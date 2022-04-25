Байкальское очарование

Величественный Байкал манит своей красотой и мощной энергетикой

4.7
3 отзыва
Величественный Байкал манит своей красотой и мощной энергетикой.

В рамках тура вы увидите два берега Байкала, побываете в самых популярных и излюбленных у туристов местах.

Посетите увлекательные экскурсии, прикоснётесь к истории Иркутска, впитаете энергетику священных мест и почувствуете прилив сил по завершении путешествия!
Байкальское очарование
Байкальское очарование
Байкальское очарование
Байкальское очарование
Байкальское очарование
Байкальское очарование
Байкальское очарование
Байкальское очарование
Байкальское очарование
Байкальское очарование
Байкальское очарование
Байкальское очарование
Байкальское очарование
Байкальское очарование
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Архитектурно-этнографический музей "Тальцы"
Архитектурно-этнографический музей "Тальцы"
Посетим музей под открытым небом на живописном берегу Ангары в окружении сибирского леса
Дух Иркутска
Дух Иркутска
В сопровождении гида познакомимся с памятными местами города и исторической архитектурой
Скалистые клыки мыса Хобой
Скалистые клыки мыса Хобой
Увидим своими глазами мыс, скалистые берега которого напоминают звериные клыки

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»

Сбор группы в Иркутске в 10.00

Трансфер в посёлок Листвянка по живописному Байкальскому тракту.

Листвянка — это своего рода Мекка туризма среди всех приезжающий в Иркутск, отправная точка многих экскурсионных маршрутов по Байкалу. Это самое близко расположенное к городу место, где можно увидеть Жемчужину Сибири.

По пути вы посетите удивительное место — музей под открытым небом «Тальцы», узнаете увлекательную и красивую легенду про Байкал и Ангару, увидите легендарный Шаман-Камень.

Также посетите музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьёзными научными исследованиями.

Вечером останется время на прогулку и отдых.

Включено в стоимость: групповой трансфер, экскурсия, услуга гида, проживание.

Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»
2 день

Обзорная экскурсия по Иркутску

Обзорная экскурсия по Иркутску.

Иркутск — старинный сибирский город, возникший на месте сибирского острога. Интересен туристам, в первую очередь, деревянной архитектурой, которая гармонично вписывается в городскую среду — это уникальный пример соседства современности и исторического наследия.

В Иркутске около 685 памятников истории и культуры. Вы проедете по историческим местам, сопровождающий вас гид — знаток истории города — поведает интересные факты, познакомит с историей Иркутского острога, расскажет об архитектуре и деревянном зодчестве, выдающихся деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском. Обычные на первый взгляд здания, скульптуры и памятники откроются с иной стороны, вы ощутите дух времени в современном городе.

Продолжительность экскурсии 3-4 часа.

После экскурсии вас ждёт заселение в гостинице.

Вечером будет свободное время, чтобы погулять самостоятельно по окрестностям и прочувствовать жизнь города глубже.

Включено в стоимость: групповой трансфер, завтрак, экскурсия, услуги гида, проживание.

Обзорная экскурсия по ИркутскуОбзорная экскурсия по ИркутскуОбзорная экскурсия по Иркутску
3 день

Иркутск - остров Ольхон

Групповой трансфер на остров Ольхон. Путь будет пролегать по комфортной трассе по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.

Паромная переправа к острову.

Заселение.

Свободное время. Можно посетить Ольхонский музей — находится он в центре Хужира. Музей полностью сохранил дух истории, в нем представлено более 7000 экспонатов, распределенных по направлениям, многие из которых уникальны и представлены только в этом музее. Вы узнаете историю рыбзавода, подкрепленную предметами тех времен, увидите предметы интерьера прошлых столетий.

Также в пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация — мыс Бурхан, скала Шаманка. Мы рекомендуем прогуляться туда на закате — лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.

Отдых.

Включено в стоимость: групповой трансфер, завтрак, проживание.

Иркутск - остров ОльхонИркутск - остров ОльхонИркутск - остров Ольхон
4 день

Экскурсия на мыс Хобой

Завтрак.

Экскурсия на мыс Хобой. Мыс расположен на самом севере острова. Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки. И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.

Посетим мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый). Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети. Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.

В рамках экскурсии захватим мыс Саган-Хушун (или «Три брата») — отвесную скалу из белоснежного мрамора; увидим своими глазами необычную и впечатляющую скульптуру Даши Намдакова «Хранитель Байкала».

Обед на фоне красивой байкальской природы.

