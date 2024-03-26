Туры из аэропорта Грозного

Найдено 7 туров в категории «Из аэропорта» в Грозном, цены от 25 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
Полюбоваться ущельями и древними башнями, послушать шум водопадов и познакомиться с Грозным
Начало: Грозный, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
4 июля в 08:00
5 июля в 08:00
5900053 100 за всё до 4 чел.
Выходные в Чечне (3 дня)
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Выходные в Чечне (3 дня)
Начало: Аэропорт
Расписание: Ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
25 000 за человека
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
Исследовать Ушкалойские башни в Аргунском ущелье и погулять по городу мёртвых Даргавс
Начало: Грозный, аэропорт, рейсы с прилетом до 13 часов
8 июля в 08:00
15 июля в 08:00
74 900 за человека
Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
4 дня
Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
Исследовать древние селения в объятиях гор, покорить перевалы и переночевать в звенящей тишине
Начало: Грозный, 09:00. Заберём вас из вашего отеля либо и...
15 авг в 08:00
9 сен в 08:00
39 500 за человека
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
Распробовать грузинское вино, увидеть «Сердце Чечни» и наесться осетинских пирогов
Начало: Грозный, аэропорт или ж. - д. вокзал до 15:00
3 июля в 08:00
10 июля в 08:00
66 500 за человека
Гамма-тур: Чечня за три дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Гамма-тур: Чечня за три дня
Экскурсионный тур «Гамма-тур: Чечня за три дня» на 3 дня
Начало: Чеченская Республика, городской округ Грозный, аэр...
29 900 за человека
От старинных башен до небоскрёбов: путешествие по Чечне
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
От старинных башен до небоскрёбов: путешествие по Чечне
Научиться печь лепёшки, полюбоваться высокогорным озером и пройти по стеклянному мосту
Начало: Аэропорт Грозного, 13:00
13 сен в 13:00
44 000 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Из аэропорта»

Самые популярные туры этой рубрики в Грозном
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
  1. По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
  2. Выходные в Чечне (3 дня)
  3. Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
  4. Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
  5. Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
Какие места ещё посмотреть в Грозном
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Кезеной-ам
  2. Грозный-Сити
  3. Озеро Казеной-Ам
  4. Мечеть «Сердце Чечни»
  5. Аргунское ущелье
  6. Сулакский каньон
  7. Мечеть «Гордость мусульман»
  8. Мечеть «Сердце матери»
Сколько стоит тур в Грозном в июле 2024
Сейчас в Грозном в категории "Из аэропорта" можно забронировать 7 авторских туров от 25 000 до 74 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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