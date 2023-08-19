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Авторский тур
10 дней
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Начало: Хабаровск
«Примите участие в экспедиции и вы поймете, почему это путешествие меняет жизнь»
13 июля в 10:00
11 сен в 10:00
225 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
Начало: Хабаровск
«Если вы жаждете приключений и хотите побывать в настоящей экспедиции, увидеть самые дикие уголки нетронутой природы и испытать себя, тогда это путешествие точно для Вас»
5 июля в 10:00
от 198 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Шантарский архипелаг и побережье Охотоморья
Начало: г. Хабаровск
«Примите участие в экспедиции в Охотоморье, и вы сможете увидеть, как киты проходят в нескольких метрах от sup-борда, как нежатся на лежбище тюлени, а разноцветные скалы из яшмы переливаются на солнце»
13 авг в 10:00
от 550 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Экспедиция на Шантарские острова
Начало: г. Хабаровск
«Примите участие в экспедиции к китам Охотоморья и вы все сами увидите»
28 авг в 10:00
1 сен в 10:00
от 275 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария19 августа 2023Отличный тур! Прекрасная дикая природа, гренландские киты на расстоянии вытянутой руки. Полная перезагрузка.
- ММария19 августа 2023Для таких суровых условий обеспечен максимальный комфорт. Команда старается. Видно, что люди работают с душой. Надеюсь, к китам будут и дальше привозить дозированное количество людей, чтобы не нарушить баланс и не уничтожить это место.
- ННаталья22 февраля 2023Через Сихотэ-Алинь к Татарскому проливу. Научно-познавательная экспедицияХорошо организовано. Тёплый шатры. Вкусная еда.
Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Экспедиции»
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