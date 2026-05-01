Программа тура по дням
Пятница. Заезд
Заселение в гостиницу после 14:00.
Ужин в отеле (если выбран тариф с питанием).
Суббота. Возможные экскурсии: "Эльбрус", "Домбай", "Верхняя Балкария" или "Грозный, Шали, Аргун"
Вариант I
Экскурсия «Эльбрус» ~ в 06:00.
Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.
Питание на маршруте за доп. плату.
Завтрак ~ в 07:00-08:00 в придорожном кафе — хычины, кофе, чай на травах.
Остановка (~ на 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус. Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.
Остановка (~ на 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам:
- 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор»;
- 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир»;
- 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».
Обед на Азау после спуска с канаток ~ в 14:00. Национальная балкарская кухня: шурпа, лагман, шашлыки, форель, манты, хычины.
Остановка на поляне Нарзанов (~ на 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса. Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
Возвращение в гостиницу ~ в 18:30-19:30.
Ужин в гостинице (если выбран тариф с питанием).
Доп. расходы:
- канатные дороги: Эльбрус — 2700 руб., Чегет — 1100 руб.;
- нац. парк — 200 руб.;
- питание: завтрак и обед на маршруте + ужин, если тариф без питания.
Вариант II
Экскурсия «Домбай» ~ в 06:30.
Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе. Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравье альпийских лугов.
Питание на маршруте за доп. плату.
Завтрак – карачаевские хычины, чай на горных травах.
В Тебердинском нац. парке небольшая остановка: или Горная речка Уллу-Муруджу, или озеро Кара кёль.
Домбайская поляна (~ в 11.00.) — остановка ~ на 4 часа. Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.
Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны:
- 1-й подъем по закрытой канатной дороге — на высоту 2270 м. н.у. м.;
- 2-й подъем по кресельной 6-ти местной — на высоту 3012 м. н.у. м.;
- 3-й подъем по кресельной 4-х местной — на высоту 3200 м. н.у. м.
Свободное время: фото, дегустация местной кухни, рынки, сувениры.
Обед в местных кафе: хычины, шурпа, лагман, шашлыки, форель, манты, глинтвейн, чай на горных травах.
Возвращение в гостиницу ~ в 19:30-20:00.
Ужин в гостинице (если выбран тариф с питанием).
Доп. расходы:
- канатные дороги при оплате сразу все 3 уровня — 2700 руб.;
- нац. парк — 200 руб.;
- питание: завтрак и обед на маршруте + ужин, если тариф без питания.
Вариант III
Экскурсия «Верхняя Балкария» в 06:50.
Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.
Питание на маршруте за доп. плату.
После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни: шашлыки, жалбаур (печень), форель, лагман, шурпа, хычины, домашнее вино, чай на горных травах.
Переезд в Черекское ущелье ~ 2 часа.
Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.
Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.
Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).
Село Аушигер — купание в горячем источнике.
Возвращение в гостиницу ~ в 19:00-19:30.
Ужин в гостинице (если выбран тариф с питанием).
Доп. расходы:
- въезд на территорию термального источника — 500 руб.;
- питание: завтрак и обед на маршруте + ужин, если тариф без питания.
Вариант IV
Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун» ~ в 06:00.
Завтрак ~ в 08:00 в придорожном кафе в Осетии — осетинские пироги (с сыром, с зеленью, с мясом, с фруктовыми начинками), шурпа, чай, кофе.
Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.
Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.
Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», православный храм Михаила Архангела, комплекс высотных зданий Грозный Сити, Парк цветов, прогулка по центру города.
Обед в Грозном в местных кафе или столовых.
Ужин – в придорожном кафе в Осетии — осетинские пироги (с сыром, с зеленью, с мясом, с фруктовыми начинками), шурпа, чай, кофе, пиво.
Питание на маршруте за доп. плату.
Возвращение в гостиницу ~ в 21:00-22:00.
Доп. расходы:
- услуги местного экскурсовода и высотка — 600 руб.;
- питание: завтрак, обед и ужин.
