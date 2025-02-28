Берите любимые лыжи или сноуборды и вперёд — покорять склоны и получать яркие эмоции! Мы всё продумали за вас, вам осталось только получить удовольствие.
На курорте есть трассы разных уровней сложности, прокат оборудования, развитая инфраструктура с ресторанами и кафе и развлечениями для детей.
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 0 лет, если дети просто вместе с родителями, или с возраста, когда дети уже катаются на лыжах. С 5 лет — если вы хотите поставить ребёнка на лыжи за два дня поездки, что тоже возможно, (на курорте работают инструкторы международного уровня).
Проживание. В коттеджах на горнолыжном курорте, 2-, 3-, 4-местное размещение. В номерах: постельное белье и полотенца, гигиенические наборы, телевизор, стол, стулья, душевая и туалет, Wi-Fi.
Питание. Включено питание по прибытии и перед отъездом (2 раза). Остальное питание — за доплату. На территории работает 6 пунктов питания.
Программа тура по дням
Встреча и отправление на поезде
Встречаемся вечером на железнодорожном вокзале в Хабаровске и в 21:05 отправляемся в Комсомольск-на-Амуре поездом № 667. Ночь в поезде.
Прибытие, катание на курорте
Сегодня в 05:55 наш поезд прибывает в Комсомольск. До 8:00 можно ещё отдохнуть в вагоне. Затем пересядем в автобус и отправимся в Комсомольск-на-Амуре. Позавтракав, доедем до горнолыжного курорта «Холдоми», где оставим вещи, и вы переоденетесь для катания.
До 18:00 — свободное время: в вашем распоряжении 8 трасс для разных уровней подготовки, а для любителей сноубордов есть парк, оснащённый подъёмником, перилами и трамплинами. Время работы трасс и подъёмников (кресельный, гондольный, бугельный): 10:00-17:00. Любое необходимое оборудование можно взять в прокат. Также можно воспользоваться услугами опытных инструкторов.
На территории есть каток, тюбинги, баня, отапливаемые беседки для приготовления шашлыка — скучать будет некогда!
В 18:00 — размещение в коттеджах. При желании можно заказать баню и экскурсию в горы.
Катание, выезд в Хабаровск
В этот день до 16:00 вы снова покоряете склоны курорта и наслаждаетесь скоростью и драйвом на трассах. Затем освободим номера, вы покатаетесь ещё немного, и в 18:00 отправимся на ж. -д. вокзал. Остановимся на ужин в Комсомольске-на-Амуре, и в 21:02 наш поезд № 668 стартует в Хабаровск. Ночь в поезде.
Прибытие в Хабаровск
Прибытие в Хабаровск в 06:03.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|17 650 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд на поезде туда и обратно в фирменном купе
- Трансфер на автобусе от ж. - д. вокзала до горнолыжного курорта и обратно
- Проживание на горнолыжном курорте в коттеджах
- Питание по прибытии и отъезде (2 раза)
- Спортивная страховка
- Стоимость тура для детей до 10 лет - 12 700 руб
Что не входит в цену
- Питание вне программы
- Аренда оборудования (при необходимости)
- Услуги инструктора (при необходимости)
- Подъёмники