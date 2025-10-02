Приглашаем на конную прогулку по лесу — у вас всё получится, даже если вы никогда не бывали в седле. Вы исследуете растения и родники, встретите диких животных и услышите истории о городе. А в конце — горячий чай и чувство гордости за свои новые навыки.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Мы встретим вас в Грозном и привезём в конный клуб на окраине города. Вы пройдёте инструктаж, научитесь держаться в седле — и отправитесь в конный поход:

вы проедете к лесу и исследуете его деревья, кустарники и травы

если повезёт, встретите лис, зайцев и фазанов

увидите чистые родники и речки, где живёт форель

послушаете истории о городе, нефти и лечебных источниках

После прогулки вы вернётесь на базу и отдохнёте с чашкой горячего чая, а потом мы отвезём вас обратно.

Организационные детали