Из Грозного в Ингушетию. «Страна башен и орлов»

Нас ждет радушное гостеприимство жителей Ингушетии - прекрасного край величественных гор и...

Нас ждет радушное гостеприимство жителей Ингушетии — прекрасного край величественных гор и уникальных башен.

Здесь вы сможете почувствовать себя рыцарями за круглым столом короля Артура.

Мы посетим древний христианский храм в горах Ингушетии, который ломает стереотипы истории и может кардинально изменить ваше мнение по поводу этого края.

Вы получите заряд приятных эмоций и сможете понять суровость и сдержанность горцев, проживающих здесь тысячелетиями.
Из Грозного в Ингушетию. «Страна башен и орлов»
Из Грозного в Ингушетию. «Страна башен и орлов»
Из Грозного в Ингушетию. «Страна башен и орлов»
Из Грозного в Ингушетию. «Страна башен и орлов»
Из Грозного в Ингушетию. «Страна башен и орлов»
Из Грозного в Ингушетию. «Страна башен и орлов»

Что вы увидите 🤩

  • Храм Тхаба-Ерды
  • Башенный комплекс Вовнушки
  • Замковый комплекс Эгикал
  • Таргим
  • Цори

В путешествии мы посетим:

  • Древний христианский храм Тхаба-Ерды, который является самой древней церковью на территории России и уникальным архитектурным сооружением раннего христианства на Северном Кавказе. Предания говорят, что строительство храма начла знаменитая грузинская царица Тамара.
  • Башенный комплекс «Вовнушки» — финалист конкурса «Семь чудес России».
  • Замковый комплекс «Эгикал» называют «городом башен». Здесь десятки башен рассыпаны на склонах горы Цей-Лам. «Эгикал» — самое большой башенный комплекс в Горной Ингушетии.
  • «Таргим» — комплекс замкового типа, построенный в XV-XVII веках
  • «Цори» — духовный, политический и экономический центр этой местности. «Цори» был центром одноименного союза тейпов (Шахар) и в XIX веке стал основой для объединения в один ингушский народ.

Возьмите с собой:

  • Паспорт РФ или другой аналогичный документ.
  • Удобную обувь для прогулок.

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человек
Стандартное предложение
9 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода и водителя
Что не входит
  • Питание на маршруте.
  • Стоимость входных билетов.
Где начинаем и завершаем
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Завершение: Мы доставим вас в место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Магомед М.
Магомед М.
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