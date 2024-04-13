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можно включить громкую запись об истории Дагестана, Махачкалы, Дербента, обычаях и нравах местного населения и др. В Махачкале (7 день) 1. Экскурсию по «старому» городу убрать – прогулка ни о чем (неинтересно, трата времени). 2. Организовать посещение: Центральная Джума-мечеть Исторический парк «Россия – моя история» Памятник Русской учительнице Музей Дружбы народов России рынок В Дербенте 1. Сменить гостиницу (неудобно, рядом ни кафе, ни магазина). Находится на краю города, выйти в город неудобно, нет тротуара, идти приходится по дороге. Стоимость номера - 4 500р., в городе можно снять. Берут деньги за бассейн, которым никто не пользуется. Обслуживание плохое. 2. Организовать экскурсию в ДЗИВ. В Гунибе Организовать экскурсию в кузницу. 6 день В «Орлиное гнездо» на ночевку не возвращаться, лучше выехать в Махачкалу. Лишние км и трата времени вечером 6 дня и утром 7 дня. Вечером в «Орлином гнезде» делать нечего, кафе нет, «светской» жизни нет.