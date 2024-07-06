1 чел.
По популярности
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Кавказу: Ингушетия и Северная Осетия из Грозного
Знакомство с культурой и природой Кавказа: от древних башен до современных столиц Магаса и Владикавказа
Начало: Г. Грозный ул. Кадырова А. А
«А затем мы отправимся в молодую столицу Ингушетии — Магас»
Сегодня в 17:00
19 июля в 14:00
14 700₽ за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Грозный и горная Ингушетия: башни, храмы и не только
Приглашаем вас на захватывающее путешествие из Грозного в сердце Ингушетии, где вас ждут древние башни, храмы и уникальные истории
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
«Мы приготовили для вас насыщенный маршрут по самому сердцу горной Ингушетии»
Завтра в 08:00
18 июля в 08:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ингушетия: путешествие по стране величественных гор и древних башен
Погрузитесь в мир древних традиций и уникальной архитектуры в экскурсии из Грозного в Ингушетию. Откройте величественные горы и древние башни
Начало: Мы заберем вас с места проживания
«Нас ждет радушное гостеприимство жителей Ингушетии — прекрасного края величественных гор и уникальных башен»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
Путешествие по горной Ингушетии: от башен до величественных гор
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Ингушетии, где вас ждут древние башни, храмы и захватывающие дух горные пейзажи
Начало: Г. Грозный. Я заберу Вас из отеля
«Ингушетия — место, увидев которое никто не останется равнодушным»
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
18 июля в 08:00
от 13 000₽ за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Горная Ингушетия. Красоты Джейрахского ущелья
Начало: Отель
«Ингушетия не спроста называется страной башен»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 13 000₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная Ингушетия
Начало: Грозный
«В Горной Ингушетии мы увидим нечто, что вызывает у туристов вау-эффект»
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная Ингушетия. Джейрахский район. Ассинское ущелье
Начало: Заберу с отеля
«Джип тур по незабываемому Ассинскому ущелью, которое находится в Джейрахском районе республики Ингушетия»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
18 июля в 10:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию (г. Владикавказ)
Начало: Ваш отель
«Приглашаю вас в однодневное путешествие по Ингушетии»
Расписание: По запросу, в любой удобный день и время.
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий6 июля 2024Ездили по Горной Ингушетии. В восторге от экскурсии и от гида! Магомед великолепный рассказчик и энциклопедически образованный человек! 🙏 Рекомендуем!!!
- ААнатолий6 июля 2024Данная поездка позволила нам узнать очень много об Ингушетии и взглянуть на древние сооружения и красивейшие горные пейзажи. Буквально каждая
- ДДиана26 июня 2024Путешествие в Ингушетию и Северную Осетию потрясло нас. Все было безупречно, великолепный гид, роскошные виды. Однозначно рекомендуем и экскурсию и гида Хамзата. Спасибо!
- ДДана8 июня 2024Гидом был Руслан. Очень понравилась поездка. Снимала целую машину и делали остановки в самых красивых местах. Рекомендую!
- ММарина3 июня 2024Экскурсия в Осетию и Ингушетию – это наша вторая экскурсия с Хамзатом. Экскурсия была очень насышенной, сопровождалась увлекательными рассказами о
- ЕЕлена27 мая 2024Очень приятная и красивая поездка. Гид Магамед впечатлил знаниями,общением. Вообщем мы под приятными впечатлениями. Остались всем довольны. Рекомендуем.
- ТТатьяна24 мая 2024Однозначно рекомендую экскурсию! Горы Ингушетии прекрасны!!! Их стоит посетить! С погодой не очень повезло - облака, пасмурно и небольшой дождь
- ААлександр13 мая 2024Потрясающе красивый маршрут и отличный гид. Гуляли среди многовековых башен, поднимались в горы, пили родниковую воду и чай с горными травами. Незабываемый день. Всё благодаря нашему гиду Шамилю, прекрасному эксперту в своём деле, отличному гиду и просто замечательному человеку. Спасибо!
- DDmitry6 мая 2024У нас был экскурсовод Рукман — грамотный интеллигентный старожил, знающий историю своей родины и отличный собеседник. Несмотря на то, что
- ССергей4 мая 2024Гид Муса Садулаев. Очень понравилась экскурсия, все очень подробно рассказал, прокатил по всем достопримечательностям, всем рекомендую эту поездку.
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Ингушетия»
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