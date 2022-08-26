3 день

Экскурсия на озеро Кезеной-Ам

9.00 Экскурсия на озеро Кезеной-Ам.

Путь от Грозного до озера занимает около 3 часов.

Остановка в с. Ведено рядом с рынком (можно купить местные продукты) и Веденской крепостью.

Далее аул Харачой — через него с незапамятных времен проходит дорога, связывающая Чечню и Дагестан.

Остановка у памятника Абрека Зелимхана, и здесь же водопад Девичья Коса.

Чтобы подъехать к озеру, мы преодолеем Андийский хребет. Дорога продолжается вдоль правого безлесного склона глубокого ущелья реки Хулхулау.

Обед в ресторане на территории комплекса Кезеной-Ам (не входит в цену).

Экскурсия в древнее селение города-крепости «Хой». Его боевые и сигнальные башни нависли над глубоким ущельем. Склоны гор здесь изборождены десятками древних искусственных террас для земледелия.

Свободное время. По желанию — катание на тюбингах за доплату.

Возвращение в город.