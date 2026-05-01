Вы увидите фантастическую природу и удивительные города, сможете отведать вкусных местных блюд и познакомиться с самобытной культурой.
В программе: Грозный, который еще
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия по Грозному
Встреча гостей в аэропорту Грозного (прилет в первой половине дня).
13:30 Обед.
14:30 «Грозный от истории к будущему».
Обзорная экскурсия по городу: вы посетите: церковь Архангела Михаила, Цветочный парк, высотный комплекс «Грозный-Сити», неповторимую мечеть «Сердце Чечни», пройдемся по проспекту Махмуда Эсамбаева.
Далее мемориальный комплекс «Аллея Славы» и музей имени Ахмат-Хаджи Кадырова.
Свободное время.
Ночь в отеле.
Озеро Кезеной-Ам и старинный аул Хой
9:10 Экскурсия на Кезеной-Ам (107 км).
Путь от Грозного до озера занимает около 3 часов.
Дорога на озеро проходит через аул Харачой – село незаурядное своим месторасположением и историей.
Через него с незапамятных времен проходит дорога, связывающая Чечню и Дагестан.
Остановка у памятника Абреку Зелимхану, здесь же водопад Девичья Коса.
Чтобы подъехать к озеру, нужно преодолеть Андийский хребет. Дорога продолжается вдоль правого безлесного склона глубокого ущелья реки Хулхулау.
Обед.
Далее экскурсия в древнее селение.
От западного залива озера Кезеной-Ам всего лишь два километра до укрепленного города-крепости Хой.
Его боевые и сигнальные башни нависли над глубоким ущельем. Склоны гор здесь изборождены десятками древних искусственных террас для земледелия.
На обратном пути с озера бонус – заедем в город Шали, чтобы побывать в грандиозной мечети Гордость мусульман, полюбоваться ее архитектурой в ночной подсветке, по-восточному роскошным убранством, насладиться прекрасно спланированным садом с сотнями розовых кустов.
Возвращение в город после 19:00.
Дагестан: Сулакский каньон. Отъезд
Завтрак в отеле.
Выезд для прогулки в «Парке цветов».
В парке есть фонтан с башнями высотой 18 метров в национальном стиле, 467 металлических конструкций, украшающих около 150 тысяч разных цветов, посаженных пальм, более пятисот деревьев и 18 тысяч кустарников.
Трансфер в форелевое хозяйство «Главрыба». Шикарный вид на горы и реку Сулак.
Катание на катере по Чиркейскому водохранилищу не включено в стоимость.
Обед в форелевом хозяйстве.
Хорошая кухня, свежайшая рыба из своего хозяйства.
На территории есть много небольших развлечений за дополнительную плату (детская площадка, мини зоопарк, катамараны, можно покататься на лошадках, пони, катере, проехать на лебедке над прудом, поймать для себя форель).
Трансфер на смотровую площадку Сулакского каньона.
Каньон реки Сулак впечатляет даже на фотографиях, хотя ни один снимок не может передать ощущения, когда стоишь на краю пропасти и чувствуешь, как захватывает дух.
Неудивительно, ведь это один из самых глубоких каньонов в мире – 1920 метров! Он глубже, чем знаменитый Гранд-Каньон в Колорадо.
Трансфер в Сарыкум.
Бархан Сарыкум отделен от среднеазиатских пустынь 300 километрами Каспийского моря.
Как он оказался по эту сторону, так далеко от больших песков?
Эту загадку ученые так до сих пор и не разгадали, а мы имеем возможность прикоснуться к настоящей пустыне.
Трансфер в аэропорт. Вечерний вылет из Махачкалы (после 18:00-19:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Грозного.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:
|Стандартный двухместный номер (две кровати)
|Взрослый на основном месте
|37 000
|Ребёнок 5—16 лет на основном месте
|37 000
|Ребёнок 5—16 лет на дополнительном месте
|31 500
|Стандартный двухместный номер с большой кроватью
|Взрослый на основном месте
|37 000
|Одноместное размещение
|44 700
|Ребёнок 5—16 лет на основном месте
|37 000
|Ребёнок 5—16 лет на дополнительном месте
|31 500
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Варианты проживания
Гостиница «Беркат»
Находится в центральной части города Грозный. Вокруг гостиницы разбит живописный парк с фонтаном. Во всех номерах есть ванная комната, телевизор и кондиционер.
Сервируется завтрак в формате «шведский стол». В шаговой доступности также находятся кафе и магазины.
Рядом расположен спортхолл «Колизей», в 15 минутах ходьбы мечеть «Сердце Чечни». До ж/д вокзала 8 минут езды на автомобиле, до аэропорта Грозный — 14 минут езды.
Гостиница «Тийналла»
Отель находится в спокойном районе города Грозный. Широкий спектр услуг: прачечная, тренажерный зал, фитнес-центр, камера хранения багажа, спа и трансфер.
В номерах имеются удобные двуспальные кровати или две раздельные. В ванных комнатах имеются полотенца. Комнаты оборудованы современной техникой.
Завтраки подаются сытные и вкусные. На обед и ужин по меню можно заказать блюда чеченской кухни. Расстояние до аэропорта Грозного составляет 14 км, до железнодорожного вокзала — 5 км.
Гостиница «Городок»
Отель с сауной расположен в Грозном. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. При отеле работает ресторан и бесплатная частная парковка.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В некоторых номерах есть гостиная зона. Из нескольких номеров открывается вид на сад или город. В числе удобств номеров собственная ванная комната, тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание: завтраки и обеды
- Трансферы по маршруту
- Экскурсионная программа
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Грозного и обратно из Махачкалы
- Питание, не указанное в программе тура (ужины)
- Катание на катере по Чиркейскому водохранилищу
- Трансфер от/до ж/д вокзала
- Доп. ночи в начале тура - 6000 руб
- Доп. ночи после тура - 6000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где происходит встреча группы?
Встреча гостей в аэропорту Грозного. Гостей встречают представители туроператора.
На чем мы будем передвигаться?
Трансферы по маршруту — автобус туристического класса 12-20 мест/минивэн/легковой автомобиль.