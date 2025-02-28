Сегодня в 05:55 наш поезд прибывает в Комсомольск. До 8:00 можно ещё отдохнуть в вагоне. Затем пересядем в автобус и отправимся в Комсомольск-на-Амуре. Позавтракав, доедем до горнолыжного курорта «Холдоми», где оставим вещи, и вы переоденетесь для катания.

До 18:00 — свободное время: в вашем распоряжении 8 трасс для разных уровней подготовки, а для любителей сноубордов есть парк, оснащённый подъёмником, перилами и трамплинами. Время работы трасс и подъёмников (кресельный, гондольный, бугельный): 10:00-17:00. Любое необходимое оборудование можно взять в прокат. Также можно воспользоваться услугами опытных инструкторов.

На территории есть каток, тюбинги, баня, отапливаемые беседки для приготовления шашлыка — скучать будет некогда!

В 18:00 — размещение в коттеджах. При желании можно заказать баню и экскурсию в горы.