Туры на новогодние праздники 2025 в Грозном

Найдено 3 тура в категории «Новогодние туры 2025» в Грозном, цены от 36 400 ₽, скидки до 7%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
Джиппинг
На автобусе
скидка
6%
3 отзыва
6 дней
Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
Начало: Г. Пятигорск
25 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 4100038 350 за человека
Новогодний активный тур по Кавказу
На автобусе
скидка
7%
3 отзыва
5 дней
Новогодний активный тур по Кавказу
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
30 дек в 10:00
от 3900036 400 за человека
Новогодний тур в Чеченскую Республику
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Новогодний тур в Чеченскую Республику
Начало: Г. Грозный
«Мы приглашаем Вас в настоящую новогоднюю сказку, которая зарядит энергией на весь год»
28 дек в 10:00
от 38 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    13 апреля 2024
    Новогодний тур в Чеченскую Республику
    Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.
    Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время
  • А
    Александр
    26 октября 2023
    Новогодний тур в Чеченскую Республику
    Впечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристов. Предложения: 1. При переездах в микроавтобусе
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    можно включить громкую запись об истории Дагестана, Махачкалы, Дербента, обычаях и нравах местного населения и др. В Махачкале (7 день) 1. Экскурсию по «старому» городу убрать – прогулка ни о чем (неинтересно, трата времени). 2. Организовать посещение: Центральная Джума-мечеть Исторический парк «Россия – моя история» Памятник Русской учительнице Музей Дружбы народов России рынок В Дербенте 1. Сменить гостиницу (неудобно, рядом ни кафе, ни магазина). Находится на краю города, выйти в город неудобно, нет тротуара, идти приходится по дороге. Стоимость номера - 4 500р., в городе можно снять. Берут деньги за бассейн, которым никто не пользуется. Обслуживание плохое. 2. Организовать экскурсию в ДЗИВ. В Гунибе Организовать экскурсию в кузницу. 6 день В «Орлиное гнездо» на ночевку не возвращаться, лучше выехать в Махачкалу. Лишние км и трата времени вечером 6 дня и утром 7 дня. Вечером в «Орлином гнезде» делать нечего, кафе нет, «светской» жизни нет.

    Впечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристовВпечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристовВпечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристов
  • С
    Светлана
    25 сентября 2023
    Новогодний тур в Чеченскую Республику
    Очень понравился тур с историческими и природными достопримечательностями Кавказа. Спасибо организаторам за составленную программу и четкую организацию. Отдельное спасибо и
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    благодарность нашему водителю Муслиму, дорога с ним была абсолютно безопасной и спокойной, все дни с ним провели в приятном общении и радушии. Уровень гостиниц немного хромает, завтрак в Махачкале был чересчур скромен. Для знакомства с Дагестаном и Чечней достаточно достопримечательностей к осмотру, ну а дальше уже надо приезжать отдельно, что заинтересовало.

  • Н
    Наталья
    11 января 2023
    Новогодний активный тур по Кавказу
    Нам понравился ваш тур. Не везде смогли побывать, за один раз не получится, да и за два тоже. Кавказ- это место силы, очень притягивает! А рынок в Кабардино-Балкарии это что-то невероятное, лично для меня - находка!
  • Н
    Наталья
    7 января 2023
    Новогодний активный тур по Кавказу
    Здравствуйте, конечно программа у вас насыщенная, на отдых и времени не было, всё время в поездках, зато впечатлений море и
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    копилочка знаний значительно пополнилась! Очень хорошие, грамотные экскурсоводы, даже выделить кого-то не могу, все достойные. Каждая экскурсия по своему интересна, Кавказ бесподобен, с какой стороны на него не смотри. 🥰

  • К
    Калина
    6 января 2023
    Новогодний активный тур по Кавказу
    Отличные Новогодние канткулы! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Новогодние туры 2025»

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  7. Кармадонское ущелье
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Сколько стоит тур в Грозном в августе 2024
Сейчас в Грозном в категории "Новогодние туры 2025" можно забронировать 3 тура от 36 400 до 38 500 со скидкой до 7%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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