Воскресенье. Возможные экскурсии: "Кисловодский комплекс" или "Города КМВ"
Вариант I
Завтрак в гостинице (если выбран тариф с питанием).
Выселение из гостиницы до экскурсии. Экскурсия «Кисловодский комплекс» ~ в 08:20.
Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости).
Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото.
Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).
Кисловодск — город парк. Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову.
Также увидим Главную Нарзанную галерею с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.
Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.
Отправление домой.
Доп. расходы:
- вход на территорию Медовых водопадов 200 руб.;
- питание: завтрак, если тариф без питания, обед на маршруте.
Вариант II
Завтрак в гостинице (если выбран тариф с питанием).
Выселение из гостиницы до экскурсии. Экскурсия «Города КМВ» ~ в 09:00.
В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.
В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.
В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.
Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).
В Ессентуках остановка на Театральной площади, бюветы источников Ессентуки № 4 и Ессентуки №17, Грязелечебница им. Семашко.
Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.
Отправление домой.
Доп. расходы:
- питание: завтрак, если тариф без питания, обед на маршруте.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор, с питанием и без.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и питания, в руб:
- с питанием:
|Бештау
|Стандарт 1-местный
|Стандарт 2-местный
|Комфорт 1-местный
|Комфорт 2-местный
|Люкс 2-местный
|Семейный 3-местный
|Семейный 4-местный
|Доп. место
|30 600
|21 850
|33 150
|23 100
|24 950
|21 850
|19 650
|21 700
|Машук
|Эконом 1-местный
|Эконом 2-местный
|Стандарт 1-местный
|Стандарт 2-местный
|Комфорт 2-местный
|Комфорт 3-местный
|Семейный 3-местный
|Семейный 4-местный
|Доп. место
|24 200
|19 550
|26 500
|20 350
|26 600
|23 650
|24 800
|21 650
|17 700
|Наутилус
|Стандарт 2 кат. 1-местный
|Стандарт 2 кат. 2-местный
|Стандарт 1 кат. 1-местный
|Стандарт 1 кат. 2-местный
|Доп. место
|22 700
|18 700
|25 200
|19 950
|16 200
- без питания:
|МАСК
|Стандарт 1-местный
|Стандарт 2-местный
|Делюкс 1-местный
|Делюкс 2-местный
|Полулюкс 1-местный
|Полулюкс 2-местный
|Доп. место
|32 850
|22 850
|34 100
|23 450
|36 650
|24 700
|18 300
|Бештау
|Стандарт 1-местный
Стандарт 2-местный
|Комфорт 1-местный
|Комфорт 2-местный
|Люкс 2-местный
|Семейный 3-местный
|Семейный 4-местный
Доп. место
|27 850
|19 050
|30 350
|20 350
|22 200
|19 050
|16 900
|18 950
|Машук
|Эконом 1-местный
|Эконом 2-местный
|Стандарт 1-местный
|Стандарт 2-местный
|Комфорт 2-местный
|Комфорт 3-местный
|Семейный 3-местный
|Семейный 4-местный
|Доп. место
|22 350
|17 700
|24 600
|18 450
|24 700
|21 800
|22 900
|19 750
|15 800
|Наутилус
|Стандарт 2 кат. 1-местный
|Стандарт 2 кат. 2-местный
|Стандарт 1 кат. 1-местный
|Стандарт 1 кат. 2-местный
|Доп. место
|20 850
|16 800
|23 350
|18 050
|14 300
Доп. место (еврораскладушку) возможно поставить ТОЛЬКО при двухместном размещении в номерах в следующих гостиницах:
- «МАСК» – стандарт, делюкс, полулюкс;
- «Бештау» – комфорт, люкс;
- «Машук» – эконом, стандарт;
- «Наутилус» – стандарт 1-й кат.
Варианты проживания
Отель «Бештау»
Гостиница расположена вблизи центра Пятигорска, недалеко от Комсомольского парка, мемориала воинской Славы и церкви. Стойка регистрации работает 24 часа в сутки. Уборка осуществляется ежедневно.
