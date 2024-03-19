Вы увидите самую большую дюну Европы, грандиозный Сулакский каньон, дагестанский Мачу-Пикчу, Салтинский водопад, село — жемчужину Дагестана, старейшую мечеть и местный базар. А ещё вы познакомитесь с Дербентом и Грозным и попробуете сочные национальные блюда.
мая
мая
мая
мая
июн
июн
июн
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия по Дербенту
- 10:00 Сбор группы на ж/д вокзале в Махачкале: главный вход, напротив памятника Махачу Дахадаеву, ул. Эмирова, 10.
- 11:00 Сбор группы в аэропорту Махачкалы.
11:00 Начало: аэропорт Махачкалы — переезд в Дербент — крепость Нарын-Кала — обзорная по Дербенту, рынок — переезд в Гуниб.
Программа дня: переезд в Южный Дагестан — обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала.
Обед (вкл. в стоимость).
Переезд в Гуниб и размещение в кемпинге Горный Ветер, Гуниб (туалет и душ общего пользования).
- размещение: горный Гуниб;
- автопробег за день: 310 км;
- продолжительность: 10 часов.
Гуниб - Гамсутль - Чох - Верхний Гуниб - Салтинский водопад - Гуниб
08:30 Начало.
Программы дня: аул-призрак Гамсутль — высокогорный аул Чох — Верхний Гуниб — «Беседка Шамиля» — «Царская поляна» — Гунибская крепость — «Ворота Шамиля» — Салтинский водопад.
Обед (вкл. в стоимость).
- размещение: горный Гуниб;
- автопробег за день: 110 км;
- пеший маршрут: 4 км;
- набор высоты: 450 м;
- продолжительность: 8 часов.
Гуниб - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датуна - горный Кегер - Гуниб
08:30 Начало.
Программы дня: Карадахская теснина — Старый Кахиб и Гоор — Датунский храм — горный Кегер.
Обед (вкл. в стоимость).
- размещение: горный Гуниб;
- автопробег за день: 215 км;
- пеший маршрут: 4 км;
- набор высоты: 400 м;
- продолжительность: 8 часов.
Гуниб - Сулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство - бархан Сарыкум - трансфер в Грозный
07:30 Начало.
Программа дня: переезд к Сулакскому каньону — смотровая площадка с видами на Сулакский каньон — Чиркейское водохранилище — прогулка на катере по водохранилищу (по желанию, доп. плата) — форелевое хозяйство.
Обед (вкл. в стоимость).
Комплекс пещер Нохъо (по желанию, доп. плата) — бархан Сарыкум.
16:00 Трансфер в Грозный, прибытие ориентировочно к 18:30 (130 км, время в пути 2,5 часа).
Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*.
- автопробег за день: 360 км;
- экскурсионный маршрут;
- продолжительность: 10 часов.
Грозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - Грозный
08:00 Начало.
Программа дня: Веденское ущелье — с. Харачой — озеро Кезеной-Ам — руины древнего селения «Хой».
Обед (вкл. в стоимость).
Мечеть «Гордость мусульман», Шали.
- размещение: Грозный;
- автопробег за день: 215 км;
- пеший маршрут: 2,5 км;
- продолжительность: 8 часов.
Обзорная экскурсия в Грозном. Отъезд
08:30 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.
14:00 Групповой трансфер в аэропорт/вокзал г. Грозный от отеля.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в кемпинге в Гунибе и в отеле в Грозном или Шали.
Стоимость тура за 1 номер, руб:
|Размещение по маршруту
|Период действия цены
|Размещение
|2-местное
|1-местное
|3-местное*
2 взрослых +1 ребенок
(7-12 лет)
|Горный ветер, Гуниб — Беркат 3*/ Тийналла 3*
|01.05.2024-29.06.2024
|80 000
|53 000
|116 000
|110 000
|30.06.2024-31.08.2024
|83 000
|56 000
|119 000
|113 000
|01.09.2024-28.09.2024
|80 000
|53 000
|116 000
|110 000
При трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати.
Варианты проживания
Глэмпинг «Горный ветер»
Глэмпинг «Горный ветер» by Reston — место соединения кавказского гостеприимства, сладкого свежего воздуха, шикарных горных видов и солнечных витаминов. Это место силы и наполнения, перезагрузки и вдохновения, погружения в момент и в себя. Место, в котором можно разбудить свою свободу!
