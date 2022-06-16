Мы предлагаем вам за короткий промежуток времени посетить несколько регионов юга России, познакомиться с невероятным разнообразием культур, обычаев и традиций местных народов, пообщаться с жителями горных деревень и южных городов и таким образом превратить свое путешествие в настоящее приключение! Кроме того, у вас будет масса возможностей интересно и незабываемо провести время – в программу входят пешие походы, джиппинг, подъемы по канатным дорогам, вы отведаете чистейшей минеральной воды прямо из источников, насладитесь национальной кухней, поражающей своим разнообразием. А главной жемчужиной тура станут невероятные виды на море и горы, которые, несомненно, оставят глубокое впечатление на всю вашу жизнь!

Программа тура по дням

1 день Прибытие в Махачкалу, экскурсия в музей Кайтагской вышивки

Прибытие утренними рейсами в аэропорт (ж/д вокзал) Махачкалы. В 11:30 групповой трансфер в Дербент (в пути около 6 часов со всеми остановками). По дороге у города Избербаш туристам откроется вид на гору Пушкин-Тау, которая невероятным образом похожа на профиль лица знаменитого поэта. Остановка в «Лесной усадьбе» на обед (самостоятельно). По желанию гости смогут посетить зоопарк при комплексе (доплата). После обеда – заезд в село Маджалис, которое возникло в 1581 году. Его основал правитель Кайтагского уцмийства Султан Ахмад-хан, как новую столицу и резиденцию. В тот период Маджалис был довольно крупным и многонациональным поселением. Посещение Музея Кайтагской вышивки. Прибытие в Дербент к вечеру. Прогулка по набережной Каспийского моря. Размещение в гостинице****. Ужин самостоятельно в одном из национальных кафе города.

2 день Знакомство с Дербентом: экскурсия в цитадель «Нарын-Кала» и музеи

Завтрак в гостинице. Обзорная экскурсия по Дербенту. Совсем недавно Дербент отпраздновал свой двухтысячелетний юбилей, однако, существуют археологические свидетельства, что история города уходит больше чем на 5 тысяч лет! Начнется знакомство с городом с посещения цитадели «Нарын-Кала» – настоящей древней крепости, в которой сохранилась былая мощь этих Каспийских ворот. Далее вы пройдетесь по магале (древнему району города), заглянете в Джума-мечеть, девичьи бани, атакже Армяно-Григорианскую церковь, где расположился Музей ковров и декоративно-прикладного искусства. Во время экскурсии у вас будет возможность попробовать блюда национальной кухни (хинкал, чуду, халтаму и др.) в местном кафе или ресторане – обед самостоятельно. После обеда вы продолжите экскурсию: посетите синагогу «Келе-Нумаз», восточный базар, древнее кладбище Кырхляр, Дом-музей Петра I, синагогу, а также этно-дом «Кубачи». Этно-дом «Кубачи» открыли потомки ювелира-кубачинца Тушиева. В музее представлены сотни экспонатов, которые известный мастер собирал десятки лет. Это тарелки разных эпох и фактуры, национальная утварь, дореволюционные ювелирные украшения, наряды женщин-кубачинок, камин из интерьера горского дома. Свободное время. Ужин самостоятельно в многочисленных национальных кафе города.

3 день Чудеса Дагестана: экскурсия на Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Завтрак. Выселение из гостиницы. Ранний выезд на экскурсию. Сначала вы отправитесь к Чиркейской ГЭС – второй по высоте плотине в России (232, 5 м) и своими глазами увидите это поистине впечатляющее сооружение, настоящий архитектурный шедевр человечества. Чиркейская ГЭС образовала огромное озеро в узком ущелье реки Сулак – Чиркейское водохранилище, так называемое «Чиркейское море», площадью 42,5 кв. км (посещение по погоде и состоянию дороги). Его береговая линия сильно изрезана, местами встречаются каньоны и пещеры. Местные живописные пейзажи отдаленно напоминают фьорды Норвегии. Далее вы увидите настоящее чудо этих мест – Сулакский каньон. Его нередко сравнивают с Великим каньоном в Америке – дагестанский собрат выглядит не менее впечатляюще, а на деле, оказывается еще и глубже! Только представьте – высота 1920 метров! Местами каньон расширяется настолько, что не видно противоположную сторону, а Сулак, одна из самых полноводных рек в Дагестане, кажется тоненькой ниточкой на дне. Обед (включен). По дороге в Махачкалу вы увидите бархан Сарыкум – один из самых высоких в мире. Его высота составляет более 250 метров, а размер и форма вершин постоянно меняются по воле ветров. Возраст его исчисляется сотнями тысяч лет. Над тайной происхождения этого чуда природы бьется уже не одно поколение ученых. Трансфер в отель Махачкалы. Заселение в номера. Ужин самостоятельно.

