Экскурсии выходного дня в Ханты-Мансийске

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Ханты-Мансийске, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
На машине
36 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Индивидуальная экскурсия по Ханты-Мансийску и его окрестностям на автомобиле. Узнайте историю, культуру и природу города за несколько часов
Начало: по вашему желанию
Завтра в 10:00
1 авг в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
10 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
Насыщенная автомобильная экскурсия по культовым местам города
Завтра в 10:00
1 авг в 08:30
6 000 за всё до 4 чел.
Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
Пешая
2 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
Пройти по сибирским эко-тропам, послушать варган и погрузиться в мир легенд народов ханты и манси
2 авг в 08:00
3 авг в 08:00
10 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    14 июля 2024
    Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
    Очень понравилось поездка - экскурсия с гидом Евгения, интересно было послушать историю Ханты Мансийска, рассказ ну очень интересен, все отлично, супер.
  • Е
    Елена
    10 июля 2024
    Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
    Сегодня мы были на замечательной экскурсии по Ханты-Мансийску. Большое спасибо гиду Евгениии водителю Александру. Рекомендую.
    Сегодня мы были на замечательной экскурсии по Ханты-Мансийску. Большое спасибо гиду Евгениии водителю Александру. РекомендуюСегодня мы были на замечательной экскурсии по Ханты-Мансийску. Большое спасибо гиду Евгениии водителю Александру. РекомендуюСегодня мы были на замечательной экскурсии по Ханты-Мансийску. Большое спасибо гиду Евгениии водителю Александру. Рекомендую
  • А
    Александр
    6 июля 2024
    Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
    Очень круто - все быстро организовано было и без бюрократии и долгой переписки. Евгения всегда готова подстроиться под желания клиента,
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    гибка. Ну и самое главное - нет халтуры. Качественно и интересно рассказывает о городе и показывает все самое главное что нужно увидеть)

  • А
    Андрей
    21 июня 2024
    Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Здравствуйте! Спасибо большое Татьяне за обзорную экскурсию. Гид всё время что-то рассказывает и это огромный плюс. За 2 с четверью
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    часа по кругу объезжаешь город. Он компактный, но очень приятный. Большое количество достопримечательностей. Также Татьяна хорошо водит автомобиль, забирает откуда скажете и привезёт куда скажете в пределах города. Рекомендую этого приветливого и любящего свой родной край гида. Удачи Вам!

    Здравствуйте! Спасибо большое Татьяне за обзорную экскурсию. Гид всё время что-то рассказывает и это огромный плюсЗдравствуйте! Спасибо большое Татьяне за обзорную экскурсию. Гид всё время что-то рассказывает и это огромный плюсЗдравствуйте! Спасибо большое Татьяне за обзорную экскурсию. Гид всё время что-то рассказывает и это огромный плюсЗдравствуйте! Спасибо большое Татьяне за обзорную экскурсию. Гид всё время что-то рассказывает и это огромный плюсЗдравствуйте! Спасибо большое Татьяне за обзорную экскурсию. Гид всё время что-то рассказывает и это огромный плюс
  • Н
    Наталья
    12 ноября 2023
    Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
    Экскурсия очень понравилась!
  • Е
    Екатерина
    12 ноября 2023
    Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Экскурсия очень поправилась. От всей нашей группы большое СПАСИБО!!!
  • Т
    Татьяна
    25 сентября 2023
    Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Татьяна прекрасны рассказчик. Всё понравилось.
  • Д
    Дарья
    11 июля 2021
    Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
    Радует, когда гид подстраивается под твой индивидуальный экскурсионный запрос, лексику, восприятие мира. Татьяна - именно такая. Заповедные тропы лесного Ханты-Мансийска,
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    звучание варгана, чуткость к звуку, настроению, природе - этим мне запомнился маршрут. А также набором очень полезных контактов и рекомендаций, которые определённо украсят мой год жизни в ХМАО. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Ханты-Мансийску в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Ханты-Мансийску в июле 2024
Сейчас в Ханты-Мансийске в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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