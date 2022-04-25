1 день

Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»

Сбор группы в Иркутске в 10.00

Трансфер в посёлок Листвянка по живописному Байкальскому тракту.

Листвянка — это своего рода Мекка туризма среди всех приезжающий в Иркутск, отправная точка многих экскурсионных маршрутов по Байкалу. Это самое близко расположенное к городу место, где можно увидеть Жемчужину Сибири.

По пути вы посетите удивительное место — музей под открытым небом «Тальцы», узнаете увлекательную и красивую легенду про Байкал и Ангару, увидите легендарный Шаман-Камень.

Также посетите музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьёзными научными исследованиями.

Вечером останется время на прогулку и отдых.

Включено в стоимость: групповой трансфер, экскурсия, услуга гида, проживание.