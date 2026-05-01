Мои заказы

Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня. Осенне-зимний тур

Насладитесь красотой Кавказа в осенне-зимнем туре по Чечне и Дагестану.

Вы увидите фантастическую природу и удивительные города, сможете отведать вкусных местных блюд и познакомиться с самобытной культурой.

В программе: Грозный, который еще
читать дальшеуменьшить

называют российским Дубаем, Шали, где находится грандиозная мечеть «Гордость Мусульман», один из самых глубоких в мире — Сулакский каньон, а также настоящая пустыня — бархан Сарыкум, высокогорное озеро Кезеной-Ам и старинный аул Хой.

Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня. Осенне-зимний турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня. Осенне-зимний турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня. Осенне-зимний турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по Грозному

Встреча гостей в аэропорту Грозного (прилет в первой половине дня).

13:30 Обед.

14:30 «Грозный от истории к будущему».

Обзорная экскурсия по городу: вы посетите: церковь Архангела Михаила, Цветочный парк, высотный комплекс «Грозный-Сити», неповторимую мечеть «Сердце Чечни», пройдемся по проспекту Махмуда Эсамбаева.

Далее мемориальный комплекс «Аллея Славы» и музей имени Ахмат-Хаджи Кадырова.

Свободное время.

Ночь в отеле.

Прибытие. Обзорная экскурсия по ГрозномуПрибытие. Обзорная экскурсия по ГрозномуПрибытие. Обзорная экскурсия по ГрозномуПрибытие. Обзорная экскурсия по Грозному
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Озеро Кезеной-Ам и старинный аул Хой

9:10 Экскурсия на Кезеной-Ам (107 км).

Путь от Грозного до озера занимает около 3 часов.

Дорога на озеро проходит через аул Харачой – село незаурядное своим месторасположением и историей.

Через него с незапамятных времен проходит дорога, связывающая Чечню и Дагестан.

Остановка у памятника Абреку Зелимхану, здесь же водопад Девичья Коса.

Чтобы подъехать к озеру, нужно преодолеть Андийский хребет. Дорога продолжается вдоль правого безлесного склона глубокого ущелья реки Хулхулау.

Обед.

Далее экскурсия в древнее селение.

От западного залива озера Кезеной-Ам всего лишь два километра до укрепленного города-крепости Хой.

Его боевые и сигнальные башни нависли над глубоким ущельем. Склоны гор здесь изборождены десятками древних искусственных террас для земледелия.

На обратном пути с озера бонус – заедем в город Шали, чтобы побывать в грандиозной мечети Гордость мусульман, полюбоваться ее архитектурой в ночной подсветке, по-восточному роскошным убранством, насладиться прекрасно спланированным садом с сотнями розовых кустов.

Возвращение в город после 19:00.

Озеро Кезеной-Ам и старинный аул ХойОзеро Кезеной-Ам и старинный аул ХойОзеро Кезеной-Ам и старинный аул ХойОзеро Кезеной-Ам и старинный аул Хой
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Дагестан: Сулакский каньон. Отъезд

Завтрак в отеле.

Выезд для прогулки в «Парке цветов».

В парке есть фонтан с башнями высотой 18 метров в национальном стиле, 467 металлических конструкций, украшающих около 150 тысяч разных цветов, посаженных пальм, более пятисот деревьев и 18 тысяч кустарников.

Трансфер в форелевое хозяйство «Главрыба». Шикарный вид на горы и реку Сулак.

Катание на катере по Чиркейскому водохранилищу не включено в стоимость.

Обед в форелевом хозяйстве.

Хорошая кухня, свежайшая рыба из своего хозяйства.

На территории есть много небольших развлечений за дополнительную плату (детская площадка, мини зоопарк, катамараны, можно покататься на лошадках, пони, катере, проехать на лебедке над прудом, поймать для себя форель).

Трансфер на смотровую площадку Сулакского каньона.

Каньон реки Сулак впечатляет даже на фотографиях, хотя ни один снимок не может передать ощущения, когда стоишь на краю пропасти и чувствуешь, как захватывает дух.

Неудивительно, ведь это один из самых глубоких каньонов в мире – 1920 метров! Он глубже, чем знаменитый Гранд-Каньон в Колорадо.

Трансфер в Сарыкум.

Бархан Сарыкум отделен от среднеазиатских пустынь 300 километрами Каспийского моря.

Как он оказался по эту сторону, так далеко от больших песков?

