60031 0004 000
Отель «Тийналла 4*» номер стандарт30 00034 0004 500

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт Грозный – отель – аэропорт Грозный
  • Размещение в выбранном отеле (2 ночи) с завтраком
  • Услуги местного гида
  • Входные билеты на смотровую площадку, Мемориальный комплекс, Нихайлойские водопады
  • 1 обед с национальной кухней
  • Вода по 0,5 л. /чел. в день
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты г. Грозного и обратно
  • Индивидуальные трансферы
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Сувениры
  • Доплата за одноместное размещение
Место начала и завершения?
г. Грозный
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Удобная одежда для пеших прогулок и отдыха по сезону, включая теплые вещи на случай прохладной погоды. Появляться на улицах в слишком открытой одежде не рекомендуется. Что касается посещения мечети, мужчинам лучше надевать брюки или штаны, рубашки (футболки) с длинными рукавами, женщинам - платье ниже колен, платки (при входе в мечети можно надеть специальные платья, которые находятся в общем пользовании).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Что попробовать из еды в Чечне?

Обязательно попробуйте Чеченские национальные блюда. Нохчийн чорп (чеченская шурпа), сискал (лепешки из кукурузной муки), Жжижиг-галнаш (Галушки с мясом), ахаргалнаш (галушки из кукурузной муки), хингалш, чепалгш, т1о-берам (творог со сметаной), хьонк (черемшу).

Правила посещения Мечети

Перед входом в мечеть необходимо снять обувь, её можно положить в пакет и взять с собой или оставить на специально предусмотренных для этого полках. Для посещения мечети следует соответственным образом одеться. Мусульманам запрещено посещать мечеть в легкой одежде — рубашках с короткими рукавами или шортах. Женщина, проявляющая уважение к мусульманским обычаям, перед посещением мечети облачится в длинное одеяние, скрывающее руки и ноги, а на голову наденет платок. Одежда мусульманок всегда скромна — прозрачные, обтягивающие или слишком короткие одежды совершенно неуместны, так же, как и макияж и парфюмерия. Некоторые мечети имеют два входа — один для мужчин, другой для женщин. Нет ничего удивительного в том, что в мечети мужчины и женщины молятся раздельно. В зависимости от внутреннего архитектурного устройства мечети, женщинам предоставляется для совершения молитвы балкон или же определенное место в глубине мечети, отделенное от остального пространства ширмой. Мусульмане, совершающие омовение пять раз в день, весьма чувствительны к разным посторонним запахам!

Правила поведения в мечети

От верующего всегда ожидается спокойное и уважительное поведение. Проявлением дурного воспитания считаются громкий разговор и все то, что может нарушить покой верующих, специально собравшихся на молитву. Соблюдение этих простых правил поможет избежать неприятностей.

Помощь

Если вам нужна помощь, то попросите об этом любого прохожего. Вам постараются максимально помочь.

Не принято спрашивать о местонахождении туалета у представителей противоположного пола.

Курение и спиртное в Чечне

Девушки в Чечне не курят. Если вы неспособны сдержать свои вредные привычки, сделайте это в таком месте, где Вас никто не увидит.

Мужчинам курить можно. Но при появлении людей старшего возраста лучше тактично спрятать сигарету за спиной.

По спиртным напиткам также существуют ограничения.

Приветствия в Чечне

Здороваться с чеченскими девушками за руку не принято. Ограничивайтесь словесным приветствием.

Сотовая связь и интернет в Чечне

МТС, Мегафон, Билайн, Вайнах Телеком.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
16 июня 2022
Все супер
Т
27 апр 2022
Мне очень понравилось мое путешествие. Программа была составлена грамотна, учитывала все и по времени, и по всем стыковкам в музеях. Также хочется сказать спасибо местному гиду Амине, как очень грамотно доносящего историю и быт чеченского народа. Все очень замечательно СПАСИБО.
Т
16 июня 2022
Спасибо за тур!

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