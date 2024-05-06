Цой-Педе – экскурсии в Грозном

Найдено 4 экскурсии в категории «Цой-Педе» в Грозном, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аргунское ущелье до границы с Грузией, Цхой-Педе: комфорт класса
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Аргунское ущелье до границы с Грузией, Цхой-Педе: комфорт класса
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Что скрывают башни: некрополь Цой-Педе и музей Пхакоч
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Путешествие по средневековым башням Грозного: Цой-Педе и Пхакоч
Забудьте о буднях, отправляйтесь в путешествие по средневековым башням Грозного, где каждый камень хранит истории
Начало: Г. Грозный
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
14 000 за всё до 3 чел.
Джип-тур по Чечне: Башенный комплекс Никарой и некрополь Цой-Педе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Джип-тур по Чечне: Башенный комплекс Никарой и некрополь Цой-Педе
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
25 000 за всё до 4 чел.
Склепы «Мертвого города»
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Склепы «Мертвого города»
Начало: Г. Грозный, пр. Путина, 1
Расписание: См. календарь
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 мая 2024
    Аргунское ущелье до границы с Грузией, Цхой-Педе: комфорт класса
    Магомед - очень масштабная личность, глубокий и интереснейший человек. Он даст вам столько, сколько вы сможете унести)) Наша компания осталась
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    под глубоким впечатлением от поездки и общения, а сын 12 лет сказал, что это была самая лучшая экскурсия в его жизни! Услышать такое от подростка дорогого стоит)) Поэтому горячо рекомендуем Магомеда и младым, и старым, - обогатится каждый!

  • M
    Marina
    3 января 2024
    Архитектура горной Чечни: Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе
    Огромное спасибо организатору Анастасие за предоставленную экскурсию,эмоции от которой останутся со мной ещё долгое время. Так же хочу выразить отдельную
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    благодарность нашему гиду Рустаму, за" море "познавательной информации, ответственность, за чуткое отношение и индивидуальный подход(нас была группа из 4 ех человек, разного возраста) и к каждому он подобрал нужное слово. Он большой души человек. И хотя горы с камнепадом выглядят устрашающе, с ним страшно не было. Желаю вашему агенству процветания, успехов во всех начинаниях и всего самого наилучшего. Вы надолго останетесь в моем сердце, 30 лет я ждала возвращения в Грозный и дождалась. Горы ждали меня и вы мне в этом помогли. Вы лучшие, буду вас всем советовать, кто решит посетить Чечню.

  • И
    Ирина
    12 октября 2023
    Что скрывают башни: некрополь Цой-Педе и музей Пхакоч
    Очень душевно и позитивно. Умар отличный водитель и собеседник. Много рассказал интересного, ответил на кучу моих вопросов.
  • B
    Bakina20
    10 октября 2023
    Что скрывают башни: некрополь Цой-Педе и музей Пхакоч
    Очень душевно и позитивно. Умар отличный водитель и собеседник. Много рассказал интересного, ответил на кучу моих вопросов. Спасибо.
  • О
    Олег
    14 сентября 2023
    Архитектура горной Чечни: Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе
    Великолепная экскурсия. Гид Бешир бесподобен. Полное погружение в внутренний мир республики. Высокая компетенция, эрудиция глубокие знания темы. Память об этом
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    путешествии сохранится навсегда. По нашему мнению необходимо больше рекламных проспектов в отелях. Спасибо всем за эту незабываемую экскурсию. Олег и Ира

  • Д
    Дмитрий
    4 сентября 2023
    Архитектура горной Чечни: Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе
    Замечательная природа, шикарные горы, красивая река Аргун, интересные рассказы гида, фотосессия в национальной одежде - понравилось все!
  • V
    Vereteln
    18 августа 2023
    Аргунское ущелье до границы с Грузией, Цхой-Педе: комфорт класса
    Понравилось все! Природа Чечни - это волшебно❤️ гид - супер, отвечал на все вопросы, много рассказывал. Угостил вкусным кофе))
  • Д
    Денис
    6 августа 2023
    Аргунское ущелье до границы с Грузией, Цхой-Педе: комфорт класса
    Я в восторге от красоты и величия пейзажей Чечни: Аргунское ущелье, Нихалойские водопады, Ушкалойские башни, Ведучи, музей А. Исаева. Аргунское
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    ущелье. Эксурсию проводил гид Саид-Эмин, эрудированный и гостеприимный человек. Не могу передать впечатления в пятистах символах! От всей души спасибо, за столь интересную и незабываемую поездку! Обязательно вернусь снова.

  • Н
    Наталья
    6 июля 2023
    Что скрывают башни: некрополь Цой-Педе и музей Пхакоч
    Я влюбилась в горы, благодаря этой экскурсии! Наш гид Бексолт - настоящий молодец, он выручил нас, заменил гида, у которого
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    пробило колесо, но экскурсия состоялась! Цой-Педе - готовьтесь к тяжелому подъему по крутому склону, но это того стоит! Пхакоч - не скажу, что уникальное место, но стоит посетить, чтобы узнать часть истории Чечни. Башни-близнецы - я ожидала большего, но они расположены в очень красивом месте, стоит остановиться. Всё, что заявлено в экскурсии - состоялось, всё увидели!

  • М
    Маслова
    10 июня 2023
    Некрополь Цой-Педе - джип-тур в «Город мёртвых»
    Все понравилось. Очень атмосферное место. Рекомендую посетить именно сейчас, пока там нет тур инфраструктуры и толп туристов. Гид рассказывает много интересного, не торопит.

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Цой-Педе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Грозном
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Аргунское ущелье до границы с Грузией, Цхой-Педе: комфорт класса
  2. Что скрывают башни: некрополь Цой-Педе и музей Пхакоч
  3. Джип-тур по Чечне: Башенный комплекс Никарой и некрополь Цой-Педе
  4. Склепы «Мертвого города»
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть «Сердце Чечни»
  2. Мечеть «Гордость мусульман»
  3. Аргунское ущелье
  4. Мечеть «Сердце матери»
  5. Грозный-Сити
  6. Цветочный парк
  7. Озеро Кезеной-ам
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в июне 2024
Сейчас в Грозном в категории "Цой-Педе" можно забронировать 4 экскурсии от 10 000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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