Аргунское ущелье - край башен

Аргунское ущелье - край башен
Аргунское ущелье - край башен
Аргунское ущелье - край башен
Аргунское ущелье - край башен
Аргунское ущелье - край башен
Аргунское ущелье - край башен
Аргунское ущелье - край башен

Что вы увидите 🤩

  • Аргунское ущелье
  • Чанты-Аргунский пресный источник
  • древняя сторожевая башня
  • село Итум-Кале, а также расположенный в нем краеведческий музей
  • Ушкалойские башни-близнецы
  • Нихалойские водопады
Увлекательная экскурсия в Аргунское ущелье. Во время нашей экскурсии мы посетим родник «Чанты-Аргунский пресный источник», где можно набрать свежей родниковой воды а также я с удовольствием расскажу вам о значение родников в прошлом для молодых жителей этих мест. Затем едем к боевой башне, в которую обязательно заглянем и поднимемся на самый верх:) Дальше едем и наслаждаемся видами Аргунского ущелья. Делаем остановки, чтобы полюбоваться природой Чечни и, конечно же, сделать замечательные фото на память. Приезжаем в село Итум-Кали, где посещаем краеведческий музей им. Хусейна Исаева. Музей расположен на территории древнего замкового комплекса Пхакоч. Здесь мы сможем окунуться быт людей в средневековье, побывав в их жилищах и примерив на себя бурку и папаху (такие фото точно покорят всех ваших знакомых):) Мы уже несколько часов в пути и все, наверное проголодались, а впереди есть еще удивительно красивые места, которые надо обязательно посмотреть. Так что едем дальше и делаем остановку у Ушкалойских башен-близнецов - одного из символов Чечни. Здесь есть ресторан, где можно вкусно пообедать:) Отдохнули? Тогда двигаемся дальше. Направляемся к Нихалойским водопадам. Гуляем, наслаждаемся видами и, если будет достаточно тепло, можно даже освежиться под прохладной водой водопадов:) Теперь, когда все насытились незабываемыми эмоциями, можно ехать обратно в город.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
6 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • услуги гида
Что не входит
  • обед
  • входные билеты (200 рублей)
Где начинаем и завершаем
Начало: Заберу вас с отеля
Завершение: отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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ежедневно в 10:00

Анастасия Л.
Анастасия Л.
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