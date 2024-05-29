Туры подходящие для зимних прогулок по Грозному

Найдено 7 туров в категории «Зимние» в Грозном, цены от 28 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К сердцу Чечни. Зимние каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
К сердцу Чечни. Зимние каникулы
Начало: Г. Грозный
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 32 000 за человека
Добро пожаловать в Чечню зимой
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Добро пожаловать в Чечню зимой
Начало: Г. Грозный
2 ноя в 10:00
14 дек в 10:00
от 34 500 за человека
Новогодний активный тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний активный тур по Кавказу
Начало: г. Пятигорск
29 дек в 10:00
от 29 700 за человека
Рождественский активный тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождественский активный тур по Кавказу
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Рождественские каникулы на Кавказе — это горная сказка, которую Вы можете подарить себе и своим близким в этом путешествии»
2 янв в 10:00
от 29 700 за человека
Новогодний тур в Чеченскую Республику
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодний тур в Чеченскую Республику
Начало: Г. Грозный
«Мы приглашаем Вас в настоящую новогоднюю сказку, которая зарядит энергией на весь год»
28 дек в 10:00
от 38 500 за человека
Рождественский тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождественский тур по Кавказу
Начало: Г. Пятигорск
«Рождественские каникулы на Кавказе — это горная сказка, которую вы можете подарить себе и своим близким в этом путешествии»
2 янв в 10:00
от 28 200 за человека
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
Исследовать Ушкалойские башни в Аргунском ущелье и погулять по городу мёртвых Даргавс
Начало: Грозный, аэропорт, рейсы с прилетом до 13 часов
«Окунуться в такой бассейн просто приятно — вода даже зимой не опускается ниже 40 градусов, тепло обволакивает все тело и очень хорошо расслабляет»
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
74 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    К сердцу Чечни. Зимние каникулы
    Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Добро пожаловать в Чечню зимой
    Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.
    Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостямВсё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостямВсё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям
  • Н
    Надежда
    22 мая 2024
    Добро пожаловать в Чечню зимой
    Организовано всё чётко. Никаких накладок.
    Организовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладок
  • А
    Анастасия
    22 мая 2024
    Рождественский активный тур по Кавказу
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Рождественский активный тур по Кавказу
    Все было организовано отлично!
  • Е
    Елена
    13 апреля 2024
    Новогодний тур в Чеченскую Республику
    Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.
    Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время
  • Н
    Наталия
    19 января 2024
    Рождественский тур по Кавказу
    Тур понравился. Но тяжело, когда каждый день экскурсии по 12-14 часов. Длительность таких экскурсий можно сократить.
  • К
    Кристина
    14 января 2024
    К сердцу Чечни. Зимние каникулы
    Тур неплохой, по факту состоит из трех экскурсий: 1) обзорная по Грозному, 2) поездка к озеру с заездом в окрестные
    читать дальше

    мечети, городки, села и 3) поездка в Аргунское ущелье (этнографический музей + 2-3 остановки на смотровых площадках и водопадах). В конце третьего дня организован групповой прощальный ужин. Плюсы: 1) основные достопримечательности все же нам показали (хотя были рядом с лестницей в небо, рядом с селением Хой - вот почему бы не включить в программу?) 2) в рамках экскурсии второго дня заезжали в несколько сел и городов - это интересно, т. к. смогли посмотреть не только Грозный; 3) хорошие местные гиды - женщины-чеченки из Грозного. Не просто комментируют маршрут, а много знают и готовы рассказать о самом народе, местных традициях и специфике. Минусы: 1) организация тура просто ахтунг. Пример - из-за задержки рейса у двух человек вся вовремя приехавшая группа ждала по отелям в подвешенном состоянии, когда же начнётся экскурсия. Вообще самолеты задерживаются регулярно, и я правда не понимаю, как туристическая компания могла не проработать запасные варианты действий. Довезти опоздавших до отеля на такси и присоединить к экскурсии в процессе - вопрос тысячи рублей. А лишить 15 человек светового дня и начать экскурсию на ночь глядя (из-за чего мы спешили и не везде попали, да и холодает ночью в январе…) - вопрос репутации как организатора. 2) Автобус весь в наружной рекламе. Даже на окнах. Ну серьезно?)) У нас был тур формата, где на горы в основном из автобуса смотришь. Не отмечаю как минус, но лично мне не хватило физической активности в туре (легкого треккинга), но этого и не обещали в описании. Думала, что формат пассивного отдыха мне тоже понравится, но оказалось обидно смотреть из окна автобуса на горы без возможности прогуляться. Так что любителям активного отдыха рекомендую подумать, подойдет ли такая программа. А сама Чечня - просто восторг! Обязательно стоит увидеть.

