Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана

В этом туре мы посетим все республики Кавказа. Начнем с прекрасных курортов Кавминвод, а финишируем

5
3 отзыва
В этом туре мы посетим все республики Кавказа. Начнем с прекрасных курортов Кавминвод, а финишируем в старинном городе Дербент. Поднимемся на Эльбрус и Домбай, прогуляемся по проспекту им.

Путина, восхитимся обновленным Грозным, продегустируем знаменитые минеральные воды Пятигорска, Железноводска и Ессентуков. Главная изюминка тура – Дагестан – неизведанный край с удивительной природой и древней культурой.
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • яркая и насыщенная программа – нас ждет весь Кавказ всего за неделю путешествия;
  • разнообразный и активный отдых – подъемы на горные вершины, необыкновенные достопримечательности и незабываемый отдых на песчаном пляже Каспийского моря;
  • заряд бодрости и жизненной энергии – суровые вершины, сияющие вечными ледниками, ароматы хвои и цветущих альпийских лугов, синее небо, живительные нарзанные источники;

Программа тура по дням

1 день
Пятигорск – Железноводск

Приезд в г. Пятигорск.

Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.

Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.

Встреча в холле отеля с представителем компании.

Экскурсия по г. Пятигорску с посещением Лермонтовских мест: озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, Лермонтовские ванны, парк «Цветник», грот Дианы, Ресторация, место дуэли Лермонтова, подъем на гору Машук на канатной дороге (за доп. плату).

Экскурсия в «зеленую жемчужину» КМВ – Железноводск.

Возвращение / размещение в отеле г. Пятигорск.

Свободное время.

Пятигорск – ЖелезноводскПятигорск – ЖелезноводскПятигорск – ЖелезноводскПятигорск – ЖелезноводскПятигорск – Железноводск
2 день
Приэльбрусье

Завтрак (ланч-бокс).

Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей – в Приэльбрусье.

Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью.

Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.

Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.

Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау.

С нее начинается подъем на Эльбрус.

В программу экскурсии входит посещение горы Чегет.

С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун.

Обед на поляне Чегет или поляне Азау (доп. плата).

Возвращение в отель г. Пятигорск.

Свободное время.

ПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусье
3 день
Домбай

Завтрак (ланч бокс).

Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны Домбай.

Домбай – это долина, по кругу ограниченная горами – типичный горный цирк.

Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м над уровнем моря.

Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м (за доп. плату).

Обед на домбайской поляне (доп. плата).

Остановка на реке Уллу-Муруджу одна из самых чистых рек Европы.

Возвращение в отель г. Пятигорск.

Свободное время.

ДомбайДомбайДомбайДомбайДомбайДомбай
4 день
Кисловодск

Завтрак в отеле.

Свободное время.

Выезд на экскурсию в Кисловодск.

Знакомство с самым южным городом-курортом КМВ – солнечным Кисловодском, снискавшим славу лучшего кардиологического курорта России.

Экскурсанты прогуляются по курортному парку с его знаменитым Зеркальным прудом, говорливой речкой Ольховкой, через которую перекинут мостик «Дамский каприз», попробуют три типа кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее.

Возвращение в Пятигорск.  

Свободное время.

КисловодскКисловодскКисловодскКисловодскКисловодск
5 день
Грозный

Завтрак (ланч-бокс).

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсию в г. Грозный.

Остановка у Мемориала памяти и славы (Ингушетия, Назрань).

Экскурсия по Грозному.

Мы поднимемся на смотровую площадку небоскреба «Грозный Сити», посетим мечеть «Сердце матери», а также православный храм Михаила Архангела.

Обед (доп. плата).

Переезд в Аргун.

Посещение мечети «Сердце матери» – мечеть необычной архитектуры в стиле хай-тек.

Переезд на бархан Сарыкум.

Восхождение на бархан.

Бархан Сарыкум – уникальная природная достопримечательность, которой больше не может похвастаться ни один уголок земного шара. 

Здесь никогда не было пустыни, а бархан есть!

И не обычный, а один из величайших в мире!

А еще здесь снимали знаменитые сцены для фильма «Белое солнце пустыни».

Переезд в г. Дербент (возможна замена отеля на аналогичный в республике Дагестан).

Размещение в отеле.

Свободное время.

ГрозныйГрозный
6 день
Дербент

Завтрак в отеле.

Выезд из отеля на обзорную экскурсию по г. Дербент.

Обзорная экскурсия по Дербенту.

Мы побываем в древней цитадели крепости «Нарын-кала».

Когда-то ее двойные стены, соединенные с Каспийским морем прикрывали Каспийские ворота в Персию.

Сегодня Нарын-кала входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Затем мы пройдемся по Дербенту и окунемся в невероятную атмосферу старого города. 

«Девичьи бани», Джума-мечеть.

Домик Петра I, морская набережная.

Обед (доп. плата).

Дополнительная экскурсия (по желанию).

Мы посетим с Вами строящийся парк «ПАТРИОТ».

Главным экспонатом, которого стал единственный в мире ракетный экраноплан "Лунь".

"Невероятные размеры и технические характеристики экраноплана сделали его легендой современности.

Экраноплан совершил первый полет в 1985 году.

"Лунь" имел длину 73,8 метра, размах крыла – 44 метра, взлетную массу – 380 тонн.

Наблюдавшая за его испытаниями из космоса американская разведка назвала экраноплан – "Каспийский монстр". 

В 1990 году машина была передана в опытно-боевую эксплуатацию.

Возвращение в отель.

Свободное время.

ДербентДербентДербентДербент
7 день
Чудеса Дагестана

Завтрак в кафе отеля.

Освобождение номеров.

Этот день приготовил нам встречу с природными чудесами Дагестана, которые поразят нас своим величием и красотой.

Переезд на Чиркейское водохранилище.

Мы побываем на смотровой площадке Чиркейского водохранилища и увидим легендарную Чиркейскую ГЭС.

Катание на лодках по Чиркейскому водохранилищу (за доп. плату).

Мы направляемся на верхнюю смотровую площадку Сулакского каньона.

Это одна из главных достопримечательностей Дагестана, при этом она незаслуженно малоизвестна широкой публике. 

Каньон возник благодаря реке Сулак, которая прорезала горы на высоте 1500 метров на расстоянии 53 км.

Нас поразит бирюзовый цвет речной воды, больше напоминающий цвет воды на тропических морских курортах.

И это на фоне фантастически красивых горных пейзажей.

Переезд в этнокомплекс «ГЛАВРЫБА».

Обед (за доп. плату)

Переезд в г. Пятигорск.

Размещение в отеле.

Свободное время.

Чудеса ДагестанаЧудеса Дагестана
8 день
Отъезд

Завтрак в отеле.

Свободное время.

Освобождение номеров (расчетный час 12:00).

Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в г. Пятигорске и в г. Дербенте (возможна замена отеля на аналогичный в республике Дагестан).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

 гостиница вариант размещения

стоимость 

с 01.06.22

доп. сутки  

с 01.06.22

Южная2-хместный стандарт (без завтраков)41 5002 400
1-номестный стандарт (без завтраков)48 8001 700
Пятигорск2-хместный стандарт44 5003 500
1-номестный стандарт51 9002 100
 Машук2-хместный стандарт45 0004 100
1-номестный стандарт56 6003 400
 Интурист2-хместный стандарт48 9004 800
2-хместный Джуниор Сюит комфорт-7 200
1-номестный стандарт63 2004 100
1-номестный Джуниор Сюит комфорт-6 800
 Бештау2-хместный стандарт52 6006 700
1-номестный стандарт69 9006 100

