10 дней
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангеля
Начало: Хабаровск
8 июл в 10:00
10 июл в 10:00
245 000₽ за человека
13 дней
Экспедиция навстречу гренландским китам к берегам Шантарского архипелага
Поплавать на сапах с арктическими гигантами, пожить на берегу Охотского моря и отыскать редкий лотос
Начало: Аэропорт Хабаровска, до 12:00
8 июл в 10:00
29 июл в 10:00
315 000₽ за человека
4 дня
Выходные на горнолыжном курорте «Холдоми»
Покататься на лучшем курорте на Дальнем Востоке, не беспокоясь об организационных вопросах
Начало: Хабаровск, ж. - д. вокзал, 21:00
29 ноя в 21:00
6 дек в 21:00
17 650₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена15 августа 2024Экспедиция на Шантарские островаСпасибо большое за организацию прекрасного тура. Все было организовано на высшем уровне. Много активностей, прекрасное питание.
- ЕЕлена15 августа 2024Экспедиция на Шантарские островаОрганизатор замечательный, все заранее сообщалось и контролировалось (по билетам, одежде, правилам поведения).
- ММария19 августа 2023Экспедиция на Шантарские островаОтличный тур! Прекрасная дикая природа, гренландские киты на расстоянии вытянутой руки. Полная перезагрузка.
Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит тур в Хабаровске в ноябре 2024
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