Озеро Кезеной-ам – экскурсии в Грозном

Найдено 16 экскурсий в категории «Озеро Кезеной-ам» в Грозном, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
84 отзыва
В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
Впечатлиться горными пейзажами и бирюзовым озером, посетить город-музей и увидеть белоснежную мечеть
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000 за всё до 3 чел.
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
19 отзывов
Популярное предложение
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
Увидеть памятник чеченскому Робин Гуду, изучить селение стражников и отыскать жемчужину Кавказа
Начало: У вашего отеля в Грозном
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900 за человека
Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
133 отзыва
Эксклюзивный тур: Жемчужины Чечни за один день
Откройте для себя уникальную культуру и природу Чечни в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 900 за всё до 4 чел.
Горная Чечня за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
159 отзывов
Горная Чечня за один день: путешествие по душе Грозного
Погрузитесь в удивительный мир Чечни, открыв для себя её природу, историю и культуру в уникальной экскурсии
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
12 000 за всё до 3 чел.
Поездка на высокогорное озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой
🚗 На машине
Групповая
8 часов
194 отзыва
Популярное предложение
Групповая экскурсия: озеро Кезеной-Ам и древний Хой
Исследуйте величие Кавказа: от высокогорного озера Кезеной-Ам до исторического селения Хой с эксклюзивной экскурсией
Начало: Заберу из отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500 за человека
Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Казеной-Ам
Мини-группа
8 часов
169 отзывов
Популярное предложение
Жемчужина Чечни: экскурсия к озеру Казеной-Ам в Грозном
Впечатляющая экскурсия к озеру Казеной-Ам - удивительное творение природы, ждущее вас в Чечне
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500 за человека
Поездка на горное озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
113 отзывов
Горное озеро Кезеной-Ам и город-музей Хой: экскурсия из Грозного
Откройте для себя величие Кавказа: живописное озеро Кезеной-Ам, исторический Хой и архитектурные шедевры Шали и Аргуна
Начало: Г. Грозный. Заберу Вас из места вашего проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 3 чел.
Озеро Казеной-Ам и город-музей Хой: комфорт класса
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Путешествие к озеру Казеной-Ам и древнему Хою с посещением мечетей
Знакомство с живописными уголками Чечни, её историей и архитектурой в комфортной обстановке
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
11 500 за всё до 4 чел.
Высокогорное озеро Кезеной-Ам, две Мечети, Родник и город Хой
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Высокогорное озеро Кезеной-Ам, две Мечети, Родник и город Хой
Начало: Заберу с отеля или места пребывания
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
11 000 за всё до 4 чел.
Красоты гор Чечни за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Красоты гор Чечни за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 900 за всё до 4 чел.
Топовые достопримечательности Чечни за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Топовые достопримечательности Чечни за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
11 900 за всё до 6 чел.
Поездка из Грозного на высокогорное озеро Кезеной-Ам
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
15 отзывов
Поездка из Грозного на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Начало: Я заберу вас отеля
Расписание: В любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Дневные горы и вечерние мечети: индивидуальный тур по Чечне
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Дневные горы и вечерние мечети: индивидуальный тур по Чечне
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 6 чел.
Кезеной-Ам - творение Всевышнего высоко в горах
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Кезеной-Ам - творение Всевышнего высоко в горах
Начало: Ваш отель
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 12 000 за всё до 3 чел.
Жемчужина Кавказа Кезеной-Ам, мечети и горы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Жемчужина Кавказа Кезеной-Ам, мечети и горы
Начало: Грозный
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
Озеро Кезеной-Ам и неизведанный Веденский район
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Озеро Кезеной-Ам и неизведанный Веденский район
Погрузиться в историю и культуру чеченского народа в путешествии по горной части республики
Начало: в вашем отеле
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
20 667 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Горная Чечня за один день
    Великолепная экскурсия с красивыми пейзажами. Очень понравилось, что Апти отвечает на любые интересующие вопросы, будь то религия, обычаи, устои, легенды. Есть возможность задержаться и полюбоваться красотами природы, не надо никуда бежать!!!! Шикарная экскурсия, отличный Гид, с удовольствием порекомендую Всем друзьям!!!
    Великолепная экскурсия с красивыми пейзажами. Очень понравилось, что Апти отвечает на любые интересующие вопросы, будь тоВеликолепная экскурсия с красивыми пейзажами. Очень понравилось, что Апти отвечает на любые интересующие вопросы, будь то
  • В
    Владимир
    3 июня 2024
    Горная Чечня за один день
    Доброго времени суток! Экскурсия прошла отлично, экскурсовод Апти рассказывает всё с удовольствием и отвечает на вопросы. Маршрут интересный и обязательно для посещения.
    Доброго времени суток!Доброго времени суток!Доброго времени суток!Доброго времени суток!
  • В
    Вера
    31 мая 2024
    Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
    Спасибо Муслиму за отличную экскурсию! Обаятельный, интересный молодой человек, рекомендуем!
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
    Спасибо нашему гиду Имрану за интересную познавательную экскурсию! При поездке на озеро Кезеной-Ам почти весь горный серпантин нас сопровождал туман,
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    но благодаря спокойствию и уверенности Имрана и у нас не возникло никаких переживаний в дороге. Рассказал много интересного о традициях народа, рассказал о правилах посещения мечетей, посетили мечети в Шали и Аргуне. Город стражников Хой был к сожалению закрыт для посещения, поэтому полюбовались им сверху. В целом поездка очень понравилась!

