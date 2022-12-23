Деревянные кварталы Иркутска

Деревянные кварталы Иркутска
Деревянные кварталы Иркутска
Деревянные кварталы Иркутска
Деревянные кварталы Иркутска
Деревянные кварталы Иркутска
Ближайшие даты:
20
дек
24
дек
27
дек
10
янв
14
янв

Что вас ожидает 🤩

  • Желябовский комплекс
  • Ланинские кварталы
  • Ул. Дек. Событий
  • Ул. Карла Либкнехта
  • Декабристкий квартал
  • Кружевной дом
  • Дом Хейвица
  • Усадьба Волконских
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Описание

Пешая экскурсия по деревянным кварталам Старого города. Деревянные кварталы Иркутска славятся своей архитектурой, деревянным кружевом, сохранностью целых улиц деревянных домов в исторической части города. Деревянные дома построены более 150 лет назад. Ныне они стоят на улицах города, украшая его и создавая уникальный городской неповторимый ландшафт.
Мы встретимся с вами на центральной площади города – площади им. Кирова – и отправимся пешком гулять по улицам с деревянными домами. По пути будем делать остановки и осматривать здания. Гуляя по таким улицам с деревянным домами, невольно переносишься в Иркутск XIX в.
Я расскажу вам об архитектурных стилях, примененных при строительстве зданий. Раскрою секреты как “читать” и понимать узоры деревянной пропильной и накладной резьбы. Научу отличать сандрик от триглифа, и покажу как русские плотники и столяры вырезали славянских богинь – Рожаниц. Конечно, поведаю о жителях этих домов, а среди них встречались весьма неординарные личности, как дореволюционные купцы средней руки, так и советские изобретатели вертолетов!
Экскурсию мы закончим на ул. Декабрьских событий, в одном из красивых кварталов деревянного зодчества – 106 квартале, где располагается знаменитый Кружевной дом!
Экскурсию проводит гид-экскурсовод, аккредитованный по г. Иркутску.
С собой: бутылка воды, удобная для прогулок обувь, зонт (летом на случай дождя).

по расписанию

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия о деревянной архитектуре Иркутска XVIII - начала XX вв.
  • Знакомство с архитектурными стилями деревянного зодчества
  • Посещение старинных деревянных кварталов
  • Осмотр реставрированных памятников
  • Фото- и видеосъемка великолепных деревянных зданий XIX - начала XX вв.
  • Рассказ о владельцах и жителях домов
  • Знакомство с домовой резьбой
  • Ваши атмосферные инста-фотографии
Что не входит
  • Посещение сувенирной лавки (от 100 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Иркутск, площадь им. Кирова
Завершение: г. Иркутск, ул. Декабрьских событий
Когда и сколько длится?
Когда: по расписанию
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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