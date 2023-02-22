На сегодняшний день единственно возможный и безопасный способ понаблюдать за ними в условиях тайги – через фотоловушки.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, национальный парк Анюйский
После встречи в аэропорту начинается первый день вашего тура.
Сегодня вас ожидает погружение в многовековую культуру коренных народов Дальнего Востока.
Вы отправитесь в село Сикачи-Алян, где вас будет ждать экскурсионно-развлекательная программа в нанайском стойбище «Сородичи».
Вы примете участие в мастер-классах, народных играх и в традиционном нанайском обряде очищения.
Так же в этот день вам удастся прикоснуться к древнейшим рисункам человека на камнях – Петроглифам, которые были созданы задолго до наступления нашей эры!
Через 2,5-3 часа пути вы приедете на территорию Анюйского национального парка в настоящий оазис посреди непроходимой тайги – в глэмпинг «Заповедные места».
Здесь вас с комфортом разместят в современные шатры с панорамным видом на замерзшую реку Анюй.
Установка фотоловушек
Второй день начнется с ознакомительной беседы о повадках и образе жизни Амурского тигра и других обитателей национального парка, ведь сегодня вам предстоит устроить на них настоящую фотоохоту.
Через несколько дней вы сможете проверить ловушки и просмотреть отснятый материал.
Вечером вас ждет ужин и посиделки у вечернего костра в глэмпинге.
Подледная рыбалка на ленка и хариуса
С самого утра, заправив термосы горячим таежным чаем, вы на снегоходах отправитесь на настоящую подледную рыбалку на ленка, хариуса и тайменя, крупнейшего обитателя реки.
По пути вы насладитесь видами зимнего леса, сопками и просторами одного из самых нетронутых мест на Дальнем Востоке.
Вечером вас ждет плотный ужин от нашего шеф-повара и растопленная баня на дровах.
Треккинг к скалам Надге
После завтрака, вас ожидает большое в путешествие к месту силы – загадочным скалам Надге.
У местных жителей есть множество легенд и преданий, связанных с этим местом, одно из них, что когда-то там жили крылатые люди.
Часть пути вы преодолеете на автомобиле или снегоходе, а затем вас ждет двухчасовой треккинг по тайге.
Вы выйдете на верхнюю смотровую площадку, окаймленную древними останцами, от куда откроется захватывающий вид на долину реки Анюй.
На эту экскурсию рекомендуем брать с собой дрон для невероятных памятных кадров.
Проверка фотоловушек, прогулка по следам В. Арсеньева
Сегодня вам предстоит на снегоходах проверить фотоловушки и забрать долгожданные материалы, маршрут займет большую часть дня.
После возвращения на базу и плотного обеда, вы совершите прогулку по местам знаменитой экспедиции Владимира Арсеньева и его проводника-гольда Дерсу Узала, про которых гид вам расскажет множество интересных историй.
В это время специалист подготовит для вас отснятые материалы и к вечеру, после вкуснейшего ужина, сможете просмотреть снимки.
Вечер завершится баней и дружескими посиделками у костра.
Возвращение в Хабаровск, музей им. Гродекова
После завтрака вас ждет автобусный переезд до Хабаровска.
По прибытии в город вас отвезут в забронированную вами гостиницу (бронируется и оплачивается самостоятельно, не входит в стоимость, рекомендуем гостиницы "Верба" и "Сопка", поближе к аэропорту), также рекомендуем посетить музей им. Гродекова, который входит в систему крупнейших центров по изучению, сохранению и использованию национального культурного наследия региона.
Гродековский музей уже 126 лет хранит историю, охватывающую практически все важнейшие направления жизни, историческую судьбу и культурный путь Хабаровского края.
Этим вечером или на следующий день вы можете отправиться в аэропорт из вашей гостиницы, либо продолжить путешествие по Хабаровскому краю.
Проживание
Тур предусматривает проживание в глэмпинг-парке «Заповедные места».
Варианты проживания
Глэмпинг «Заповедные места»
Глэмпинг «Заповедные места» расположен на территории Анюйского национального парка, на берегу реки Анюй.
На территории глэмпинга находятся:
- панорамный 10-метровый шатер с барной стойкой и просторной лаундж-зоной с удобными диванами;
- 5 жилых купольных шатров, расчитанных на трех человек. В них уютно, есть электричество и удобные кровати. Из панорамного окна открывается вид на реку и сопки;
- просторная баня-бочка, душевые и удобства;
- лодочная пристань;
- зона отдыха на свежем воздухе с очагом.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трехместное размещение в глэмпинге
- Завтраки, обеды и ужины в глэмпинге
- Трансфер из аэропорта Хабаровска до базы и до гостиницы
- Транспортное обслуживание по программе
- Активные маршруты и экскурсии по программе
- Услуги гидов
- Посещение бани
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Хабаровск и обратно
- Проживание и питание в Хабаровске
- Двухместное размещение в глэмпинге (+7150 руб.), по желанию
- Дополнительная программа в Хабаровске (музей им. Гродекова)
- Аренда комплекта снастей для рыбалки (+800 руб. /чел. в день)
- Такси из гостиницы до аэропорта
- Услуги переводчика
- Страховка (туристы должны быть застрахованы в своей стране)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- утепленная верхняя одежда;
- теплые и влагоотводящие носки и термобелье (обязательно наличие сменных комплектов);
- теплая аутдор-одежда;
- несколько комплектов обуви с заявленной температурой от -20 до -40;
- теплые перчатки (несколько комплектов), шарфы, балаклавы.