Стоимость дополнительных суток в отеле «Машук» и в отеле «Бештау» может меняться в зависимости от дат заезда.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе (в гостинице г. Пятигорска, в гостинице в Дербенте или аналогичной в Дагестане)
  • Питание, указанное в программе (завтраки, если предусмотрены гостиницей)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды/г. Пятигорска и обратно
  • Индивидуальный трансфер аэропорт Минеральные воды – Пятигорск – 1 200 рублей за машину. Время в пути 30-40 минут
  • Индивидуальный трансфер эко-туркомплекс «Главрыба» –аэропорт Махачкала – 3 500 рублей за машину. Время в пути 1,5 часа
  • Питание, не указанное в программе (обеды и ужины)
  • Курортный сбор в гостинице 50 руб/чел в сутки (оплачивается в отеле при заселении)
  • Подъем по канатной дороге на г. Машук – 360 руб. /чел.
  • Подъем по канатным дорогам в Приэльбрусье: на г. Чегет – 900 руб. /чел., на г. Эльбрус – 1 400 руб. /чел.
  • На г. Чегет – 900 руб. /чел.
  • На г. Эльбрус – 1 400 руб. /чел.
  • Экологический сбор в Приэльбрусье – 150 руб. /чел.
  • Подъем по канатным дорогам в Домбае – 1 600 руб. /чел.
  • Подъем на смотровую площадку «Грозный Сити» – 100 руб/чел.
  • Посещение Бархан Сары-Кум – 150 руб. /чел.
  • Крепость Нарын-Кала входной билет – 150 руб. /чел. (г. Дербент)
  • Девичьи Бани входной билет – 100 руб. /чел (г. Дербент)
  • Музей Домик Петра I – 150 руб. /чел (при посещении)
  • Дегустация дагестанских коньяков и вин – 1 000 руб. /чел (по желанию)
  • Катание на катере по Чиркейскому водохранилищу – 700 руб. /чел. (по желанию)
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы:
    • оригинал паспорта для взрослых и детей от 14 лет;
    • оригинал свидетельства о рождении для детей до 14 лет;
    • медицинский полис ОМС;
  • удобную одежду по сезону + теплую одежду для посещения Приэльбрусья и Домбая;
  • удобную спортивную обувь;
  • плащ-дождевик или зонтик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • деньги на личные цели

Обратите внимание, что регион многоконфессиональный. На небольшой территории проживают люди разных вероисповеданий, со своей уникальной историей, своими традициями и порядками. Будьте толерантны в отношении обычаев кавказских народов. Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. При посещении святых мест – головные уборы, закрытые плечи, ноги. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организованы экскурсии в туре?

Встреча с представителем туроператора в первый экскурсионный день в холе выбранной гостиницы с последующим выездом на экскурсию ориентировочно с 12.30 до 13.00 часов. Точное время встречи с туристами будет указано в программе с таймингом, высланной за 1 неделю до начала тура на адрес электронной почты, с которой поступила заявка на тур.

Рекомендуется пообедать в первый день тура, перед отправлением на экскурсию по Пятигорску.

Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.

Последний день тура свободный, расчетный час в отеле в 12.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.

Какие правила безопасности нужно соблюдать на экскурсиях?

На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:

  1. Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
  2. Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.
  3. Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
  4. Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
  5. Приобретать и употреблять продукты питания только после согласования с руководителем группы.
  6. В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
  7. Внимательно слушать экскурсовода.

Техника безопасности на экскурсионных объектах:

  1. При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения.
  2. При посещении производственных помещений держаться группой. Не подходить к движущимся и вращающимся механизмам. Беречь глаза от пыли. С территории предприятий ничего не выносить.
  3. Быть осторожным, беречь глаза от мелкой каменной крошки и пальцы рук.
  4. Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т. д.

