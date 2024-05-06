1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Аргунское ущелье до границы с Грузией, Цхой-Педе: комфорт класса
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по средневековым башням Грозного: Цой-Педе и Пхакоч
Забудьте о буднях, отправляйтесь в путешествие по средневековым башням Грозного, где каждый камень хранит истории
Начало: Г. Грозный
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Джип-тур по Чечне: Башенный комплекс Никарой и некрополь Цой-Педе
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Склепы «Мертвого города»
Начало: Г. Грозный, пр. Путина, 1
Расписание: См. календарь
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 мая 2024Магомед - очень масштабная личность, глубокий и интереснейший человек. Он даст вам столько, сколько вы сможете унести)) Наша компания осталась
- MMarina3 января 2024Архитектура горной Чечни: Аргунское ущелье и некрополь Цой-ПедеОгромное спасибо организатору Анастасие за предоставленную экскурсию,эмоции от которой останутся со мной ещё долгое время. Так же хочу выразить отдельную
- ИИрина12 октября 2023Очень душевно и позитивно. Умар отличный водитель и собеседник. Много рассказал интересного, ответил на кучу моих вопросов.
- BBakina2010 октября 2023Очень душевно и позитивно. Умар отличный водитель и собеседник. Много рассказал интересного, ответил на кучу моих вопросов. Спасибо.
- ООлег14 сентября 2023Архитектура горной Чечни: Аргунское ущелье и некрополь Цой-ПедеВеликолепная экскурсия. Гид Бешир бесподобен. Полное погружение в внутренний мир республики. Высокая компетенция, эрудиция глубокие знания темы. Память об этом
- ДДмитрий4 сентября 2023Архитектура горной Чечни: Аргунское ущелье и некрополь Цой-ПедеЗамечательная природа, шикарные горы, красивая река Аргун, интересные рассказы гида, фотосессия в национальной одежде - понравилось все!
- VVereteln18 августа 2023Понравилось все! Природа Чечни - это волшебно❤️ гид - супер, отвечал на все вопросы, много рассказывал. Угостил вкусным кофе))
- ДДенис6 августа 2023Я в восторге от красоты и величия пейзажей Чечни: Аргунское ущелье, Нихалойские водопады, Ушкалойские башни, Ведучи, музей А. Исаева. Аргунское
- ННаталья6 июля 2023Я влюбилась в горы, благодаря этой экскурсии! Наш гид Бексолт - настоящий молодец, он выручил нас, заменил гида, у которого
- ММаслова10 июня 2023Некрополь Цой-Педе - джип-тур в «Город мёртвых»Все понравилось. Очень атмосферное место. Рекомендую посетить именно сейчас, пока там нет тур инфраструктуры и толп туристов. Гид рассказывает много интересного, не торопит.
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Цой-Педе»
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