1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Кавказу: Ингушетия и Северная Осетия из Грозного
Знакомство с культурой и природой Кавказа: от древних башен до современных столиц Магаса и Владикавказа
Начало: Г. Грозный ул. Кадырова А. А
7 июля в 08:00
9 июля в 08:00
14 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Горная Чечня за один день: путешествие по душе Грозного
Погрузитесь в удивительный мир Чечни, открыв для себя её природу, историю и культуру в уникальной экскурсии
7 июля в 07:00
8 июля в 07:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Рассмотреть сияющие мечети, небоскребы, парки и проспекты на автопешеходной экскурсии
Начало: МЕЧЕТЬ СЕРДЦЕ ЧЕЧНИ
7 июля в 19:30
8 июля в 17:30
от 9 000₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана26 июня 2024Путешествие в Ингушетию и Северную Осетию потрясло нас. Все было безупречно, великолепный гид, роскошные виды. Однозначно рекомендуем и экскурсию и гида Хамзата. Спасибо!
- ЮЮрий23 июня 2024Всё очень понравилось. Апти интересно и доходчиво преподнес материал. Интересно было слушать и мужчине, и женщине. Рассказал об истории народа,
- ООлег16 июня 2024Некоторые мечети в Чечне открыты для всех, не только для мусульман. Нам сказали, что фотографировать не только можно, но и
- ООльга11 июня 2024Огромная благодарность экскурсоводу Адаму за интересную и содержательную экскурсию «Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали». Величественные мечети Чечни, в великолепной подсветке, обязательно нужно увидеть всем желающим. Спасибо Адаму и наилучшие пожелания.
- ИИрина9 июня 2024В целом все понравилось, единственное нужно указывать, чтобы туристы брали теплые вещи в горы. Было прохладно. Экскурсия подойдет всем, кроме маленьких детей, им будет утомительно. Единственное пожелание, подобрать более аутентичное кафе для обеда.
- ДДана8 июня 2024Гидом был Руслан. Очень понравилась поездка. Снимала целую машину и делали остановки в самых красивых местах. Рекомендую!
- ММарина5 июня 2024Великолепная экскурсия с красивыми пейзажами. Очень понравилось, что Апти отвечает на любые интересующие вопросы, будь то религия, обычаи, устои, легенды. Есть возможность задержаться и полюбоваться красотами природы, не надо никуда бежать!!!! Шикарная экскурсия, отличный Гид, с удовольствием порекомендую Всем друзьям!!!
- ММарина3 июня 2024Экскурсия в Осетию и Ингушетию – это наша вторая экскурсия с Хамзатом. Экскурсия была очень насышенной, сопровождалась увлекательными рассказами о
- ННаталья8 мая 2024Шикарная экскурсия!!! Увлекательная, сказочная, атмосферная! Впечатления гарантированы каждому!!! Адам великолепный рассказчик, море обаяния, прекрасное чувство юмора, бесконечная любовь к своей Родине
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «На выходные»
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