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Авторский тур
5 дней
Новогодний активный тур по Кавказу
Начало: г. Пятигорск
29 дек в 10:00
от 29 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодний тур в Чеченскую Республику
Начало: Г. Грозный
«Мы приглашаем Вас в настоящую новогоднюю сказку, которая зарядит энергией на весь год»
28 дек в 10:00
от 38 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена13 апреля 2024Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.
- ААлександр26 октября 2023Впечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристов. Предложения: 1. При переездах в микроавтобусе
- ССветлана25 сентября 2023Очень понравился тур с историческими и природными достопримечательностями Кавказа. Спасибо организаторам за составленную программу и четкую организацию. Отдельное спасибо и
- ННаталья11 января 2023Нам понравился ваш тур. Не везде смогли побывать, за один раз не получится, да и за два тоже. Кавказ- это место силы, очень притягивает! А рынок в Кабардино-Балкарии это что-то невероятное, лично для меня - находка!
- ННаталья7 января 2023Здравствуйте, конечно программа у вас насыщенная, на отдых и времени не было, всё время в поездках, зато впечатлений море и
- ККалина6 января 2023Отличные Новогодние канткулы! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Новогодние 2025»
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Сколько стоит тур в Грозном в июне 2024
Сейчас в Грозном в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 4 тура от 29 700 до 38 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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