Новогодний тур в Чеченскую Республику

Горный воздух, потрясающие виды, гостеприимные горцы и много положительных эмоций

5
3 отзыва
Горный воздух, потрясающие виды, гостеприимные горцы и много положительных эмоций! Вас ждут красивые локации Чеченской Республики — мечети, глубокие ущелья и природные озёра, горные аулы, водопады и ультрасовременный Грозный-Сити. Мы приглашаем вас в настоящую новогоднюю сказку, которая зарядит энергией на весь год!
Новогодний тур в Чеченскую Республику
Новогодний тур в Чеченскую Республику
Новогодний тур в Чеченскую Республику
Новогодний тур в Чеченскую Республику
Новогодний тур в Чеченскую Республику
Новогодний тур в Чеченскую Республику
Новогодний тур в Чеченскую Республику
Новогодний тур в Чеченскую Республику
Новогодний тур в Чеченскую Республику
Новогодний тур в Чеченскую Республику
Новогодний тур в Чеченскую Республику
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает 🤩

Роскошь Грозного
Роскошь Грозного
Полюбуемся на мечети, пройдёмся по Аллее Славы и заглянем в ультра-современный Грозный-Сити
Водная гладь Кезеной-Ам
Водная гладь Кезеной-Ам
Прогуляемся по берегу живописного озера и сделаем самые красивые фотографии
Красота горных водопадов
Красота горных водопадов
Увидим Нихалойские водопады и Девичью Косу в зимнем наряде

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Обзорная экскурсия по Грозному

13:10 Встреча в аэропорту г. Грозный.

Трансфер, размещение в отеле.

Обед (оплачивается отдельно).

14:30 Обзорная, авто-пешеходная экскурсия по г. Грозный.

Мы увидим следующие достопримечательности:

  • церковь Архангела Михаила;
  • Цветочный парк;
  • комплекс высоток «Грозный-Сити» (со смотровой площадки одной из башен комплекса, с высоты птичьего полета, город виден как на ладони);
  • духовное сердце Грозного – мечеть «Сердце Чечни»;
  • проспект М. Эсамбаева;
  • аллея Славы;
  • посещение музея имени Кадырова (в музее, помимо предметов национального быта, собрана коллекция полотен современных живописцев).

Свободное время.

Можно провести это время на концерте у ёлки или забронировать заранее места в ресторане с концертной программой за доплату.

Встреча группы. Обзорная экскурсия по ГрозномуВстреча группы. Обзорная экскурсия по Грозному
2 день

Свободный день

Отдыхаем, высыпаемся, гуляем по городу и наслаждаемся видами!

Свободный день
3 день

Экскурсия на озеро Кезеной-Ам

9.00 Экскурсия на озеро Кезеной-Ам.

Путь от Грозного до озера занимает около 3 часов.

Остановка в с. Ведено рядом с рынком (можно купить местные продукты) и Веденской крепостью.

Далее аул Харачой — через него с незапамятных времен проходит дорога, связывающая Чечню и Дагестан.

Остановка у памятника Абрека Зелимхана, и здесь же водопад Девичья Коса.

Чтобы подъехать к озеру, мы преодолеем Андийский хребет. Дорога продолжается вдоль правого безлесного склона глубокого ущелья реки Хулхулау.

Обед в ресторане на территории комплекса Кезеной-Ам (не входит в цену).

Экскурсия в древнее селение города-крепости «Хой». Его боевые и сигнальные башни нависли над глубоким ущельем. Склоны гор здесь изборождены десятками древних искусственных террас для земледелия.

Свободное время. По желанию — катание на тюбингах за доплату.

Возвращение в город.

Экскурсия на озеро Кезеной-Ам
4 день

Экскурсия в Аргунское ущелье. Ушкалойские башни

9.00 Экскурсия в Аргунское ущелье.

Часть этой экскурсии проходит по маршруту всесоюзного значения. Старинная дорога ведет вверх по ущелью бурного Чанты-Аргуна через перевалы в Хевсуретию, затем в Грузию.

Дорога в Итум-Кале вырублена в известняковых скалах. Она поражает туристов своим величием и красотой.

Далее остановка у Нихалойских водопадов.

Обед (не входит в стоимость тура).

В Ушкалое вам предстоит увидеть знаменитые Ушкалойские башни, которые были отреставрированы в 2011 году.

