Семейные развлекательные экскурсии Иннополиса

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Иннополисе, цены от 3350 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Фантастический Иннополис
Пешая
1.5 часа
75 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Фантастический Иннополис
Иннополис - уникальный город для IT-специалистов. Погрузитесь в атмосферу высоких технологий и узнайте, как живут его жители
Начало: Город Иннополис, Университетская, 1
Завтра в 09:00
2 апр в 09:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Иннополис: повседневная жизнь «умного города»
Пешая
1.5 часа
102 отзыва
Индивидуальная
Иннополис: повседневная жизнь «умного города»
Роботы, дроны и инновации ждут вас в Иннополисе! Узнайте, как живут и работают в этом высокотехнологичном городе будущего
Начало: Возле Университета Иннополис
Завтра в 10:00
2 апр в 10:00
от 3350 ₽ за всё до 50 чел.
2 в 1: экскурсия и квест по Иннополису
Пешая
2.5 часа
Квест
до 6 чел.
2 в 1: экскурсия и квест по Иннополису
Погрузиться в мир высоких технологий и исследовать его вдоль и поперёк
Начало: В городе Иннополис
2 апр в 09:00
3 апр в 09:00
от 7000 ₽ за всё до 6 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Иннополису в категории «Можно с детьми»

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  1. Фантастический Иннополис
  2. Иннополис: повседневная жизнь «умного города»
  3. 2 в 1: экскурсия и квест по Иннополису
Сколько стоит экскурсия по Иннополису в марте 2025
Сейчас в Иннополисе в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 3350 до 7000. Туристы уже оставили гидам 177 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Иннополисе на 2025 год по теме «Можно с детьми», 177 ⭐ отзывов, цены от 3350₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май