4 день Переезд в Грозный. Экскурсия по городу

Завтрак в отеле. Выселение из номеров. Трансфер в г. Грозный. По дороге вы остановитесь в городе Аргун, где гид покажет вам мечеть имени Аймани Кадыровой («Сердце Матери»). Мечеть, рассчитанная на 15 тысяч человек, была торжественно открыта в июне 2014 года. Для удобства верующих проектировщики предусмотрели множество входных дверей – в общей сложности их 26. Прибытие в отель около 13:30 часов, заселение в номера. Встреча с гидом. Обед с блюдами национальной чеченской кухни (включен). После обеда вы отправитесь на пешеходную обзорную экскурсию по Грозному. Этот город – гостеприимный образец новой Чечни, совсем не производящий впечатление «грозного». Во время экскурсии вы посетите мечеть «Сердце Чечни». Мечеть представляет собой уникальное сооружение. Наружные и внутренние стены мечети отделаны редчайшей горной породой — травертином, а интерьер мечети обильно декорирован белым мрамором, который добывают на острове Мармара в Мраморном море. На прилегающей территории установлено несколько фонтанов, разбиты места для отдыха, аллеи. Вы также увидите казачью церковь Архангела Михаила, заложенную в 1868 году. Посещение Национального музея или Мемориального комплекса А. Кадырова (на выбор группы). Завершит программу посещение высотного комплекса «Грозный-Сити» с подъемом на панорамную площадку на 33 этаже, откуда открывается вид на город и окрестности. Возвращение в гостиницу. Свободное время. Ужин самостоятельно.

5 день Экскурсия на озеро Кезеной-Ам

Завтрак. Встреча с местным гидом. Сегодня вас ждет поездка к высокогорному озеру Кезеной-Ам. По пути вы сделаете остановку в селении Ведено, где увидите стены крепости, которой более 200 лет. Далее по асфальтированной дороге подниметесь около 24 километров к красивейшему перевалу Харами, находящемуся на высоте 2400 метров над уровнем моря. После остановки на перевале, где от увиденных красот закружится голова, вы начнете спуск к озеру около 11 км. Вы проедете аул Харачой – село незаурядное своим месторасположением и историей. Через него с незапамятных времен проходит дорога, связывающая Чечню и Дагестан. Аул очень живописен. Обед в кафе у озера (самостоятельно). Озеро Кезеной-Ам по размерам и глубине можно поставить в один ряд с оз. Рица или Голубым озером в Кабардино-Балкарии. Общая береговая длина озера около 10 км, глубина до 76 метров, общая площадь водной глади более 4 квадратных км. Размер озера поражает воображение, оно находится на территории сразу двух республик. В озере обитают несколько видов редких рыб, занесенных в Красную книгу, в том числе встречающийся только здесь вид форели – эйзен-амская (так назвали ее ученые). Вода в озере холодная, летом температура на поверхности не поднимается выше 17-18 градусов по Цельсию. В завершении дня вас ждет небольшая экскурсия на руины древнего селения «Хой». В городище Хой древнего общества Чеберлой, вы подниметесь на шестиэтажную боевую башню, увидите петроглифы, надгробные камни, арочные строения, которые встречаются только в здешних местах общества Чеберлой. Возвращение в гостиницу Ужин с блюдами национальной кухни в кафе города за доплату.

6 день Переезд в Ингушетию. Экскурсия к башенным комплексам Эрзи, Эгикал, Вовнушки, храму Тхаба-Ерды

Завтрак в отеле. Выселение из гостиницы. В компании местного гида вы отправитесь в Горную Ингушетию, а именно в Джейрахское ущелье, которое по праву называют «жемчужиной» Ингушетии. Вы посетите одно из самых ярких и экзотических башенных комплексов среди оборонительных строений древней Ингушетии. Памятник Вовнушки состоит из трех основных башен, две из которых стоят на вершине одной скалы, а одна – на противоположной скале. Башни комплекса издалека привлекают к себе внимание, они расположены в живописном ущелье реки Гулой-хи на фоне впечатляющих скал и хребтов Кавказа. Обед (сухой паек). Далее вы отправитесь в один из древнейших христианских храмов – Тхаба-Ерды, который стоит между селами Хайрах и Пуй Ассинского ущелья, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией. Дата сооружения этого храма в различных исследованиях «плавает» в рамках 700 лет, от VIII и до XIV века включительно. Этот храм — редкое свидетельство существовавших на Северном Кавказе исторических связей, материальный пример переплетения архитектурных и культурных традиций тысячелетней давности. Также вы увидите замковый комплекс Эгикал, который расположен в Таргимской котловине Джейрахского района у подножия горы Цей-Лоам. Считается, что он был культурным, политическим и экономическим центром Средневековья. Прибытие в отель*** г. Владикавказа. Размещение в номерах. Ужин самостоятельно. Посещение оздоровительного комплекса (сауна, баня, бассейн) по желанию.

