Экскурсии в Ингушетию из Грозного

Найдено 8 экскурсий в категории «Ингушетия» в Грозном, цены от 12 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию
На машине
49 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Кавказу: Ингушетия и Северная Осетия из Грозного
Знакомство с культурой и природой Кавказа: от древних башен до современных столиц Магаса и Владикавказа
Начало: Г. Грозный ул. Кадырова А. А
«А затем мы отправимся в молодую столицу Ингушетии — Магас»
Сегодня в 17:00
19 июля в 14:00
14 700 за всё до 3 чел.
Из Грозного - в горную Ингушетию
На машине
27 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Грозный и горная Ингушетия: башни, храмы и не только
Приглашаем вас на захватывающее путешествие из Грозного в сердце Ингушетии, где вас ждут древние башни, храмы и уникальные истории
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
«Мы приготовили для вас насыщенный маршрут по самому сердцу горной Ингушетии»
Завтра в 08:00
18 июля в 08:00
12 500 за всё до 3 чел.
Из Грозного в горы Ингушетии, Эги-Кал и вид на гору Казбек. «К»
На машине
7 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ингушетия: путешествие по стране величественных гор и древних башен
Погрузитесь в мир древних традиций и уникальной архитектуры в экскурсии из Грозного в Ингушетию. Откройте величественные горы и древние башни
Начало: Мы заберем вас с места проживания
«Нас ждет радушное гостеприимство жителей Ингушетии — прекрасного края величественных гор и уникальных башен»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
12 500 за всё до 4 чел.
Путешествие по горной Ингушетии из Грозного
Пешая
На машине
15 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
Путешествие по горной Ингушетии: от башен до величественных гор
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Ингушетии, где вас ждут древние башни, храмы и захватывающие дух горные пейзажи
Начало: Г. Грозный. Я заберу Вас из отеля
«Ингушетия — место, увидев которое никто не останется равнодушным»
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
18 июля в 08:00
от 13 000 за всё до 3 чел.
Горная Ингушетия. Красоты Джейрахского ущелья
4 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Горная Ингушетия. Красоты Джейрахского ущелья
Начало: Отель
«Ингушетия не спроста называется страной башен»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 13 000 за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия
На машине
2 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная Ингушетия
Начало: Грозный
«В Горной Ингушетии мы увидим нечто, что вызывает у туристов вау-эффект»
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия. Джейрахский район. Ассинское ущелье
Джиппинг
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная Ингушетия. Джейрахский район. Ассинское ущелье
Начало: Заберу с отеля
«Джип тур по незабываемому Ассинскому ущелью, которое находится в Джейрахском районе республики Ингушетия»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
18 июля в 10:00
14 000 за всё до 4 чел.
Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию (г. Владикавказ)
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию (г. Владикавказ)
Начало: Ваш отель
«Приглашаю вас в однодневное путешествие по Ингушетии»
Расписание: По запросу, в любой удобный день и время.
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    6 июля 2024
    Из Грозного - в горную Ингушетию
    Ездили по Горной Ингушетии. В восторге от экскурсии и от гида! Магомед великолепный рассказчик и энциклопедически образованный человек! 🙏 Рекомендуем!!!
  • А
    Анатолий
    6 июля 2024
    Из Грозного в горы Ингушетии, Эги-Кал и вид на гору Казбек. «К»
    Данная поездка позволила нам узнать очень много об Ингушетии и взглянуть на древние сооружения и красивейшие горные пейзажи. Буквально каждая
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    локация, которая входит в эту экскурсию, вызвала огромный восторг и желание вернуться на Кавказ. Огромное спасибо Магомеду за организацию и подробный рассказ об истории и традициях региона!

