1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
Впечатлиться горными пейзажами и бирюзовым озером, посетить город-музей и увидеть белоснежную мечеть
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
Увидеть памятник чеченскому Робин Гуду, изучить селение стражников и отыскать жемчужину Кавказа
Начало: У вашего отеля в Грозном
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный тур: Жемчужины Чечни за один день
Откройте для себя уникальную культуру и природу Чечни в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Горная Чечня за один день: путешествие по душе Грозного
Погрузитесь в удивительный мир Чечни, открыв для себя её природу, историю и культуру в уникальной экскурсии
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: озеро Кезеной-Ам и древний Хой
Исследуйте величие Кавказа: от высокогорного озера Кезеной-Ам до исторического селения Хой с эксклюзивной экскурсией
Начало: Заберу из отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Жемчужина Чечни: экскурсия к озеру Казеной-Ам в Грозном
Впечатляющая экскурсия к озеру Казеной-Ам - удивительное творение природы, ждущее вас в Чечне
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Горное озеро Кезеной-Ам и город-музей Хой: экскурсия из Грозного
Откройте для себя величие Кавказа: живописное озеро Кезеной-Ам, исторический Хой и архитектурные шедевры Шали и Аргуна
Начало: Г. Грозный. Заберу Вас из места вашего проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к озеру Казеной-Ам и древнему Хою с посещением мечетей
Знакомство с живописными уголками Чечни, её историей и архитектурой в комфортной обстановке
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Высокогорное озеро Кезеной-Ам, две Мечети, Родник и город Хой
Начало: Заберу с отеля или места пребывания
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Красоты гор Чечни за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Топовые достопримечательности Чечни за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
11 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Поездка из Грозного на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Начало: Я заберу вас отеля
Расписание: В любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дневные горы и вечерние мечети: индивидуальный тур по Чечне
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кезеной-Ам - творение Всевышнего высоко в горах
Начало: Ваш отель
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Жемчужина Кавказа Кезеной-Ам, мечети и горы
Начало: Грозный
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Озеро Кезеной-Ам и неизведанный Веденский район
Погрузиться в историю и культуру чеченского народа в путешествии по горной части республики
Начало: в вашем отеле
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
20 667₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина5 июня 2024Великолепная экскурсия с красивыми пейзажами. Очень понравилось, что Апти отвечает на любые интересующие вопросы, будь то религия, обычаи, устои, легенды. Есть возможность задержаться и полюбоваться красотами природы, не надо никуда бежать!!!! Шикарная экскурсия, отличный Гид, с удовольствием порекомендую Всем друзьям!!!
- ВВладимир3 июня 2024Доброго времени суток! Экскурсия прошла отлично, экскурсовод Апти рассказывает всё с удовольствием и отвечает на вопросы. Маршрут интересный и обязательно для посещения.
- ВВера31 мая 2024Спасибо Муслиму за отличную экскурсию! Обаятельный, интересный молодой человек, рекомендуем!
- ААнастасия30 мая 2024Спасибо нашему гиду Имрану за интересную познавательную экскурсию! При поездке на озеро Кезеной-Ам почти весь горный серпантин нас сопровождал туман,
- LLagutkin29 мая 2024Экскурсия понравилась, всё было супер, и Аргун/Шали и сами горы которые просто великолепные! Мерьям оказалась очень интересным гидом и собеседником и нашлось очень много тем для разговоров:) Рекомендую!
- ТТатьяна28 мая 202425 мая у нас была экскурсия на Казеной ам, это просто великолепно, озеро бирюзового цвета, величественные горы, а между гор
- ААлександра28 мая 2024Отличный экскурсовод, комфортная машина. Все очень понравилось!
- ЛЛейсан26 мая 2024Экскурсией остались довольны. Гид очень вежливый, веселый, интересно рассказывает. Места очень живописные! Советую заранее смотреть прогноз погоды и подбирать одежду, благо организаторы экскурсии об этом тоже предупреждают.
- РРегина25 мая 2024Спасибо прекрасному гиду. Дорога пролетела быстро и незаметно, слушая его интересные рассказы! Ехали по красивейшей дороге, виды захватывали дух. Прекрасная
- zzabivan22 мая 2024Спасибо Ахмеду за интересную экскурсию, готовность ответить на интересующие вопросы об истории и географии Чечни и продуманный маршрут! Успели посмотреть за один день самые красивые места республики.
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Озеро Кезеной-ам»
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