На территории есть: 30 сафари-тентов; 10 барнхаусов; кафе на 90 человек.
Сафари-тенты расположены на нижнем уровне территории глэмпинга. Внутри палатки особый микроклимат благодаря её эргономичному устройству. Сафари-тент сделан из дышащих материалов, также внутри происходит активная циркуляция воздуха. Даже в сильную жару здесь вам будет комфортно.
Туалета и душа внутри сафари-тентов нет. На территории глэмпинга в шаговой доступности от домиков размещены 8 душевых и 11 биотуалетов.
- Площадь 24 кв. м;
- 3 односпальных кровати;
- обогреватель;
- теплые одеяла;
- полотенца;
- собственная терраса;
- можно с отдохнуть с любимыми питомцами. При бронировании сообщите об этом менеджеру.
Также на территории кафе, есть бесплатный Wi-Fi, который поможет всегда оставаться на связи. Барнхаусы Расположены на верхнем уровне территории глэмпинга.
Однокомнатные удобные и теплые домики для отдыха с семьей или друзьями с видом на горы.
- Площадь 24 кв. м;
- 2 односпальные кровати;
- раскладной диван;
- туалет и душ;
- обогреватель;
- теплые одеяла;
- полотенца;
- собственная терраса.
Для путешественников на машине организована парковка. Парковка располагается в верхней части территории глэмпинга, непосредственно на основной территории глэмпинга автомобиль оставить нет возможности из-за крутого спуска, учитывая, что местность горная.
Можно подъехать максимально близко на внедорожнике. Если машина легковая, то разгрузить вещи необходимо будет на верхней части территории, сотрудник глэмпинга поднимется за гостями на автомобиле. Для получения более подробной информации гости могут связаться с администрацией глэмпинга.
Гостиница «Тийналла»
Отель находится в спокойном районе города Грозный. Для своих гостей он предоставляет комфортабельные условия размещения и широкий спектр услуг, таких как прачечная, тренажерный-зал, фитнес-центр, камера хранения багажа, спа и трансфер.
В светлых и просторных номерах имеются удобные двуспальные кровати или две раздельные. В ванных комнатах имеются полотенца. Комнаты оборудованы современной техникой.
Завтраки подаются сытные и вкусные. На обед и ужин по меню можно заказать блюда чеченской кухни.
Для проведения деловых переговоров, презентаций, тренингов и семинаров подойдет вместительный конференц-зал с современным оборудованием.
Ближайшие достопримечательности: церковь Михаила Архангела, Грозный Сити, мечеть Сердце Чечни, драматический театр им. Нурадилова. Расстояние до аэропорта Грозного составляет 14 км, до железнодорожного вокзала - 5 км.
Гостиница «Беркат»
Гостиница «Беркат» находится в центральной части города Грозный. Вокруг гостиницы разбит живописный парк с фонтаном.
Гости могут расположиться в комфортабельных и уютных номерах различной ценовой категории. Во всех номерах есть ванная комната, телевизор и кондиционер.
Каждое утро в ресторане гостиницы сервируется завтрак в формате «шведский стол». В шаговой доступности также находятся кафе и магазины.
Для делового общения в гостинице предусмотрен просторный конференц-зал, оснащенный всей необходимой современной аппаратурой.
Рядом расположен спортхолл «Колизей», в 15 минутах ходьбы расположена мечеть «Сердце Чечни». До железнодорожного вокзала 8 минут езды на автомобиле, до аэропорта Грозный - 14 минут езды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Что входит
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытии
- Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Грозного по отъезду в заключительный день тура в 14:00
- Размещение в сафари-тентах по программе в горах Дагестана, туалет и душ общего пользования
- Размещение по программе в отелях в Грозном
- Экскурсии и походы по программе с профессиональными гидами-экскурсоводами и квалифицированными водителями
- Питание: завтраки + 5 обедов по маршруту экскурсий
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Махачкалы и из Грозного
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты
- Входные билеты на аттракционы, не включенные в программу тура: прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, комплекс пещер Нохъо
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы/Грозного, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Место начала и завершения?
- Республика Дагестан, Махачкала
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Какой транспорт в туре?
Используем малотонажные автобусы типа: Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Gazelle Next Lux туристического класс на 20 мест.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.