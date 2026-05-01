Кавказская рулетка. Осенне-зимний тур со случайной экскурсией

Тур, программу которого вы узнаете перед выездом, ее определит случай! Но точно известно, что путешествие будет увлекательным и ярким. Вас ждёт знакомство с природными и культурными жемчужинами региона.

В один из
дней вы можете увидеть Эльбрус или Верхнюю Балкарию, прогуляться по колоритной Чечне или отправиться любоваться горными пейзажами Домбая, а в другой — прочувствовать атмосферу городов Кавказских Минеральных Вод. Подарите себе настоящий тур-сюрприз!

Программа тура по дням

1 день

Пятница. Заезд

Заселение в гостиницу после 14:00.

Ужин в отеле (если выбран тариф с питанием).

2 день

Суббота. Возможные экскурсии: "Эльбрус", "Домбай", "Верхняя Балкария" или "Грозный, Шали, Аргун"

Вариант I

Экскурсия «Эльбрус» ~ в 06:00.

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

Питание на маршруте за доп. плату.

Завтрак ~ в 07:00-08:00 в придорожном кафе — хычины, кофе, чай на травах.

Остановка (~ на 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус. Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Остановка (~ на 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам:

  • 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор»;
  • 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир»;
  • 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».

Обед на Азау после спуска с канаток ~ в 14:00. Национальная балкарская кухня: шурпа, лагман, шашлыки, форель, манты, хычины.

Остановка на поляне Нарзанов (~ на 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса. Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в гостиницу ~ в 18:30-19:30.

Ужин в гостинице (если выбран тариф с питанием).

Доп. расходы:

  • канатные дороги: Эльбрус — 2700 руб., Чегет — 1100 руб.;
  • нац. парк — 200 руб.;
  • питание: завтрак и обед на маршруте + ужин, если тариф без питания.
Вариант II

Экскурсия «Домбай» ~ в 06:30.

Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе. Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравье альпийских лугов.

Питание на маршруте за доп. плату.

Завтрак – карачаевские хычины, чай на горных травах.

В Тебердинском нац. парке небольшая остановка: или Горная речка Уллу-Муруджу, или озеро Кара кёль.

Домбайская поляна (~ в 11.00.) — остановка ~ на 4 часа. Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны:

  • 1-й подъем по закрытой канатной дороге — на высоту 2270 м. н.у. м.;
  • 2-й подъем по кресельной 6-ти местной — на высоту 3012 м. н.у. м.;
  • 3-й подъем по кресельной 4-х местной — на высоту 3200 м. н.у. м.

Свободное время: фото, дегустация местной кухни, рынки, сувениры.

Обед в местных кафе: хычины, шурпа, лагман, шашлыки, форель, манты, глинтвейн, чай на горных травах.

Возвращение в гостиницу ~ в 19:30-20:00.

Ужин в гостинице (если выбран тариф с питанием).

Доп. расходы:

  • канатные дороги при оплате сразу все 3 уровня — 2700 руб.;
  • нац. парк — 200 руб.;
  • питание: завтрак и обед на маршруте + ужин, если тариф без питания.
Вариант III

Экскурсия «Верхняя Балкария» в 06:50.

Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.

Питание на маршруте за доп. плату.

После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни: шашлыки, жалбаур (печень), форель, лагман, шурпа, хычины, домашнее вино, чай на горных травах.

Переезд в Черекское ущелье ~ 2 часа.

Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.

Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.

Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).

Село Аушигер — купание в горячем источнике.

Возвращение в гостиницу ~ в 19:00-19:30.

Ужин в гостинице (если выбран тариф с питанием).

Доп. расходы:

  • въезд на территорию термального источника — 500 руб.;
  • питание: завтрак и обед на маршруте + ужин, если тариф без питания.
Вариант IV

Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун» ~ в 06:00.

Завтрак ~ в 08:00 в придорожном кафе в Осетии — осетинские пироги (с сыром, с зеленью, с мясом, с фруктовыми начинками), шурпа, чай, кофе.

Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.

Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.

Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», православный храм Михаила Архангела, комплекс высотных зданий Грозный Сити, Парк цветов, прогулка по центру города.

Обед в Грозном в местных кафе или столовых.

Ужин – в придорожном кафе в Осетии — осетинские пироги (с сыром, с зеленью, с мясом, с фруктовыми начинками), шурпа, чай, кофе, пиво.

Питание на маршруте за доп. плату.

Возвращение в гостиницу ~ в 21:00-22:00.

Доп. расходы:

  • услуги местного экскурсовода и высотка — 600 руб.;
  • питание: завтрак, обед и ужин.
3 день

Воскресенье. Возможные экскурсии: "Кисловодский комплекс" или "Города КМВ"

Вариант I

Завтрак в гостинице (если выбран тариф с питанием).

Выселение из гостиницы до экскурсии. Экскурсия «Кисловодский комплекс» ~ в 08:20.

Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.

Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости).

Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото.

Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).

Кисловодск — город парк. Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову.

Также увидим Главную Нарзанную галерею с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.

Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.

Отправление домой.

Доп. расходы:

  • вход на территорию Медовых водопадов 200 руб.;
  • питание: завтрак, если тариф без питания, обед на маршруте.
Вариант II

Завтрак в гостинице (если выбран тариф с питанием).

Выселение из гостиницы до экскурсии. Экскурсия «Города КМВ» ~ в 09:00.

В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.

В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.

В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.

Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).

В Ессентуках остановка на Театральной площади, бюветы источников Ессентуки № 4 и Ессентуки №17, Грязелечебница им. Семашко.

Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.

Отправление домой.

Доп. расходы:

  • питание: завтрак, если тариф без питания, обед на маршруте.
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор, с питанием и без.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и питания, в руб:

  • с питанием:
БештауСтандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйКомфорт 1-местныйКомфорт 2-местныйЛюкс 2-местныйСемейный 3-местныйСемейный 4-местный Доп. место
30 60021 85033 15023 10024 95021 85019 650 21 700
МашукЭконом 1-местныйЭконом 2-местныйСтандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйКомфорт 2-местныйКомфорт 3-местныйСемейный 3-местныйСемейный 4-местныйДоп. место
24 20019 55026 50020 35026 60023 65024 80021 65017 700
НаутилусСтандарт 2 кат. 1-местныйСтандарт 2 кат. 2-местныйСтандарт 1 кат. 1-местныйСтандарт 1 кат. 2-местный Доп. место
22 70018 70025 20019 950 16 200
  • без питания:
МАСКСтандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйДелюкс 1-местныйДелюкс 2-местныйПолулюкс 1-местныйПолулюкс 2-местный Доп. место
32 85022 85034 10023 45036 65024 700 18 300
БештауСтандарт 1-местный

Стандарт 2-местный

Комфорт 1-местныйКомфорт 2-местныйЛюкс 2-местныйСемейный 3-местныйСемейный 4-местный

Доп. место

27 85019 05030 35020 35022 20019 05016 900 18 950
МашукЭконом 1-местныйЭконом 2-местныйСтандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйКомфорт 2-местныйКомфорт 3-местныйСемейный 3-местныйСемейный 4-местныйДоп. место
22 35017 70024 60018 45024 70021 80022 90019 75015 800
НаутилусСтандарт 2 кат. 1-местныйСтандарт 2 кат. 2-местныйСтандарт 1 кат. 1-местныйСтандарт 1 кат. 2-местный Доп. место
20 85016 80023 35018 050 14 300

Доп. место (еврораскладушку) возможно поставить ТОЛЬКО при двухместном размещении в номерах в следующих гостиницах:

  • «МАСК» – стандарт, делюкс, полулюкс;
  • «Бештау» – комфорт, люкс;
  • «Машук» – эконом, стандарт;
  • «Наутилус» – стандарт 1-й кат.

Варианты проживания

Отель «Бештау»

2 ночи

Гостиница расположена вблизи центра Пятигорска, недалеко от Комсомольского парка, мемориала воинской Славы и церкви. Стойка регистрации работает 24 часа в сутки. Уборка осуществляется ежедневно.

