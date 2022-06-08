В этом туре мы посетим все республики Кавказа. Начнем с прекрасных курортов Кавминвод, а финишируем в старинном городе Дербент. Поднимемся на Эльбрус и Домбай, прогуляемся по проспекту им. Путина, восхитимся обновленным Грозным, продегустируем знаменитые минеральные воды Пятигорска, Железноводска и Ессентуков. Главная изюминка тура – Дагестан – неизведанный край с удивительной природой и древней культурой.

Программа тура по дням

1 день Пятигорск – Железноводск

Приезд в г. Пятигорск. Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле. Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет. Встреча в холле отеля с представителем компании. Экскурсия по г. Пятигорску с посещением Лермонтовских мест: озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, Лермонтовские ванны, парк «Цветник», грот Дианы, Ресторация, место дуэли Лермонтова, подъем на гору Машук на канатной дороге (за доп. плату). Экскурсия в «зеленую жемчужину» КМВ – Железноводск. Возвращение / размещение в отеле г. Пятигорск. Свободное время.

2 день Приэльбрусье

Завтрак (ланч-бокс). Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей – в Приэльбрусье. Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью. Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха. Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса. Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау. С нее начинается подъем на Эльбрус. В программу экскурсии входит посещение горы Чегет. С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун. Обед на поляне Чегет или поляне Азау (доп. плата). Возвращение в отель г. Пятигорск. Свободное время.

3 день Домбай

Завтрак (ланч бокс). Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны Домбай. Домбай – это долина, по кругу ограниченная горами – типичный горный цирк. Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м над уровнем моря. Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м (за доп. плату). Обед на домбайской поляне (доп. плата). Остановка на реке Уллу-Муруджу – одна из самых чистых рек Европы. Возвращение в отель г. Пятигорск. Свободное время.

4 день Кисловодск

Завтрак в отеле. Свободное время. Выезд на экскурсию в Кисловодск. Знакомство с самым южным городом-курортом КМВ – солнечным Кисловодском, снискавшим славу лучшего кардиологического курорта России. Экскурсанты прогуляются по курортному парку с его знаменитым Зеркальным прудом, говорливой речкой Ольховкой, через которую перекинут мостик «Дамский каприз», попробуют три типа кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее. Возвращение в Пятигорск. Свободное время.

5 день Грозный

Завтрак (ланч-бокс). Освобождение номеров. Выезд на экскурсию в г. Грозный. Остановка у Мемориала памяти и славы (Ингушетия, Назрань). Экскурсия по Грозному. Мы поднимемся на смотровую площадку небоскреба «Грозный Сити», посетим мечеть «Сердце матери», а также православный храм Михаила Архангела. Обед (доп. плата). Переезд в Аргун. Посещение мечети «Сердце матери» – мечеть необычной архитектуры в стиле хай-тек. Переезд на бархан Сарыкум. Восхождение на бархан. Бархан Сарыкум – уникальная природная достопримечательность, которой больше не может похвастаться ни один уголок земного шара. Здесь никогда не было пустыни, а бархан есть! И не обычный, а один из величайших в мире! А еще здесь снимали знаменитые сцены для фильма «Белое солнце пустыни». Переезд в г. Дербент (возможна замена отеля на аналогичный в республике Дагестан). Размещение в отеле. Свободное время.

6 день Дербент

Завтрак в отеле. Выезд из отеля на обзорную экскурсию по г. Дербент. Обзорная экскурсия по Дербенту. Мы побываем в древней цитадели крепости «Нарын-кала». Когда-то ее двойные стены, соединенные с Каспийским морем прикрывали Каспийские ворота в Персию. Сегодня Нарын-кала входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Затем мы пройдемся по Дербенту и окунемся в невероятную атмосферу старого города. «Девичьи бани», Джума-мечеть. Домик Петра I, морская набережная. Обед (доп. плата). Дополнительная экскурсия (по желанию). Мы посетим с Вами строящийся парк «ПАТРИОТ». Главным экспонатом, которого стал единственный в мире ракетный экраноплан "Лунь". "Невероятные размеры и технические характеристики экраноплана сделали его легендой современности. Экраноплан совершил первый полет в 1985 году. "Лунь" имел длину 73,8 метра, размах крыла – 44 метра, взлетную массу – 380 тонн. Наблюдавшая за его испытаниями из космоса американская разведка назвала экраноплан – "Каспийский монстр". В 1990 году машина была передана в опытно-боевую эксплуатацию. Возвращение в отель. Свободное время.

7 день Чудеса Дагестана

Завтрак в кафе отеля. Освобождение номеров. Этот день приготовил нам встречу с природными чудесами Дагестана, которые поразят нас своим величием и красотой. Переезд на Чиркейское водохранилище. Мы побываем на смотровой площадке Чиркейского водохранилища и увидим легендарную Чиркейскую ГЭС. Катание на лодках по Чиркейскому водохранилищу (за доп. плату). Мы направляемся на верхнюю смотровую площадку Сулакского каньона. Это одна из главных достопримечательностей Дагестана, при этом она незаслуженно малоизвестна широкой публике. Каньон возник благодаря реке Сулак, которая прорезала горы на высоте 1500 метров на расстоянии 53 км. Нас поразит бирюзовый цвет речной воды, больше напоминающий цвет воды на тропических морских курортах. И это на фоне фантастически красивых горных пейзажей. Переезд в этнокомплекс «ГЛАВРЫБА». Обед (за доп. плату) Переезд в г. Пятигорск. Размещение в отеле. Свободное время.

8 день Отъезд