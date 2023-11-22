В 08:00 отправимся в Веденское ущелье, проедем через село Харачой и прибудем к озеру Кезеной-Ам — самому большому в Чечне. Местные прозвали его «кавказской Швейцарией» за яркий голубой цвет.

Следующая локация — руины древнего селения Хой. Первые жители появились здесь ещё в 10 веке, но после депортации в 1944 году улочки и дома опустели. Несколько лет назад село восстановили: жилища, мечети, сторожевые башни. Некогда заброшенный посёлок превратился в музей под открытым небом.

Пообедаем в формате пикника и поедем к мечети «Гордость мусульман» в городе Шали — самую большую в Европе. Фасад святыни сделан из белого мрамора с острова Тасос.

В 19:00 прибудем во Владикавказ и заселимся в гостиницу.