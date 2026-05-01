2 день

Суббота. Возможные экскурсии: "Эльбрус", "Домбай", "Верхняя Балкария" или "Грозный, Шали, Аргун"

Вариант I

Экскурсия «Эльбрус» ~ в 06:00.

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

Питание на маршруте за доп. плату.

Завтрак ~ в 07:00-08:00 в придорожном кафе — хычины, кофе, чай на травах.

Остановка (~ на 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус. Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Остановка (~ на 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам:

1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор»;

2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир»;

3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».

Обед на Азау после спуска с канаток ~ в 14:00. Национальная балкарская кухня: шурпа, лагман, шашлыки, форель, манты, хычины.

Остановка на поляне Нарзанов (~ на 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса. Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в гостиницу ~ в 18:30-19:30.

Ужин в гостинице (если выбран тариф с питанием).

Доп. расходы:

канатные дороги: Эльбрус — 2700 руб., Чегет — 1100 руб.;

нац. парк — 200 руб.;

питание: завтрак и обед на маршруте + ужин, если тариф без питания.

Вариант II

Экскурсия «Домбай» ~ в 06:30.

Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе. Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравье альпийских лугов.

Питание на маршруте за доп. плату.

Завтрак – карачаевские хычины, чай на горных травах.

В Тебердинском нац. парке небольшая остановка: или Горная речка Уллу-Муруджу, или озеро Кара кёль.

Домбайская поляна (~ в 11.00.) — остановка ~ на 4 часа. Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны:

1-й подъем по закрытой канатной дороге — на высоту 2270 м. н.у. м.;

2-й подъем по кресельной 6-ти местной — на высоту 3012 м. н.у. м.;

3-й подъем по кресельной 4-х местной — на высоту 3200 м. н.у. м.

Свободное время: фото, дегустация местной кухни, рынки, сувениры.

Обед в местных кафе: хычины, шурпа, лагман, шашлыки, форель, манты, глинтвейн, чай на горных травах.

Возвращение в гостиницу ~ в 19:30-20:00.

Ужин в гостинице (если выбран тариф с питанием).

Доп. расходы:

канатные дороги при оплате сразу все 3 уровня — 2700 руб.;

нац. парк — 200 руб.;

питание: завтрак и обед на маршруте + ужин, если тариф без питания.

Вариант III

Экскурсия «Верхняя Балкария» в 06:50.

Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.

Питание на маршруте за доп. плату.

После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни: шашлыки, жалбаур (печень), форель, лагман, шурпа, хычины, домашнее вино, чай на горных травах.

Переезд в Черекское ущелье ~ 2 часа.

Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.

Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.

Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).

Село Аушигер — купание в горячем источнике.

Возвращение в гостиницу ~ в 19:00-19:30.

Ужин в гостинице (если выбран тариф с питанием).

Доп. расходы:

въезд на территорию термального источника — 500 руб.;

питание: завтрак и обед на маршруте + ужин, если тариф без питания.

Вариант IV

Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун» ~ в 06:00.

Завтрак ~ в 08:00 в придорожном кафе в Осетии — осетинские пироги (с сыром, с зеленью, с мясом, с фруктовыми начинками), шурпа, чай, кофе.

Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.

Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.

Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», православный храм Михаила Архангела, комплекс высотных зданий Грозный Сити, Парк цветов, прогулка по центру города.

Обед в Грозном в местных кафе или столовых.

Ужин – в придорожном кафе в Осетии — осетинские пироги (с сыром, с зеленью, с мясом, с фруктовыми начинками), шурпа, чай, кофе, пиво.

Питание на маршруте за доп. плату.

Возвращение в гостиницу ~ в 21:00-22:00.

Доп. расходы:

услуги местного экскурсовода и высотка — 600 руб.;

питание: завтрак, обед и ужин.

