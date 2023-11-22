Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии

Распробовать грузинское вино, увидеть «Сердце Чечни» и наесться осетинских пирогов

Описание
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Где спрятана «кавказская Швейцария», как мечеть в Грозном связана с Константинополем, а грузинский городок Сигнахи — с песней «Миллион алых роз» — узнаем, отправившись в большое путешествие по Кавказу.

Будем открывать самые разные его грани: бродить по атмосферным улочкам Тбилиси и любуясь святынями Мцхеты, гуляя по «городу мёртвых» и знакомясь с секретами грузинского виноделия в Алазанской долине.

В объектив вашего фотоаппарата попадут самые живописные ущелья, Жинвальское водохранилище, Кадаргаванский каньон и руины древнего селения Хой.
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
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Описание

Организационные детали

Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья обязательно наличие паспорта РФ, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и экскурсия по Грозному

Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале в Грозном до 15:00 и отвезём в гостиницу. После небольшого отдыха в 17:00 начнём экскурсию по столице республики. Вы увидите впечатляющие небоскрёбы Грозного-Сити, прогуляетесь по Цветочному парку и полюбуетесь мечетью «Сердце Чечни» — одной из самых больших в мире!

Побываем у храма Архангела Михаила, прогуляемся по проспекту М. Эсамбаева, увидим мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова и вернёмся в отель.

Встреча и экскурсия по ГрозномуВстреча и экскурсия по ГрозномуВстреча и экскурсия по ГрозномуВстреча и экскурсия по ГрозномуВстреча и экскурсия по Грозному
2 день

Озеро Кезеной-Ам, селение Хой и мечеть «Гордость мусульман»

В 08:00 отправимся в Веденское ущелье, проедем через село Харачой и прибудем к озеру Кезеной-Ам — самому большому в Чечне. Местные прозвали его «кавказской Швейцарией» за яркий голубой цвет.

Следующая локация — руины древнего селения Хой. Первые жители появились здесь ещё в 10 веке, но после депортации в 1944 году улочки и дома опустели. Несколько лет назад село восстановили: жилища, мечети, сторожевые башни. Некогда заброшенный посёлок превратился в музей под открытым небом.

Пообедаем в формате пикника и поедем к мечети «Гордость мусульман» в городе Шали — самую большую в Европе. Фасад святыни сделан из белого мрамора с острова Тасос.

В 19:00 прибудем во Владикавказ и заселимся в гостиницу.

Озеро Кезеной-Ам, селение Хой и мечеть «Гордость мусульман»Озеро Кезеной-Ам, селение Хой и мечеть «Гордость мусульман»Озеро Кезеной-Ам, селение Хой и мечеть «Гордость мусульман»Озеро Кезеной-Ам, селение Хой и мечеть «Гордость мусульман»Озеро Кезеной-Ам, селение Хой и мечеть «Гордость мусульман»Озеро Кезеной-Ам, селение Хой и мечеть «Гордость мусульман»Озеро Кезеной-Ам, селение Хой и мечеть «Гордость мусульман»
3 день

Куртатинское ущелье, Кармадонское и Даргавс

За 1 день посетим сразу 3 ущелья: Куртатинское, Кармадонское и Даргавс. Побываем в «городе мёртвых» — Даргавском могильнике 4 века. На живописных холмах здесь расположены склепы, напоминающие маленькие домики, разбросанные по склону.

Рассмотрим башню Курта и Тага, заедем в селение Цмити — одно из древнейших в Осетии, а затем посетим Аланский Свято-Успенский монастырь — самую высокогорную православную обитель в стране. После обеда в формате пикника (включён в стоимость) поедем в Куратинское ущелье, полюбуемся Кадаргаванским каньоном — узкой тесниной, образованной мощным поток горной реки.

Побываем у скальной крепости Дзивгис 13 века и поедем во Владикавказ. За доплату вечером вас ждёт Аланский вечер с шоу-программой в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией с 19:30 до 21:30.

За день проедем 120 км, продолжительность программы — 8 часов.

Куртатинское ущелье, Кармадонское и ДаргавсКуртатинское ущелье, Кармадонское и ДаргавсКуртатинское ущелье, Кармадонское и ДаргавсКуртатинское ущелье, Кармадонское и ДаргавсКуртатинское ущелье, Кармадонское и ДаргавсКуртатинское ущелье, Кармадонское и ДаргавсКуртатинское ущелье, Кармадонское и Даргавс
4 день

Цейское ущелье и Сказский ледник

В 08:30 поедем к наскальному монументу Устарджи, будто выпрыгивающему на путников со скалы. Фигура богатыря на коне является одним из самых больших монументов в мире! Прокатимся по Цейскому ущелью и по канатной дороге поднимемся к Сказскому леднику.

