Увлекательная экскурсия в Аргунское ущелье. Во время нашей экскурсии мы посетим родник «Чанты-Аргунский пресный источник», где можно набрать свежей родниковой воды а также я с удовольствием расскажу вам о значение родников в прошлом для молодых жителей этих мест. Затем едем к боевой башне, в которую обязательно заглянем и поднимемся на самый верх:) Дальше едем и наслаждаемся видами Аргунского ущелья. Делаем остановки, чтобы полюбоваться природой Чечни и, конечно же, сделать замечательные фото на память. Приезжаем в село Итум-Кали, где посещаем краеведческий музей им. Хусейна Исаева. Музей расположен на территории древнего замкового комплекса Пхакоч. Здесь мы сможем окунуться быт людей в средневековье, побывав в их жилищах и примерив на себя бурку и папаху (такие фото точно покорят всех ваших знакомых):) Мы уже несколько часов в пути и все, наверное проголодались, а впереди есть еще удивительно красивые места, которые надо обязательно посмотреть. Так что едем дальше и делаем остановку у Ушкалойских башен-близнецов - одного из символов Чечни. Здесь есть ресторан, где можно вкусно пообедать:) Отдохнули? Тогда двигаемся дальше. Направляемся к Нихалойским водопадам. Гуляем, наслаждаемся видами и, если будет достаточно тепло, можно даже освежиться под прохладной водой водопадов:) Теперь, когда все насытились незабываемыми эмоциями, можно ехать обратно в город.