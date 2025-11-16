3 день

Среда. Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун» или экскурсия в Домбай

Вариант I Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун» в 6:00.

Завтрак в 8:00 в придорожном кафе (доп. плата).

По программе экскурсии:

Кроме Грозного посещение города Шали и города Аргун:

город Аргун — посещение мечети «Сердце матери» , построенной в современном стиле;

— посещение мечети , построенной в современном стиле; город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман» , открытой в 2019 году;

— посещение самой большой мечети Европы , открытой в 2019 году; город Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекс высотных зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела, прогулка по центру города, Парк цветов.

Обед в Грозном в местных кафе или столовых (доп. плата).

Ужин в придорожном кафе за доп. плату.

Питание на маршруте за доп. плату.

Возвращение в отель около 21:00-22:00.

Внимание! Дополнительные расходы.

Вариант II Экскурсия в Домбай в 06:30.

Домбайская поляна — сердце гор северо-западного Кавказа, известный туристский и горнолыжный центр.

Питание на маршруте за доп. плату.

По программе экскурсии:

остановка на завтрак за доп. плату;

за доп. плату; в Тебердинском нац. парке небольшая остановка: горная речка Уллу-Муруджу или озеро Кара Кёль;

или озеро Кара Кёль; домбайская поляна в 11:00 — остановка на 4 часа.

Приехав на Домбайскую поляну, все поднимаются на склоны горы Мусса-Ачитара на высоту 3200 метров н. у. м., чтобы увидеть захватывающую дух панораму Главного Кавказского хребта с его знаменитыми вершинами: Домбай-Ульген, Сулахат, Суфруджу, Белалакая, пик Ине и др.

Оттуда открывается вид на ущелья реки Гоначхир, Алибек, Теберда и многочисленные ледники, а также на Домбайскую поляну в окружении огромных гор.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны за доп. плату.

Свободное время.

Обед в местных кафе (доп. плата)

Возвращение в Пятигорск в 19:30-20:00.

Ужин в гостинице (для тарифа с питанием).

Внимание! Дополнительные расходы.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160