  • L
    Lagutkin
    29 мая 2024
    Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
    Экскурсия понравилась, всё было супер, и Аргун/Шали и сами горы которые просто великолепные! Мерьям оказалась очень интересным гидом и собеседником и нашлось очень много тем для разговоров:) Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Поездка из Грозного на высокогорное озеро Кезеной-Ам
    25 мая у нас была экскурсия на Казеной ам, это просто великолепно, озеро бирюзового цвета, величественные горы, а между гор
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    поднимается белоснежгая дымка тумана. Сопровождал гид Султан, очень тактичный, спокойный водитель, чёткая речь и даже предложил тёплые вещи, так как погода в горах была прохладная. Советую посетить данную экскурсию и гида Султана.

  • А
    Александра
    28 мая 2024
    Поездка на высокогорное озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой
    Отличный экскурсовод, комфортная машина. Все очень понравилось!
  • Л
    Лейсан
    26 мая 2024
    Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Казеной-Ам
    Экскурсией остались довольны. Гид очень вежливый, веселый, интересно рассказывает. Места очень живописные! Советую заранее смотреть прогноз погоды и подбирать одежду, благо организаторы экскурсии об этом тоже предупреждают.
  • Р
    Регина
    25 мая 2024
    Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Казеной-Ам
    Спасибо прекрасному гиду. Дорога пролетела быстро и незаметно, слушая его интересные рассказы! Ехали по красивейшей дороге, виды захватывали дух. Прекрасная
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    в своей первобытности природа. Очень понравилось, что маленькая группа, время было чётко распланировано, никто не спешил! Виды просто потрясающие! Забрали с гостиницы и доставили туда же.

  • z
    zabivan
    22 мая 2024
    Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
    Спасибо Ахмеду за интересную экскурсию, готовность ответить на интересующие вопросы об истории и географии Чечни и продуманный маршрут! Успели посмотреть за один день самые красивые места республики.
    Спасибо Ахмеду за интересную экскурсию, готовность ответить на интересующие вопросы об истории и географии Чечни иСпасибо Ахмеду за интересную экскурсию, готовность ответить на интересующие вопросы об истории и географии Чечни иСпасибо Ахмеду за интересную экскурсию, готовность ответить на интересующие вопросы об истории и географии Чечни иСпасибо Ахмеду за интересную экскурсию, готовность ответить на интересующие вопросы об истории и географии Чечни иСпасибо Ахмеду за интересную экскурсию, готовность ответить на интересующие вопросы об истории и географии Чечни и

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Озеро Кезеной-ам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Грозном
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
  2. Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
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  4. Мечеть «Сердце матери»
  5. Грозный-Сити
  6. Цветочный парк
  7. Озеро Кезеной-ам
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в июне 2024
Сейчас в Грозном в категории "Озеро Кезеной-ам" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 3 500 до 20 667. Туристы уже оставили гидам 943 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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