2 день

На квадроциклах и трекинг: Малое море, Приморский Хребет и Сарма

Завтрак в отеле.

Сафари на квадроциклах по Тажеранской степи (2 человека на квадроцикле, управление по очереди).

Едем на Большой Байкал.

Дорога от отеля ведет нас в Тажеранские степи, воздух которых наполнен степным разнотравьем, пением птиц и ветрами.

Вокруг потрясающие красивые пейзажи – творение природы!

Посреди степи мы попадаем в сказочное место: перед нами Долина каменных духов.

Долина каменных духов – это место силы, которое необходимо посетить каждому, кто приезжает на Байкал.

Каменные духи — это каменные останцы.

Под действием ветра и воды они приняли интересные формы вызывающие различные ассоциации: сфинкс, страж, ящерица, лягушка… каждый увидит свое.

Возвращаемся в отель.

Далее пересаживаемся на УАЗ и отправляемся в Сарминское ущелье.

Мы проедем по живописной дороге вдоль залива Мухор, самого тёплого и мелководного участка пролива Малого моря, в его лесную часть, расстояние всего несколько десятков километров, а природа настолько отличается, как будто Вы уже в другой части Байкала.

За Хужир-Нугайским заливом начинается обширная дельта реки Сарма.

Проедем по мосту через Сарму и спустимся к реке.

Вашему взору откроется обширное пространство, с хаотично разбросанными огромными валунами на фоне изумрудной травы, как будто духи гор играли в кегли.

Долина Сармы – это смена удивительных по живописности пейзажей: это и цветущая горная долина, и густая лесная чаща, и тропа, ведущая по обрыву над рекой и, конечно же, горная река с ее перепадами и порогами.

Это дорога, по которой в 1643 году прошел казацкий пятидесятник Курбат Иванов.

А еще здесь сохранились древние наскальные рисунки.

Отправляемся в небольшой трекинг на обзорную точку, с которой открывается потрясающий вид на Байкал.

Пока мы будем наслаждаться видами, нам приготовят вкуснейший таежный обед, и конечно же чай с чабрецом и шиповником, собранным в этих местах.

Подкрепившись, едем дальше.

Прокатимся по лесной дороге, сделаем остановки на смотровых площадках на Малое море и Ольхонские ворота.

Возвращаемся в отель.

После активного дня нужно обязательно расслабиться: нас ждет СПА по-сибирски!

Такого вы еще не пробовали.

Традиционно: русская банька, с березовым веничком и травяными Байкальскими чаями, и СИБИРСКИЙ БАННЫЙ ЧАН, прямо под открытым небом, с чудеснейшим видом на Байкал! Вода в нем нагревается до 42 градусов, в ней завариваются отвары из трав или березовые веники — удовольствие и польза в концентрированном виде!

Вкусный ужин в отеле будет прекрасным завершением насыщенного экскурсионного дня.

Питание: завтрак, обед, ужин. Гид: да.