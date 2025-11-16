Мои заказы

Активный цикличный тур по Кавказу на Новый год. Присоединитесь в любой момент

Активный цикличный тур по Кавказу на Новый год
Подъемы на канатных дорогах, знаменитые своими целебными источниками курорты КМВ, лермонтовские места, древние святыни — нас ждет настоящее новогодние чудо.

Мы сможем посетить все города-курорты КМВ, прогуляться по курортным паркам, отведать
читать дальше

казачью и кавказскую кухню, а также подняться к подножию высочайшей вершины Европы — Эльбрусу, отправиться в снежный Домбай, посетить загадочную Верхнюю Балкарию, современный Грозный или увидеть красоты горной Ингушетии.

Программа данного тура устроена таким образом, что вы можете заехать в любую выбранную дату на 8 дней. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Свободный день

Заселение в гостиницу после 14:00.

Ужин в отеле (для тарифа с питанием).

2 день

Вторник. Экскурсия «Верхняя Балкария»

Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50.

Питание на маршруте за доп. плату.

По программе экскурсии:

  • Чегемское ущелье, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа;
  • поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату;
  • село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен;
  • Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу;
  • Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное);
  • село Аушигер — купание в горячем источнике.

Возвращение в Пятигорск в 19:00-19:30.

Ужин в отеле (для тарифа с питанием).

Взять с собой: купальные принадлежности и полотенце. Из гостиницы полотенце выносить нельзя!

Внимание! Дополнительные расходы.

3 день

Среда. Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун» или экскурсия в Домбай

Вариант I Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун» в 6:00.

Завтрак в 8:00 в придорожном кафе (доп. плата).

По программе экскурсии:

Кроме Грозного посещение города Шали и города Аргун:

  • город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле;
  • город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году;
  • город Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекс высотных зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела, прогулка по центру города, Парк цветов.

Обед в Грозном в местных кафе или столовых (доп. плата).

Ужин в придорожном кафе за доп. плату.

Питание на маршруте за доп. плату.

Возвращение в отель около 21:00-22:00.

Внимание! Дополнительные расходы.

Вариант II Экскурсия в Домбай в 06:30.

Домбайская поляна — сердце гор северо-западного Кавказа, известный туристский и горнолыжный центр.

Питание на маршруте за доп. плату.

По программе экскурсии:

  • остановка на завтрак за доп. плату;
  • в Тебердинском нац. парке небольшая остановка: горная речка Уллу-Муруджу или озеро Кара Кёль;
  • домбайская поляна в 11:00 — остановка на 4 часа.

Приехав на Домбайскую поляну, все поднимаются на склоны горы Мусса-Ачитара на высоту 3200 метров н. у. м., чтобы увидеть захватывающую дух панораму Главного Кавказского хребта с его знаменитыми вершинами: Домбай-Ульген, Сулахат, Суфруджу, Белалакая, пик Ине и др.

Оттуда открывается вид на ущелья реки Гоначхир, Алибек, Теберда и многочисленные ледники, а также на Домбайскую поляну в окружении огромных гор.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны за доп. плату.

Свободное время.

Обед в местных кафе (доп. плата)

Возвращение в Пятигорск в 19:30-20:00.

Ужин в гостинице (для тарифа с питанием).

Внимание! Дополнительные расходы.

4 день

Четверг. Экскурсия «Города КМВ»

Завтрак в отеле (для тарифа с питанием).

Экскурсия «Города КМВ» в 9:00.

По программе экскурсии:

В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.

В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.

В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.

Обед на маршруте за доп. плату.

В Ессентуках остановка на Театральной площади, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17, Грязелечебница им. Семашко.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Ужин в гостинице (для тарифа с питанием).

5 день

Пятница. Экскурсия «Медовые водопады»

Завтрак в отеле (если выбран тариф с питанием).

Обед в отеле (если выбран тариф с питанием).

Экскурсия «Медовые водопады» в 13:20.

По программе экскурсии:

Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.

Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья).

Есть возможность купить: варенья, травы, сладости.

Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами.

На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото.

Возвращение в отель в 19:00.

Внимание! Дополнительные расходы.

6 день

Суббота. Эльбрус или Домбай

Вариант I Экскурсия «Эльбрус» в 6:00.

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

По программе экскурсии:

Питание на маршруте за доп. плату.

Остановка на завтрак в 7:00-8:00 в придорожном кафе за доп. плату.

Остановка (2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.

Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Остановка (3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.

Подъем по закрытым канатным дорогам:

  • 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор»;
  • 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир»;
  • 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».

Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату в 14:00.

