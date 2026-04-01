Мои заказы

Экскурсии на лошадях в Грозном

Найдено 4 экскурсии в категории «Конные прогулки» в Грозном, цены от 9000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
На машине
Конные прогулки
13 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Познать природную красоту, историю и характер Республики
Начало: Город Грозный
«Кроме того, пейзажами Чечни вы насладитесь во время прогулки на лошадях, которая пройдёт в лесистых горах»
20 апр в 08:00
21 апр в 08:00
49 950 ₽ за всё до 4 чел.
Чеченское комбо: из Грозного - по лермонтовским местам, горным тропам и древним сёлам
На машине
Конные прогулки
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Почувствовать живую культуру народа, хранящего традиции поэзии, ремесла и гостеприимства
«В стоимость включены: транспортные расходы, билеты, прогулка на лошади, мастер-класс с обедом»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Верхом по лесным тропам Грозного
Конные прогулки
3 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Свежий воздух, тишина, красота - и вы на коне
Начало: У дельфинария
«Мы встретим вас в Грозном и привезём в конный клуб на окраине города»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
9000 ₽ за человека
Из Грозного в район Нашха: край пещер, башен и легенд
На машине
Конные прогулки
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Побывать в древнем горном районе Чечни, насладиться видами и заехать в аутентичные локации
Начало: По договорённости с организатором
«Сейчас район активно развивается: тут строят отели, разводят лошадей, а мёд считается одним из лучших в регионе»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    1 апреля 2026
    Чеченское комбо: из Грозного - по лермонтовским местам, горным тропам и древним сёлам
    Хотим выразить большую благодарность Аслану за экскурсию! Наша цель была проникнуться и понять быт и жизнь чеченского народа. Эта экскурсия
    читать дальше

    перенесла нас в чеченский аул, быт, в чеченскую школу, пронесла под облоками на скакунах и завершилась обедом в потрясающем доме и семье!!! Везде нас встечали, как самых дорогих гостей! Отдельное спасибо хочется сказать директору школы 1 Макке и её потрясающим ученикам, которые провели нам незабываемыю экскурсию в музее имени Лермонтова! Спасибо директору дома культуры и коллективу Бабочка за музыкальное погружение в мир чеченского фольклора! И, самое большое спасибо, хозяйке Энисе за мастер класс и потрясающий обед! Ничего вкуснее Вашей кухни мы в Чечне не ели. Мы в полном восторге от экскурсии! Эта экскурсия не топовые места, а возможность стать "дорогим гостем" и узнать жизнь чеченского народа!

    Хотим выразить большую благодарность Аслану за экскурсию! Наша цель была проникнуться и понять быт и жизньХотим выразить большую благодарность Аслану за экскурсию! Наша цель была проникнуться и понять быт и жизньХотим выразить большую благодарность Аслану за экскурсию! Наша цель была проникнуться и понять быт и жизньХотим выразить большую благодарность Аслану за экскурсию! Наша цель была проникнуться и понять быт и жизньХотим выразить большую благодарность Аслану за экскурсию! Наша цель была проникнуться и понять быт и жизньХотим выразить большую благодарность Аслану за экскурсию! Наша цель была проникнуться и понять быт и жизнь
  • М
    Марина
    2 октября 2025
    Верхом по лесным тропам Грозного
    Это было прекрасно!!! Мое желание покататься на прекрасных лошадях в Грозном было исполнено на все 200%. И никакой дождь не
    читать дальше

    стал преградой.
    Про каждую лошадку рассказали, видно, что здесь их любят и о них заботятся, все ухоженные, разных пород и характеров. Подобрали коня для прогулки, инструктировали и сопровождали на всем маршруте. Сам маршрут красивый, он захватывает и краешек города, и через частный сектор уходит в лес. Два раза переходишь на коне реку, растительность богатая и местами образует своды, по пути встречаются горные родники. Кони послушные, скорость зависит от навыков всадника - это может быть и спокойный шаг, и побыстрее поскакать там тоже есть где. Слова благодарности за осуществление мечты и за поддержку!

