Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас на уникальную экскурсию в Цой-Педе – одно из самых таинственных мест Чечни, известное как «Город мёртвых». Расположенное высоко в горах, это древнее поселение поражает своим мистицизмом и атмосферой.

Описание экскурсии Что вас ждёт? Город расположен в 40 километрах к юго-западу от селения Итум-Кали. Здесь в реку Чанты-Аргун впадает ледниковая речка Мешехи, образуя на стыке слияния с Чанты-Аргуном мыс, направленный углом с севера на юг, абсолютно недоступен с трех сторон. А четвёртая северная сторона, образуя длинный острогорбый перешеек, упирается в каменные скалы подножия хребта Кюрелам. На территории мыса, составляющего естественное укрепление, расположен некрополь.