Также по программе посещение Краеведческого музея. В нём хранится старинное оружие, утварь, предметы быта, орудия труда, которым более ста лет.

Окончание тура ориентировочно в 18.00.

Экскурсия в Аргунское ущелье. Ушкалойские башниЭкскурсия в Аргунское ущелье. Ушкалойские башни

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях и гостиницах туристического класса 3-4*— Тийналла,Беркат или Городок.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеЦена
Стандартный двухместный номер (две кровати)
Взрослый на основном месте38 500
Ребёнок 5—8 лет на основном месте36 300
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте31 570
Ребёнок 9—16 лет на основном месте38 500
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте35 000
Стандартный одноместный номер (большая кровать)
Взрослый на основном месте41 316
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте31 570
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте35 000
Стандартный двухместный номер с большой кроватью
Взрослый на основном месте38 500
Одноместное размещение44 000
Ребёнок 5—8 лет на основном месте36 300
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте31 570
Ребёнок 9—16 лет на основном месте38 500
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте35 000

Варианты проживания

Отель «Тийналла»

3 ночи

К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и сад. Стойка регистрации работает круглосуточно. Желающие могут воспользоваться камерой хранения багажа. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».

Отель «Тийналла»Отель «Тийналла»Отель «Тийналла»Отель «Тийналла»Отель «Тийналла»Отель «Тийналла»

Отель «Беркат»

3 ночи

Номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с биде. Также в номерах установлен рабочий стол и шкаф для одежды.

К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и сад. В гостинице работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер. По утрам сервируют завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.

Отель «Беркат»Отель «Беркат»Отель «Беркат»Отель «Беркат»

Отель «Городок»

3 ночи

Отель «Городок» с сауной расположен в Грозном. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. При отеле работает ресторан и бесплатная частная парковка.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В некоторых номерах есть гостиная зона. Из нескольких номеров открывается вид на сад или город. В числе удобств номеров собственная ванная комната, тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.

Отель «Городок»Отель «Городок»Отель «Городок»Отель «Городок»Отель «Городок»Отель «Городок»Отель «Городок»Отель «Городок»Отель «Городок»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты на тур. объекты
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Грозный и обратно
  • Обеды и ужины
  • Индивидуальный трансфер
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Грозный
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Стоимость обедов в комплексах

Стоимость обедов может меняться в связи с новогодним сезоном и будет известна на месте. В любом случае мы рекомендуем вам взять с собой наличные средства на дополнительные расходы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
26 авг 2022
Несколько дней назад вернулись с внучкой из тура. АДЫГЕЯ - потрясающий регион для отдыха, ГОРЫ Адыгеи одни из самых красивых в России (нам есть с чем сравнивать), ну а УДОВОЛЬСТВИЯ за неделю были в таком количестве, что хватит на год вперед. Тур, действительно, комфортный и организован великолепно. Программа насыщенная, каждый день знакомство с очередной природной жемчужиной, свободного времени практически нет, но все очень размеренно и без спешки. За неделю наши обаятельные, высоко профессиональные, заботливые и бесконечно влюбленные в свой край гиды (неудачное слово; наши гостеприимные хозяйки) Юлия и Олеся показали нам, наверное, лучшие места Адыгеи, хотя это место силы неисчерпаемо. Ну и бесконечные интереснейшие рассказы об истории края, традициях, обычаях… Очень удачно в туре сочетаются пешеходные прогулки, поездки, купание в термальных источниках и водопадах, знакомство с музеями, спуск в пещеры и много, много другого. В нашей небольшой (10 человек) группе, по-моему, довольны остались все - и взрослые и четверо детей (5-10 лет). Гостиница (вернее, уютная зеленая усадьба) очень комфортабельная, бассейн с теплой водой под окнами, питание хорошее (правда, не хватает шведского стола), трансфер безупречный. И, конечно, квалифицированная и внимательная к мелочам (что очень важно для хорошего настроения!) команда. Спасибо всем! Удачи, успехов, дальнейшего развития!

PS. Ждем велотуры…
Р
24 авг 2022
Прекрасная команда! Внимательные, профессиональные, очень чуткие к запросам и возможностям всей группы. А главное, любят свой край, историю, культуру. Спасибо за яркие эмоции и приятные воспоминания.
E
26 июля 2022
Все было очень здорово! Рекомендую
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Елена! Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)

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