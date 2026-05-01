3 день

Дагестан: Сулакский каньон. Отъезд

Завтрак в отеле.

Выезд для прогулки в «Парке цветов».

В парке есть фонтан с башнями высотой 18 метров в национальном стиле, 467 металлических конструкций, украшающих около 150 тысяч разных цветов, посаженных пальм, более пятисот деревьев и 18 тысяч кустарников.

Трансфер в форелевое хозяйство «Главрыба». Шикарный вид на горы и реку Сулак.

Катание на катере по Чиркейскому водохранилищу не включено в стоимость.

Обед в форелевом хозяйстве.

Хорошая кухня, свежайшая рыба из своего хозяйства.

На территории есть много небольших развлечений за дополнительную плату (детская площадка, мини зоопарк, катамараны, можно покататься на лошадках, пони, катере, проехать на лебедке над прудом, поймать для себя форель).

Трансфер на смотровую площадку Сулакского каньона.

Каньон реки Сулак впечатляет даже на фотографиях, хотя ни один снимок не может передать ощущения, когда стоишь на краю пропасти и чувствуешь, как захватывает дух.

Неудивительно, ведь это один из самых глубоких каньонов в мире – 1920 метров! Он глубже, чем знаменитый Гранд-Каньон в Колорадо.

Трансфер в Сарыкум.

Бархан Сарыкум отделен от среднеазиатских пустынь 300 километрами Каспийского моря.

Как он оказался по эту сторону, так далеко от больших песков?

Эту загадку ученые так до сих пор и не разгадали, а мы имеем возможность прикоснуться к настоящей пустыне.

Трансфер в аэропорт. Вечерний вылет из Махачкалы (после 18:00-19:00).

