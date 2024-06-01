1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
В тренде
О Грозном - интересно и с любовью
Посетить «визитные карточки» города и узнать их историю на душевной обзорной экскурсии
Начало: Мечеть Сердце Чечни
«В завершение я покажу вам храм Михаила Архангела, расскажу историю его разрушения и восстановления»
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Грозный: экскурсия с личным гидом по знаковым местам
Познайте дух Грозного: от величественных мечетей до живописных парков и современных небоскребов
Начало: Город,Грозный, цветочный парк
«Вы увидите все знаковые места Грозного: Цветочный парк, храм Михаила Архангела 19 века и одну из самых больших мечетей мира Сердце Чечни»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
5 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по вечерним мечетям Чечни: уникальные храмы и традиции
Познакомьтесь с величественными мечетями Чечни в вечернее время, когда они особенно красивы
Начало: На площади Кадырова напротив мечети Сердце Чечни
«Объясню, чем отличаются центральные мечети от остальных и как люди совмещают свои рабочие будни с обязательными 5-кратными молитвами в храмах»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Грозный - история и современность
Исследовать самые интересные места чеченской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У храма Архангела Михаила
«Храм Архангела Михаила — вас впечатлит этот красивейший архитектурный ансамбль в традиционном русском стиле с тремя куполами и колокольней»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 4 999₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «О Грозном - с интересом и любовью»: путешествие по сердцу Чечни
Погрузитесь в атмосферу Грозного, узнайте его тайны и легенды, насладитесь красотой городских пейзажей
Начало: Возле храма Михаила Архангела
«Старинный храм Архангела Михаила»
Сегодня в 10:00
12 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
4 часа
Добро пожаловать в Грозный: путешествие по душе Чечни
Откройте Грозный во всем его великолепии: от мощи мечетей до утонченности парков. Индивидуальная экскурсия ждет вас
Начало: В сквере Журналистов
«Храм Архангела Михаила — основанный в конце XIX века терскими казаками, он пережил за свою историю множество драматических событий, о которых я вам обязательно расскажу»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Экскурсия-фотосессия в Грозном
Узнать самое важное и получить яркие кадры на фоне города
«Храм Михаила Архангела — уютный островок русской культуры в центре Грозного»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
14 700₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показала. Было очень жарко,поэтому дети немного сникли,но это не помешало нам с удовольствием гулять по городу.
- ММстислав30 мая 2024Экскурсию с нами 24 мая проводила экскурсовод Мадина. Экскурсия познавательная и интересная. Мадина хороший, доброжелательный экскурсовод, приятный в общении. Грамотная
- ttanya-rudko@mail.ru29 мая 2024Огромное спасибо Хамзату за экскурсию по Грозному! Узнали много интересного о городе и о народе Чечни. Масса приятных впечатлений!
- ТТатьяна27 мая 2024Все очень понравилось. Получили много новых знаний. Информация была очень интересной.
- ТТатьяна27 мая 2024Все понравилось!
- ААлександр22 мая 2024Никогда не думал, что окажусь в Грозном! И тем волнительнее было выбрать ту - единственную экскурсию на которую было время.
- ВВладимир21 мая 2024Замечательная экскурсия по г. Грозный.
- ММарина20 мая 2024Хамзат отличный гид, был грамотно составлен маршрут экскурсии, интересно преподнесен материал о городе. Спасибо большое за проведенную экскурсию.
- ЮЮрий18 мая 2024Приятная познавательная экскурсия по центру города с прекрасным гидом Мадиной. Очень интересно. На фото китайская копия благословенного дерева в натуральную величину и сад цветов.
- ВВиктория12 мая 2024Экскурсия понравилась. Саид очень интересно рассказал о Грозном, чтобы иметь представление вполне достаточно. Ответил на наши вопросы, провел в мечеть,
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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