После пикника-ланча поедем в аул Нар, а затем сделаем эффектные кадры со смотровой площадки водохранилища Зарамагской ГЭС. Увидим обелиск братьям Газдановым и вернёмся во Владикавказ к 17:00.

Цейское ущелье и Сказский ледникЦейское ущелье и Сказский ледникЦейское ущелье и Сказский ледникЦейское ущелье и Сказский ледник
5 день

Джейрахское ущелье, заповедник «Эрзи» и Вовнушки

В 09:00 поедем в Джейрахское ущелье, посетим заповедник «Эрзи» и преодолеем Цей-Лоамский перевал. Остановимся в средневековом башенном комплексе Эгикал, некогда бывшем культурным и политическим центром Таргимской котловины.

Рассмотрим башни комплекса Таргим и поедем в Вовнушки — комплекс оборонно-сторожевых башен 17 века. Увидим древний христианский храм Тхаба-Ерды 8 века, на месте которого когда-то находилось языческое святилище. Затем пообедаем в формате пикника (включено в стоимость).

Обратите внимания: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.

Джейрахское ущелье, заповедник «Эрзи» и ВовнушкиДжейрахское ущелье, заповедник «Эрзи» и ВовнушкиДжейрахское ущелье, заповедник «Эрзи» и ВовнушкиДжейрахское ущелье, заповедник «Эрзи» и ВовнушкиДжейрахское ущелье, заповедник «Эрзи» и Вовнушки
6 день

Путешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и Казбеги

В 08:00 по Военно-Грузинской дороге отправимся в Тбилиси. По пути остановимся и сделаем эффектные кадры у Арки Дружбы народов и Жинвальского водохранилища, преодолеем крестовый перевал и рассмотрим Троицкую церковь в Гергети. Побываем у средневековой крепости Ананури, проедем горнолыжный курорт Гудаури, село Казбеги и село Пасанаури.

По пути пообедаем (за доплату) и прибудем в Тбилиси в 18:00.

За день проедем 220 км, продолжительность программы 9-10 часов.

Путешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и КазбегиПутешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и КазбегиПутешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и КазбегиПутешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и КазбегиПутешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и КазбегиПутешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и КазбегиПутешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и Казбеги
7 день

Мцхета, монастырь Джвари и экскурсия по Тбилиси

В 09:00 отправимся в монастырь Джвари и узнаем историю святыни, в которой происходит действие в поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри». Отсюда открывается невероятный вид на слияние Арагви и Куры.

Прогуляемся по мощёным улочкам Мцхеты, некогда столицы Грузии, посетим монастырский комплекс Самтавро и полюбуемся кафедральным собором Светицховели 4 века.

За доплату пообедаем и отправимся на экскурсию по Тбилиси. Сегодня побываем на плато Метехи и пройдёмся по парку Рике на берегу Куры, увидим мост Мира и постараемся не заплутать на атмосферных улочках Старого города. Рассмотрим крепость Нарикала, погуляем по району Абанотубани, где находятся легендарные серные бани, и заглянем на пешеходную улочку Шардена.

По желанию и за доплату в 18:30 — ужин в национальном грузинском ресторане с дегустацией местной кухни и фольклорным шоу.

За день проедем 95 км, длительность программы — 8-9 часов.

Мцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по Тбилиси
8 день

Кахетия, Сигнахи и винная дегустация в Цинадали

В 08:30 поедем в Кахетию — на родину грузинского вина. Посетим Бодбийский женский монастырь, построенный в честь святой Нины. Прокатимся по Алазанской долине, засаженной живописными виноградниками, и окажемся в городе любви — Сигнахи. Местный ЗАГС работает круглосуточно! Может и нам повезёт встретить на атмосферных улочках шумную грузинскую свадьбу.

Пообедаем (за доплату), после чего вас ждёт экскурсия на винный завод в Цинадали и дегустация.

Следующая остановка — Телави. После чего вернёмся в Тбилиси в 19:00.

За день проедем 320 км, длительность программы — 10 часов.

Кахетия, Сигнахи и винная дегустация в ЦинадалиКахетия, Сигнахи и винная дегустация в ЦинадалиКахетия, Сигнахи и винная дегустация в ЦинадалиКахетия, Сигнахи и винная дегустация в ЦинадалиКахетия, Сигнахи и винная дегустация в Цинадали
9 день

Свободный день

Сегодня вы сможете самостоятельно прогуляться по Тбилиси или за доплату отправиться на экскурсию: Уплисцихе — Гори — Боржоми. Начало программы в 08:00, продолжительность — 10 часов. За день проедем 350 км.

10 день

Отъезд

У вас будет время закупиться сувенирами и вкусностями, а затем отвезём вас в аэропорт Тбилиси, Кутаиси или Владикавказа.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Грозный, аэропорт или ж. - д. вокзал до 15:00
Завершение: Тбилиси, отвезём вас в аэропорт Тбилиси / Кутаиси / Владикавказа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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