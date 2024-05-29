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Авторский тур
4 дня
К сердцу Чечни. Зимние каникулы
Начало: Г. Грозный
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 32 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Добро пожаловать в Чечню зимой
Начало: Г. Грозный
2 ноя в 10:00
14 дек в 10:00
от 34 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодний активный тур по Кавказу
Начало: г. Пятигорск
29 дек в 10:00
от 29 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождественский активный тур по Кавказу
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Рождественские каникулы на Кавказе — это горная сказка, которую Вы можете подарить себе и своим близким в этом путешествии»
2 янв в 10:00
от 29 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодний тур в Чеченскую Республику
Начало: Г. Грозный
«Мы приглашаем Вас в настоящую новогоднюю сказку, которая зарядит энергией на весь год»
28 дек в 10:00
от 38 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождественский тур по Кавказу
Начало: Г. Пятигорск
«Рождественские каникулы на Кавказе — это горная сказка, которую вы можете подарить себе и своим близким в этом путешествии»
2 янв в 10:00
от 28 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
Исследовать Ушкалойские башни в Аргунском ущелье и погулять по городу мёртвых Даргавс
Начало: Грозный, аэропорт, рейсы с прилетом до 13 часов
«Окунуться в такой бассейн просто приятно — вода даже зимой не опускается ниже 40 градусов, тепло обволакивает все тело и очень хорошо расслабляет»
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
74 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна29 мая 2024Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
- ААндрей29 мая 2024Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.
- ННадежда22 мая 2024Организовано всё чётко. Никаких накладок.
- ААнастасия22 мая 2024Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
- ООльга17 мая 2024Все было организовано отлично!
- ЕЕлена13 апреля 2024Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.
- ННаталия19 января 2024Тур понравился. Но тяжело, когда каждый день экскурсии по 12-14 часов. Длительность таких экскурсий можно сократить.
- ККристина14 января 2024Тур неплохой, по факту состоит из трех экскурсий: 1) обзорная по Грозному, 2) поездка к озеру с заездом в окрестные
- ААлександр26 октября 2023Впечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристов. Предложения: 1. При переездах в микроавтобусе
- ААлексей26 сентября 2023От Чечни до Дагестана. Рождественские кавказские каникулыКак принимающая сторона, так и Большая Страна, отработали слаженно и качественно!
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Зимние»
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