    Это было прекрасно!!! Мое желание покататься на прекрасных лошадях в Грозном было исполнено на все 200%. И никакой дождь не стал преградойЭто было прекрасно!!! Мое желание покататься на прекрасных лошадях в Грозном было исполнено на все 200%. И никакой дождь не стал преградойЭто было прекрасно!!! Мое желание покататься на прекрасных лошадях в Грозном было исполнено на все 200%. И никакой дождь не стал преградойЭто было прекрасно!!! Мое желание покататься на прекрасных лошадях в Грозном было исполнено на все 200%. И никакой дождь не стал преградой
  • Е
    Елена
    19 марта 2024
    Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
    Вот уже как 3 дня мы вернулись домой, но мысли все вновь и вновь возвращают меня в наш незабываемый отдых
    читать дальше

    в Чечне с 15.03.2024 по 17.03.2024. Чечня покорила свой красотой, дружелюбием, обилием исторических мест.
    Грозный запал в душу, теперь хочется обязательно вернуться туда летом!
    Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду — Азнауру.
    Азнаур невероятно интересно рассказывает обо всем!!! Будь то исторический факт, который приукрашивается какой-то интересной легендой, или просто описание природы и быта края! Ненавязчиво подсказывал, где можно приобрести те или иные сувениры.
    Поездки не изматывали, а проходили на одном дыхании, плюс оставалось время на свободное исследование местности.
    Мы к вам еще обязательно вернёмся!

    Вот уже как 3 дня мы вернулись домой, но мысли все вновь и вновь возвращают меняВот уже как 3 дня мы вернулись домой, но мысли все вновь и вновь возвращают меняВот уже как 3 дня мы вернулись домой, но мысли все вновь и вновь возвращают меня
  • Н
    Наиля
    20 августа 2023
    Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
    Невероятно интересная экскурсия у нас была с гидом Азнауром!
    Мы посетили множество красивых мест, насладились природой и прекрасными горными видами, от которых захватывало дух, познакомились с историей и получили удовольствие от общения с гидом.
    Большое спасибо!
    Невероятно интересная экскурсия у нас была с гидом Азнауром!Невероятно интересная экскурсия у нас была с гидом Азнауром!Невероятно интересная экскурсия у нас была с гидом Азнауром!Невероятно интересная экскурсия у нас была с гидом Азнауром!Невероятно интересная экскурсия у нас была с гидом Азнауром!Невероятно интересная экскурсия у нас была с гидом Азнауром!
  • Т
    Татьяна
    19 мая 2023
    Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
    Мы много путешествуем и с уверенностью можем сказать, что это одна из лучших экскурсий на которой нам удалось побывать. Во
    читать дальше

    многом это заслуга наших замечательных гидов (у нас было 2 экипажа) – харизматичных, эрудированных, отличных рассказчиках. Чечня, как мифическая птица Феникс, возрождается из пепла, восстанавливая разрушенное и создавая новое. Неизгладимое впечатление оставили, как природные ландшафты, так и мечети, башни, музеи Чечни и конечно сам Грозный - красивый город с суровым названием, сочетающий в своей архитектур традиции и современность.

    Мы много путешествуем и с уверенностью можем сказать, что это одна из лучших экскурсий на которойМы много путешествуем и с уверенностью можем сказать, что это одна из лучших экскурсий на которойМы много путешествуем и с уверенностью можем сказать, что это одна из лучших экскурсий на которойМы много путешествуем и с уверенностью можем сказать, что это одна из лучших экскурсий на которойМы много путешествуем и с уверенностью можем сказать, что это одна из лучших экскурсий на которойМы много путешествуем и с уверенностью можем сказать, что это одна из лучших экскурсий на которойМы много путешествуем и с уверенностью можем сказать, что это одна из лучших экскурсий на которойМы много путешествуем и с уверенностью можем сказать, что это одна из лучших экскурсий на которойМы много путешествуем и с уверенностью можем сказать, что это одна из лучших экскурсий на которойМы много путешествуем и с уверенностью можем сказать, что это одна из лучших экскурсий на которой
  • О
    Оксана
    9 апреля 2023
    Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
    Спасибо за Чечню - красивый край, очень достойные люди!
    Спасибо за Чечню - красивый край, очень достойные люди!Спасибо за Чечню - красивый край, очень достойные люди!Спасибо за Чечню - красивый край, очень достойные люди!Спасибо за Чечню - красивый край, очень достойные люди!
  • М
    Мария
    14 октября 2022
    Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
    Благодарю каждого причастного к этому туру! За огромный сердечный вклад. Как я благодарна своему сердцу что оно откликнулось именно на
    читать дальше

    Александру. После 2-3 сообщений от Александры я почувствовала что могу быть в полном доверии к ней и ни ошиблась, организация моего индивидуального тура была на высшем уровне, спектор положительных эмоций и вау состояний происходил в каждом моменте начиная со встречи в аэропорту.
    У меня была два запроса) - я не ем мясо и одну ночь хочу в палатке с шикарным видом (инстаграмная мечта)
    Всё остальное на усмотрение тех, теперь уже дорогих моему сердцу людей, которые живут в этом регионе и знают его наверняка лучше меня.
    В итоге сказка стала реальностью, если вы хотите узнать всё о Кавказском гостеприимстве, и о Чеченской Республике
    вам к Гидам Аслану и Адаму, они не расскажут, они дадут вам это прочувствовать. Столько ньюансов, столько важных традиций. Я благодарна за возможность прожить, испытать и прикоснуться. Идеальные Гиды, они действительно такие, люди с большой буквы, огромнейшая благодарность каждому отдельно и всем вместе!
    Александра у вас лучшая команда!
    Благодарю, Благодарю, Благодарю!

