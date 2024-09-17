читать дальше него. Но даже самые лучшие фотографии вообще не передают обаяние и силу росписей этого дома! Познакомила нас с Домом со львом Дарья Дмитриенко! Экскурсия получилась вдумчивая, глубокая и многранная. Спасибо большое! Будем рады принять участие в других маршрутах-экскурсииях Хвалынского краеведческого музея!

Наконец-то побывали в Доме со львом, о встрече с которым мечтали много лет. Изучали это удивительное место, рассматривали фотографии из