    Тур неплохой, по факту состоит из трех экскурсий: 1) обзорная по Грозному, 2) поездка к озеруТур неплохой, по факту состоит из трех экскурсий: 1) обзорная по Грозному, 2) поездка к озеруТур неплохой, по факту состоит из трех экскурсий: 1) обзорная по Грозному, 2) поездка к озеруТур неплохой, по факту состоит из трех экскурсий: 1) обзорная по Грозному, 2) поездка к озеруТур неплохой, по факту состоит из трех экскурсий: 1) обзорная по Грозному, 2) поездка к озеру
  • А
    Александр
    26 октября 2023
    Новогодний тур в Чеченскую Республику
    Впечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристов. Предложения: 1. При переездах в микроавтобусе
    читать дальше

    можно включить громкую запись об истории Дагестана, Махачкалы, Дербента, обычаях и нравах местного населения и др. В Махачкале (7 день) 1. Экскурсию по «старому» городу убрать – прогулка ни о чем (неинтересно, трата времени). 2. Организовать посещение: Центральная Джума-мечеть Исторический парк «Россия – моя история» Памятник Русской учительнице Музей Дружбы народов России рынок В Дербенте 1. Сменить гостиницу (неудобно, рядом ни кафе, ни магазина). Находится на краю города, выйти в город неудобно, нет тротуара, идти приходится по дороге. Стоимость номера - 4 500р., в городе можно снять. Берут деньги за бассейн, которым никто не пользуется. Обслуживание плохое. 2. Организовать экскурсию в ДЗИВ. В Гунибе Организовать экскурсию в кузницу. 6 день В «Орлиное гнездо» на ночевку не возвращаться, лучше выехать в Махачкалу. Лишние км и трата времени вечером 6 дня и утром 7 дня. Вечером в «Орлином гнезде» делать нечего, кафе нет, «светской» жизни нет.

    Впечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристовВпечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристовВпечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристов
  • А
    Алексей
    26 сентября 2023
    От Чечни до Дагестана. Рождественские кавказские каникулы
    Как принимающая сторона, так и Большая Страна, отработали слаженно и качественно!
    Как принимающая сторона, так и Большая Страна, отработали слаженно и качественно!

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Зимние»

Самые популярные туры этой рубрики в Грозном
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
  1. К сердцу Чечни. Зимние каникулы
  2. Добро пожаловать в Чечню зимой
  3. Новогодний активный тур по Кавказу
  4. Рождественский активный тур по Кавказу
  5. Новогодний тур в Чеченскую Республику
Какие места ещё посмотреть в Грозном
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Кезеной-ам
  2. Грозный-Сити
  3. Озеро Казеной-Ам
  4. Мечеть «Сердце Чечни»
  5. Аргунское ущелье
  6. Мечеть «Гордость мусульман»
  7. Мечеть «Сердце матери»
Сколько стоит тур в Грозном в июне 2024
Сейчас в Грозном в категории "Зимние" можно забронировать 7 авторских туров от 28 200 до 74 900. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самый интересный из 7 туров в Грозном на 2024 год по теме «Зимние», 18 ⭐ отзывов, цены от 28200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам