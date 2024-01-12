Встречаемся и отправляемся на пешеходную экскурсию по Грозному. Мы покажем вам самые знаковые достопримечательности города. Вы увидите мечеть «Сердце Чечни», одну из крупнейших в России и Европе, и полюбуетесь её монументальностью и архитектурой. Мы прогуляемся по «Парку цветов» и Аллее Славы, поднимемся на смотровую площадку в Грозный-Сити, чтобы посмотреть на столицу республики с высоты.

Затем доедем до захватывающего Аргунского ущелья, где посетим комплекс Нихалойских водопадов и Ушкалойские башни-близнецы. Вы узнаете, какая загадка с ними связана. При подходящей погоде прокатимся на лошадях в окружении гор, покрытых лесом.

На ночь остановимся в горах около старинного села Итум-Кали.