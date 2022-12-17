Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию

Владикавказ, Магас, древние башенные комплексы и завораживающие горные пейзажи за 1 день

Приглашаю в насыщенное путешествие сразу по двум регионам Кавказа: Ингушетии и Северной Осетии! Вы оцените величественное Ассинское ущелье, погуляете по средневековым башенным комплексам и увидите гору Цей-Лоам. Кроме того, получите представление о двух столичных городах — Магасе и Владикавказе.
Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию
Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию
Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию
Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию
Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию
Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию
Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию
Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию
Ближайшие даты:
17
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Описание

Что вас ожидает

Горная Ингушетия

Мы проедем по Ассинскому ущелью и посетим древние башенные комплексы: Эрзи, Вовнушки и Эгикал. Я расскажу, как их строили, сколько семей в них жило и как они используются сегодня. А также вы осмотрите храм Тхаба Ерды в византийском стиле и узнаете, как с ним связана царица Тамара. Полюбуетесь со смотровой площадки горой Цей-Лоам и увидите по пути аутентичные ингушские села Гули и Джейрах.

Две столицы: Магас и Владикавказ

Военно-Грузинская дорога приведет нас во Владикавказ. Я покажу вам реку Терек, центральную набережную и Суннитскую мечеть. А затем мы отправимся в молодую столицу Ингушетии — Магас. Поднимемся на смотровую площадку высотой 100 метров и насладимся панорамным видом на город и окрестности. По желанию также заедем по пути в кафе с чудесным шашлыком, лепешками из творога и ароматным чаем.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость. Экскурсия проходит на автомобиле Kia Rio 2021.
  • Дополнительные расходы: заповедник Эрзи — 150 руб, смотровая площадка в Магасе — 100 руб, еда и напитки
  • Обязательно возьмите с собой паспорт РФ, так как мы будем в пограничной зоне

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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