Нас ждет радушное гостеприимство жителей Ингушетии — прекрасного край величественных гор и уникальных башен.



Здесь вы сможете почувствовать себя рыцарями за круглым столом короля Артура.



Мы посетим древний христианский храм в горах Ингушетии, который ломает стереотипы истории и может кардинально изменить ваше мнение по поводу этого края.



Вы получите заряд приятных эмоций и сможете понять суровость и сдержанность горцев, проживающих здесь тысячелетиями.