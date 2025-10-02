Приглашаем на конную прогулку по лесу — у вас всё получится, даже если вы никогда не бывали в седле. Вы исследуете растения и родники, встретите диких животных и услышите истории о городе. А в конце — горячий чай и чувство гордости за свои новые навыки.
Описание экскурсии
Мы встретим вас в Грозном и привезём в конный клуб на окраине города. Вы пройдёте инструктаж, научитесь держаться в седле — и отправитесь в конный поход:
- вы проедете к лесу и исследуете его деревья, кустарники и травы
- если повезёт, встретите лис, зайцев и фазанов
- увидите чистые родники и речки, где живёт форель
- послушаете истории о городе, нефти и лечебных источниках
После прогулки вы вернётесь на базу и отдохнёте с чашкой горячего чая, а потом мы отвезём вас обратно.
Организационные детали
- Интересно будет взрослым и детям от 15 лет
- В стоимость включено: трансфер на минивэне Honda Elysion, конная прогулка, чай
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У дельфинария
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 40 туристов
Я — историк по образованию, диссертант Российской академии наук, изучаю исторические связи народов Европы и Кавказа. С детства ходил в походы с отцом краеведом-любителем в горы, изучал родные места и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Марина
2 окт 2025
Это было прекрасно!!! Мое желание покататься на прекрасных лошадях в Грозном было исполнено на все 200%. И никакой дождь не стал преградой.
Про каждую лошадку рассказали, видно, что здесь их любят
