Приглашаю в насыщенное путешествие сразу по двум регионам Кавказа: Ингушетии и Северной Осетии! Вы оцените величественное Ассинское ущелье, погуляете по средневековым башенным комплексам и увидите гору Цей-Лоам. Кроме того, получите представление о двух столичных городах — Магасе и Владикавказе.

Описание экскурсии

Горная Ингушетия

Мы проедем по Ассинскому ущелью и посетим древние башенные комплексы: Эрзи, Вовнушки и Эгикал. Я расскажу, как их строили, сколько семей в них жило и как они используются сегодня. А также вы осмотрите храм Тхаба Ерды в византийском стиле и узнаете, как с ним связана царица Тамара. Полюбуетесь со смотровой площадки горой Цей-Лоам и увидите по пути аутентичные ингушские села Гули и Джейрах.

Две столицы: Магас и Владикавказ

Военно-Грузинская дорога приведет нас во Владикавказ. Я покажу вам реку Терек, центральную набережную и Суннитскую мечеть. А затем мы отправимся в молодую столицу Ингушетии — Магас. Поднимемся на смотровую площадку высотой 100 метров и насладимся панорамным видом на город и окрестности. По желанию также заедем по пути в кафе с чудесным шашлыком, лепешками из творога и ароматным чаем.

Организационные детали