Описание тура
Приглашаю Вас в увлекательное путешествие по Чечне.
Если вы до сих пор боитесь ехать в Чечню, то отбрасывайте все свои сомнения и смело отправляйтесь со мной в путешествие!
Я докажу вам, что все слухи насчёт этой республики - не более чем стереотипы!
На самом деле это самый безопасных регионов России. А также один из самых красивых. Чеченская республика очень выигрышно сочетает в себе культурные и природные достопримечательности, которые я вам с удовольствием покажу!
Вас ждет очень насыщенный маршрут и умопомрачительные локации! В Чечню вам захочется возвращаться снова и снова.
- Современные города
- Умопомрачительная природа
- Национальная кухня
- Увлекательная история
- Очень добрые и гостеприимные люди
- Ночевка в горах в одном из самых живописных мест республики
- По желанию экстрим развлечения!
Программа тура по дням
Знакомство с Грозным
Прилет, встреча в аэропорту.
Трансфер в отель.
Обед. Обедать будем в ресторане, в котором подают все блюда национальной кухни!
Сегодня вас будет ждать и очень насыщенный день!
Мы начнем с пешей обзорной прогулки по Грозному, на протяжении которой познакомимся с историей и архитектурой города.
Вы узнаете о традициях и культуре его жителей, а также о том, чем живет современный Грозный и какие объекты планируют построить в городе в недалеком будущем!
Мы посетим главную мечеть Грозного — Сердце Чечни, являющуюся символом не только города, но и всей республики. Поднимемся на смотровую площадку в знаменитом высотном комплексе Грозный Сити, с которой откроется панорамный вид на весь город (как на ладони), а также зайдем в мемориальный комплекс славы им. А. А Кадырова, в которым вы сможете еще лучше проникнуться историей не только Грозного, но и Чеченской республике в целом.
Пройдемся по живописному парку цветов, красота которого ежедневно привлекает множество жителей и гостей республики. И главному пешеходному бульвару города — Грозненскому Арбату, носящего имя народного артиста Ссср М. А. Эсамбаева.
Посетим сквер журналистов, который не случайно носит такое название.
И православный храм Михаила Архангел, ведущий свою историю с момента основания города.
В завершении знакомства с Грозным поднимемся на не менее популярную смотровую площадку Лестница в небеса, чтобы посмотреть на город с другого ракурса. Она не случайно так названа, оказавшись здесь, вы сразу же поймете почему.
Ужинать, по желанию, будем на знаменитой шашлычной улице, мы покажем вам, где готовят самый вкусный шашлык!
Архитектура горной Чечни - колыбель Вайнахов
Подъем, вкусный завтрак.
Сегодня вас ждет путешествия в горы!
Неслучайно Аргунское ущелье является одной из обязательных локаций к посещению в Чеченской республике.
В ситуации непрекращающихся нападений и попыток завоевания чеченцев это место имело ключевое значение в сохранении народа.
Мы познакомим вас с историей ущелья в разные периоды нашего времени. Вы полюбуетесь архитектурой горной Чечни, а также посмотрите на современную жизнь чеченских сел.
Сможете увидеть сохранившиеся до наших дней уникальные петроглифы, познакомиться с бытом Чеченского народа и разглядеть: посуду, одежду, утварь и оружие, возраст которых исчисляется столетиями.
В ходе нашего путешествия мы поднимемся на боевую башню, представив себя чеченскими воинами и оценив монументальность этого строения. В качестве награды за нелегкий подъем перед вами откроется панорамный вид на горные окрестности.
Посетим замковый комплекс и увидим, каково было обустройство чеченского дома в средние века.
Прогуляемся на самые знаменитые водопады в республике. Насладимся нерукотворной красотой этого места и окружающей нас природой. Полюбуемся знаменитыми Ушкалойскими башнями-близнецами — одним из символов Чечни.
На протяжении всего маршрута будем делать остановки, чтобы полюбоваться природой Чечни и, конечно же, сделать замечательные фотографии на память.
