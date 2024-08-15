Семейные развлекательные туры Хабаровска

Найдено 3 тура в категории «Можно с детьми» в Хабаровске, цены от 17 650 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангеля
SUP-прогулки
3 отзыва
10 дней
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангеля
Начало: Хабаровск
8 июл в 10:00
10 июл в 10:00
245 000 за человека
Экспедиция навстречу гренландским китам к берегам Шантарского архипелага
SUP-прогулки
13 дней
Экспедиция навстречу гренландским китам к берегам Шантарского архипелага
Поплавать на сапах с арктическими гигантами, пожить на берегу Охотского моря и отыскать редкий лотос
Начало: Аэропорт Хабаровска, до 12:00
8 июл в 10:00
29 июл в 10:00
315 000 за человека
Выходные на горнолыжном курорте «Холдоми»
4 дня
Выходные на горнолыжном курорте «Холдоми»
Покататься на лучшем курорте на Дальнем Востоке, не беспокоясь об организационных вопросах
Начало: Хабаровск, ж. - д. вокзал, 21:00
29 ноя в 21:00
6 дек в 21:00
17 650 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    15 августа 2024
    Экспедиция на Шантарские острова
    Спасибо большое за организацию прекрасного тура. Все было организовано на высшем уровне. Много активностей, прекрасное питание.
    Спасибо большое за организацию прекрасного тура. Все было организовано на высшем уровне. Много активностей, прекрасное питаниеСпасибо большое за организацию прекрасного тура. Все было организовано на высшем уровне. Много активностей, прекрасное питаниеСпасибо большое за организацию прекрасного тура. Все было организовано на высшем уровне. Много активностей, прекрасное питаниеСпасибо большое за организацию прекрасного тура. Все было организовано на высшем уровне. Много активностей, прекрасное питаниеСпасибо большое за организацию прекрасного тура. Все было организовано на высшем уровне. Много активностей, прекрасное питаниеСпасибо большое за организацию прекрасного тура. Все было организовано на высшем уровне. Много активностей, прекрасное питаниеСпасибо большое за организацию прекрасного тура. Все было организовано на высшем уровне. Много активностей, прекрасное питаниеСпасибо большое за организацию прекрасного тура. Все было организовано на высшем уровне. Много активностей, прекрасное питаниеСпасибо большое за организацию прекрасного тура. Все было организовано на высшем уровне. Много активностей, прекрасное питаниеСпасибо большое за организацию прекрасного тура. Все было организовано на высшем уровне. Много активностей, прекрасное питание
  • Е
    Елена
    15 августа 2024
    Экспедиция на Шантарские острова
    Организатор замечательный, все заранее сообщалось и контролировалось (по билетам, одежде, правилам поведения).
    Организатор замечательный, все заранее сообщалось и контролировалось (по билетам, одежде, правилам поведения)Организатор замечательный, все заранее сообщалось и контролировалось (по билетам, одежде, правилам поведения)Организатор замечательный, все заранее сообщалось и контролировалось (по билетам, одежде, правилам поведения)Организатор замечательный, все заранее сообщалось и контролировалось (по билетам, одежде, правилам поведения)Организатор замечательный, все заранее сообщалось и контролировалось (по билетам, одежде, правилам поведения)Организатор замечательный, все заранее сообщалось и контролировалось (по билетам, одежде, правилам поведения)Организатор замечательный, все заранее сообщалось и контролировалось (по билетам, одежде, правилам поведения)Организатор замечательный, все заранее сообщалось и контролировалось (по билетам, одежде, правилам поведения)Организатор замечательный, все заранее сообщалось и контролировалось (по билетам, одежде, правилам поведения)Организатор замечательный, все заранее сообщалось и контролировалось (по билетам, одежде, правилам поведения)
  • М
    Мария
    19 августа 2023
    Экспедиция на Шантарские острова
    Отличный тур! Прекрасная дикая природа, гренландские киты на расстоянии вытянутой руки. Полная перезагрузка.

Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Можно с детьми»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангеля
  2. Экспедиция навстречу гренландским китам к берегам Шантарского архипелага
  3. Выходные на горнолыжном курорте «Холдоми»
Сколько стоит тур в Хабаровске в ноябре 2024
Сейчас в Хабаровске в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 17 650 до 315 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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