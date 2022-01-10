Рождественские каникулы на Кавказе – это горная сказка, которую вы можете подарить себе и своим близким в этом путешествии! Мы приглашаем вас на Кавказ!

Программа тура по дням

1 день Встреча, программа на выбор

Встреча в аэропорту Минеральных Вод или на ж/д вокзале Минеральных Вод / Пятигорска. Программа на выбор. Вариант 1. Экскурсия ” МЕДОВЫЕ ВОДОПАДЫ “, начало в 13:20. По программе экскурсии: гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска. Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости). Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото. Возвращение в Пятигорск ~ в 18:30. Заселение в отель ~ 18:30. Ужин в отеле ~ в 19:30. Вариант 2. Экскурсия “ДВА МОНАСТЫРЯ”, начало в 13:20. Первым по программе экскурсии посещаем Свято-Георгиевский женский монастырь, построенный рядом с поселком Ясная поляна, где с одной стороны вид на горы Пятигорья Машук и Бештау, а с другой – на заснеженные горы Большого Кавказа во главе с величественным Эльбрусом. Далее отправляемся в путь в сторону Пятигорска и поднимаемся на гору Бештау. Здесь находится Бештаугорский Второ-Афонский Свято-Успенский мужской монастырь. Святыни обители: икона Божьей Матери, привезённой с горы Афон, образ св. Апостола Иоанна Богослова, пророчицы Анны и Параскевы Пятницы, освящённых на Афоне в Илиинском скиту, ковчег с мощами Киевско-Печерских святых. Второ-Афонский монастырь стал первым возрожденным монастырем на Северном Кавказе. Его возрождение знаменует возрождение кавказского монашества. Возвращение в Пятигорск ~ в 18:30. Заселение в отель ~ 18:30. Ужин в отеле ~ в 19:30. Вариант 3. Экскурсия “ПЯТИГОРСК» по Лермонтовским местам”, начало в 14:20. По программе экскурсии: Посещение: озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М.Ю. Лермонтова, Академической галереи. Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею», посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и посещение места дуэли М.Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук. За доп. плату. самостоятельное посещение в любое свободное время: музей-заповедник «Домик М.Ю. Лермонтова»;

канатная дорога на вершину горы Машук подъем и спуск. Окончание экскурсии ~ в 17:30. Заселение в отель ~ 18:00. Ужин в отеле ~ в 19:30.

2 день Программа на выбор

Программа на выбор. Вариант 1. Экскурсия “ЭЛЬБРУС”, начало в 6:30. Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа. По программе экскурсии: Остановка на завтрак ~ в 8.00. в придорожном кафе. Завтрак за доп. плату — хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) и чай на травах. Остановка (~ 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус. Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н.у.м. Остановка (~ 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам: 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н.у.м. – станция «Старый кругозор»;

2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н.у.м. – станция «Мир»;

3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н.у.м. – станция «Гара-Баши». Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату ~ в 14.00. Национальная балкарская кухня: шорпа, лагман, шашлыки, хычины. Остановка на поляне Нарзанов (~ 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса. Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно. Возвращение в Пятигорск ~ в 20:00. Ужин в отеле ~ в 20:00. Свободное время. Вариант 2. Экскурсия “ДОМБАЙ”, начало в 6:30. Домбайская поляна — сердце гор северо-западного Кавказа, известный туристский и горнолыжный центр. На Кавказе говорят так: «Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал!». По программе экскурсии: Остановка на завтрак ~ в 8.45. за доп. плату: карачаевские хычины, чай на горных травах. Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки. Домбайская поляна (~ в 11:00.) — остановка ~ на 4 часа. Приехав на Домбайскую поляну, все поднимаются на склоны горы Мусса-Ачитара на высоту 3200 метров н.у.м., чтобы увидеть захватывающую дух панораму Главного Кавказского хребта с его знаменитыми вершинами: Домбай-Ульген, Сулахат, Суфруджу, Белалакая, пик Ине и др. Оттуда открывается вид на ущелья реки Гоначхир, Алибек, Теберда и многочисленные ледники, а также на Домбайскую поляну в окружении огромных гор. Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара. Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны за доп. плату: 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м.н.у.м.;

2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м.н.у.м.;

3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м.н.у.м. Свободное время, фото, в уютных кафе дегустация блюд национальной карачаевской кухни. за доп. плату: шашлыки, хычины, шурпа, лагман, домашнее вино, чай на горных травах. Возвращение в Пятигорск ~ в 20:00. Ужин в отеле ~ в 20:00. Свободное время. Вариант 3. Экскурсия “ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ”, начало в 6:50. По программе экскурсии: Живописнейшее Чегемское ущелье, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа, обед из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату: шашлыки, хычины, шурпа, домашнее вино, чай на горных травах. Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен. Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу. Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное). Купание в горячем источнике возле села Аушигер. Возвращение в отель ~ в 19:30. Ужин в отеле ~ в 20:00. Свободное время. Вариант 4. Экскурсия “ГРОЗНЫЙ+ШАЛИ+АРГУН”, начало в 6:30. По программе экскурсии: кроме Грозного, посещение города Шали и города Аргун. Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году. Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле. Город Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А.А. Кадырова, прогулка по центру города. Возвращение в отель ~ в 22:00.

3 день Программа на выбор

Вариант 1. Экскурсия “ЭЛЬБРУС”, начало в 6:30. Вариант 2. Экскурсия “ДОМБАЙ”, начало в 6:30. Вариант 3. Экскурсия “ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ”, начало в 6:50. Описание программ 1, 2 и 3 см. во втором дне. Вариант 4. Только для граждан РФ! Экскурсия “ГОРНАЯ ИНГУШЕТИЯ”, начало в 5:30. Ингушетия — страна башен и легенд. По программе экскурсии: остановка на завтрак через 2 час после выезда из Пятигорска в придорожном кафе. Завтрак за доп. плату (осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками , шурпа, чай, кофе, вино). Башенный комплекс «Эгикал» — средневековая столица Ингушетии. Башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 10-ку рукотворных чудес России. Храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век). Ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами. «Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров. Обед — сухой поек (взять с собой). Остановка на ужин на обратном пути (~ в 20:00), в придорожном кафе. Ужин за доп. плату. Возвращение в отель ~ в 22:00.

4 день Программа на выбор

Вариант 1. Экскурсия “ЭЛЬБРУС”, начало в 6:30. Вариант 2. Экскурсия “ДОМБАЙ”, начало в 6:30. Вариант 3. Экскурсия “ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ”, начало в 6:50. Вариант 4. Экскурсия “ГРОЗНЫЙ+ШАЛИ”, начало в 6:30. Вариант 5. Только для граждан РФ! Экскурсия “ГОРНАЯ ИНГУШЕТИЯ”, начало в 5:30. Описание программ см. во втором и третьем дне.

5 день Отъезд