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9 часов

Приглашаем вас на захватывающее путешествие из Грозного в сердце Ингушетии, где вас ждут древние башни, храмы и уникальные истории

Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном

«Мы приготовили для вас насыщенный маршрут по самому сердцу горной Ингушетии»