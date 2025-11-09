Откройте для себя Грозный — город, где традиции переплетаются с современностью, а архитектура рассказывает свою уникальную историю.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Откройте для себя Грозный — город, где традиции переплетаются с современностью, а архитектура рассказывает свою уникальную историю. На экскурсии вы не только услышите о прошлом столицы Чечни, но и узнаете, чем живет город сегодня и какие амбициозные проекты ждут его в будущем. Первым пунктом станет посещение знаменитой мечети «Сердце Чечни». Это грандиозное здание давно стало визитной карточкой республики, восхищая своим масштабом и изысканным оформлением. Рядом с мечетью находится живописный парк, который мы обязательно исследуем, наслаждаясь его уютной атмосферой. После этого отправимся в комплекс «Грозный Сити», чтобы подняться на одну из смотровых площадок. Отсюда перед вами предстанет город в его полном великолепии, открывая потрясающий вид на улицы и окрестности. Далее наш путь лежит через Парк цветов, который славится своей яркой растительностью и оригинальным ландшафтным дизайном. Мы также прогуляемся по пешеходному бульвару, известному как «Грозненский Арбат», названному в честь легендарного артиста СССР М. А. Эсамбаева. Этот бульвар — место, где современные городские ритмы сочетаются с уютной атмосферой прогулок. Завершится наше путешествие посещением православного храма Михаила Архангела, который был построен еще в XIX веке. Это здание является уникальным историческим памятником, символизирующим культурное разнообразие и богатое наследие города. Прогулка по Грозному подарит вам множество эмоций, откроет новые грани города и навсегда останется в вашем сердце! Важная информация: Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 24% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Комплекс «Грозный Сити»
- Парк цветов
- Грозненский Арбат
- Храм Михаила Архангела
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Трансфер (экскурсия проводится на транспорте туристов)
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 24% на сайте Спутник-8
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
