Александру. После 2-3 сообщений от Александры я почувствовала что могу быть в полном доверии к ней и ни ошиблась, организация моего индивидуального тура была на высшем уровне, спектор положительных эмоций и вау состояний происходил в каждом моменте начиная со встречи в аэропорту.

У меня была два запроса) - я не ем мясо и одну ночь хочу в палатке с шикарным видом (инстаграмная мечта)

Всё остальное на усмотрение тех, теперь уже дорогих моему сердцу людей, которые живут в этом регионе и знают его наверняка лучше меня.

В итоге сказка стала реальностью, если вы хотите узнать всё о Кавказском гостеприимстве, и о Чеченской Республике

вам к Гидам Аслану и Адаму, они не расскажут, они дадут вам это прочувствовать. Столько ньюансов, столько важных традиций. Я благодарна за возможность прожить, испытать и прикоснуться. Идеальные Гиды, они действительно такие, люди с большой буквы, огромнейшая благодарность каждому отдельно и всем вместе!

Александра у вас лучшая команда!

Благодарю, Благодарю, Благодарю!