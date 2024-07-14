читать дальше часа по кругу объезжаешь город. Он компактный, но очень приятный. Большое количество достопримечательностей. Также Татьяна хорошо водит автомобиль, забирает откуда скажете и привезёт куда скажете в пределах города. Рекомендую этого приветливого и любящего свой родной край гида. Удачи Вам!

Здравствуйте! Спасибо большое Татьяне за обзорную экскурсию. Гид всё время что-то рассказывает и это огромный плюс. За 2 с четверью