13:10 Встреча в аэропорту г. Грозный.
Трансфер, размещение в отеле.
Обед (оплачивается отдельно).
14:30 Обзорная, авто-пешеходная экскурсия по г. Грозный.
Мы увидим следующие достопримечательности:
Свободное время.
Можно провести это время на концерте у ёлки или забронировать заранее места в ресторане с концертной программой за доплату.
Отдыхаем, высыпаемся, гуляем по городу и наслаждаемся видами!
9.00 Экскурсия на озеро Кезеной-Ам.
Путь от Грозного до озера занимает около 3 часов.
Остановка в с. Ведено рядом с рынком (можно купить местные продукты) и Веденской крепостью.
Далее аул Харачой — через него с незапамятных времен проходит дорога, связывающая Чечню и Дагестан.
Остановка у памятника Абрека Зелимхана, и здесь же водопад Девичья Коса.
Чтобы подъехать к озеру, мы преодолеем Андийский хребет. Дорога продолжается вдоль правого безлесного склона глубокого ущелья реки Хулхулау.
Обед в ресторане на территории комплекса Кезеной-Ам (не входит в цену).
Экскурсия в древнее селение города-крепости «Хой». Его боевые и сигнальные башни нависли над глубоким ущельем. Склоны гор здесь изборождены десятками древних искусственных террас для земледелия.
Свободное время. По желанию — катание на тюбингах за доплату.
Возвращение в город.
9.00 Экскурсия в Аргунское ущелье.
Часть этой экскурсии проходит по маршруту всесоюзного значения. Старинная дорога ведет вверх по ущелью бурного Чанты-Аргуна через перевалы в Хевсуретию, затем в Грузию.
Дорога в Итум-Кале вырублена в известняковых скалах. Она поражает туристов своим величием и красотой.
Далее остановка у Нихалойских водопадов.
Обед (не входит в стоимость тура).
В Ушкалое вам предстоит увидеть знаменитые Ушкалойские башни, которые были отреставрированы в 2011 году.
Также по программе посещение Краеведческого музея. В нём хранится старинное оружие, утварь, предметы быта, орудия труда, которым более ста лет.
Окончание тура ориентировочно в 18.00.
Тур предусматривает проживание в отелях и гостиницах туристического класса 3-4*— Тийналла,Беркат или Городок.
|Размещение
|Цена
|Стандартный двухместный номер (две кровати)
|Взрослый на основном месте
|38 500
|Ребёнок 5—8 лет на основном месте
|36 300
|Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте
|31 570
|Ребёнок 9—16 лет на основном месте
|38 500
|Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте
|35 000
|Стандартный одноместный номер (большая кровать)
|Взрослый на основном месте
|41 316
|Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте
|31 570
|Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте
|35 000
|Стандартный двухместный номер с большой кроватью
|Взрослый на основном месте
|38 500
|Одноместное размещение
|44 000
|Ребёнок 5—8 лет на основном месте
|36 300
|Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте
|31 570
|Ребёнок 9—16 лет на основном месте
|38 500
|Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте
|35 000
К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и сад. Стойка регистрации работает круглосуточно. Желающие могут воспользоваться камерой хранения багажа. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».
Номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с биде. Также в номерах установлен рабочий стол и шкаф для одежды.
К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и сад. В гостинице работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер. По утрам сервируют завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.
Отель «Городок» с сауной расположен в Грозном. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. При отеле работает ресторан и бесплатная частная парковка.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В некоторых номерах есть гостиная зона. Из нескольких номеров открывается вид на сад или город. В числе удобств номеров собственная ванная комната, тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Стоимость обедов может меняться в связи с новогодним сезоном и будет известна на месте. В любом случае мы рекомендуем вам взять с собой наличные средства на дополнительные расходы.