Древний христианский храм Тхаба-Ерды, который является самой древней церковью на территории России и уникальным архитектурным сооружением раннего христианства на Северном Кавказе. Предания говорят, что строительство храма начла знаменитая грузинская царица Тамара.
Башенный комплекс «Вовнушки» — финалист конкурса «Семь чудес России».
Замковый комплекс «Эгикал» называют «городом башен». Здесь десятки башен рассыпаны на склонах горы Цей-Лам. «Эгикал» — самое большой башенный комплекс в Горной Ингушетии.
«Таргим» — комплекс замкового типа, построенный в XV-XVII веках
«Цори» — духовный, политический и экономический центр этой местности. «Цори» был центром одноименного союза тейпов (Шахар) и в XIX веке стал основой для объединения в один ингушский народ.
Возьмите с собой:
Паспорт РФ или другой аналогичный документ.
Удобную обувь для прогулок.
Цены на экскурсию
Для группы 1-3 человек
Стандартное предложение
9 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги экскурсовода и водителя
Что не входит
Питание на маршруте.
Стоимость входных билетов.
Где начинаем и завершаем
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Завершение: Мы доставим вас в место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.