7 день Экскурсия в Куртатинское ущелье и Даргавс

Завтрак в отеле. Выселение до 12:00. Экскурсия продолжится по ущельям Северной Осетии. В Гизельдонском ущелье вас ждет некрополь Даргавс – самый большой на Северном Кавказе архитектурный комплекс, состоящий примерно из сотни погребальных построек. Они относятся примерно к 16-18 векам. Удивительно, что некрополь все еще продолжает выполнять свою функцию, склепы все еще хранят в себе скелеты и множество мумифицированных умерших. Вы посетите Дзивгисскую скальную крепость, построенную в XIII-XVI веках. Крепость почти сливается со скалой, и летом за деревьями ее можно не заметить. Побываете в теснине Кадаргаван, где река прорезала в горном хребте стометровую щель. Обед в кафе национальной кухни (самостоятельно). Экскурсия включает посещение селения Верхний Фиагдон и Свято-Успенского мужского монастыря, самого высокогорного храма в России, святилище Мады Майрам. Трансфер в Кисловодск (4,5 часа в пути), заселение в гостиницу***, ужин самостоятельно.

8 день Свободный день в Кисловодске

Завтрак в отеле. Свободное время на курорте. Питание самостоятельно.

9 день Авто-пешая экскурсия на север Приэльбрусья (Джилы-Су)

Завтрак (сухой паек). Рано утром вы отправитесь знакомиться с легендарным Эльбрусом и урочищем Джилы-Су. Вас ожидает активный отдых на севере Приэльбрусья, где в отличие от южной стороны горы, практически нет цивилизации. Приэльбрусье – уникальный район у подножья Эльбруса. Туда вы отправитесь на внедорожниках, но это не значит, что путь будет лежать по бездорожью – дорога довольно хорошая, к тому же мы предлагаем вам удобный транспорт, чтобы поездка была для вас максимально комфортной. На машинах вы подниметесь на высоту около 2400 метров над уровнем моря на территорию национального парка «Приэльбрусье». Здесь, у подножия седого двуглавого великана, сурового и торжественно-прекрасного Эльбруса, берет начало самая красивая и живописная река Приэльбрусья – Малка – левый приток реки Терек. Слева от реки Малки находится северная часть Эльбруса, на которой расположена вершина горы Кызылкай, а справа – хребет Кыртык и северная часть Эльбруса, где можно увидеть красивейшую из вершин Балык. Знакомиться с достопримечательностями вы будете пешком, сможете попробовать разные виды нарзана, увидеть семидесятиметровые водопады, немецкий аэродром и поляну Эммануэля. Именно здесь вы узнаете о покорении Эльбруса, которое случилось почти 200 лет назад, когда генерал Г.А. Эммануэль организовал первую экспедицию альпинистов на Эльбрус (1829 год). В северном Приэльбрусье нет гостиниц, канатных дорог и кафе, что в полной мере дает возможность наслаждаться природой. Обед (сухой паек). В этот день вы сполна насладитесь красотой высочайшей горы Европы, снежными полями, горными озерами, водопадами, минеральными источниками (купание по вашему желанию), необычным природным ландшафтом Приэльбрусья. Возвращение в отель. Ужин самостоятельно.

