Верхом по лесным тропам Грозного

Свежий воздух, тишина, красота - и вы на коне
Приглашаем на конную прогулку по лесу — у вас всё получится, даже если вы никогда не бывали в седле. Вы исследуете растения и родники, встретите диких животных и услышите истории о городе. А в конце — горячий чай и чувство гордости за свои новые навыки.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Мы встретим вас в Грозном и привезём в конный клуб на окраине города. Вы пройдёте инструктаж, научитесь держаться в седле — и отправитесь в конный поход:

  • вы проедете к лесу и исследуете его деревья, кустарники и травы
  • если повезёт, встретите лис, зайцев и фазанов
  • увидите чистые родники и речки, где живёт форель
  • послушаете истории о городе, нефти и лечебных источниках

После прогулки вы вернётесь на базу и отдохнёте с чашкой горячего чая, а потом мы отвезём вас обратно.

Организационные детали

  • Интересно будет взрослым и детям от 15 лет
  • В стоимость включено: трансфер на минивэне Honda Elysion, конная прогулка, чай
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У дельфинария
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 40 туристов
Я — историк по образованию, диссертант Российской академии наук, изучаю исторические связи народов Европы и Кавказа. С детства ходил в походы с отцом краеведом-любителем в горы, изучал родные места и
читать дальше

Кавказ, знакомился со старожилами и собирал полевые материалы, поэтому могу рассказать многое, о чём не пишут в книгах и учебниках. Несколько лет назад по приглашению друзей решил стать профессиональным гидом: прошёл курсы, получил сертификат и аттестат министерства по туризму ЧР. За годы работы я и мои коллеги провели тысячи экскурсий — к нам приезжают повторно и по рекомендациям от друзей. Будем рады видеть и вас среди наших гостей!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Марина
Марина
2 окт 2025
Это было прекрасно!!! Мое желание покататься на прекрасных лошадях в Грозном было исполнено на все 200%. И никакой дождь не стал преградой.
Про каждую лошадку рассказали, видно, что здесь их любят
читать дальше

и о них заботятся, все ухоженные, разных пород и характеров. Подобрали коня для прогулки, инструктировали и сопровождали на всем маршруте. Сам маршрут красивый, он захватывает и краешек города, и через частный сектор уходит в лес. Два раза переходишь на коне реку, растительность богатая и местами образует своды, по пути встречаются горные родники. Кони послушные, скорость зависит от навыков всадника - это может быть и спокойный шаг, и побыстрее поскакать там тоже есть где. Слова благодарности за осуществление мечты и за поддержку!

Входит в следующие категории Грозного

