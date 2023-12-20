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его местах. Александр рассказал много интересного о городе и регионе - про историю, современный быт и местное население. Напоследок по моей просьбе Александр высадил меня у входа в музей под открытым небом Торум Маа и даже договорился о проведении индивидуальной экскурсии. Всем рекомендую экскурсию и гида для первого знакомства с городом!