Возвращение в гостиницу.

Отдых. Вечер можно посвятить прогулке на конях (необходимо бронировать заранее до выезда на Ольхон), позагорать на пляже.

Включено в стоимость:

  • Проживание;
  • завтрак;
  • экскурсия;
  • обед-пикник;
  • групповой трансфер;
  • разрешения на посещение национального парка.
Экскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс Хобой
5 день

Прощание с Ольхоном

В этот день наше с вами удивительное путешествие подходит к концу. За время этого приключения у вас останутся много новых и ярких воспоминаний, впечатлений! Эмоции, пережитые здесь, и памятные снимки останутся с вами навсегда и будут согревать вас, приглашая снова приехать в гости к Байкалу.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер.

Прощание с Ольхоном

Проживание

Во время тура мы будем останавливаться в п. Листвянка, в г. Иркутск и на о. Ольхон.

Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).

Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:

  • Эконом — проживание на базе отдыха или в гостинице (удобства на этаже или в соседнем здании);
  • Стандарт — варианты размещения с номерами категории “Стандарт”;
  • Комфорт — проживание на вилле или в отеле с высоким уровнем комфорта (полулюкс, люкс).

Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.

Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:

Эконом СтандартКомфорт
32 00040 00055 000

Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:

ЭкономСтандартКомфорт
10 00022 00030 000

Варианты проживания

Мини-отель "Байкальские просторы", ГД "Байкал"

1 ночь

Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные благоустроенные домики, (удобства на этаже или в соседнем здании).

ГК "Малина", ГД "Даурия"

1 ночь

Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у.

Отель "Маяк", ГК "Крестовая падь"

1 ночь

Объекты размещения высокого уровня комфорта с проживанием в номерах полулюкс/люкс.

Хостел "Браво", Отель "Сити Парк"

1 ночь

Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные номера, (удобства на этаже или в соседнем здании).

Отель "Матрёшка", ГК "Ангара"

1 ночь

Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у.

Отель "Кортъярд Марриот", Отель "Байкал Форест"

1 ночь

Изысканные номера высокого уровня комфорта.

БО "Шаманка", ГК "Адмирал"

2 ночи

Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные благоустроенные домики, (удобства на этаже или в соседнем здании).

БО "Алдартай", Кемпинг-отель "Ольхон"

2 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у.

Вилла "Малина", ТК "Сарайский"

2 ночи

Объекты размещения высокого уровня комфорта.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Завтраки
  • Групповые трансферы
  • Паромная переправа на о. Ольхон
  • Обед-пикник на четвёртый день
  • Услуги гида
  • Разрешение на посещение нац. парка
  • Экскурсии
Что не входит
  • Авиа- и ж,д билеты к месту начала тура
  • Сувениры и прочие расходы, не входящие в программу тура
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Обязательно: паспорт, полис омс;
  • головной убор (кепка / шляпа / бандана);
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от uv лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности;
  • репелленты от комаров и клещей (рекомендуем приобретать в Иркутске);
  • личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • накидка от дождя (дождевик);
  • фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • удобная обувь (спортивная обувь / сандалии);
  • туалетные принадлежности;
  • маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • герметичная упаковка для документов;
  • утепленная одежда (куртка / легкая шапка / толстовки / тонкие перчатки);
  • бинокль;
  • сидушка (хоба туристическая).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка уже входит в стоимость тура.

Будет ли мобильная связь во время тура?

В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.

В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 — у него самая большая площадь покрытия на Байкале.

Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.

Нужно ли брать с собой наличные деньги?

В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.

Важно!

В программу тура входит посещение нац. парка. На его территории запрещены:

  • Охота, нахождение с оружием без специального разрешения;
  • повреждение деревьев, кустарников, вскарабкивание на деревья-памятники природы;
  • кормление диких животных;
  • разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы;
  • использование звуковой аппаратуры на полную мощность;
  • использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде;
  • завязывание цветных ленточек на деревьях, кроме мест, специально для этого отведенных.
Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 %.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
К
25 апр 2022
Принимающая сторона - приветливый персонал, радужные люди, стараются наилучшим образом организовать Ваш досуг. Но есть небольшие недочёты в организации.
Р
22 апр 2022
Организовали отлично,
Сопровождали на протяжении всего тура,
Поделились контактами дополнительных активностей на острове Ольхон
Ч
31 мар 2022
Организовано все отлично. Связь и информация по ходу действия была хорошо организована. Все было вовремя. Транспорт исправный. Гиды и водители профессиональные.

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