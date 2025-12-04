Мои заказы

Новогодний тур в Дагестан и Грозный

В столице Чечни мы прогуляемся к православному храму, поднимемся на башню Грозный Сити и побываем в мечети, украшенной белым мрамором. В древнем Дербенте увидим доарабскую цитадель и совершим экскурсию по старому городу. Остановимся на смотровую площадку с прекрасным видом на глубокий каньон.
Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по Грозному, мечеть

04:00 Выезд из городов КМВ. Санитарные остановки примерно через каждые 2-3 часа.

07:00 Завтрак за доп. плату. Прибытие в Грозный.

Обзорная экскурсия по Грозному.

Посещение православного храма Михаила Архангела, башни Грозный Сити, мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова — построенная в XXI веке в центре Грозного, одна из крупнейших в России и Европе.

Доп. плата в Грозном 200 руб. /чел. Обед за доп. плату.

Посещение мечети «Сердце матери», Аргун.

Бархан Сарыкум за доп. плату 250 руб. /чел.

Выезд в Дербент. Размещение в гостинице Дербента в стандартных номерах, отдых. Свободное время. Ужин за доп. плату.

2 день

Дербент: крепость Нарын-Кала

08:00 Завтрак в гостинице входит в стоимость.

09:00 Обзорная экскурсия по Дербенту.

Объекты посещения: крепость Нарын-Кала — древняя доарабская цитадель, часть дербентской крепости, экскурсия по старому городу — «Девичьи бани».

Доп. плата в Дербенте 600 руб. /чел.

Обед и ужин за доп. плату. Свободное время.

3 день

Сулакский каньон, посещение пещеры по желанию. Отъезд

08:00 Завтрак в гостиницевходит в стоимость. Освобождение номеров.

09:00После завтрака мы выезжаем с вещами из Дербента и направляемся к Сулакскому каньону.

Посещение пещеры «Нохъо» и подвесного моста, соединяющего две скалы. Изумительного красивого цвета воды реки Сулак (доп. плата 700 руб. /чел).

Обед в ресторане оплачивается дополнительно.

Катание на катере — доп. плата от 1000 руб. /чел.

Остановка на смотровой площадке п. Дубки с прекрасным видом на Чиркейское водохранилище и каньон. Предлагаем прогуляться и сделать красивые фотографии.

Выезд домой, по пути посещаем Шали, мечеть «Гордость мусульман». Возвращение в КМВ с 24:00 до 02:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Дербента в номерах стандарт.

ВзрослыеДети до 14 лет
Стоимость тура на 1 человека в руб. 18 90017 900

Доплата за 1-местное размещение 6 000 руб. /чел.

Варианты проживания

Океан

2 ночи

Трехзвездочный гостиничный комплекс в Дербенте. Постройки напоминают современные западные отели. Выгодное расположение коттеджных домиков с выходом на террасу с видом на море.

15-ти метровый бассейн, массажный кабинет, кафе-бар, кафе на пляже, ресторан, коттеджные домики, смотровая башня. В гостинице предоставляются услуги прачечной и гладильной комнаты. Имеется Wi-Fi.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд микроавтобусом туристического класса
  • Проживание 2 ночи в гостинице Дербента
  • Питание: 2 завтрака
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание: обеды и ужины от 500 руб. /чел
  • Доплата за 1-местное размещение - 6 000 руб. /чел
  • Катание на катере по реке Сулак - от 1000 руб. /чел
  • Входные билеты: Грозный - 200 руб. /чел. Дербент - 600 руб. /чел. пещера «Нохъо» и подвесной мост - 700 руб. /чел. Бархан Сарыкум - 250 руб. /чел
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, медицинский полис;
  • перекус-завтрак в дорогу, вода питьевая;
  • защита от дождя и солнца;
  • удобная одежда и обувь;
  • женщинам для посещения мечетей — платок;
  • купальные принадлежности;
  • личная аптечка.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка включена в стоимость?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС. Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли сотовая связь на маршруте?

В связи с тем, что многие туристы, приезжающие на КМВ, пользуются туроператором Tele-2, информируем, что на КМВ приходится подключать роуминг.

Хорошая связь: МегаФон, Билайн, МТС.

Может ли программа быть изменена?

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя программу в целом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

