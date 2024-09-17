1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказочный Хвалынск
Душевная обзорная экскурсия по «яблочной столице Поволжья»
Начало: У дворца Культуры
Завтра в 09:30
8 мар в 09:30
4000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Хвалынска - в музей «Дом со львом» (на вашем автомобиле)
Отправиться в село Поповка умилиться наивной живописи и погулять по двору, культурному центру и селу
Начало: На ул. Революционной
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
2667₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Чтобы уехать из Хвалынска, нужно проснуться»
Пройти по улицам старинного города, найти подсказки и разгадать провинциальные тайны
Начало: На городском пляже
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
700₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММилана17 сентября 2024Наконец-то побывали в Доме со львом, о встрече с которым мечтали много лет. Изучали это удивительное место, рассматривали фотографии из
Ответы на вопросы от путешественников по Хвалынску в категории «Летние»
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