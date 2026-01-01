Описание тура
Это уникальный формат отдыха, где все продумано за тебя. Тебе нужно лишь купить билет, забронировать тур, приехать, и отключить голову.
Программа тура по дням
1 день
Сулакский каньон
- Встречаемся в 8.30 у отеля Турист,из Махачкалы
- Чиркейское водохранилище, самое крупное и глубокое в Дагестане.
- направляемся на главную локацию Дагестана - Сулакский каньон.
- Катание на катере по Сулакскому каньону.
- Пещера Нохъо, главная смотровая каньона.
- Комплексный обед.
- Смотровые площадки на каньон Тещин язык.
- Ужин
- Направляемся в гостевой дом. Заселяемся.
- Свободное время,общий досуг
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день
Гамсутль, Чохские терассы
- Завтрак
- Выезд в Гамсутль – аул-призрак, кавказский Мачу-Пикчу,там находятся популярные «инста-двери», сделаем красивое видео
- Подъём в Гамсутль пеший, занимает около часа. Часть дороги проедем на уазиках
- Чохские террасы
- Комплексный обед
- Село Гуниб
- Гунибская ГЭС
- Салтинский водопад – единственный в Дагестане подземный водопад
- Башня Андалал
- Заселяемся в гостевой дом
- Ужин
- Свободное время
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день
Хунзах
- Завтрак
- Карадахская теснина - уникальный природный объект, в народе носящий название «врата чудес». Прогулка к теснине займет около 30 минут в одну сторону
- Гоцатлинское водохранилище
- Языка Тролля сравнивают с Языком в Норвегии. Там можно сделать шикарные фотографии в красивых платьях (прокат 500 рублей за платье)
- Комплексный обед
- Древний Грузинский храм Датуна, расположенный в горном ущелье за абрикосовым садом
- Башни села Гоор
- Заселяемся в гостевой дом
- Ужин
- Свободное время
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день
Дербент
- Завтрак
- Направляемся в один из древнейших городов России - Дербент, самый южный город в России,покидаем горный Дагестан.
- Экроноплан Лунь
- Посещаем крепость Нарын-кала, старый город
- Мечеть 17 века, улица счастливых людей
- Обед
- Прогулка по Магалам, древние Дербентские переулки где сейчас жизнь кипит.
- Дербентская набережная, обзорная прогулка, фонтан
- Возвращаемся в Махачкалу
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день
Хунзах
- Завтрак
- Село Хунзах
- Водопад Тобот
- Комплексный обед
- Ханские водопады
- Плато матлас,каменная чаша
- Ирганайское водохранилище, заплыв на сап бордах
- Заселяемся в гостевой дом
- Ужин
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостевых домах в горах
- Питание: 3-х разовое питание в кафе и ресторанах (возможность самостоятельно выбрать позиции из меню + знакомство с местной кухней)
- Ежедневные поездки к разным локациям (полный маршрут указан выше)
- Личное авто, услуги местного гида-проводника, любая помощь 24/7, полное сопровождение на протяжении всего путешествия
- Билеты в заповедные зоны, музеи, экскурсии по программе
- Прогулка на лошадях
- Прогулка на Сапах
- Прогулка на скоростном катере
Что не входит в цену
- Авиаперелет до Махачкалы туда-обратно
- Личные расходы вне программы
- Квадроциклы
- Зиплайн, тарзанка
- Трансферы в/из аэропорта в день старта и окончания тура
О чём нужно знать до поездки
Документы, деньги на сувениры, билеты Фотоаппарат и/или смартфон Рюкзак для дневных прогулок, куда можно сложить куртку, воду и фотоаппарат Солнцезащитные очки и крем
Пожелания к путешественнику
Перед поездкой заранее продумайте свой гардероб. Из-за культурных и религиозных особенностей региона туристам не рекомендуется надевать короткие вещи, одежду с глубоким декольте, облегающие, прозрачные вещи. Шорты и юбки должны быть ниже колен.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Альбина — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я очень люблю путешествовать, но ещё больше я люблю организовывать крутые туры и мероприятия, знакомить людей с другой культурой и традициями. В моих турах Вас ждут только лучшие гиды и водители, самые запоминающиеся виды и очень вкусная, сытная еда. С нами Вам всегда будет комфортно, безопасно и интересно.
Тур входит в следующие категории Грозного
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