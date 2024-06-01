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🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 64 отзыва Первый день в Грозном Душевная обзорная экскурсия по городу в компании гида-журналиста Начало: У мечети «Сердце Чечни» от 4 999 ₽ за всё до 19 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Экскурсия «О Грозном - с интересом и любовью»: путешествие по сердцу Чечни Погрузитесь в атмосферу Грозного, узнайте его тайны и легенды, насладитесь красотой городских пейзажей Начало: Возле храма Михаила Архангела 4 000 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 14 отзывов Добро пожаловать в Грозный: путешествие по душе Чечни Откройте Грозный во всем его великолепии: от мощи мечетей до утонченности парков. Индивидуальная экскурсия ждет вас Начало: В сквере Журналистов 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 13 часов 10 отзывов Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей Познать природную красоту, историю и характер Республики Начало: Город Грозный 47 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2.5 часа 2 отзыва Экскурсия-фотосессия в Грозном Узнать самое важное и получить яркие кадры на фоне города 14 700 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 17 отзывов Популярное предложение Эксклюзивная автомобильная экскурсия по знаковым местам Грозного Знакомство с Грозным: автомобильная экскурсия с посещением знаковых мест и панорамными видами Начало: Ваш отель Расписание: По договоренности от 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 16 отзывов Популярное предложение Гостеприимный Грозный Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного Расписание: Ежедневно по договоренности 3 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Гостеприимный Грозный: путешествие от истории до кулинарии Погрузитесь в уникальную атмосферу Грозного, где каждый уголок рассказывает свою историю, а ароматы шашлыков зовут насладиться вкусами Начало: Мы заберем вас с места проживания Расписание: По договоренности 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 4 отзыва Три сердца Чечни: Прогулка по городам республики Начало: По договоренности с туристами Расписание: Ежедневно от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 15 отзывов Экскурсия по Грозному: достопримечательности города за один день Начало: Г. Грозный Расписание: По договоренности от 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Ночная и дневная Чечня: Грозный, Аргун, Шали Начало: Точный адрес сообщу после бронирования Расписание: Согласно календарю 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов Обзорная по Грозному «Антиквариат и Грозный»: комфорт класса Начало: Мы заберем вас с места проживания Расписание: По субботам 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Экспресс по Чеченской республике Начало: Место проживания туриста Расписание: По договоренности 14 000 ₽ за всё до 4 чел.