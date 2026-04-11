Владикавказ, Магас, древние башенные комплексы и завораживающие горные пейзажи за 1 день
Приглашаю в насыщенное путешествие сразу по двум регионам Кавказа: Ингушетии и Северной Осетии! Вы оцените величественное Ассинское ущелье, погуляете по средневековым башенным комплексам и увидите гору Цей-Лоам. Кроме того, получите представление о двух столичных городах — Магасе и Владикавказе.
Мы проедем по Ассинскому ущелью и посетим древние башенные комплексы: Эрзи, Вовнушки и Эгикал. Я расскажу, как их строили, сколько семей в них жило и как они используются сегодня. А также вы осмотрите храм Тхаба Ерды в византийском стиле и узнаете, как с ним связана царица Тамара. Полюбуетесь со смотровой площадки горой Цей-Лоам и увидите по пути аутентичные ингушские села Гули и Джейрах.
Две столицы: Магас и Владикавказ
Военно-Грузинская дорога приведет нас во Владикавказ. Я покажу вам реку Терек, центральную набережную и Суннитскую мечеть. А затем мы отправимся в молодую столицу Ингушетии — Магас. Поднимемся на смотровую площадку высотой 100 метров и насладимся панорамным видом на город и окрестности. По желанию также заедем по пути в кафе с чудесным шашлыком, лепешками из творога и ароматным чаем.
Организационные детали
Транспорт включён в стоимость. Экскурсия проходит на автомобиле Kia Rio 2021 г. в.
Дополнительные расходы: заповедник Эрзи — 150 ₽, смотровая площадка в Магасе — 200 ₽, еда и напитки
Обязательно возьмите с собой паспорт РФ, так как мы будем в пограничной зоне
Резидентам других государств (не РФ) для посещения горной Ингушетии нужно заранее сделать специальный пропуск
На обратном пути можем посетить сероводородные источники в Грозном (250 ₽ с чел.)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Г. Грозный ул. Кадырова А. А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хамзат — ваш гид в Грозном
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1494 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Хамзат, я живу в Грозном. С радостью познакомлю вас с главными достопримечательностями города и расскажу о них интересные факты.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 93 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
91
4
–
3
2
2
–
1
–
Е
Елена
Хамзат, благодарим Вас за прекрасно проведённое время в горах Северной Осетии и Ингушетии! Экскурсия прошла просто великолепно! Без спешки и суеты, с посещением чудесных видов ущелий и башенных комплексов. С читать дальшеуменьшить
прекрасным видом из кафе в горах и великолепной местной кухней! Всё, как заявлено в туре. И даже с посещением боевой башни Цуровых, где коренными жителями предоставлена такая чудесная возможность. Хамзат интересный собеседник и готов ответить на любые вопросы!
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А
Алевтина
Хотим поблагодарить гида Хамзата за поездку в Ингушетию и Северную Осетию. Вождение очень комфортное и безопасное! интересный, участливый гид, нигде не торопит, предоставляет достаточно личного времени на фото и эмоции! приехали обратно вовремя и были удивлены в конце подаренными национальными сладостями! Однозначно рекомендуем!
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А
Ангелина
Дата посещения: 10 мая 2025
Замечательная экскурсия! Особую благодарность хотим выразить Хамзату за доброжелательность, познавательную информацию о каждой посещенной достопримечательности.
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Элла
Добрый день! Хочу выразить огромную благодарность Хамзату за великолепную экскурсию! Рекомендую не только как гида, но и водителя (дороги опасные) ехали не спеша, останавливались где нам было угодно. Делали фото, видио. Нас не торопили! Большое спасибо! Если получится вновь приехать, то обращусь только к Хамзату!
+2
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Татьяна
Добрый день. Были с мужем на экскурсии. Хамзат очень интересный собеседник, много рассказывал о республике, отличный водитель по горным дорогам. Очень понравилась природа. Рекомендуем.
Хамзат
Ответ организатора:
Благодарю!
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М
Мария
Рекомендую гида как очень вежливого и спокойного человека. С ним комфортно, нет суеты. Очень аккуратный водитель! Подстраивается под желания туристов и потребности. Очень приятно было провести целый день с ним и наслаждаться невероятной местной красотой.
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