    Благодарю каждого причастного к этому туру! За огромный сердечный вклад. Как я благодарна своему сердцу чтоБлагодарю каждого причастного к этому туру! За огромный сердечный вклад. Как я благодарна своему сердцу чтоБлагодарю каждого причастного к этому туру! За огромный сердечный вклад. Как я благодарна своему сердцу чтоБлагодарю каждого причастного к этому туру! За огромный сердечный вклад. Как я благодарна своему сердцу чтоБлагодарю каждого причастного к этому туру! За огромный сердечный вклад. Как я благодарна своему сердцу что
  • О
    Ольга
    11 мая 2022
    Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
    Александра и команда - команда волшебников! Сделали невозможное и на высоком уровне! Экскурсия по Чечне произвела огромное впечатление как по
    читать дальше

    Грозному, так и природные красоты!
    Все продумано до мелочей, как подается материал, эмоциональный восторг постоянно нарастает!
    Одно то, что не заметили как прошло время и были готовы всю ночь бродить по красивым улочкам Грозного, поражаясь с какой любовью этот город восстанавливается и превращается в привлекательный современный туристический центр! И не только Грозный! Хочу отметить, что все населенные пункты, которые мы посетили выглядят очень ухоженными, современными, хорошие дороги, очень чисто. И конечно ооочень все вкусно!! Баранина и чуду с зеленью - это гастрономическое удовольствие!
    Если задумываетесь, ехать или нет - однозначно планируйте поездку в Чеченю! Не пожалеете точно! А Александра все устроит наилучшим образом!

  • Е
    Екатерина
    9 мая 2022
    Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
    Это было волшебное путешествие.
    Невероятной красоты природа, отзывчивые люди.
    Хочу отметить индивидуальный подход, комфортную чистую машину и гида Аслана, он очень хороший водитель, прекрасный гид и интересный человек.
    Это было волшебное путешествиеЭто было волшебное путешествие
  • К
    Ксения
    29 апреля 2022
    Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
    Прошла уде неделя после поездки, а я до сих пор под впечатлением. Очень понравилось. Даже то,что начало сместилось на несколько
    читать дальше

    часов, не помешало хорошему впечатлению. Безумно насышенные 2 дня, по ошущениям, будто неделю там провели. И очень порадовал индивидуальный подход)
    Очень мне понравилось,что в домик мы приехали уже по темноте и утром, при выходе на улицу обнаружили обалденный вид на горы, который вечером просто физически невозможно было заметить.

    Аслану вообще отдельное огромное спасибо. Замечательный человек, сразу видно,что обожает свою Родину, знает много, с удовольствием делится..

    Многие мои стереотипы развеяны, опасения и страхи не сбылись и не оправдались. А чеченцы вообще очень приветливые люди, когда узнают, что ты просто турист, спрашивают нравится ли тебе в Республике, где были,что видели)

    Езжайте, не пожалеете ни одной минуты. НО! Будте готовы к усталости, эмоциональной, т. к очень много впечатлений, и физической, горы все таки. И как говорил наш гид:"Это Чечня)"

    Прошла уде неделя после поездки, а я до сих пор под впечатлением. Очень понравилось. Даже то,чтоПрошла уде неделя после поездки, а я до сих пор под впечатлением. Очень понравилось. Даже то,чтоПрошла уде неделя после поездки, а я до сих пор под впечатлением. Очень понравилось. Даже то,что

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Конные прогулки»

Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Мечеть «Сердце Чечни»;
  2. Мечеть «Гордость мусульман»;
  3. Озеро Кезеной-ам;
  4. Храм Архангела Михаила;
  5. Мечеть «Сердце матери»;
  6. Проспект Эсамбаева;
  7. Цветочный парк;
  8. Грозный-Сити;
  9. Аргунское ущелье;
  10. Озеро Казеной-Ам.
Сколько стоит экскурсия по Грозному в апреле 2026
Сейчас в Грозном в категории "Конные прогулки" можно забронировать 4 экскурсии от 9000 до 49 950. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Грозном. Максимально сближение с природой Грозного, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь 2026