Эту загадку ученые так до сих пор и не разгадали, а мы имеем возможность прикоснуться к настоящей пустыне.

Трансфер в аэропорт. Вечерний вылет из Махачкалы (после 18:00-19:00).

Дагестан: Сулакский каньон. ОтъездДагестан: Сулакский каньон. ОтъездДагестан: Сулакский каньон. ОтъездДагестан: Сулакский каньон. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Грозного.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:

Стандартный двухместный номер (две кровати)
Взрослый на основном месте 37 000
Ребёнок 5—16 лет на основном месте 37 000
Ребёнок 5—16 лет на дополнительном месте 31 500
Стандартный двухместный номер с большой кроватью
Взрослый на основном месте 37 000
Одноместное размещение 44 700
Ребёнок 5—16 лет на основном месте 37 000
Ребёнок 5—16 лет на дополнительном месте 31 500

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Варианты проживания

Гостиница «Беркат»

2 ночи

Находится в центральной части города Грозный. Вокруг гостиницы разбит живописный парк с фонтаном. Во всех номерах есть ванная комната, телевизор и кондиционер.

Сервируется завтрак в формате «шведский стол». В шаговой доступности также находятся кафе и магазины.

Рядом расположен спортхолл «Колизей», в 15 минутах ходьбы мечеть «Сердце Чечни». До ж/д вокзала 8 минут езды на автомобиле, до аэропорта Грозный — 14 минут езды.

Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Тийналла»

2 ночи

Отель находится в спокойном районе города Грозный. Широкий спектр услуг: прачечная, тренажерный зал, фитнес-центр, камера хранения багажа, спа и трансфер.

В номерах имеются удобные двуспальные кровати или две раздельные. В ванных комнатах имеются полотенца. Комнаты оборудованы современной техникой.

Завтраки подаются сытные и вкусные. На обед и ужин по меню можно заказать блюда чеченской кухни. Расстояние до аэропорта Грозного составляет 14 км, до железнодорожного вокзала — 5 км.

Гостиница «Тийналла»Гостиница «Тийналла»Гостиница «Тийналла»Гостиница «Тийналла»Гостиница «Тийналла»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Городок»

2 ночи

Отель с сауной расположен в Грозном. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. При отеле работает ресторан и бесплатная частная парковка.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В некоторых номерах есть гостиная зона. Из нескольких номеров открывается вид на сад или город. В числе удобств номеров собственная ванная комната, тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Гостиница «Городок»Гостиница «Городок»Гостиница «Городок»Гостиница «Городок»Гостиница «Городок»Гостиница «Городок»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание: завтраки и обеды
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Грозного и обратно из Махачкалы
  • Питание, не указанное в программе тура (ужины)
  • Катание на катере по Чиркейскому водохранилищу
  • Трансфер от/до ж/д вокзала
  • Доп. ночи в начале тура - 6000 руб
  • Доп. ночи после тура - 6000 руб
Место начала и завершения?
Г. Грозный
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где происходит встреча группы?

Встреча гостей в аэропорту Грозного. Гостей встречают представители туроператора.

На чем мы будем передвигаться?

Трансферы по маршруту — автобус туристического класса 12-20 мест/минивэн/легковой автомобиль.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Грозного

Похожие туры на «Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня. Осенне-зимний тур»

Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня
На автобусе
3 дня
-
10%
3 отзыва
Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня
Начало: Г. Грозный
29 мая в 10:00
5 июн в 10:00
33 300 ₽37 000 ₽ за человека
Осенне-зимний Кавказ в твоем сердце
5 дней
-
10%
3 отзыва
Осенне-зимний Кавказ в твоем сердце
Начало: Г. Минеральные Воды / г. Пятигорск
30 сен в 10:00
7 окт в 10:00
от 31 140 ₽34 600 ₽ за человека
Это Кавказ. Зимний тур по пяти республикам
На автобусе
10 дней
1 отзыв
Это Кавказ. Зимний тур по пяти республикам
Начало: Г. Махачкала
13 дек в 10:00
25 дек в 10:00
от 67 715 ₽ за человека
Присоединись в любой момент. Активный осенне-зимний цикличный тур на Кавказ
На автобусе
8 дней
1 отзыв
Присоединись в любой момент. Активный осенне-зимний цикличный тур на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск / Минеральн...
5 окт в 10:00
12 окт в 10:00
от 49 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Грозном
Все туры из Грозного
-10%
до 31 мая
33 300 ₽ за человека