10 день Кисловодск, переезд в Домбай

Завтрак в гостинице. Выселение из номера. Пешеходная экскурсия по Кисловодскому курортному парку. Парк, который можно смело назвать гордостью России. Вторая по величине в Европе парковая зона раскинулась на площади более 950 гектаров и насчитывает более 250 видов деревьев и кустарников. Когда-то в свою бытность здесь прогуливались Александр Пушкин, Лев Толстой, Антон Чехов, Александр Солженицын, Федор Шаляпин, Анна Павлова. Длина пяти оздоровительных терренкуров составляет почти 100 километров. Наша прогулка будет неспешной, чтобы вы сполна насладились красотой здешних мест. Курортный парк прекрасен во все времена года. Во время обширной экскурсии вы увидите Каскадную лестницу, пройдетесь по Курортному бульвару, познакомитесь с историей города-курорта. Кисловодский парк обладает множеством природный свойств: чистейший воздух, повышенная естественная ионизация и насыщенность воздуха фитонцидами растений — все это, безусловно, благотворно отразится на здоровье участников программы. Прогулку можно завершить на Курортном бульваре, излюбленном месте отдыха отдыхающих курорта. Вам предложат три вида кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее, а у Главных Нарзанных ванн экскурсия подойдет к своему завершению. Обед в кафе города (самостоятельно). Выезд в Домбай (без гида) с заездом на термальный источник «Жемчужина Кавказа» – купание. По прибытии в Домбай – заселение в гостиницу***. Ужин самостоятельно.

11 день Подъем на канатной дороге на г. Мусса-Ачитара и поездка к озеру Туманлы-Кель

Завтрак. Встреча с гидом в холле отеля. Канатной дорогой вы подниметесь на гору Мусса-Ачитара (доплата). Четыре очереди кресельной канатной дороги поднимут вас на высоту 3000 метров над уровнем моря. С этой высоты открывается великолепный вид на домбайские вершины, сверкающие ледники, бурные реки и звенящие водопады. А если вам повезет с погодой, среди горных вершин вы увидите двуглавого исполина Эльбруса. Гид познакомит вас с местными легендами, расскажет о культуре, обычаях и традициях народов, населяющих эти земли. Обед самостоятельно. Продолжение экскурсии в ущелье реки Гоначхир к озеру Туманлы-Кель на высоте 1 850 м над уровнем моря. Оно считается самым теплым в окрестностях, ведь к середине лета вода здесь прогревается до +20С. Говорят, искупавшись в озере, человек заряжается позитивом, излечивается от хандры и стрессов. Возвращение в отель, свободное время. Ужин самостоятельно.

12 день Джипинг и прогулка в Алибекском ущелье

Завтрак. Джипинг и прогулка рассчитаны на 6-7 часов. Чтобы разнообразить пешую прогулку, группа воспользуется автомобилями УАЗ, которые сократят пешую часть и добавят острых ощущений в копилку впечатлений. Вам предстоит прогулка до небольшого, но живописного Алибекского водопада, затем вы пройдете по краю Алибекского ледника и выйдете к берегу Турьего озера (2200м). Когда вокруг царит спокойствие и нет людей, к озеру выходят туры, отсюда и его название. Вид, открывающийся отсюда, завораживает – перед вами открывается панорама Главного Кавказского хребта с вершинами Эрцог, Белала-Кая, Сулахат. Обед (сухой паёк). На обратном пути вы остановитесь у кладбища альпинистов, где нашли покой отважные покорители Домбайских вершин. Возвращение в гостиницу. Ужин самостоятельно.

13 день Домбай, Нижнеархызское городище, переезд в Адыгею

Завтрак в отеле. Выселение из отеля до 12:00, выезд в Адыгею (без гида, гид приедет только на экскурсию). По пути экскурсия к Нижне-Архыскому комплексу, на территории которого сохранились храмы начала X века и к наскальному Лику Спасителя – монументальной иконе Х века, написанной на скале. Обед по пути в национальном кафе (самостоятельно). Продолжение пути в Адыгею (без гида ). Вечером – прибытие, заселение в отель***. Ужин самостоятельно.

14 день Адыгея. Краснодар

Завтрак в отеле. Выселение из номера. Сегодня вы отправитесь в Лаго-Наки – так называют уникальное горное плато высотою 2200 метров над уровнем моря. У вас будет возможность с разных смотровых площадок полюбоваться этим чудом природы, включённым в перечень охраняемых природных памятников ЮНЕСКО. Плато Лаго-Наки является частью Кавказского государственного природного биосферного заповедника – самого большого по территории и старейшего на Северном Кавказе. На территории Лаго-Накского нагорья существует более 1000 уникальных пещер, одну из которых вы посетите в ходе экскурсии. Азишская пещера входит в пятёрку самых больших пещер Европы, спустившись в неё, вы окажитесь в подземной сказке – множество натёчных образований, кальцитовые плиты, колонны, подземные реки, сталактиты и сталагмиты причудливых форм. В пещере несколько залов, оборудованных лестницами, перилами и эффектной подсветкой. Выезд в г. Краснодар,заселение в отель 3*.

15 день Отъезд