М Марина Горная Чечня за один день Великолепная экскурсия с красивыми пейзажами. Очень понравилось, что Апти отвечает на любые интересующие вопросы, будь то религия, обычаи, устои, легенды. Есть возможность задержаться и полюбоваться красотами природы, не надо никуда бежать!!!! Шикарная экскурсия, отличный Гид, с удовольствием порекомендую Всем друзьям!!!

В Владимир Горная Чечня за один день Доброго времени суток! Экскурсия прошла отлично, экскурсовод Апти рассказывает всё с удовольствием и отвечает на вопросы. Маршрут интересный и обязательно для посещения.

В Вера Топовые достопримечательности Чечни за 1 день Спасибо Муслиму за отличную экскурсию! Обаятельный, интересный молодой человек, рекомендуем!

А Анастасия Топовые достопримечательности Чечни за 1 день читать дальше но благодаря спокойствию и уверенности Имрана и у нас не возникло никаких переживаний в дороге. Рассказал много интересного о традициях народа, рассказал о правилах посещения мечетей, посетили мечети в Шали и Аргуне. Город стражников Хой был к сожалению закрыт для посещения, поэтому полюбовались им сверху. В целом поездка очень понравилась! Спасибо нашему гиду Имрану за интересную познавательную экскурсию! При поездке на озеро Кезеной-Ам почти весь горный серпантин нас сопровождал туман,

L Lagutkin Топовые достопримечательности Чечни за 1 день Экскурсия понравилась, всё было супер, и Аргун/Шали и сами горы которые просто великолепные! Мерьям оказалась очень интересным гидом и собеседником и нашлось очень много тем для разговоров:) Рекомендую!

z zabivan Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе Спасибо Ахмеду за интересную экскурсию, готовность ответить на интересующие вопросы об истории и географии Чечни и продуманный маршрут! Успели посмотреть за один день самые красивые места республики.

О Ольга Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе читать дальше необыкновенной красотой горного озера Кезеной-Ам. Не смотря на сложные погодные условия наш опытный экскурсовод Ахмед приложил все усилия, чтобы поездка прошла максимально комфортно, безопасно и интересно. Экскурсия очень понравилась! Посетили две великолепные мечети в г. Аргун и г. Шали, посмотрели на родник "Девичья коса" и восхитились

Е Елизавета Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе читать дальше и скандальные…. Обидно за водителя и гида. Вся поездка была очень познавательная, много фото и я буду вспоминать с любовью! Спасибо большое! Спасибо большое за поездку, Асланбек очень внимательный и удивительно вежливый человек. Мне очень жалко, что бывают люди,посещающие такие турпоездки, неуровнавешенные

А Алёна В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой Только вернулись с экскурсии, все прошло прекрасно! Спасибо нашему гиду Шамилю и Магомеду за организацию. Очень красивые места и с погодой повезло)