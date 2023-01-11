1 день

Заезд. Программа на выбор

4 варианта экскурсии на выбор:

Трансфер из аэропорта г. Мин. Воды (групповой) в 12:00.

Трансфер из аэропорта г. Мин. Воды (групповой) в 13:00.

Вариант 1.

Экскурсия «Пятигорск» по Лермонтовским местам в 14:00.

По программе экскурсии:

Посещение: озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М. Ю. Лермонтова, Академической галереи.

Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею», посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и посещение места дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.

За доп. плату. самостоятельное посещение в любое свободное время:

Музей-заповедник «Домик М. Ю. Лермонтова» . Стоимость экскурсии взрослый 200 руб., школьникам-150 руб.);

. Стоимость экскурсии взрослый 200 руб., школьникам-150 руб.); Канатная дорога на вершину горы Машук подъем и спуск взрослый 380 руб., дети до 5 лет 200 руб.

Окончание экскурсии в 17:30.

Заселение в гостиницу.

Ужин в столовой города в 19:00 (если предусмотрено).

Вариант 2.

Экскурсия «Медовые водопады» в 13:00.

По программе экскурсии:

Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.

Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости).

Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами.

На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото.

Доп. расходы 100 руб. (экологический сбор на территории турбазы).

Возвращение в Пятигорск в 18:30.

Заселение в гостиницу.

Ужин в столовой города в 19:00 (если предусмотрено).

Вариант 3.

Поездка «Суворовские бани» в 14:00.

Переезд в станицу Суворовскую.

Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха.

На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).

Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему.

За купание дополнительно 550 руб. на 1 человека.

Окончание экскурсии в 17:30.

Заселение в гостиницу.

Ужин в столовой города в 19:00 (если предусмотрено).

Вариант 4.

Экскурсия «Два монастыря»в 13:00.

Первым по программе экскурсии посещаем Свято-Георгиевский женский монастырь, построенный рядом с поселком Ясная поляна, где с одной стороны вид на горы Пятигорья Машук и Бештау, а с другой – на заснеженные горы Большого Кавказа во главе с величественным Эльбрусом.

Далее отправляемся в путь в сторону Пятигорска и поднимаемся на гору Бештау.

Здесь находится Бештаугорский Второ-Афонский Свято-Успенский мужской монастырь.

Святыни обители: икона Божьей Матери, привезённой с горы Афон, образ св. Апостола Иоанна Богослова, пророчицы Анны и Параскевы Пятницы, освящённых на Афоне в Илиинском скиту, ковчег с мощами Киевско-Печерских святых.

Возвращение в Пятигорск в 18:30.

Заселение в гостиницу.

Ужин в столовой города в 19:00 (если предусмотрено).