Экскурсии выходного дня в Грозном

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Грозном, цены от 9 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
49 отзывов
Путешествие по Кавказу: Ингушетия и Северная Осетия из Грозного
Знакомство с культурой и природой Кавказа: от древних башен до современных столиц Магаса и Владикавказа
Начало: Г. Грозный ул. Кадырова А. А
7 июля в 08:00
9 июля в 08:00
14 700 за всё до 3 чел.
Горная Чечня за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
161 отзыв
Горная Чечня за один день: путешествие по душе Грозного
Погрузитесь в удивительный мир Чечни, открыв для себя её природу, историю и культуру в уникальной экскурсии
7 июля в 07:00
8 июля в 07:00
12 000 за всё до 3 чел.
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
77 отзывов
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Рассмотреть сияющие мечети, небоскребы, парки и проспекты на автопешеходной экскурсии
Начало: МЕЧЕТЬ СЕРДЦЕ ЧЕЧНИ
7 июля в 19:30
8 июля в 17:30
от 9 000 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диана
    26 июня 2024
    Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию
    Путешествие в Ингушетию и Северную Осетию потрясло нас. Все было безупречно, великолепный гид, роскошные виды. Однозначно рекомендуем и экскурсию и гида Хамзата. Спасибо!
  • Ю
    Юрий
    23 июня 2024
    Горная Чечня за один день
    Всё очень понравилось. Апти интересно и доходчиво преподнес материал. Интересно было слушать и мужчине, и женщине. Рассказал об истории народа,
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    о местных традициях, географических перемещениях народа, о чеченских сказаниях. Интересно была проведена экскурсия в мечетях. Ну, про красивые места для фотоснимков даже не приходится говорить. Очень рекомендую!

    Всё очень понравилось. Апти интересно и доходчиво преподнес материал. Интересно было слушать и мужчине, и женщинеВсё очень понравилось. Апти интересно и доходчиво преподнес материал. Интересно было слушать и мужчине, и женщинеВсё очень понравилось. Апти интересно и доходчиво преподнес материал. Интересно было слушать и мужчине, и женщинеВсё очень понравилось. Апти интересно и доходчиво преподнес материал. Интересно было слушать и мужчине, и женщинеВсё очень понравилось. Апти интересно и доходчиво преподнес материал. Интересно было слушать и мужчине, и женщинеВсё очень понравилось. Апти интересно и доходчиво преподнес материал. Интересно было слушать и мужчине, и женщинеВсё очень понравилось. Апти интересно и доходчиво преподнес материал. Интересно было слушать и мужчине, и женщинеВсё очень понравилось. Апти интересно и доходчиво преподнес материал. Интересно было слушать и мужчине, и женщинеВсё очень понравилось. Апти интересно и доходчиво преподнес материал. Интересно было слушать и мужчине, и женщинеВсё очень понравилось. Апти интересно и доходчиво преподнес материал. Интересно было слушать и мужчине, и женщине
  • О
    Олег
    16 июня 2024
    Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
    Некоторые мечети в Чечне открыты для всех, не только для мусульман. Нам сказали, что фотографировать не только можно, но и
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    нужно, ибо это красиво. Надо, чтобы увидели все! Лестница в небо - отличное место для портретов на фоне заката. Здание центральной лаборатории Грозненского нефтяного научно-исследовательское института теперь что-то вроде музея или общественного пространства, сюда приходят люди, фотографируют и фотографируются, здание очень фотогенично, хотя его не стали восстанавливать в назидание. Экскурсия подойдёт всем, кто любит красоту.

