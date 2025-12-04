Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия по Грозному, мечеть
04:00 Выезд из городов КМВ. Санитарные остановки примерно через каждые 2-3 часа.
07:00 Завтрак за доп. плату. Прибытие в Грозный.
Обзорная экскурсия по Грозному.
Посещение православного храма Михаила Архангела, башни Грозный Сити, мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова — построенная в XXI веке в центре Грозного, одна из крупнейших в России и Европе.
Доп. плата в Грозном 200 руб. /чел. Обед за доп. плату.
Посещение мечети «Сердце матери», Аргун.
Бархан Сарыкум за доп. плату 250 руб. /чел.
Выезд в Дербент. Размещение в гостинице Дербента в стандартных номерах, отдых. Свободное время. Ужин за доп. плату.
Дербент: крепость Нарын-Кала
08:00 Завтрак в гостинице входит в стоимость.
09:00 Обзорная экскурсия по Дербенту.
Объекты посещения: крепость Нарын-Кала — древняя доарабская цитадель, часть дербентской крепости, экскурсия по старому городу — «Девичьи бани».
Доп. плата в Дербенте 600 руб. /чел.
Обед и ужин за доп. плату. Свободное время.
Сулакский каньон, посещение пещеры по желанию. Отъезд
08:00 Завтрак в гостиницевходит в стоимость. Освобождение номеров.
09:00После завтрака мы выезжаем с вещами из Дербента и направляемся к Сулакскому каньону.
Посещение пещеры «Нохъо» и подвесного моста, соединяющего две скалы. Изумительного красивого цвета воды реки Сулак (доп. плата 700 руб. /чел).
Обед в ресторане оплачивается дополнительно.
Катание на катере — доп. плата от 1000 руб. /чел.
Остановка на смотровой площадке п. Дубки с прекрасным видом на Чиркейское водохранилище и каньон. Предлагаем прогуляться и сделать красивые фотографии.
Выезд домой, по пути посещаем Шали, мечеть «Гордость мусульман». Возвращение в КМВ с 24:00 до 02:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Дербента в номерах стандарт.
|Взрослые
|Дети до 14 лет
|Стоимость тура на 1 человека в руб.
|18 900
|17 900
Доплата за 1-местное размещение 6 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Океан
Трехзвездочный гостиничный комплекс в Дербенте. Постройки напоминают современные западные отели. Выгодное расположение коттеджных домиков с выходом на террасу с видом на море.
15-ти метровый бассейн, массажный кабинет, кафе-бар, кафе на пляже, ресторан, коттеджные домики, смотровая башня. В гостинице предоставляются услуги прачечной и гладильной комнаты. Имеется Wi-Fi.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд микроавтобусом туристического класса
- Проживание 2 ночи в гостинице Дербента
- Питание: 2 завтрака
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание: обеды и ужины от 500 руб. /чел
- Доплата за 1-местное размещение - 6 000 руб. /чел
- Катание на катере по реке Сулак - от 1000 руб. /чел
- Входные билеты: Грозный - 200 руб. /чел. Дербент - 600 руб. /чел. пещера «Нохъо» и подвесной мост - 700 руб. /чел. Бархан Сарыкум - 250 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, медицинский полис;
- перекус-завтрак в дорогу, вода питьевая;
- защита от дождя и солнца;
- удобная одежда и обувь;
- женщинам для посещения мечетей — платок;
- купальные принадлежности;
- личная аптечка.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка включена в стоимость?
На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС. Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли сотовая связь на маршруте?
В связи с тем, что многие туристы, приезжающие на КМВ, пользуются туроператором Tele-2, информируем, что на КМВ приходится подключать роуминг.
Хорошая связь: МегаФон, Билайн, МТС.
Может ли программа быть изменена?
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя программу в целом.