Индивидуальная
до 4 чел.
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Познать природную красоту, историю и характер Республики
Начало: Город Грозный
«Кроме того, пейзажами Чечни вы насладитесь во время прогулки на лошадях, которая пройдёт в лесистых горах»
20 апр в 08:00
21 апр в 08:00
49 950 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чеченское комбо: из Грозного - по лермонтовским местам, горным тропам и древним сёлам
Почувствовать живую культуру народа, хранящего традиции поэзии, ремесла и гостеприимства
«В стоимость включены: транспортные расходы, билеты, прогулка на лошади, мастер-класс с обедом»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Верхом по лесным тропам Грозного
Свежий воздух, тишина, красота - и вы на коне
Начало: У дельфинария
«Мы встретим вас в Грозном и привезём в конный клуб на окраине города»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
9000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Грозного в район Нашха: край пещер, башен и легенд
Побывать в древнем горном районе Чечни, насладиться видами и заехать в аутентичные локации
Начало: По договорённости с организатором
«Сейчас район активно развивается: тут строят отели, разводят лошадей, а мёд считается одним из лучших в регионе»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия1 апреля 2026Хотим выразить большую благодарность Аслану за экскурсию! Наша цель была проникнуться и понять быт и жизнь чеченского народа. Эта экскурсия
- ММарина2 октября 2025Это было прекрасно!!! Мое желание покататься на прекрасных лошадях в Грозном было исполнено на все 200%. И никакой дождь не
- ЕЕлена19 марта 2024Вот уже как 3 дня мы вернулись домой, но мысли все вновь и вновь возвращают меня в наш незабываемый отдых
- ННаиля20 августа 2023Невероятно интересная экскурсия у нас была с гидом Азнауром!
Мы посетили множество красивых мест, насладились природой и прекрасными горными видами, от которых захватывало дух, познакомились с историей и получили удовольствие от общения с гидом.
Большое спасибо!
- ТТатьяна19 мая 2023Мы много путешествуем и с уверенностью можем сказать, что это одна из лучших экскурсий на которой нам удалось побывать. Во
- ООксана9 апреля 2023Спасибо за Чечню - красивый край, очень достойные люди!
- ММария14 октября 2022Благодарю каждого причастного к этому туру! За огромный сердечный вклад. Как я благодарна своему сердцу что оно откликнулось именно на
- ООльга11 мая 2022Александра и команда - команда волшебников! Сделали невозможное и на высоком уровне! Экскурсия по Чечне произвела огромное впечатление как по
- ЕЕкатерина9 мая 2022Это было волшебное путешествие.
Невероятной красоты природа, отзывчивые люди.
Хочу отметить индивидуальный подход, комфортную чистую машину и гида Аслана, он очень хороший водитель, прекрасный гид и интересный человек.
- ККсения29 апреля 2022Прошла уде неделя после поездки, а я до сих пор под впечатлением. Очень понравилось. Даже то,что начало сместилось на несколько
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Конные прогулки»
