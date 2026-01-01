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Все включено по Дагестану: 5 дней

Путешествие, в котором всё продумано за тебя
Все включено по Дагестану: 5 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Все включено по Дагестану: 5 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Все включено по Дагестану: 5 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Это уникальный формат отдыха, где все продумано за тебя. Тебе нужно лишь купить билет, забронировать тур, приехать, и отключить голову.

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон

  • Встречаемся в 8.30 у отеля Турист,из Махачкалы
  • Чиркейское водохранилище, самое крупное и глубокое в Дагестане.
  • направляемся на главную локацию Дагестана - Сулакский каньон.
  • Катание на катере по Сулакскому каньону.
  • Пещера Нохъо, главная смотровая каньона.
  • Комплексный обед.
  • Смотровые площадки на каньон Тещин язык.
  • Ужин
  • Направляемся в гостевой дом. Заселяемся.
  • Свободное время,общий досуг
Сулакский каньонСулакский каньонСулакский каньон
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Гамсутль, Чохские терассы

  • Завтрак
  • Выезд в Гамсутль – аул-призрак, кавказский Мачу-Пикчу,там находятся популярные «инста-двери», сделаем красивое видео
  • Подъём в Гамсутль пеший, занимает около часа. Часть дороги проедем на уазиках
  • Чохские террасы
  • Комплексный обед
  • Село Гуниб
  • Гунибская ГЭС
  • Салтинский водопад – единственный в Дагестане подземный водопад
  • Башня Андалал
  • Заселяемся в гостевой дом
  • Ужин
  • Свободное время
Гамсутль, Чохские терассыГамсутль, Чохские терассыГамсутль, Чохские терассы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Хунзах

    • Завтрак
    • Карадахская теснина - уникальный природный объект, в народе носящий название «врата чудес». Прогулка к теснине займет около 30 минут в одну сторону
    • Гоцатлинское водохранилище
    • Языка Тролля сравнивают с Языком в Норвегии. Там можно сделать шикарные фотографии в красивых платьях (прокат 500 рублей за платье)
    • Комплексный обед
    • Древний Грузинский храм Датуна, расположенный в горном ущелье за абрикосовым садом
    • Башни села Гоор
    • Заселяемся в гостевой дом
    • Ужин
    • Свободное время
    ХунзахХунзахХунзах
    Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
    4 день

    Дербент

    • Завтрак
    • Направляемся в один из древнейших городов России - Дербент, самый южный город в России,покидаем горный Дагестан.
    • Экроноплан Лунь
    • Посещаем крепость Нарын-кала, старый город
    • Мечеть 17 века, улица счастливых людей
    • Обед
    • Прогулка по Магалам, древние Дербентские переулки где сейчас жизнь кипит.
    • Дербентская набережная, обзорная прогулка, фонтан
    • Возвращаемся в Махачкалу
    ДербентДербентДербент
    Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
    5 день

    Хунзах

    • Завтрак
    • Село Хунзах
    • Водопад Тобот
    • Комплексный обед
    • Ханские водопады
    • Плато матлас,каменная чаша
    • Ирганайское водохранилище, заплыв на сап бордах
    • Заселяемся в гостевой дом
    • Ужин
    Хунзах
    Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

    Варианты проживания

    1-местный номер

    2-x местный номер

    3-x местный номер

    4-x местный номер

    Выберите удобную дату из расписания

    Ответы на вопросы

    Что включено
    • Проживание в гостевых домах в горах
    • Питание: 3-х разовое питание в кафе и ресторанах (возможность самостоятельно выбрать позиции из меню + знакомство с местной кухней)
    • Ежедневные поездки к разным локациям (полный маршрут указан выше)
    • Личное авто, услуги местного гида-проводника, любая помощь 24/7, полное сопровождение на протяжении всего путешествия
    • Билеты в заповедные зоны, музеи, экскурсии по программе
    • Прогулка на лошадях
    • Прогулка на Сапах
    • Прогулка на скоростном катере
    Что не входит в цену
    • Авиаперелет до Махачкалы туда-обратно
    • Личные расходы вне программы
    • Квадроциклы
    • Зиплайн, тарзанка
    • Трансферы в/из аэропорта в день старта и окончания тура
    О чём нужно знать до поездки

    Документы, деньги на сувениры, билеты Фотоаппарат и/или смартфон Рюкзак для дневных прогулок, куда можно сложить куртку, воду и фотоаппарат Солнцезащитные очки и крем

    Пожелания к путешественнику

    Перед поездкой заранее продумайте свой гардероб. Из-за культурных и религиозных особенностей региона туристам не рекомендуется надевать короткие вещи, одежду с глубоким декольте, облегающие, прозрачные вещи. Шорты и юбки должны быть ниже колен.

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 5 дней
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Альбина
    Альбина — Тревел-эксперт
    Организатор данного мероприятия
    На сайте с 2026 года
    Я очень люблю путешествовать, но ещё больше я люблю организовывать крутые туры и мероприятия, знакомить людей с другой культурой и традициями. В моих турах Вас ждут только лучшие гиды и водители, самые запоминающиеся виды и очень вкусная, сытная еда. С нами Вам всегда будет комфортно, безопасно и интересно.

    Тур входит в следующие категории Грозного

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