Обедать будем в ресторане в горах. Возвращение в Грозный
Жемчужина Кавказа - Горное озеро Казеной-Ам
Подъем, завтрак.
Мы посетим жемчужину Кавказа — озеро Казеной-Ам. Это самое крупное высокогорное озеро Северного Кавказа, окутанное легендами и тайнами.
Находится оно в поясе субальпийских лугов. Настоящая Чеченская Швейцария!
Красота окружающей природы и самого озера завораживает.
Наш путь будет проходить по живописному горному серпантину. Непременно сделаем несколько остановок, чтобы вы могли насладиться горными пейзажами и сделать красивые фотографии (мы покажем вам откуда получаются самые захватывающие кадры!).
Обедать будем в ресторане-музее на берегу озера. В нем, к слову, отлично готовят блюда традиционной кухни вайнахов!
В теплое время года вы сможете проехать на зиплайне над озером, который является одним из самых длинных в Европе, а также поплавать на лодке или катамаране по кристально голубой воде Казеной-ам или покататься на лошадях по берегу озера. Сделаем остановку у качелей, с которых открывается панорамный вид на Чеберлоевское ущелье.
Помимо этого, посетим Аргун - четвертый по численности населения город в республики. Здесь нас ждет мечеть Сердце матери, выполненная в ультрасовременном стиле — хай-тек. Все гости республики отмечают уникальность ее архитектуры. Поверьте, такую стилистику мечети вы увидите впервые!
Насладившись Аргуном, отправляемся в Шали, где находится самая крупная мечеть в Европе — Гордость мусульман. Она поражает своей красотой как снаружи, так и внутри.
Прогуляемся по этнографическому музею Шира-Юрт, который представляет собой реконструкцию села, точно отражающею быт чеченцев, проживавших на равнинных территориях и древнему высокогорному селению Хой, которое поможет нам лучше познакомиться с бытом чеченцев, живших в горных районах Чечни. С селения открывается прекрасная панорама на горные окрестности, а с боевой башни, на которую мы с вами поднимемся, вид будет еще более захватывающий.
Также посетим родник Девичья коса, о легенде происхождения которого мы вам обязательно расскажем и родину легендарного абрека Зелимхана Харачоевского.
В дополнении к нашему насыщенному маршруту вас будет ждать музей советских автомобилей под открытым небом.
Ночевать будем в отеле на берегу озера Казеной-Ам на высоте 1800 метров. Нас будет ждать роскошный закат, а жаворонки смогут застать и шикарный рассвет, в окружении гор и тишины, чувствуя полноценное слияние с природой!
Беной
Подъем, завтрак.
Насладившись утром в горах направляемся дальше, ведь впереди еще один увлекательный день.
Мы с вами отправимся в Беной.
Беной является одним из самых живописных мест в Чеченской республике. Здесь расположилось всё природное великолепие: бурные горные реки, прекрасные водопады, сказочный буковый лес, художественные панорамы.
Захватывающая дорога приведет нас к уникальному природному комплексу - Ахки-Тай.
Кристально чистые воды священной реки Ясси, спускающейся вниз по склону, шум водопадов, пение птиц и чистейший горный воздух оставят непередаваемые впечатления и помогут проникнуться этим местом.
Оказавшись здесь, невольно начинаешь ощущать себя героем сказки. Чувствуешь настоящее уединение с природой и задумываешься о вечном.
Мы прогуляемся на водопады и пообедаем в кафе с видом на эти нерукотворные красоты.
После обеда посетим этно-деревню. Ход времени замрет и вот мы уже гуляем по средневековому чеченскому селу, окруженному хвойным лесом, изучая его и восторгаясь красотами природы.
Затем выйдем на смотровую площадку, откуда открывается панорамный обзор на горные окрестности, и покатаемся на качелях с захватывающим видом (фотографии с них получаются сказочные)!
Возвращаемся в Грозный!
На этом наше небольшое, но насыщенное путешествие по республике заканчивается:(
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Экскурсии с посещением всех музеев на маршруте
- Трансфер по всему маршруту
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды и ужины (примерно 500 рублей с человека, в зависимости от выбора блюд)