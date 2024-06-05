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🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 159 отзывов Горная Чечня за один день: путешествие по душе Грозного Погрузитесь в удивительный мир Чечни, открыв для себя её природу, историю и культуру в уникальной экскурсии 12 000 ₽ за всё до 3 чел.

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Мини-группа 8 часов 169 отзывов Популярное предложение Жемчужина Чечни: экскурсия к озеру Казеной-Ам в Грозном Впечатляющая экскурсия к озеру Казеной-Ам - удивительное творение природы, ждущее вас в Чечне Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно в 9:00 3 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 113 отзывов Горное озеро Кезеной-Ам и город-музей Хой: экскурсия из Грозного Откройте для себя величие Кавказа: живописное озеро Кезеной-Ам, исторический Хой и архитектурные шедевры Шали и Аргуна Начало: Г. Грозный. Заберу Вас из места вашего проживания Расписание: По договоренности 10 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 24 отзыва Путешествие к озеру Казеной-Ам и древнему Хою с посещением мечетей Знакомство с живописными уголками Чечни, её историей и архитектурой в комфортной обстановке Начало: Мы заберем вас с места проживания Расписание: По договоренности 11 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 7 отзывов Высокогорное озеро Кезеной-Ам, две Мечети, Родник и город Хой Начало: Заберу с отеля или места пребывания Расписание: Каждый день в 10:00 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 4 отзыва Красоты гор Чечни за один день Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно с 9:00 11 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 10 отзывов Топовые достопримечательности Чечни за один день Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно по запросу 11 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 15 отзывов Поездка из Грозного на высокогорное озеро Кезеной-Ам Начало: Я заберу вас отеля Расписание: В любое время 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Дневные горы и вечерние мечети: индивидуальный тур по Чечне Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно 12 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Кезеной-Ам - творение Всевышнего высоко в горах Начало: Ваш отель от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 9 отзывов Жемчужина Кавказа Кезеной-Ам, мечети и горы Начало: Грозный 11 000 ₽ за всё до 4 чел.