Приглашаю вас на уникальную экскурсию в Цой-Педе – одно из самых таинственных мест Чечни, известное как «Город мёртвых». Расположенное высоко в горах, это древнее поселение поражает своим мистицизмом и атмосферой.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Город расположен в 40 километрах к юго-западу от селения Итум-Кали. Здесь в реку Чанты-Аргун впадает ледниковая речка Мешехи, образуя на стыке слияния с Чанты-Аргуном мыс, направленный углом с севера на юг, абсолютно недоступен с трех сторон. А четвёртая северная сторона, образуя длинный острогорбый перешеек, упирается в каменные скалы подножия хребта Кюрелам. На территории мыса, составляющего естественное укрепление, расположен некрополь.
По согласованию с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Цой-Педе
- Село Меши (IV век)
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Грозный, ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Грозного
Похожие экскурсии из Грозного
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Аргунскому ущелью и древнему Цой-Педе
Откройте для себя тайны Кавказа: водопады, башни и «город мертвых» в компании опытного гида
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Архитектура горной Чечни: Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе
Начало: Заберу вас из отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Некрополь Цой-Педе - джип-тур в «Город мёртвых»
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
13 500 ₽ за всё до 4 чел.