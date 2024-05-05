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Из Грозного - в горную Ингушетию

Приглашаем вас на захватывающее путешествие из Грозного в сердце Ингушетии, где вас ждут древние башни, храмы и уникальные истории
Представляем вашему вниманию экскурсию, которая откроет вам великолепие горной Ингушетии.

Начиная с Грозного, вы отправитесь в путешествие, где первой остановкой станет храм Тхаба-Ерды, один из самых древних христианских храмов России, связанный
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с историей грузинской царицы Тамары.

Далее маршрут приведет вас к башенным комплексам Вовнушки и Эгикал, раскрывающим тайны древних горцев.

Вас ожидает погружение в историю и культуру народа, славящегося своим гостеприимством и уникальными традициями.

Эта экскурсия не просто познавательное путешествие, но и возможность увидеть невероятные пейзажи, почувствовать дух древности и узнать много нового о народах Кавказа

4.8
30 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные горные пейзажи
  • 🏰 Исторические башенные комплексы
  • ⛪ Древнейший христианский храм
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 👥 Возможность группового тура

Лучшее время для посещения

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июн
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Лучшее время для экскурсии из Грозного в горную Ингушетию - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, позволяющая насладиться красотой горных пейзажей и исторических памятников. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно совершить поездку, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать снежные условия и холод, которые могут ограничить доступ к некоторым местам.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Грозного - в горную Ингушетию
Из Грозного - в горную Ингушетию
Из Грозного - в горную Ингушетию

Что можно увидеть

  • Храм Тхаба-Ерды
  • Башенный комплекс Вовнушки
  • Город башен Эгикал

Описание экскурсии

Горы, башни и храмы

Мы приготовили для вас насыщенный маршрут по самому сердцу горной Ингушетии. В программе:

  • Храм Тхаба-Ерды — один из древнейших христианских храмов России. Вы узнаете несколько версий того, когда и кем он был построен. А также выясните, как с ним связана грузинская царица Тамара.
  • Вовнушки — башенный комплекс в живописном ущелье реки Гулой-хи. Мы расскажем, с какой целью и из чего возводились башни, какие события происходили в их окрестностях и как расшифровать их пирамидальную форму.
  • «Город башен» Эгикал — вы полюбуетесь десятками средневековых башен, рассыпанных по склонам горы Цей-Лоам. Погрузитесь в историю их возникновения, развития и опустения. А еще услышите, почему ингушей называют «галагай».

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Транспорт включён в стоимость
  • Экскурсию можно провести и для компании 5-6 человек. Доплата за минивэн — от 5000 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомед
Магомед — ваша команда гидов в Грозном
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провели экскурсии для 1749 туристов
Наша команда работает больше 6 лет. Мы считаем, что наработки — это очень хорошо, но стагнация — это скучно. Поэтому мы постоянно в поиске лучшего для наших гостей и стремимся
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принять вас в лучших традициях гостеприимства горцев. Проводим индивидуальные, уникальные экскурсии. Любим горы и путешествия, готовы к изменениям в жизни. Когда хобби становится работой, это лучшее, что может произойти в жизни, — и у нас так и получилось.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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У нас был экскурсовод Рукман — грамотный интеллигентный старожил, знающий историю своей родины и отличный собеседник. Несмотря на то, что погода не всегда позволяла всё посмотреть, мы посмотрели много интересных
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башен, услышали рассказ о истории народа, населявшего эти места, увидели один из самых древних христианских храмов. Экскурсия очень понравилась. Можно улучшить, если добавить рекомендацию для детей брать с собой шапки от прохладного ветра в горах. Вместо гражданских паспортов для пограничной зоны отлично подошли загранпаспорта.

