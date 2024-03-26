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Авторский тур
3 дня
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
Полюбоваться ущельями и древними башнями, послушать шум водопадов и познакомиться с Грозным
Начало: Грозный, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
4 июля в 08:00
5 июля в 08:00
5900053 100₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
3 дня
Выходные в Чечне (3 дня)
Начало: Аэропорт
Расписание: Ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
Исследовать Ушкалойские башни в Аргунском ущелье и погулять по городу мёртвых Даргавс
Начало: Грозный, аэропорт, рейсы с прилетом до 13 часов
8 июля в 08:00
15 июля в 08:00
74 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
Исследовать древние селения в объятиях гор, покорить перевалы и переночевать в звенящей тишине
Начало: Грозный, 09:00. Заберём вас из вашего отеля либо и...
15 авг в 08:00
9 сен в 08:00
39 500₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
Распробовать грузинское вино, увидеть «Сердце Чечни» и наесться осетинских пирогов
Начало: Грозный, аэропорт или ж. - д. вокзал до 15:00
3 июля в 08:00
10 июля в 08:00
66 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Гамма-тур: Чечня за три дня
Экскурсионный тур «Гамма-тур: Чечня за три дня» на 3 дня
Начало: Чеченская Республика, городской округ Грозный, аэр...
29 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
От старинных башен до небоскрёбов: путешествие по Чечне
Научиться печь лепёшки, полюбоваться высокогорным озером и пройти по стеклянному мосту
Начало: Аэропорт Грозного, 13:00
13 сен в 13:00
44 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИван26 марта 2024Впечатления от поездки самые положительные. Удалось познакомиться как с достопримечательностями, так и с культурой Чечни, представить, как жил чеченский народ на протяжении веков. По организации и содержанию 10 из 10.
- ООлеся15 июля 2023Впечатления самые положительные. Я просто влюбилась в республику! было очень познавательно, весело и здорово!
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Из аэропорта»
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- Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
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