По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
Индивидуальный тур в Грозном

Полюбоваться ущельями и древними башнями, послушать шум водопадов и познакомиться с Грозным

Мы исследуем древние боевые и жилые башни посреди горных вершин, побываем у водопадов неподалёку от села Нохчи-Келой, в том числе у одного из самых высоких в республике.

Мы покажем вам природные и этно-культурные достопримечательности Галанчожского района: одноимённое озеро, у которого мы устроим привал с самоваром, комплекс Пешха, где можно погладить живущих там оленей, и невероятно красивые и впечатляющие скалы — Каменное войско. Побываем в захватывающем Аргунском ущелье, а в столице Чечни прогуляемся по её знаковым локациям.
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
Ближайшие даты:
12
янв
19
янв
26
янв
2
фев
7
фев
11
фев
21
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даты

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Грозным, Аргунское ущелье и конная прогулка, ночёвка в селе Итум-Кали

Встречаемся и отправляемся на пешеходную экскурсию по Грозному. Мы покажем вам самые знаковые достопримечательности города. Вы увидите мечеть «Сердце Чечни», одну из крупнейших в России и Европе, и полюбуетесь её монументальностью и архитектурой. Мы прогуляемся по «Парку цветов» и Аллее Славы, поднимемся на смотровую площадку в Грозный-Сити, чтобы посмотреть на столицу республики с высоты.

Затем доедем до захватывающего Аргунского ущелья, где посетим комплекс Нихалойских водопадов и Ушкалойские башни-близнецы. Вы узнаете, какая загадка с ними связана. При подходящей погоде прокатимся на лошадях в окружении гор, покрытых лесом.

На ночь остановимся в горах около старинного села Итум-Кали.

Знакомство с Грозным, Аргунское ущелье и конная прогулка, ночёвка в селе Итум-КалиЗнакомство с Грозным, Аргунское ущелье и конная прогулка, ночёвка в селе Итум-КалиЗнакомство с Грозным, Аргунское ущелье и конная прогулка, ночёвка в селе Итум-КалиЗнакомство с Грозным, Аргунское ущелье и конная прогулка, ночёвка в селе Итум-КалиЗнакомство с Грозным, Аргунское ущелье и конная прогулка, ночёвка в селе Итум-КалиЗнакомство с Грозным, Аргунское ущелье и конная прогулка, ночёвка в селе Итум-КалиЗнакомство с Грозным, Аргунское ущелье и конная прогулка, ночёвка в селе Итум-КалиЗнакомство с Грозным, Аргунское ущелье и конная прогулка, ночёвка в селе Итум-КалиЗнакомство с Грозным, Аргунское ущелье и конная прогулка, ночёвка в селе Итум-КалиЗнакомство с Грозным, Аргунское ущелье и конная прогулка, ночёвка в селе Итум-Кали
2 день

Посещение музея, Шаройский историко-архитектурный комплекс, Нохчи-Келойский водопад

Утром заглянем в этнографический музей в селе Итум-Кали, а после исследуем древние боевые и жилые башни посреди горных вершин в Шаройском историко-архитектурном комплексе.

Затем побываем у водопадов, расположенных неподалёку от села Нохчи-Келой, в том числе и у одного из самых высоких водопадов в Чечне. Вы полюбуетесь его ветвистыми потоками, летящими меж отвесных скал, и послушаете умиротворяющий шум. На ночь вернёмся в Итум-Кали.

Посещение музея, Шаройский историко-архитектурный комплекс, Нохчи-Келойский водопадПосещение музея, Шаройский историко-архитектурный комплекс, Нохчи-Келойский водопадПосещение музея, Шаройский историко-архитектурный комплекс, Нохчи-Келойский водопадПосещение музея, Шаройский историко-архитектурный комплекс, Нохчи-Келойский водопадПосещение музея, Шаройский историко-архитектурный комплекс, Нохчи-Келойский водопадПосещение музея, Шаройский историко-архитектурный комплекс, Нохчи-Келойский водопадПосещение музея, Шаройский историко-архитектурный комплекс, Нохчи-Келойский водопадПосещение музея, Шаройский историко-архитектурный комплекс, Нохчи-Келойский водопадПосещение музея, Шаройский историко-архитектурный комплекс, Нохчи-Келойский водопадПосещение музея, Шаройский историко-архитектурный комплекс, Нохчи-Келойский водопад
3 день

Достопримечательности Галанчожского района, пикник у озера, прогулка по Грозному

Сегодня отправляемся в Галанчожский район. По пути побываем в селе Валерик, чья история началась с небольших хуторов, располагавшихся в верховьях одноимённой реки, а сейчас это крупное поселение с кристально-чистыми родниками и артезианскими источниками, где проживает около 10 тысяч человек. Мы расскажем вам интересные факты о его прошлом и обсудим поэму Лермонтова, на которую его вдохновили здешние места.

Затем доедем до живописного Галанчожского озера и устроим пикник с самоваром прямо на берегу. Отдохнув, посетим этно-культурный комплекс Пешха («Шамсудин Гiала») — вы узнаете об этой исторической области и её природе и сможете погладить живущих тут оленей.

Полюбуемся Галанчожской природной аркой — скалой около 20 метров в высоту — и невероятно красивым Каменным войском — природными глыбами, по форме похожими на боевые башни. С ними связана увлекательная легенда, которую мы вам расскажем.

Вечером вернёмся в Грозный. Если останется время и будет желание, перед тем, как попрощаться, немного прогуляемся по городу, посетим смотровую площадку на холмах и «Танцующий водопад» на водохранилище.

Достопримечательности Галанчожского района, пикник у озера, прогулка по ГрозномуДостопримечательности Галанчожского района, пикник у озера, прогулка по ГрозномуДостопримечательности Галанчожского района, пикник у озера, прогулка по ГрозномуДостопримечательности Галанчожского района, пикник у озера, прогулка по ГрозномуДостопримечательности Галанчожского района, пикник у озера, прогулка по ГрозномуДостопримечательности Галанчожского района, пикник у озера, прогулка по ГрозномуДостопримечательности Галанчожского района, пикник у озера, прогулка по ГрозномуДостопримечательности Галанчожского района, пикник у озера, прогулка по ГрозномуДостопримечательности Галанчожского района, пикник у озера, прогулка по ГрозномуДостопримечательности Галанчожского района, пикник у озера, прогулка по ГрозномуДостопримечательности Галанчожского района, пикник у озера, прогулка по ГрозномуДостопримечательности Галанчожского района, пикник у озера, прогулка по ГрозномуДостопримечательности Галанчожского района, пикник у озера, прогулка по ГрозномуДостопримечательности Галанчожского района, пикник у озера, прогулка по ГрозномуДостопримечательности Галанчожского района, пикник у озера, прогулка по ГрозномуДостопримечательности Галанчожского района, пикник у озера, прогулка по ГрозномуДостопримечательности Галанчожского района, пикник у озера, прогулка по Грозному

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Грозный, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
Завершение: Грозный, аэропорт или ж. - д. вокзал, 21:00-22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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