У нас был экскурсовод Рукман — грамотный интеллигентный старожил, знающий историю своей родины и отличный собеседник.
У нас был экскурсовод Рукман — грамотный интеллигентный старожил, знающий историю своей родины и отличный собеседник.
У нас был экскурсовод Рукман — грамотный интеллигентный старожил, знающий историю своей родины и отличный собеседник.
У нас был экскурсовод Рукман — грамотный интеллигентный старожил, знающий историю своей родины и отличный собеседник.
У нас был экскурсовод Рукман — грамотный интеллигентный старожил, знающий историю своей родины и отличный собеседник.
У нас был экскурсовод Рукман — грамотный интеллигентный старожил, знающий историю своей родины и отличный собеседник.
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Елена
Огромное спасибо Рукману за интересную экскурсию. Это была не просто экскурсия, с большой любовью Рукман рассказывал о своей малой Родине -Ингушетии, открывая нам и красивые виды, и рассказывая об обычаях и традициях этого древнего народа. Словно нить веков протягивая нам, давая возможность понять суровый и красивый край и удивительных людей, живущих здесь. С благодарностью и с уважением.
Огромное спасибо Рукману за интересную экскурсию. Это была не просто экскурсия, с большой любовью Рукман рассказывал
Огромное спасибо Рукману за интересную экскурсию. Это была не просто экскурсия, с большой любовью Рукман рассказывал
Огромное спасибо Рукману за интересную экскурсию. Это была не просто экскурсия, с большой любовью Рукман рассказывал
Огромное спасибо Рукману за интересную экскурсию. Это была не просто экскурсия, с большой любовью Рукман рассказывал
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Т
Экскурсия в горную Ингушетию очень понравилась. Такая завораживающая красота!,на протяжении всей поездки испытывали восхищение и восторг. Ездили с Умаром-замечательный водитель, прекрасный собеседник, внимательный гид. Поездка прошла легко и интересно. Спасибо Умару огромное, нам было очень уютно и комфортно. Он нам много рассказал о Чечне и Ингушетии. Мы влюбились в эти регионы. Рекомендую!
Экскурсия в горную Ингушетию очень понравилась. Такая завораживающая красота!,на протяжении всей поездки испытывали восхищение и восторг.
Экскурсия в горную Ингушетию очень понравилась. Такая завораживающая красота!,на протяжении всей поездки испытывали восхищение и восторг.
Экскурсия в горную Ингушетию очень понравилась. Такая завораживающая красота!,на протяжении всей поездки испытывали восхищение и восторг.
Экскурсия в горную Ингушетию очень понравилась. Такая завораживающая красота!,на протяжении всей поездки испытывали восхищение и восторг.
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С
26 октября наша компания ездила по маршруту Грозный-Ингушетия. У нас остались незабываемые впечатления. Гид Иса замечательный. Интересно рассказывал о достопримечательностях. Уверенно управлял автомобилем, езда комфортная. Учитывал все наши капризы и пожелания. Планируем ещё раз посетить Грозный и на экскурсии только с Исой
26 октября наша компания ездила по маршруту Грозный-Ингушетия. У нас остались незабываемые впечатления. Гид Иса замечательный.
26 октября наша компания ездила по маршруту Грозный-Ингушетия. У нас остались незабываемые впечатления. Гид Иса замечательный.
26 октября наша компания ездила по маршруту Грозный-Ингушетия. У нас остались незабываемые впечатления. Гид Иса замечательный.
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Д
Отличная экскурсия!
Красота!
Рекомендую!
Спасибо Исе🙂
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!+2
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
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А
Море эмоций, восторг! Немного нам не повезло с погодой (шёл дождь), но впечатления от этого не испортились! Гид Умар очень образованный, приятный молодой человек всё рассказал и ответил на все наши вопросы, за что огромное ему спасибо!
Море эмоций, восторг! Немного нам не повезло с погодой (шёл дождь), но впечатления от этого не
Море эмоций, восторг! Немного нам не повезло с погодой (шёл дождь), но впечатления от этого не
Море эмоций, восторг! Немного нам не повезло с погодой (шёл дождь), но впечатления от этого не
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