Во время автобусной экскурсии:

  1. Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса.
  2. Посадка в автобус производится только по команде руководителя, на места, указанные руководителем.
  3. Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.). Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
  4. Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
  5. Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
  6. Запрещено открывать окна без разрешения водителя.
  7. Запрещается отвлекать водителей во время движения. Все Ваши вопросы решит экскурсовод или старший группы.
  8. Запрещено выставлять какие-либо части тела, а также выбрасывать мусор в открытые окна автобуса.
  9. Во время движения автобуса запрещается распивать любые напитки и кушать.
  10. В случае появления признаков укачивания или тошноты необходимо сразу сообщить сопровождающему лицу или экскурсоводу.
  11. Во время остановки автобуса не вставать с мест до полной остановки автобуса и особого распоряжения руководителя группы. Выходить из автобуса можно только после экскурсовода и руководителя группы.
  12. Покидая своё место во время стоянки, спинку кресла необходимо вернуть в первоначальное положение.
  13. При выходе из автобуса не следует толпиться, выходить аккуратно по одному человеку.
  14. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям экскурсовода (сопровождающего лица).
  15. При возвращении в автобус необходимо занимать те места, на которых сидели до выхода из него.
  16. Вы входите в чистый автобус. Выйти Вы должны из чистого автобуса. В связи с этим в автобусе запрещается оставлять мусор, грызть семечки, оставлять пустые бутылки, фантики, очистки от фруктов.
  17. В автобусах не курят.
  18. Во время экстренного торможения необходимо упереться ногами и руками во впереди стоящее кресло.
  19. В случае аварии чётко выполнять инструкции водителя и руководителя группы.

Во время пешеходной экскурсии:

  1. Во время движения по улице необходимо идти компактной группой, не мешая другим пешеходам.
  2. Проезжую часть улицы необходимо переходить только в установленных для этих мест с соблюдением дорожного движения и по команде руководителя группы или экскурсовода.

Общие меры предосторожности:

  1. Сумочки и кошельки надо держать крепко в руках, а не на плече.
  2. Паспорт желательно хранить отдельно от денег.
  3. Не оставляйте на виду ценные вещи, дамские сумочки, фото-видео аппаратуру.
  4. Не оставляйте вещи без присмотра во время посещения экскурсионных объектов.
  5. Для защиты от солнца используйте головные уборы и солнцезащитные очки.
  6. Если Вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом руководителю группы или экскурсоводу.
  7. Обращайте внимание на состояние здоровья и поведение участников экскурсии, немедленно сообщайте руководителю группы или экскурсоводу о первых признаках нездоровья или отсутствия участника экскурсии.
  8. Если Вы отстали от группы, немедленно свяжитесь с руководителем группы или другим участником мероприятия. Если не удается связаться, обратитесь в государственное учреждение: музей, милицию, ближайшее образовательное учреждение.
Возможны ли изменения в программе тура?
  • Организатор оставляет за собой право менять последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, заменяя их равноценными.
  • Также возможна замена заявленных по программе гостиниц на равноценные.
  • Возможно проживание в Пятигорске в другой гостинице по желанию туриста с пересчетом тура. Но до места посадки на экскурсии туристы добираются самостоятельно.
  • Для удобства организации своего отдыха в предпоследний 7 день тура возможно самостоятельное (без предоставления трансфера) отправление домой из г. Махачкала, без возвращения в г. Пятигорск (например, позднее время рейсов самолетов, поездов, автобусов и другое). Крайним местом посещения тура на 7 день является этнокомплекс ГЛАВРЫБА (адрес: Республика Дагестан, Казбековский район, поселок Пионерный), ориентировочно в 16 часов. При данном варианте будет произведен перерасчет стоимости тура за минусом 8 дня.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
8 июня 2022
Все понравилось, все хорошо организовано, хорошие экскурсоводы, отвечают на все вопросы. Тур понравился, уже посоветовал друзьям и знакомым.
А
13 мая 2022
Поездка очень понравилась, но немного подвела погода в горах не увидели то что хотели. Спасибо
Н
13 мая 2022
Незабываемый отдых

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