Альбина — Тревел-эксперт Организатор данного мероприятия

На сайте с 2026 года

Я очень люблю путешествовать, но ещё больше я люблю организовывать крутые туры и мероприятия, знакомить людей с другой культурой и традициями. В моих турах Вас ждут только лучшие гиды и водители, самые запоминающиеся виды и очень вкусная, сытная еда. С нами Вам всегда будет комфортно, безопасно и интересно.