Шестидневное путешествие по ярким и самобытным республикам Кавказа – Дагестану и Чечне! Отправимся на обзорную экскурсию по Дербенту, одному из древнейших городов мира, расположившемуся на узком проходе между берегом Каспийского моря. Посетим аул Гамсутль, который часто называют село-призрак или дагестанский Мачу-Пикчу, и находится на высоте 1700 м. Поднимемся к высокогорному озеру Кезеной-Ам, которое является самым большим и глубоким на Северном Кавказе. Проедем по живописному Веденскому ущелью и остановимся у памятника знаменитому чеченскому абреку Зелимхану близ с. Харачой и горного родника «Девичья коса».Заезды по воскресеньям: еженедельно с 07.04 по 24.11.2024.

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Побываем у озера Кезеной-Ам, которое является самым большим и глубоким на Северном Кавказе

Восхитимся красотой и величием творения природы, растянутого по территории Дагестана на 53 км

Прогуляемся по улочкам одного из старейших городов мира

Национальные дагестанские и чеченские блюда не оставят нас равнодушными

Заброшенный и таинственный аул произведет на нас сильное впечатление

Групповой трансфер в аэропорт/вокзал г. Грозный в 11:00 от отеля.

Заключительный день в Грозном.

17:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.

12:00 Переезд из Махачкалы в Грозный , прибытие ориентировочно к 16:00 (170 км, время в пути 3 часа).

Километраж за день: 70 км., продолжительность 4 часа.

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала — посещение рынка — покупка сувениров.

Километраж за день: 190 км., продолжительность 9 часов.

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Километраж за день: 330 км., продолжительность 10 часов.

Километраж за день: 290 км, 9 часов.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Программа дня: переезд к Сулакскому каньону — смотровая площадка с видами на Сулакский каньон — Чиркейское водохранилище — прогулка на катере по водохранилищу (по желанию, доп. плата) — форелевое хозяйство,

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях/туркомплексах.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

РАЗМЕЩЕНИЕ ПО МАРШРУТУ Период действия цены Dbl Двухм-ое Twin Двухм-ое Single Одном-ое Triple* Трех-ое DBL+СH 2вз+1реб ГК Океан, Избербаш 3* - Беркат 3*/ Тийналла 3*/ Шали-сити 3* (заезды еженедельно по воскресеньям и средам) 07.04.2024-01.06.2024 78000 78000 50500 113800 108400 02.06.2024-29.06.2024 83000 83000 55900 121200 115800 30.06.2024-31.08.2024 86600 86600 59500 122700 116700 01.09.2024-28.09.2024 83000 83000 55900 121200 115800 29.09.2024-30.11.2024 78000 78000 50500 113800 108400 AZIMUT 4*, Каспийск - Беркат 3*/ Тийналла 3* (заезды еженедельно по воскресеньям) 07.04.2024-27.04.2024 92000 92000 62000 134000 128000 28.04.2024-31.05.2024 102000 102000 73500 138000 140000 01.09.2024-01.10.2024 102000 102000 73500 138000 140000 02.10.2024-30.11.2024 88000 88000 58000 126000 123000 МОНТО 4*, Махачкала - Беркат 3*/Тийналла 3* (заезды еженедельно по воскресеньям) 09.06.2024-31.08.2024 93000 93000 63000 134000 128000 01.09.2024-01.10.2024 91000 91000 60000 130000 126000 02.10.2024-30.11.2024 85000 85000 56000 124000 118000

Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.