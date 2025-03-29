Индивидуальная
Иннополис: повседневная жизнь «умного города»
Роботы, дроны и инновации ждут вас в Иннополисе! Узнайте, как живут и работают в этом высокотехнологичном городе будущего
Начало: Возле Университета Иннополис
Завтра в 10:00
5 апр в 10:30
от 3350 ₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Фантастический Иннополис
Иннополис - уникальный город для IT-специалистов. Погрузитесь в атмосферу высоких технологий и узнайте, как живут его жители
Начало: Город Иннополис, Университетская, 1
Завтра в 09:00
5 апр в 09:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 6 чел.
2 в 1: экскурсия и квест по Иннополису
Погрузиться в мир высоких технологий и исследовать его вдоль и поперёк
Начало: В городе Иннополис
Завтра в 09:00
5 апр в 10:00
от 7000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна29 марта 2025Потрясающая экскурсия, отличный гид Анжелика 👍. Все доступно, интересно, познавательно. Жаль что нам не хватило времени 😁
- ААлександра16 февраля 2025Все интересно
- ММарина6 февраля 2025Отличная экскурсия. Понравилась экскурсовод Елизавета, которая очень интересно рассказала о городе. Сам город тоже невероятен. Рекомендовано к посещению всем.
- ЕЕвгения15 января 2025Отлично, все понравилось. Айсылу молодец, пунктуальная, хорошо рассказывает, спокойно отвечает на каверзные вопросы. Умничка!
- ССергей11 января 2025Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод молодец!!!
- ААлександра5 января 2025Всё шикарно! 😍
Ответы на вопросы от путешественников по Иннополису в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Иннополису в апреле 2025
Сейчас в Иннополисе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 3350 до 7000. Туристы уже оставили гидам 178 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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