Остановка на поляне нарзанов (30 мин.)на обратном пути с Эльбруса.

Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в Пятигорск в 18:30-19:30.

Ужин в гостинице (для тарифа с питанием).

Внимание! Дополнительные расходы.

Вариант II Экскурсия в Домбай в 06:30.

Домбайская поляна — сердце гор северо-западного Кавказа, известный туристский и горнолыжный центр.

Питание на маршруте за доп. плату.

По программе экскурсии:

  • остановка на завтрак за доп. плату;
  • в Тебердинском нац. парке небольшая остановка: горная речка Уллу-Муруджу или озеро Кара Кёль;
  • домбайская поляна в 11:00 — остановка на 4 часа.

Приехав на Домбайскую поляну, все поднимаются на склоны горы Мусса-Ачитара на высоту 3200 метров н. у. м., чтобы увидеть захватывающую дух панораму Главного Кавказского хребта с его знаменитыми вершинами: Домбай-Ульген, Сулахат, Суфруджу, Белалакая, пик Ине и др.

Оттуда открывается вид на ущелья реки Гоначхир, Алибек, Теберда и многочисленные ледники, а также на Домбайскую поляну в окружении огромных гор.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны за доп. плату.

Свободное время.

Обед в местных кафе (доп. плата).

Возвращение в Пятигорск в 19:30-20:00.

Ужин в гостинице (для тарифа с питанием).

Внимание! Дополнительные расходы.

7 день

Воскресенье. Экскурсия «Горная Ингушетия»

Питание на маршруте за доп. плату.

Экскурсия «Горная Ингушетия» в 5:30.

Только для граждан РФ, при наличии постоянной прописки (не временная регистрация).

Ингушетия — страна башен и легенд.

Остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе за доп. плату.

По программе экскурсии:

  • башенный комплекс «Эгикал» — средневековая столица Ингушетии;
  • башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 10-ку рукотворных чудес России;
  • храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век);
  • ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами;
  • «Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров.

Обед — сухой паек (взять с собой дополнительно).

Остановка на ужин на обратном пути (в 19:00), в придорожном кафе за доп. плату.

Возвращение в отель в 21:30.

Внимание! Дополнительные расходы.

8 день

Понедельник. Свободный день

Завтрак в отеле (для тарифа с питанием).

Выселение из отеля до 12:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Детям до 10 лет скидка — 5 %

Стоимость тура на 1 человека в руб:

  • с питанием:
Гостиница1-местное2-местное3-местное4-местноеДоп. место
«Бештау»

Стандарт 105 000

Комфорт 113 800

Стандарт 74 250

Комфорт 83 700

Под запросПод запрос64 000
«Машук»

Эконом 83 800

Стандарт 88 200

Эконом 66 250

Стандарт 67 100

Под запросПод запрос59 650
«Наутилус»Стандарт 78 800

Стандарт 64 300

Полулюкс 68 900

Полулюкс 63 550Полулюкс 63 550Под запрос

Если при заездах 31.12.2025 и 01.01.2026 попадает питание, в эти дни будут сухие пайки и ланч-боксы (точные данные будут даны перед заездом в тур).

  • без питания:
Гостиница1-местное2-местное3-местное4-местноеДоп. место
«Бештау»

Стандарт 92 700

Комфорт 101 500

Стандарт 61 950

Комфорт 71 400

Под запросПод запрос51 700
«Машук»

Эконом 75 150

Стандарт 79 550

Эконом 57 600

Стандарт 58 450

Под запросПод запрос51 000
«Наутилус»Стандарт 74 650

Стандарт 60 150

Полулюкс 64 750

Полулюкс 59 400Полулюкс 59 400Под запрос
Доп. место (еврораскладушку) возможно поставить только при 2-местном размещении в номерах в гостиницах:
  • Бештау – комфорт;
  • Машук — стандарт.

Варианты проживания

Бештау

7 ночей

Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.

В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Наутилус

7 ночей

Отель «Наутилус» расположен на въезде в Пятигорск, в 5 минутах ходьбы от центрального проспекта Калинина.

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Горы Машук находится в 5 минутах езды от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 3 км, а до аэропорта Пятигорск – 28 км.

Машук

7 ночей

Отель «Машук» находится в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги города.

В каждом номере сделан уютный ремонт, мягкая мебель. Здесь вы будете чувствовать себя достаточно комфортно.

Перекусить гости могут в столовой Академия вкуса.