Для проживающих посещение спортклуба, с сауной, хаммамом, бассейном, тренажерным залом бесплатно с 7 до 10 утра. Помимо этого, гостям доступны спа-услуги.

Стильные и просторные номера готовы принимать своих гостей. Для вас приготовлены все удобства, включая мягкую мебель и ванную комнату. Из окна открывается красивый вид на город.

На территории отеля есть ресторан со шведским столом. По запросу предоставляется завтрак в номер. В баре можно насладиться прохладительными напитками. Возможна доставка продуктов и напитков в номер.

Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 18 км, а до железнодорожного около двух километров.

Отель «Машук»

2 ночи

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник».

В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Отель «Наутилус»

2 ночи

Отель «Наутилус» расположен на въезде в Пятигорск, в 5 минутах ходьбы от центрального проспекта Калинина.

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Горы Машук находится в 5 минутах езды от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 3 км, а до аэропорта Пятигорск – 28 км.

Бизнес-отель «Маск»

2 ночи

Бизнес‑отель «Маск» открылся 23 апреля 2016 года и предлагает более 100 гостиничных номеров — от категории «стандарт» до апартаментов.

Отель удобно расположен для путешественников на автомобиле, которые хотят познакомиться с красотами Северного Кавказа. Он находится в долине между горами Бештау и Машук — в 7 км от центра Пятигорска и в 8 км от Железноводска. Благодаря высокой транспортной доступности гости без затруднений добираются до любых городов Кавказских Минеральных Вод, аэропорта Минеральных Вод и железнодорожного вокзала.

Ежедневно в ресторане с 07:30 до 11:00 для гостей отеля подается завтрак по системе Шведский стол.

Современная спа-зона представляет собой хаммам и отдельный массажный кабинет со спа-услугами и большим выбором видов массажа. Для гостей отеля действует салон красоты. Здесь представлен широкий спектр услуг, среди которых: маникюр и педикюр, все виды услуг стилистов-парикмахеров.

Тренажерный зал отеля оснащен профессиональным оборудованием. Для всех гостей свободный вход. На шестом этаже расположена детская игровая комната для самых маленьких гостей.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием):
  • Экскурсионная программа
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Пятигорска/Минеральных Вод и обратно
  • Такси до места размещения и обратно до аэропорта/ ж/д
  • Всё питание, при выборе тарифа без питания и питание, не указанное в программе, при выборе тарифа с питанием
  • Канатные дороги: Эльбрус - 2700 руб. Чегет - 1100 руб. Домбай (при оплате сразу все 3 уровня) - 2700 руб
  • Въезд на территорию термального источника - 500 руб
  • Нац. парк - 200 руб
  • Услуги местного экскурсовода и высотка (Грозный, Шали, Аргун) - 600 руб
  • Вход на территорию Медовых водопадов - 200 руб
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Пятигорск / Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении, медицинский полис ОМС (оригиналы документов);
  • удобная обувь (для гор желательно закрытая);
  • теплые вещи (многослойная одежда);
  • дождевик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • походная аптечка (при необходимости);
  • наличные деньги (на маршрутах расплатиться картой проблематично).
Может ли измениться программа?

В случае неблагоприятных погодных условий в целях обеспечения безопасности туристов, экскурсии могут быть заменены на равноценные. Туроператор не несёт ответственности за погодные условия и ситуацию на дорогах.

Как будут начинаться экскурсии в туре?

В данном туре встреча туристов с представителем туроператора не предусмотрена. Со всеми туристами перед приездом созванивается менеджер для уточнения всех деталей тура.

Каждый день, накануне экскурсии, после 20:00 туристы будут получать на WhatsApp оповещение: номер автобуса, телефон экскурсовода и точное время посадки.

Место посадки на экскурсии зависит от выбранного места проживания:

  • гостиница «БЕШТАУ» – посадка у гостиницы Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.);
  • гостиница «МАСК» – посадка у гостиницы Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а);
  • гостиница «МАШУК» – посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
  • гостиница «НАУТИЛУС» – посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).

Важно! Соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества. Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

