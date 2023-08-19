Экспедиции в Хабаровске 2024

Найдено 4 тура в категории «Экспедиции» в Хабаровске, цены от 198 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
10 дней
1 отзыв
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Начало: Хабаровск
«Примите участие в экспедиции и вы поймете, почему это путешествие меняет жизнь»
13 июля в 10:00
11 сен в 10:00
225 000 за человека
Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
Авторский тур
10 дней
1 отзыв
Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
Начало: Хабаровск
«Если вы жаждете приключений и хотите побывать в настоящей экспедиции, увидеть самые дикие уголки нетронутой природы и испытать себя, тогда это путешествие точно для Вас»
5 июля в 10:00
от 198 000 за человека
Шантарский архипелаг и побережье Охотоморья
🏄 SUP-прогулки
🚁 На вертолёте
Авторский тур
9 дней
1 отзыв
Шантарский архипелаг и побережье Охотоморья
Начало: г. Хабаровск
«Примите участие в экспедиции в Охотоморье, и вы сможете увидеть, как киты проходят в нескольких метрах от sup-борда, как нежатся на лежбище тюлени, а разноцветные скалы из яшмы переливаются на солнце»
13 авг в 10:00
от 550 000 за человека
Экспедиция на Шантарские острова
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
10 дней
2 отзыва
Экспедиция на Шантарские острова
Начало: г. Хабаровск
«Примите участие в экспедиции к китам Охотоморья и вы все сами увидите»
28 авг в 10:00
1 сен в 10:00
от 275 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    19 августа 2023
    Экспедиция на Шантарские острова
    Отличный тур! Прекрасная дикая природа, гренландские киты на расстоянии вытянутой руки. Полная перезагрузка.
  • М
    Мария
    19 августа 2023
    Экспедиция на Шантарские острова
    Для таких суровых условий обеспечен максимальный комфорт. Команда старается. Видно, что люди работают с душой. Надеюсь, к китам будут и дальше привозить дозированное количество людей, чтобы не нарушить баланс и не уничтожить это место.
  • Н
    Наталья
    22 февраля 2023
    Через Сихотэ-Алинь к Татарскому проливу. Научно-познавательная экспедиция
    Хорошо организовано. Тёплый шатры. Вкусная еда.

Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Экспедиции»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
  2. Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
  3. Шантарский архипелаг и побережье Охотоморья
  4. Экспедиция на Шантарские острова
Сколько стоит тур в Хабаровске в июне 2024
Сейчас в Хабаровске в категории "Экспедиции" можно забронировать 4 тура от 198 000 до 550 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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