Рядом с гостиницей множество достопримечательностей города, канатная дорожка и грязевые источники. Также недалеко расположены парк Цветник и санаторий им. М. Ю. Лермонтова.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание (для тарифа с питанием):1 день: ужин в гостинице2 день: Верхняя Балкария, ужин в гостинице3 день: Грозный без ужина / Домбай, ужин в гостинице4 день: завтрак в гостинице, 4 города КМВ, ужин в гостинице5 день: завтрак и обед в гостинице, Медовые водопады6 день: Эльбрус / Домбай, ужин в гостинице7 день: питания нет8 день: завтрак в гостинице
  • 1 день: ужин в гостинице
  • 2 день: Верхняя Балкария, ужин в гостинице
  • 3 день: Грозный без ужина / Домбай, ужин в гостинице
  • 4 день: завтрак в гостинице, 4 города КМВ, ужин в гостинице
  • 5 день: завтрак и обед в гостинице, Медовые водопады
  • 6 день: Эльбрус / Домбай, ужин в гостинице
  • 7 день: питания нет
  • 8 день: завтрак в гостинице
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание, не указанное в программе и если выбран тариф без питания
  • Трансфер аэропорт г. Минеральные Воды - гостиница г. Пятигорск
  • Трансфер гостиница г. Пятигорск - аэропорт г. Минеральные Воды
  • Услуги местных экскурсоводов
  • Новогодний банкет - уточняется
  • Курортный сбор на территории Кавказских Минеральных Вод: для взрослых за 1 сутки - 100 руб. с детей до 18 лет - курортный сбор не взимается
  • Для взрослых за 1 сутки - 100 руб
  • С детей до 18 лет - курортный сбор не взимается
  • Дополнительные расходы на экскурсии:
  • Г. Чегет 2 уровня (оплачивается сразу 2 уровня) - 1 100 руб
  • Г. Эльбрус: станции "Старый кругозор", "Мир", "Гора Баши" (оплачивается сразу 3 уровня) - 2 700 руб
  • Экологический сбор на территории национального парка «Приэльбрусье» - 200 руб
  • Канатные дороги на склоне горы Мусса-Ачитара: при единовременной оплате всех 3-х уровней - 2 700 руб
  • При единовременной оплате всех 3-х уровней - 2 700 руб
  • Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер - 500 руб
  • Музей, услуги местного экскурсовода и подъем на высотку Грозный-Сити - 600 руб
  • Экологический сбор, входные билеты - 1 000 руб
  • Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» - 200 руб
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, детям свидетельство о рождении, медицинский полис ОМС (оригиналы документов);
  • очень теплая удобная обувь;
  • очень теплые вещи для гор (многослойная одежда);
  • строгая одежда для Грозного и Ингушетии. Запрещено: обтягивающая и облегающая одежда;
  • дождевик;
  • солнцезащитные очки;
  • купальные принадлежности и полотенце (из гостиницы полотенце выносить нельзя);
  • походная аптечка (при необходимости);
  • наличные деньги (на маршрутах расплатиться картой проблематично).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как будут организованы экскурсии в туре?

В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.

Ежедневная связь с туристом:

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за час до начала.

Места посадки на экскурсии:

  • при проживании в гост. «Бештау» — возле гостиницы «Бештау» (ул. 1-я Бульварная ул.);
  • при проживании в гост. «Машук» — у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
  • при проживании в гост. «Наутилус» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).
Какой размер экскурсионной группы?

Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.

Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Какие есть рекомендации по нахождению в минеральных источниках?

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Можно ли отправиться с маленькой собакой в тур?

С собачкой турист может приехать в Пятигорск, если администрация отеля будет за ней присматривать.

В экскурсионные автобусы с животными запрещено!

Какая стоимость у дополнительных суток в гостинице на 1 человека?

Уточняется.

Есть ли скидки в туре?

Скидка детям до 10 лет включительно — 5%.

Может ли программа быть изменена?

Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.

Если при заездах 31.12.2025 и 01.01.2026 попадает питание, в эти дни будут сухие пайки и ланч-боксы (точные данные будут даны перед заездом в тур).

Что значит цикличный тур?

К данному туру вы можете присоединиться в любой удобный день.

Стандартно программа начинается в понедельник и заканчивается в следующий понедельник (через неделю). Именно поэтому в программе понедельник – свободный день.

Если вы хотите начать тур в другой день недели, то при бронировании нужно будет сообщить в какой день вы хотите посетить экскурсию нужного дня (в день заезда или отъезда). Например: если вы заезжаете в четверг, то можете в 9:00 отправиться на экскурсию или просто заселиться и у вас будет свободный день, а на эту экскурсию поехать в последний день тура.

Для удобства вы можете приехать раньше или уехать позже. Стоимость дополнительных суток можно посмотреть в предыдущих ответах на вопросы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