  • Д
    Диана
    26 июня 2024
    Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию
    Путешествие в Ингушетию и Северную Осетию потрясло нас. Все было безупречно, великолепный гид, роскошные виды. Однозначно рекомендуем и экскурсию и гида Хамзата. Спасибо!
  • Д
    Дана
    8 июня 2024
    Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию
    Гидом был Руслан. Очень понравилась поездка. Снимала целую машину и делали остановки в самых красивых местах. Рекомендую!
    Гидом был Руслан. Очень понравилась поездка. Снимала целую машину и делали остановки в самых красивых местах. Рекомендую!
  • М
    Марина
    3 июня 2024
    Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию
    Экскурсия в Осетию и Ингушетию – это наша вторая экскурсия с Хамзатом. Экскурсия была очень насышенной, сопровождалась увлекательными рассказами о
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    жизни народа в прошлые века. Благодаря Хамзату, наша экскурсия прошла энергично, познавательно. В конце экскурсии мы посетили Грозненское море, где нам повезло увидеть увлекательное шоу - музыкальные фонтаны. Очень эффектно. Спасибо, Хамзат, за массу впечатлений и положительные эмоции!

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Из Грозного - в горную Ингушетию
    Очень приятная и красивая поездка. Гид Магамед впечатлил знаниями,общением. Вообщем мы под приятными впечатлениями. Остались всем довольны. Рекомендуем.
    Очень приятная и красивая поездка. Гид Магамед впечатлил знаниями,общением. Вообщем мы под приятными впечатлениями. Остались всемОчень приятная и красивая поездка. Гид Магамед впечатлил знаниями,общением. Вообщем мы под приятными впечатлениями. Остались всемОчень приятная и красивая поездка. Гид Магамед впечатлил знаниями,общением. Вообщем мы под приятными впечатлениями. Остались всемОчень приятная и красивая поездка. Гид Магамед впечатлил знаниями,общением. Вообщем мы под приятными впечатлениями. Остались всем
  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Из Грозного в горы Ингушетии, Эги-Кал и вид на гору Казбек. «К»
    Однозначно рекомендую экскурсию! Горы Ингушетии прекрасны!!! Их стоит посетить! С погодой не очень повезло - облака, пасмурно и небольшой дождь
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    временами, но это не испортило впечатление, есть своя прелесть в такой погоде, таинственность))) Жаль, что увидели не все заявленные места - Вовнушки были закрыты. Были только вдвоем + гид. Времени было достаточно посмотреть, полюбоваться, погулять, фотографироваться.

  • А
    Александр
    13 мая 2024
    Горная Ингушетия. Красоты Джейрахского ущелья
    Потрясающе красивый маршрут и отличный гид. Гуляли среди многовековых башен, поднимались в горы, пили родниковую воду и чай с горными травами. Незабываемый день. Всё благодаря нашему гиду Шамилю, прекрасному эксперту в своём деле, отличному гиду и просто замечательному человеку. Спасибо!
  • D
    Dmitry
    6 мая 2024
    Из Грозного - в горную Ингушетию
    У нас был экскурсовод Рукман — грамотный интеллигентный старожил, знающий историю своей родины и отличный собеседник. Несмотря на то, что
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    погода не всегда позволяла всё посмотреть, мы посмотрели много интересных башен, услышали рассказ о истории народа, населявшего эти места, увидели один из самых древних христианских храмов. Экскурсия очень понравилась. Можно улучшить, если добавить рекомендацию для детей брать с собой шапки от прохладного ветра в горах. Вместо гражданских паспортов для пограничной зоны отлично подошли загранпаспорта.

    У нас был экскурсовод Рукман — грамотный интеллигентный старожил, знающий историю своей родины и отличный собеседникУ нас был экскурсовод Рукман — грамотный интеллигентный старожил, знающий историю своей родины и отличный собеседникУ нас был экскурсовод Рукман — грамотный интеллигентный старожил, знающий историю своей родины и отличный собеседникУ нас был экскурсовод Рукман — грамотный интеллигентный старожил, знающий историю своей родины и отличный собеседникУ нас был экскурсовод Рукман — грамотный интеллигентный старожил, знающий историю своей родины и отличный собеседникУ нас был экскурсовод Рукман — грамотный интеллигентный старожил, знающий историю своей родины и отличный собеседник
  • С
    Сергей
    4 мая 2024
    Горная Ингушетия. Красоты Джейрахского ущелья
    Гид Муса Садулаев. Очень понравилась экскурсия, все очень подробно рассказал, прокатил по всем достопримечательностям, всем рекомендую эту поездку.

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Ингушетия»

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