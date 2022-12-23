Пешая экскурсия по деревянным кварталам Старого города. Деревянные кварталы Иркутска славятся своей архитектурой, деревянным кружевом, сохранностью целых улиц деревянных домов в исторической части города. Деревянные дома построены более 150 лет назад. Ныне они стоят на улицах города, украшая его и создавая уникальный городской неповторимый ландшафт.

Мы встретимся с вами на центральной площади города – площади им. Кирова – и отправимся пешком гулять по улицам с деревянными домами. По пути будем делать остановки и осматривать здания. Гуляя по таким улицам с деревянным домами, невольно переносишься в Иркутск XIX в.

Я расскажу вам об архитектурных стилях, примененных при строительстве зданий. Раскрою секреты как “читать” и понимать узоры деревянной пропильной и накладной резьбы. Научу отличать сандрик от триглифа, и покажу как русские плотники и столяры вырезали славянских богинь – Рожаниц. Конечно, поведаю о жителях этих домов, а среди них встречались весьма неординарные личности, как дореволюционные купцы средней руки, так и советские изобретатели вертолетов!

Экскурсию мы закончим на ул. Декабрьских событий, в одном из красивых кварталов деревянного зодчества – 106 квартале, где располагается знаменитый Кружевной дом!

Экскурсию проводит гид-экскурсовод, аккредитованный по г. Иркутску.

С собой: бутылка воды, удобная для прогулок обувь, зонт (летом на случай дождя).