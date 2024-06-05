Озеро Казеной-Ам – экскурсии в Грозном

Найдено 5 экскурсий в категории «Озеро Казеной-Ам» в Грозном, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
84 отзыва
В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
Впечатлиться горными пейзажами и бирюзовым озером, посетить город-музей и увидеть белоснежную мечеть
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000 за всё до 3 чел.
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
19 отзывов
Популярное предложение
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
Увидеть памятник чеченскому Робин Гуду, изучить селение стражников и отыскать жемчужину Кавказа
Начало: У вашего отеля в Грозном
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900 за человека
Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
133 отзыва
Эксклюзивный тур: Жемчужины Чечни за один день
Откройте для себя уникальную культуру и природу Чечни в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 900 за всё до 4 чел.
Горная Чечня за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
159 отзывов
Горная Чечня за один день: путешествие по душе Грозного
Погрузитесь в удивительный мир Чечни, открыв для себя её природу, историю и культуру в уникальной экскурсии
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
12 000 за всё до 3 чел.
Озеро Кезеной-Ам и неизведанный Веденский район
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Озеро Кезеной-Ам и неизведанный Веденский район
Погрузиться в историю и культуру чеченского народа в путешествии по горной части республики
Начало: в вашем отеле
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
20 667 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Горная Чечня за один день
    Великолепная экскурсия с красивыми пейзажами. Очень понравилось, что Апти отвечает на любые интересующие вопросы, будь то религия, обычаи, устои, легенды. Есть возможность задержаться и полюбоваться красотами природы, не надо никуда бежать!!!! Шикарная экскурсия, отличный Гид, с удовольствием порекомендую Всем друзьям!!!
    Великолепная экскурсия с красивыми пейзажами. Очень понравилось, что Апти отвечает на любые интересующие вопросы, будь тоВеликолепная экскурсия с красивыми пейзажами. Очень понравилось, что Апти отвечает на любые интересующие вопросы, будь то
  • В
    Владимир
    3 июня 2024
    Горная Чечня за один день
    Доброго времени суток! Экскурсия прошла отлично, экскурсовод Апти рассказывает всё с удовольствием и отвечает на вопросы. Маршрут интересный и обязательно для посещения.
    Доброго времени суток!Доброго времени суток!Доброго времени суток!Доброго времени суток!
  • В
    Вера
    31 мая 2024
    Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
    Спасибо Муслиму за отличную экскурсию! Обаятельный, интересный молодой человек, рекомендуем!
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
    Спасибо нашему гиду Имрану за интересную познавательную экскурсию! При поездке на озеро Кезеной-Ам почти весь горный серпантин нас сопровождал туман,
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    но благодаря спокойствию и уверенности Имрана и у нас не возникло никаких переживаний в дороге. Рассказал много интересного о традициях народа, рассказал о правилах посещения мечетей, посетили мечети в Шали и Аргуне. Город стражников Хой был к сожалению закрыт для посещения, поэтому полюбовались им сверху. В целом поездка очень понравилась!

  • L
    Lagutkin
    29 мая 2024
    Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
    Экскурсия понравилась, всё было супер, и Аргун/Шали и сами горы которые просто великолепные! Мерьям оказалась очень интересным гидом и собеседником и нашлось очень много тем для разговоров:) Рекомендую!
  • z
    zabivan
    22 мая 2024
    Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
    Спасибо Ахмеду за интересную экскурсию, готовность ответить на интересующие вопросы об истории и географии Чечни и продуманный маршрут! Успели посмотреть за один день самые красивые места республики.
    Спасибо Ахмеду за интересную экскурсию, готовность ответить на интересующие вопросы об истории и географии Чечни иСпасибо Ахмеду за интересную экскурсию, готовность ответить на интересующие вопросы об истории и географии Чечни иСпасибо Ахмеду за интересную экскурсию, готовность ответить на интересующие вопросы об истории и географии Чечни иСпасибо Ахмеду за интересную экскурсию, готовность ответить на интересующие вопросы об истории и географии Чечни иСпасибо Ахмеду за интересную экскурсию, готовность ответить на интересующие вопросы об истории и географии Чечни и
  • О
    Ольга
    16 мая 2024
    Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
    Экскурсия очень понравилась! Посетили две великолепные мечети в г. Аргун и г. Шали, посмотрели на родник "Девичья коса" и восхитились
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    необыкновенной красотой горного озера Кезеной-Ам. Не смотря на сложные погодные условия наш опытный экскурсовод Ахмед приложил все усилия, чтобы поездка прошла максимально комфортно, безопасно и интересно.

  • Е
    Елизавета
    12 мая 2024
    Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
    Спасибо большое за поездку, Асланбек очень внимательный и удивительно вежливый человек. Мне очень жалко, что бывают люди,посещающие такие турпоездки, неуровнавешенные
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    и скандальные…. Обидно за водителя и гида. Вся поездка была очень познавательная, много фото и я буду вспоминать с любовью! Спасибо большое!

    Спасибо большое за поездку, Асланбек очень внимательный и удивительно вежливый человек. Мне очень жалко, что бывают
  • А
    Алёна
    11 мая 2024
    В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
    Только вернулись с экскурсии, все прошло прекрасно! Спасибо нашему гиду Шамилю и Магомеду за организацию. Очень красивые места и с погодой повезло)
  • А
    Алина
    10 мая 2024
    Горная Чечня за один день
    Апти, великолепный гид и очень интересный маршрут. Рекомендую от души!

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Озеро Казеной-Ам»

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  7. Озеро Кезеной-ам
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Сколько стоит экскурсия по Грозному в июне 2024
Сейчас в Грозном в категории "Озеро Казеной-Ам" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 900 до 20 667. Туристы уже оставили гидам 395 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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