    Некоторые мечети в Чечне открыты для всех, не только для мусульман. Нам сказали, что фотографировать неНекоторые мечети в Чечне открыты для всех, не только для мусульман. Нам сказали, что фотографировать неНекоторые мечети в Чечне открыты для всех, не только для мусульман. Нам сказали, что фотографировать неНекоторые мечети в Чечне открыты для всех, не только для мусульман. Нам сказали, что фотографировать неНекоторые мечети в Чечне открыты для всех, не только для мусульман. Нам сказали, что фотографировать неНекоторые мечети в Чечне открыты для всех, не только для мусульман. Нам сказали, что фотографировать неНекоторые мечети в Чечне открыты для всех, не только для мусульман. Нам сказали, что фотографировать неНекоторые мечети в Чечне открыты для всех, не только для мусульман. Нам сказали, что фотографировать неНекоторые мечети в Чечне открыты для всех, не только для мусульман. Нам сказали, что фотографировать неНекоторые мечети в Чечне открыты для всех, не только для мусульман. Нам сказали, что фотографировать не
  • О
    Ольга
    11 июня 2024
    Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
    Огромная благодарность экскурсоводу Адаму за интересную и содержательную экскурсию «Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали». Величественные мечети Чечни, в великолепной подсветке, обязательно нужно увидеть всем желающим. Спасибо Адаму и наилучшие пожелания.
    Огромная благодарность экскурсоводу Адаму за интересную и содержательную экскурсию «Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали»Огромная благодарность экскурсоводу Адаму за интересную и содержательную экскурсию «Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали»Огромная благодарность экскурсоводу Адаму за интересную и содержательную экскурсию «Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали»
  • И
    Ирина
    9 июня 2024
    Горная Чечня за один день
    В целом все понравилось, единственное нужно указывать, чтобы туристы брали теплые вещи в горы. Было прохладно. Экскурсия подойдет всем, кроме маленьких детей, им будет утомительно. Единственное пожелание, подобрать более аутентичное кафе для обеда.
    В целом все понравилось, единственное нужно указывать, чтобы туристы брали теплые вещи в горы. Было прохладноВ целом все понравилось, единственное нужно указывать, чтобы туристы брали теплые вещи в горы. Было прохладноВ целом все понравилось, единственное нужно указывать, чтобы туристы брали теплые вещи в горы. Было прохладноВ целом все понравилось, единственное нужно указывать, чтобы туристы брали теплые вещи в горы. Было прохладно
  • Д
    Дана
    8 июня 2024
    Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию
    Гидом был Руслан. Очень понравилась поездка. Снимала целую машину и делали остановки в самых красивых местах. Рекомендую!
    Гидом был Руслан. Очень понравилась поездка. Снимала целую машину и делали остановки в самых красивых местах. Рекомендую!
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Горная Чечня за один день
    Великолепная экскурсия с красивыми пейзажами. Очень понравилось, что Апти отвечает на любые интересующие вопросы, будь то религия, обычаи, устои, легенды. Есть возможность задержаться и полюбоваться красотами природы, не надо никуда бежать!!!! Шикарная экскурсия, отличный Гид, с удовольствием порекомендую Всем друзьям!!!
    Великолепная экскурсия с красивыми пейзажами. Очень понравилось, что Апти отвечает на любые интересующие вопросы, будь тоВеликолепная экскурсия с красивыми пейзажами. Очень понравилось, что Апти отвечает на любые интересующие вопросы, будь то
  • М
    Марина
    3 июня 2024
    Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию
    Экскурсия в Осетию и Ингушетию – это наша вторая экскурсия с Хамзатом. Экскурсия была очень насышенной, сопровождалась увлекательными рассказами о
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    жизни народа в прошлые века. Благодаря Хамзату, наша экскурсия прошла энергично, познавательно. В конце экскурсии мы посетили Грозненское море, где нам повезло увидеть увлекательное шоу - музыкальные фонтаны. Очень эффектно. Спасибо, Хамзат, за массу впечатлений и положительные эмоции!

  • Н
    Наталья
    8 мая 2024
    Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
    Шикарная экскурсия!!! Увлекательная, сказочная, атмосферная! Впечатления гарантированы каждому!!! Адам великолепный рассказчик, море обаяния, прекрасное чувство юмора, бесконечная любовь к своей Родине
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    и знания. Адам - это настоящий талант знакомить со своим краем: легко, непринужденно, открыто и ярко. За эти несколько часов Вы успеете очароваться этим удивительным краем. Экскурсия пролетит на одном дыхании и будет так жалко прощаться. Если Вы за необычными впечатлениями в комфортном дружеском общении, то точно это экскурсия для Вас. Нам повезло начать свое знакомство с Чечней в компании с Адамом. Спасибо!!!

    Шикарная экскурсия!!! Увлекательная, сказочная, атмосферная!Шикарная экскурсия!!! Увлекательная, сказочная, атмосферная!Шикарная экскурсия!!! Увлекательная, сказочная, атмосферная!Шикарная экскурсия!!! Увлекательная, сказочная, атмосферная!Шикарная экскурсия!!! Увлекательная, сказочная, атмосферная!Шикарная экскурсия!!! Увлекательная, сказочная, атмосферная!Шикарная экскурсия!!! Увлекательная, сказочная, атмосферная!Шикарная экскурсия!!! Увлекательная, сказочная, атмосферная!Шикарная экскурсия!!! Увлекательная, сказочная, атмосферная!Шикарная экскурсия!!! Увлекательная, сказочная, атмосферная!

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Грозном
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию
  2. Горная Чечня за один день
  3. Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Мечеть «Гордость мусульман»
  2. Мечеть «Сердце Чечни»
  3. Аргунское ущелье
  4. Мечеть «Сердце матери»
  5. Грозный-Сити
  6. Цветочный парк
  7. Озеро Кезеной-ам
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в июле 2024
Сейчас в Грозном в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 9 000 до 14 700. Туристы уже оставили гидам 287 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Грозном на 2024 год на выходные, 287 ⭐ отзывов, цены от 9000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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