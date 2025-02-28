Выходные на горнолыжном курорте «Холдоми»

Покататься на лучшем курорте на Дальнем Востоке, не беспокоясь об организационных вопросах
Приглашаем провести выходные на трассах курорта вблизи Комсомольска-на-Амуре.

Берите любимые лыжи или сноуборды и вперёд — покорять склоны и получать яркие эмоции! Мы всё продумали за вас, вам осталось только получить удовольствие.

На курорте есть трассы разных уровней сложности, прокат оборудования, развитая инфраструктура с ресторанами и кафе и развлечениями для детей.
Выходные на горнолыжном курорте «Холдоми»
Выходные на горнолыжном курорте «Холдоми»
Выходные на горнолыжном курорте «Холдоми»
Ближайшие даты:
28
фев21
мар
Время начала: 21:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 0 лет, если дети просто вместе с родителями, или с возраста, когда дети уже катаются на лыжах. С 5 лет — если вы хотите поставить ребёнка на лыжи за два дня поездки, что тоже возможно, (на курорте работают инструкторы международного уровня).

Проживание. В коттеджах на горнолыжном курорте, 2-, 3-, 4-местное размещение. В номерах: постельное белье и полотенца, гигиенические наборы, телевизор, стол, стулья, душевая и туалет, Wi-Fi.

Питание. Включено питание по прибытии и перед отъездом (2 раза). Остальное питание — за доплату. На территории работает 6 пунктов питания.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и отправление на поезде

Встречаемся вечером на железнодорожном вокзале в Хабаровске и в 21:05 отправляемся в Комсомольск-на-Амуре поездом № 667. Ночь в поезде.

Встреча и отправление на поезде
2 день

Прибытие, катание на курорте

Сегодня в 05:55 наш поезд прибывает в Комсомольск. До 8:00 можно ещё отдохнуть в вагоне. Затем пересядем в автобус и отправимся в Комсомольск-на-Амуре. Позавтракав, доедем до горнолыжного курорта «Холдоми», где оставим вещи, и вы переоденетесь для катания.

До 18:00 — свободное время: в вашем распоряжении 8 трасс для разных уровней подготовки, а для любителей сноубордов есть парк, оснащённый подъёмником, перилами и трамплинами. Время работы трасс и подъёмников (кресельный, гондольный, бугельный): 10:00-17:00. Любое необходимое оборудование можно взять в прокат. Также можно воспользоваться услугами опытных инструкторов.
На территории есть каток, тюбинги, баня, отапливаемые беседки для приготовления шашлыка — скучать будет некогда!

В 18:00 — размещение в коттеджах. При желании можно заказать баню и экскурсию в горы.

Прибытие, катание на курортеПрибытие, катание на курортеПрибытие, катание на курорте
3 день

Катание, выезд в Хабаровск

В этот день до 16:00 вы снова покоряете склоны курорта и наслаждаетесь скоростью и драйвом на трассах. Затем освободим номера, вы покатаетесь ещё немного, и в 18:00 отправимся на ж. -д. вокзал. Остановимся на ужин в Комсомольске-на-Амуре, и в 21:02 наш поезд № 668 стартует в Хабаровск. Ночь в поезде.

Катание, выезд в ХабаровскКатание, выезд в ХабаровскКатание, выезд в Хабаровск
4 день

Прибытие в Хабаровск

Прибытие в Хабаровск в 06:03.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет17 650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд на поезде туда и обратно в фирменном купе
  • Трансфер на автобусе от ж. - д. вокзала до горнолыжного курорта и обратно
  • Проживание на горнолыжном курорте в коттеджах
  • Питание по прибытии и отъезде (2 раза)
  • Спортивная страховка
  • Стоимость тура для детей до 10 лет - 12 700 руб
Что не входит в цену
  • Питание вне программы
  • Аренда оборудования (при необходимости)
  • Услуги инструктора (при необходимости)
  • Подъёмники
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хабаровск, ж. - д. вокзал, 21:00
Завершение: Хабаровск, ж. - д. вокзал, 06:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Хабаровска

Экспедиция навстречу гренландским китам к берегам Шантарского архипелага
SUP-прогулки
13 дней
Экспедиция навстречу гренландским китам к берегам Шантарского архипелага
Поплавать на сапах с арктическими гигантами, пожить на берегу Охотского моря и отыскать редкий лотос
Начало: Аэропорт Хабаровска, до 12:00
8 июл в 10:00
29 июл в 10:00
315 000 за человека