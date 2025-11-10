Описание экскурсииЦой-Педе - одна из самых труднодоступных достопримечательностей России. Но тот, что ее посетит, запомнит поездку надолго."Святилище Бога" - так с чеченского переводится сохранившийся с V века некрополь. Здесь невероятно красивая природа сочетается с легендами и преданиями. Это место пропитано многовековой историей, берущей свое начало со времен язычества. Но главное не только это. Гордые шапки гор, слияние бурных рек, пьянящий свежий воздух и незабываемые виды - подарок, который делает Цой-Педе
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Некрополь Цой-Педе
- Нихалоевские водопады
- Ушкалойские башни
- Замковый комплекс Пхакоч
Что включено
- Услуги гида, транспорт
Что не входит в цену
- Посещение Нихалоевских водопадов 100 рублей/человек.
- Посещение замкового комплекса Пхакоч 50 рублей/человек.
- Питание не включено в стоимость поездки.
Место начала и завершения?
Грозный
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
