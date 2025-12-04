3 день

Сулакский каньон, посещение пещеры по желанию. Отъезд

08:00 Завтрак в гостиницевходит в стоимость. Освобождение номеров.

09:00После завтрака мы выезжаем с вещами из Дербента и направляемся к Сулакскому каньону.

Посещение пещеры «Нохъо» и подвесного моста, соединяющего две скалы. Изумительного красивого цвета воды реки Сулак (доп. плата 700 руб. /чел).

Обед в ресторане оплачивается дополнительно.

Катание на катере — доп. плата от 1000 руб. /чел.

Остановка на смотровой площадке п. Дубки с прекрасным видом на Чиркейское водохранилище и каньон. Предлагаем прогуляться и сделать красивые фотографии.

Выезд домой, по пути посещаем Шали, мечеть «Гордость мусульман». Возвращение в КМВ с 24:00 до 02:00.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160