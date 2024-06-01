Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Грозного

Найдено 7 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Грозном, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
О Грозном - интересно и с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
123 отзыва
В тренде
О Грозном - интересно и с любовью
Посетить «визитные карточки» города и узнать их историю на душевной обзорной экскурсии
Начало: Мечеть Сердце Чечни
«В завершение я покажу вам храм Михаила Архангела, расскажу историю его разрушения и восстановления»
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
4 000 за всё до 5 чел.
Грозный - город, в который хочется вернуться
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
70 отзывов
Грозный: экскурсия с личным гидом по знаковым местам
Познайте дух Грозного: от величественных мечетей до живописных парков и современных небоскребов
Начало: Город,Грозный, цветочный парк
«Вы увидите все знаковые места Грозного: Цветочный парк, храм Михаила Архангела 19 века и одну из самых больших мечетей мира Сердце Чечни»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
5 990 за всё до 4 чел.
Вечерние мечети Чечни
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
89 отзывов
Экскурсия по вечерним мечетям Чечни: уникальные храмы и традиции
Познакомьтесь с величественными мечетями Чечни в вечернее время, когда они особенно красивы
Начало: На площади Кадырова напротив мечети Сердце Чечни
«Объясню, чем отличаются центральные мечети от остальных и как люди совмещают свои рабочие будни с обязательными 5-кратными молитвами в храмах»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 600 за всё до 4 чел.
Грозный - история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
363 отзыва
Грозный - история и современность
Исследовать самые интересные места чеченской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У храма Архангела Михаила
«Храм Архангела Михаила — вас впечатлит этот красивейший архитектурный ансамбль в традиционном русском стиле с тремя куполами и колокольней»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 4 999 за всё до 19 чел.
О Грозном - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Экскурсия «О Грозном - с интересом и любовью»: путешествие по сердцу Чечни
Погрузитесь в атмосферу Грозного, узнайте его тайны и легенды, насладитесь красотой городских пейзажей
Начало: Возле храма Михаила Архангела
«Старинный храм Архангела Михаила»
Сегодня в 10:00
12 июня в 10:00
4 000 за всё до 12 чел.
Добро пожаловать в Грозный
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Добро пожаловать в Грозный: путешествие по душе Чечни
Откройте Грозный во всем его великолепии: от мощи мечетей до утонченности парков. Индивидуальная экскурсия ждет вас
Начало: В сквере Журналистов
«Храм Архангела Михаила — основанный в конце XIX века терскими казаками, он пережил за свою историю множество драматических событий, о которых я вам обязательно расскажу»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия-фотосессия в Грозном
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
2 отзыва
Экскурсия-фотосессия в Грозном
Узнать самое важное и получить яркие кадры на фоне города
«Храм Михаила Архангела — уютный островок русской культуры в центре Грозного»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
14 700 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Грозный - история и современность
    Очень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показала. Было очень жарко,поэтому дети немного сникли,но это не помешало нам с удовольствием гулять по городу.
    Очень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показалаОчень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показалаОчень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показалаОчень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показала
  • М
    Мстислав
    30 мая 2024
    Грозный - история и современность
    Экскурсию с нами 24 мая проводила экскурсовод Мадина. Экскурсия познавательная и интересная. Мадина хороший, доброжелательный экскурсовод, приятный в общении. Грамотная
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    речь и хорошее всестороннее знание истории города. Заметно что Мадина любит свой город и свою родину. Понравилось всем и взрослым и подросткам.

  • t
    tanya-rudko@mail.ru
    29 мая 2024
    Грозный - город, в который хочется вернуться
    Огромное спасибо Хамзату за экскурсию по Грозному! Узнали много интересного о городе и о народе Чечни. Масса приятных впечатлений!
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Вечерние мечети Чечни
    Все очень понравилось. Получили много новых знаний. Информация была очень интересной.
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Добро пожаловать в Грозный
    Все понравилось!
  • А
    Александр
    22 мая 2024
    О Грозном - интересно и с любовью
    Никогда не думал, что окажусь в Грозном! И тем волнительнее было выбрать ту - единственную экскурсию на которую было время.
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    Выбор пал на Экскурсию «О Грозном - интересно и с любовью» 2,5 часа за душевной, с юмором беседой пролетели не заметно! Мы узнали очень много о самом Городе, о народе его населяющем, о его истории и настоящем. О традициях и нравах. Затронули и острые темы совместной истории. . Посетили красивейшую мечеть за 2 минуты до призыва. . Сказать, что мне понравилась экскурсия, значит не сказать ничего! Я счастлив, что судьба подарила мне эту возможность - посетить Грозный и свела с Саидом. Это вдвойне удача! Саид, вы чудесный человек! Спасибо Вам за экскурсию! Удачи Вам в жизни и успехов во всех начинаниях!

    Никогда не думал, что окажусь в Грозном! И тем волнительнее было выбрать ту - единственную экскурсию
  • В
    Владимир
    21 мая 2024
    О Грозном - интересно и с любовью
    Замечательная экскурсия по г. Грозный.
  • М
    Марина
    20 мая 2024
    Грозный - город, в который хочется вернуться
    Хамзат отличный гид, был грамотно составлен маршрут экскурсии, интересно преподнесен материал о городе. Спасибо большое за проведенную экскурсию.
  • Ю
    Юрий
    18 мая 2024
    Грозный - история и современность
    Приятная познавательная экскурсия по центру города с прекрасным гидом Мадиной. Очень интересно. На фото китайская копия благословенного дерева в натуральную величину и сад цветов.
    Приятная познавательная экскурсия по центру города с прекрасным гидом Мадиной. Очень интересно. На фото китайская копияПриятная познавательная экскурсия по центру города с прекрасным гидом Мадиной. Очень интересно. На фото китайская копия
  • В
    Виктория
    12 мая 2024
    О Грозном - интересно и с любовью
    Экскурсия понравилась. Саид очень интересно рассказал о Грозном, чтобы иметь представление вполне достаточно. Ответил на наши вопросы, провел в мечеть,
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    где мы узнали о традициях и обычаях че, еныев. А также историю постройки мечети, посмотрели храм, провел на смотровую площадку, откуда показывал интересные в городе места и рассказывал о них. Рекомендую однозначно!

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  1. О Грозном - интересно и с любовью
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  3. Вечерние мечети Чечни
  4. Грозный - история и современность
  5. О Грозном - с интересом и любовью
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  2. Мечеть «Гордость мусульман»
  3. Аргунское ущелье
  4. Мечеть «Сердце матери»
  5. Грозный-Сити
  6. Цветочный парк
  7. Озеро Кезеной-ам
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в июне 2024
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