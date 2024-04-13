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6%
6 дней
Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
Начало: Г. Пятигорск
25 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 4100038 350₽ за человека
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5 дней
Новогодний активный тур по Кавказу
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
30 дек в 10:00
от 3900036 400₽ за человека
4 дня
Новогодний тур в Чеченскую Республику
Начало: Г. Грозный
«Мы приглашаем Вас в настоящую новогоднюю сказку, которая зарядит энергией на весь год»
28 дек в 10:00
от 38 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена13 апреля 2024Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.
- ААлександр26 октября 2023Впечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристов. Предложения: 1. При переездах в микроавтобусе
- ССветлана25 сентября 2023Очень понравился тур с историческими и природными достопримечательностями Кавказа. Спасибо организаторам за составленную программу и четкую организацию. Отдельное спасибо и
- ННаталья11 января 2023Нам понравился ваш тур. Не везде смогли побывать, за один раз не получится, да и за два тоже. Кавказ- это место силы, очень притягивает! А рынок в Кабардино-Балкарии это что-то невероятное, лично для меня - находка!
- ННаталья7 января 2023Здравствуйте, конечно программа у вас насыщенная, на отдых и времени не было, всё время в поездках, зато впечатлений море и
- ККалина6 января 2023Отличные Новогодние канткулы! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Новогодние туры 2025»
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