Представляем вашему вниманию экскурсию, которая откроет вам великолепие горной Ингушетии.
Начиная с Грозного, вы отправитесь в путешествие, где первой остановкой станет храм Тхаба-Ерды, один из самых древних христианских храмов России, связанный
Начиная с Грозного, вы отправитесь в путешествие, где первой остановкой станет храм Тхаба-Ерды, один из самых древних христианских храмов России, связанный
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные горные пейзажи
- 🏰 Исторические башенные комплексы
- ⛪ Древнейший христианский храм
- 📜 Интересные исторические факты
- 🚗 Комфортный транспорт
- 👥 Возможность группового тура
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии из Грозного в горную Ингушетию - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, позволяющая насладиться красотой горных пейзажей и исторических памятников. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно совершить поездку, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать снежные условия и холод, которые могут ограничить доступ к некоторым местам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Храм Тхаба-Ерды
- Башенный комплекс Вовнушки
- Город башен Эгикал
Описание экскурсии
Горы, башни и храмы
Мы приготовили для вас насыщенный маршрут по самому сердцу горной Ингушетии. В программе:
- Храм Тхаба-Ерды — один из древнейших христианских храмов России. Вы узнаете несколько версий того, когда и кем он был построен. А также выясните, как с ним связана грузинская царица Тамара.
- Вовнушки — башенный комплекс в живописном ущелье реки Гулой-хи. Мы расскажем, с какой целью и из чего возводились башни, какие события происходили в их окрестностях и как расшифровать их пирамидальную форму.
- «Город башен» Эгикал — вы полюбуетесь десятками средневековых башен, рассыпанных по склонам горы Цей-Лоам. Погрузитесь в историю их возникновения, развития и опустения. А еще услышите, почему ингушей называют «галагай».
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Транспорт включён в стоимость
- Экскурсию можно провести и для компании 5-6 человек. Доплата за минивэн — от 5000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомед — ваша команда гидов в Грозном
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провели экскурсии для 1749 туристов
Наша команда работает больше 6 лет. Мы считаем, что наработки — это очень хорошо, но стагнация — это скучно. Поэтому мы постоянно в поиске лучшего для наших гостей и стремимся
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
У нас был экскурсовод Рукман — грамотный интеллигентный старожил, знающий историю своей родины и отличный собеседник. Несмотря на то, что погода не всегда позволяла всё посмотреть, мы посмотрели много интересных
Вам был полезен этот отзыв?
Огромное спасибо Рукману за интересную экскурсию. Это была не просто экскурсия, с большой любовью Рукман рассказывал о своей малой Родине -Ингушетии, открывая нам и красивые виды, и рассказывая об обычаях и традициях этого древнего народа. Словно нить веков протягивая нам, давая возможность понять суровый и красивый край и удивительных людей, живущих здесь. С благодарностью и с уважением.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Экскурсия в горную Ингушетию очень понравилась. Такая завораживающая красота!,на протяжении всей поездки испытывали восхищение и восторг. Ездили с Умаром-замечательный водитель, прекрасный собеседник, внимательный гид. Поездка прошла легко и интересно. Спасибо Умару огромное, нам было очень уютно и комфортно. Он нам много рассказал о Чечне и Ингушетии. Мы влюбились в эти регионы. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
С
26 октября наша компания ездила по маршруту Грозный-Ингушетия. У нас остались незабываемые впечатления. Гид Иса замечательный. Интересно рассказывал о достопримечательностях. Уверенно управлял автомобилем, езда комфортная. Учитывал все наши капризы и пожелания. Планируем ещё раз посетить Грозный и на экскурсии только с Исой
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Отличная экскурсия!
Красота!
Рекомендую!
Спасибо Исе🙂
Красота!
Рекомендую!
Спасибо Исе🙂
+2
Вам был полезен этот отзыв?
А
Море эмоций, восторг! Немного нам не повезло с погодой (шёл дождь), но впечатления от этого не испортились! Гид Умар очень образованный, приятный молодой человек всё рассказал и ответил на все наши вопросы, за что огромное ему спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Грозного
Похожие экскурсии на «Из Грозного - в горную Ингушетию»
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию
Владикавказ, Магас, древние башенные комплексы и завораживающие горные пейзажи за 1 день
Начало: Г. Грозный ул. Кадырова А. А
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от 15 700 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Грозного - в невероятную Ингушетию
Дикие ущелья, уникальные башни и особенная культура ингушей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от 13 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Древнее наследие горной Ингушетии - из Грозного
Познакомиться с башенными комплексами и живописными ущельями Кавказа
Начало: Заберём из отеля и привезём обратно
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от 13 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию (г. Владикавказ)
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу, в любой удобный день и время.
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
19 000 ₽ за всё до 3 чел.
от 12 500 ₽ за экскурсию