1 день

Знакомство с Грозным

Прилет, встреча в аэропорту.

Трансфер в отель.

Обед. Обедать будем в ресторане, в котором подают все блюда национальной кухни!

Сегодня вас будет ждать и очень насыщенный день!

Мы начнем с пешей обзорной прогулки по Грозному, на протяжении которой познакомимся с историей и архитектурой города.

Вы узнаете о традициях и культуре его жителей, а также о том, чем живет современный Грозный и какие объекты планируют построить в городе в недалеком будущем!

Мы посетим главную мечеть Грозного — Сердце Чечни, являющуюся символом не только города, но и всей республики. Поднимемся на смотровую площадку в знаменитом высотном комплексе Грозный Сити, с которой откроется панорамный вид на весь город (как на ладони), а также зайдем в мемориальный комплекс славы им. А. А Кадырова, в которым вы сможете еще лучше проникнуться историей не только Грозного, но и Чеченской республике в целом.

Пройдемся по живописному парку цветов, красота которого ежедневно привлекает множество жителей и гостей республики. И главному пешеходному бульвару города — Грозненскому Арбату, носящего имя народного артиста Ссср М. А. Эсамбаева.

Посетим сквер журналистов, который не случайно носит такое название.

И православный храм Михаила Архангел, ведущий свою историю с момента основания города.

В завершении знакомства с Грозным поднимемся на не менее популярную смотровую площадку Лестница в небеса, чтобы посмотреть на город с другого ракурса. Она не случайно так названа, оказавшись здесь, вы сразу же поймете почему.

Ужинать, по желанию, будем на знаменитой шашлычной улице, мы покажем вам, где готовят самый вкусный шашлык!

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086