Для проживающих посещение спортклуба, с сауной, хаммамом, бассейном, тренажерным залом бесплатно с 7 до 10 утра. Помимо этого, гостям доступны спа-услуги.
Стильные и просторные номера готовы принимать своих гостей. Для вас приготовлены все удобства, включая мягкую мебель и ванную комнату. Из окна открывается красивый вид на город.
На территории отеля есть ресторан со шведским столом. По запросу предоставляется завтрак в номер. В баре можно насладиться прохладительными напитками. Возможна доставка продуктов и напитков в номер.
Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 18 км, а до железнодорожного около двух километров.
Отель «Машук»
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник».
В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
Отель «Наутилус»
Отель «Наутилус» расположен на въезде в Пятигорск, в 5 минутах ходьбы от центрального проспекта Калинина.
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Горы Машук находится в 5 минутах езды от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 3 км, а до аэропорта Пятигорск – 28 км.
Бизнес-отель «Маск»
Бизнес‑отель «Маск» открылся 23 апреля 2016 года и предлагает более 100 гостиничных номеров — от категории «стандарт» до апартаментов.
Отель удобно расположен для путешественников на автомобиле, которые хотят познакомиться с красотами Северного Кавказа. Он находится в долине между горами Бештау и Машук — в 7 км от центра Пятигорска и в 8 км от Железноводска. Благодаря высокой транспортной доступности гости без затруднений добираются до любых городов Кавказских Минеральных Вод, аэропорта Минеральных Вод и железнодорожного вокзала.
Ежедневно в ресторане с 07:30 до 11:00 для гостей отеля подается завтрак по системе Шведский стол.
Современная спа-зона представляет собой хаммам и отдельный массажный кабинет со спа-услугами и большим выбором видов массажа. Для гостей отеля действует салон красоты. Здесь представлен широкий спектр услуг, среди которых: маникюр и педикюр, все виды услуг стилистов-парикмахеров.
Тренажерный зал отеля оснащен профессиональным оборудованием. Для всех гостей свободный вход. На шестом этаже расположена детская игровая комната для самых маленьких гостей.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием):1-й день - ужин2-й день - ужин, кроме случая, если выбрана экскурсия IV (Грозный, Шали, Аргун) 3-й день - завтрак
- Экскурсионная программа
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Пятигорска/Минеральных Вод и обратно
- Такси до места размещения и обратно до аэропорта/ ж/д
- Всё питание, при выборе тарифа без питания и питание, не указанное в программе, при выборе тарифа с питанием
- Канатные дороги: Эльбрус - 2700 руб. Чегет - 1100 руб. Домбай (при оплате сразу все 3 уровня) - 2700 руб
- Въезд на территорию термального источника - 500 руб
- Нац. парк - 200 руб
- Услуги местного экскурсовода и высотка (Грозный, Шали, Аргун) - 600 руб
- Вход на территорию Медовых водопадов - 200 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении, медицинский полис ОМС (оригиналы документов);
- удобная обувь (для гор желательно закрытая);
- теплые вещи (многослойная одежда);
- дождевик;
- солнцезащитные очки и крем;
- походная аптечка (при необходимости);
- наличные деньги (на маршрутах расплатиться картой проблематично).
Может ли измениться программа?
В случае неблагоприятных погодных условий в целях обеспечения безопасности туристов, экскурсии могут быть заменены на равноценные. Туроператор не несёт ответственности за погодные условия и ситуацию на дорогах.
Как будут начинаться экскурсии в туре?
В данном туре встреча туристов с представителем туроператора не предусмотрена. Со всеми туристами перед приездом созванивается менеджер для уточнения всех деталей тура.
Каждый день, накануне экскурсии, после 20:00 туристы будут получать на WhatsApp оповещение: номер автобуса, телефон экскурсовода и точное время посадки.
Место посадки на экскурсии зависит от выбранного места проживания:
- гостиница «БЕШТАУ» – посадка у гостиницы Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.);
- гостиница «МАСК» – посадка у гостиницы Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а);
- гостиница «МАШУК» – посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
- гостиница «НАУТИЛУС» – посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).
Важно! Соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества. Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.