Как будет организовано питание?
Гостям будет предложено 3-4-разовое питание. Профессиональный повар приготовит блюда Русской национальной кухни, а так же блюда местной Нанайской национальной кухни.
В меню предлагаются:
- блюда из дикого мяса кабана, изюбра;
- блюда из местных дикоросов (папоротник, черемша, таежные грибы и тд.);
- блюда из местной рыбы (тала из свежезамороженной рыбы, шарабан на костре, рыба копченая, юкола и тд.);
- домашние соленья и деликатесы с огорода;
- чаи и отвары из таежных трав и растений (шиповник, липа, травяные сборы и тд);
- дальневосточный мед и варенье из местных ягод;
- лечебные настои (Гастродия или Нанайский женьшень).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие особенности отдыха в глэмпинге «Заповедные места»?
Посещение базы отдыха детьми и подростками до 18 лет допускается только в сопровождении взрослых.
Заселение с домашними животными на базу отдыха запрещено.
В каждом шатре установлены кондиционеры. Убедительно просим не ставить посуду с напитками и едой на оборудование
Отдыхающий имеет право:
- отдыхать на территории базы отдыха в течение оплаченного и указанного в путёвке срока;
- гулять по территории базы отдыха и за её пределами;
- играть в подвижные игры на специально оборудованных площадках;
- бесплатно пользоваться автомобильной стоянкой на территории базы отдыха;
- пользоваться спортивной и детской площадками;
- обращаться к Администратору базы отдыха за помощью (оказание минимальной доврачебной помощи, вызов скорой медицинской помощи, разрешение конфликтных и спорных ситуаций).
Отдыхающим запрещено:
- разводить костры и огонь вне специально оборудованных мест;
- курить в номерах и других помещениях базы отдыха;
- пользоваться пиротехническими изделиями, стрелять из огнестрельного, охотничьего и пневматического оружия на территории базы отдыха, а так иметь такое оружие с собой;
- хранить в номере взрывчатые, легковоспламеняющиеся вещества, оружие;
- приготавливать (разогревать) пищу и напитки в номерах;
- использовать на территории базы отдыха любые электрические приборы для приготовления и/или разогрева пищи и напитков, как-то: микроволновые печи, мультиварки, чайники, кипятильники и др. приборы. Запрет на использование распространяется также на приборы на иных видах топлива (газовые и т. п.);
- употреблять наркотические средства;
- употреблять нецензурные выражения в присутствии других отдыхающих;
- нарушать покой и отдых других посетителей базы, создавая любой сильный шум внутри помещений и на территории после 23-00 и до 09-00 часов;
- передвигаться по территории базы на автомобиле. Производить мойку автотранспорта на территории базы отдыха. Парковать автомобиль в неустановленных местах;
- передвигать по своему усмотрению малые архитектурные формы (столы, скамейки);
- выносить на улицу имущество номеров, столовой, бани (мебель, оборудование, полотенца, посуду и т. п.);
- разбрасывать мусор, отходы, окурки на территории базы отдыха;
- бросать бытовой мусор и средства личной гигиены в унитаз;
- рубить, спиливать, ломать стволы и ветки деревьев, повреждать кустарники, а также иные зеленые насаждения;
- использование детских игровых сооружений (качели, горки и т. п.) взрослыми отдыхающими;
- отдыхающие несут полную, личную, персональную ответственность за соблюдение настоящих правил им самим и всеми его гостями, проживающими в номере в течение всего срока проживания; за сохранность здоровья и жизни всех гостей, находящихся с ним в течение всего срока проживания; за сохранность своего имущества, имущества любого гостя, находящегося с ним, в течение всего срока проживания; за сохранность всего движимого и недвижимого имущества, предоставленного ему в пользование, в течение всего срока проживания.
Снимем ли Амурского тигра на фотоохоте?
Амурский тигр один из самых скрытных хищников, но мы заранее отыщем следы его пребывания, чтобы повысить шансы на получение заветных кадров. Иногда, может потребоваться, чтобы фотоловушка оставалась на месте дольше, чем длиться ваша поездка. В таком случае, мы снимем ее позднее, и отправим кадры вам на почту.