2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Индивидуальная экскурсия по Ханты-Мансийску и его окрестностям на автомобиле. Узнайте историю, культуру и природу города за несколько часов
Начало: по вашему желанию
Завтра в 10:00
1 авг в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
Насыщенная автомобильная экскурсия по культовым местам города
Завтра в 10:00
1 авг в 08:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
Пройти по сибирским эко-тропам, послушать варган и погрузиться в мир легенд народов ханты и манси
2 авг в 08:00
3 авг в 08:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга14 июля 2024Очень понравилось поездка - экскурсия с гидом Евгения, интересно было послушать историю Ханты Мансийска, рассказ ну очень интересен, все отлично, супер.
- ЕЕлена10 июля 2024Сегодня мы были на замечательной экскурсии по Ханты-Мансийску. Большое спасибо гиду Евгениии водителю Александру. Рекомендую.
- ААлександр6 июля 2024Очень круто - все быстро организовано было и без бюрократии и долгой переписки. Евгения всегда готова подстроиться под желания клиента,
- ААндрей21 июня 2024Здравствуйте! Спасибо большое Татьяне за обзорную экскурсию. Гид всё время что-то рассказывает и это огромный плюс. За 2 с четверью
- ННаталья12 ноября 2023Экскурсия очень понравилась!
- ЕЕкатерина12 ноября 2023Экскурсия очень поправилась. От всей нашей группы большое СПАСИБО!!!
- ТТатьяна25 сентября 2023Татьяна прекрасны рассказчик. Всё понравилось.
- ДДарья11 июля 2021Радует, когда гид подстраивается под твой индивидуальный экскурсионный запрос, лексику, восприятие мира. Татьяна - именно такая. Заповедные тропы лесного Ханты-Мансийска,
Ответы на вопросы от путешественников по Ханты-Мансийску в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Ханты-Мансийску в июле 2024
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